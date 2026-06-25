Swissvox Artikel | Nico Stino

Stephan Seiler (Seiler Medien) hat soeben ein aufschlussreiches Interview mit Regisseur Mike Wyniger veröffentlicht. Swissvox hat den Film und seine Thesen von Anfang an begleitet – und bleibt dabei: Es geht um mehr als einen Dokumentarfilm.

Ein Film, der zur richtigen Zeit kommt

Sechs Jahre nach dem ersten Lockdown ist in der Schweiz ein Dokumentarfilm erschienen, der tut, was offizielle Institutionen bis heute verweigern: eine nüchterne, quellenbasierte Aufarbeitung der Corona-Politik. «Der Hype – 2020 Revisited» des Berner Filmemachers Mike Wyniger stellt die Frage, auf welcher Grundlage das Schweizer Parlament im Herbst 2026 das Epidemiengesetz revidieren will – ein Gesetz, das Lockdowns und Maskenpflicht gesetzlich festschreiben soll. Der-hype

Nun hat der Schweizer YouTube-Kanal Seiler Medien von Stephan Seiler ein ausführliches Interview mit Wyniger veröffentlicht – ein weiterer Baustein in der wachsenden öffentlichen Debatte rund um den Film. Swissvox hat dieses Thema von Beginn an verfolgt und berichtet erneut: nicht weil der Film bequem ist, sondern weil die Fragen, die er aufwirft, unbequem und notwendig sind.

Was der Film zeigt – und wie er es zeigt

Der Blick, den «Der Hype» auf Protagonisten, Entscheidungsprozesse und zentrale Massnahmen der Corona-Zeit richtet, ist nüchtern und beinahe gelassen. Mal ist die Zugangsweise investigativ, mal erzählend – und immer wieder realsatirisch. Der Film belegt alles, was er sagt, mit Originalquellen und Daten. Weltwoche

Das ist methodisch bemerkenswert. Dieselben Bundesräte und Beamten, die sagten, dass Masken nichts nützten, behaupteten wenig später das Gegenteil. Das Bundesamt für Gesundheit informierte zuerst korrekt darüber, dass PCR-Tests keine Aussagen über die Infektiosität zulassen – um kurz darauf zu behaupten, mit dem «Testen, testen, testen» könne man feststellen, wer infektiös sei. Weltwoche Nicht Wyniger wirft das den Behörden vor. Die Behörden tun es sich selbst, via ihre eigenen Auftritte und Aussagen.

Unter den über einem Dutzend Gesprächspartnern finden sich namhafte Wissenschaftler wie der Stanford-Epidemiologe John P. Ioannidis, der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell, der Berner Immunologe Beda Stadler sowie die Schweizer Medizinjournalistinnen Serena Tinari und Catherine Riva. Infosperber

Die Task Force und die Frage der Unabhängigkeit

Besonders brisant ist, was der Film über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Swiss Covid Task Force dokumentiert. Wyniger zeigt, dass Task-Force-Präsident Matthias Egger gleichzeitig Epidemiologieprofessor an der Universität Bern und Präsident des Schweizerischen Nationalfonds war – der Institution, die den Grossteil der Schweizer Forschungsgelder vergibt. Wissenschaftler, die das Corona-Narrativ infrage stellten, erhielten laut Aussage von Beda Stadler im Film keine Gelder mehr. Das ist strukturelle Abhängigkeit. Klein Report

Und es fehlten Protokolle. Die Task Force erstellte keine Sitzungsprotokolle, weil die Treffen virtuell stattfanden – so die offizielle Begründung. Klein Report Man kann darüber streiten, ob das Nachlässigkeit war oder System. Beides wäre beunruhigend.

Das Epidemiengesetz: Die eigentliche Brisanz

Der Film wäre ein historisches Dokument – wäre da nicht die politische Gegenwart. Wyniger warnt: «Man kann jederzeit die Illusion einer Pandemie erzeugen. Bis heute fand keine evidenzbasierte, unabhängige Analyse dieser Massnahmen statt. Diejenigen, die sie angeordnet haben, haben sich selbst beurteilt und für gut befunden.» Klein Report

Genau diese Leerstelle – keine unabhängige Aufarbeitung, keine Rechenschaft – soll nun mit einem neuen Gesetz zubetoniert werden. Die Revision des Epidemiengesetzes soll Massnahmen wie Lockdowns und Maskenpflicht auf ein gesetzliches Fundament stellen – ohne dass die evidenzbasierte Analyse dieser Massnahmen je stattgefunden hat. Der-hype Wer also heute abstimmt, stimmt auf Basis einer Grundlage ab, die niemand überprüft hat.

Eine Petition fordert: keine Teilrevision ohne Aufarbeitung. Sie läuft noch bis Ende Oktober 2026.

Medien: Wer hat versagt, wer berichtet heute?

Auch die Rolle der Leitmedien kommt im Film nicht gut weg. Wyniger thematisiert die Trusted News Initiative – ein Zusammenschluss grosser Nachrichtenagenturen, Sender und Tech-Plattformen, gegründet 2019. Die SRG ist über ihre Mitgliedschaft bei der European Broadcasting Union Teil dieses Netzwerks. Klein Report Was das in der Praxis bedeutete: Gleichschaltung des Narrativs unter dem Deckmantel des «Faktenchecks».

Seiler Medien gehört zu jenen unabhängigen Formaten, die den Film und seinen Regisseur zu Wort kommen lassen, ohne sich hinter Redaktionskollektiven zu verstecken. Swissvox tut dasselbe – aus demselben Grund: weil die Fragen, die «Der Hype» aufwirft, im öffentlichen Raum gestellt werden müssen.

Einordnung

«Der Hype» ist kein Propagandafilm der Gegenseite. Er ist das, was eine parlamentarische Untersuchungskommission hätte produzieren sollen und nie produziert hat: eine systematische Konfrontation der Verantwortlichen mit ihren eigenen Aussagen. Der Film versteht sich nicht als Anklage, sondern als Anstoss für eine sachliche Aufarbeitung und als Einladung, die Ereignisse der Corona-Zeit mit dem nötigen Abstand neu zu bewerten. Gossau24

Ob das gelingt, hängt davon ab, ob die Öffentlichkeit bereit ist, hinzuschauen. Und ob die Politik bereit ist, vor der Revision des Epidemiengesetzes zumindest die Grundfrage zu beantworten: Haben die damaligen Massnahmen gewirkt – und zu welchem Preis?

Das Interview mit Mike Wyniger auf dem YouTube-Kanal Seiler Medien von Stephan Seiler ist jetzt online. Der Film selbst ist kostenlos abrufbar unter www.der-hype.ch und auf YouTube.

https://youtu.be/mW1ycuSK5xg?si=b1EPtpt5ai3iNynf

Swissvox / Nico Stino