Ignazio Cassis mahnt die Welt zur Einhaltung des Völkerrechts. Doch wer mahnt den Bundesrat, wenn er Volksentscheide ignoriert, Reformen auf die lange Bank schiebt und die Bürger mit Diskussionen abspeist, wo Taten gefragt wären?

Zürich, 23. März 2026

Es war ein Bild, das Eindruck machen sollte: Ignazio Cassis, der Aussenminister der Schweizerischen Eidgenossenschaft, empfängt die Journalisten im Bundeshaus West, die Frühlingssonne fällt durch hohe Fenster, auf dem Tisch steht ein kleines Blumenarrangement. Und der Mann, der seit Jahren die Schweizer Aussenpolitik prägt, spricht über das Bröckeln der internationalen Ordnung, über Kriege und Machtpolitik, über das Völkerrecht, das nicht mehr als sakrosankt betrachtet werde. «Völkerrechtsverletzungen gibt es zuhauf», stellt er mit beinahe kosmischer Gelassenheit fest – fast als sei dies eine meteorologische Beobachtung, nicht ein Zivilisationsversagen. Die Mahnung richtet sich an andere: an die USA, an Israel, an den Iran, an Russland. An alle, denen Cassis mit erhobenem Zeigefinger entgegentritt, wenn er im Namen eines kleinen neutralen Landes die Spielregeln der Staatenwelt einfordert.

Die Frage, die dabei niemand stellt, lautet: Wie steht es mit dem Völkerrecht der Schweiz gegenüber ihrem eigenen Volk?

Die Doppelmoral des Mahners

Völkerrecht, das muss man sich vergegenwärtigen, ist nichts anderes als das Recht zwischen Staaten: vereinbarte Regeln, an die sich alle halten sollen, damit das Zusammenleben nicht im Faustrecht endet. Cassis beruft sich darauf mit dem Nachdruck eines Staatsmannes, der weiss, dass kleine Länder auf verbindliche Normen angewiesen sind wie der Ertrinkende auf den Rettungsring. Das ist richtig und verdient Respekt. Doch dieselbe Logik – dass Regeln gelten müssen, dass Vereinbarungen einzuhalten sind, dass Pflichten nicht nach Belieben ignoriert werden dürfen – gilt auch im Inneren eines Staates. Und hier beginnt das Unbehagen.

Die Schweiz rühmt sich ihrer direkten Demokratie wie kein anderes Land der Welt. Das Volk ist der Souverän, der Volkswille das höchste Gesetz. Volksinitiativen werden angenommen, Referenden gewonnen, Verfassungsartikel beschlossen – und dann? Dann beginnt in der Bundesverwaltung jene stille Kunst, die Swissinfo mit entwaffnender Sachlichkeit in zehn Varianten beschrieben hat: die Kunst, den Volkswillen zu umgehen, zu verwässern, auf unbestimmte Zeit zu vertagen oder durch bürokratische Gegenentwürfe bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen.

Angenommen, nicht umgesetzt: eine Schweizer Tradition

Die Geschichte der nicht oder nur halbherzig umgesetzten Volksentscheide ist lang genug, um einen eigenen Lehrstuhl zu rechtfertigen. Die Alpenschutz-Initiative von 1994 etwa, die den alpenquerenden Transitverkehr auf die Schiene verlagern sollte, wartet bis heute auf ihre vollständige Umsetzung – mehr als dreissig Jahre nach der Annahme durch Volk und Stände. Der Bundesrat fand damals, die Initiative verstosse gegen internationale Abkommen, und versuchte, ihre Ziele mit einem ganzen Massnahmenbündel zu erreichen, das ihn keine Probleme mit Brüssel bereitete. Der Initiativtext selbst blieb so lange liegen, bis die Diskussion das Problem überdeckt hatte.

Noch eindrücklicher: die Masseneinwanderungs-Initiative von 2014. Das Schweizer Volk stimmte mit 50,3 Prozent für eine Steuerung der Zuwanderung über Kontingente und Höchstzahlen. Der Bundesrat erklärte dies faktisch für unvereinbar mit dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU – und setzte die Initiative nicht verfassungskonform um. Die SVP sprach damals von einem «Verfassungsbruch». Was auch immer man politisch davon halten mag: Wenn ein Staat seinen eigenen Bürgern erklärt, ihr demokratisch gefällter Entscheid sei zwar gültig, aber nicht umsetzbar, dann ist das eine eigentümliche Form von Verfassungsverletzung – im Inneren, nicht im Äusseren.

Cassis sagt in seinem jüngsten Interview, es kinge «fast leger», wenn man Völkerrechtsverletzungen sage, als ob das eine tägliche Routine wäre. Er hat recht. Aber genau dieses Leger ist in der Schweiz selbst zu beobachten, wenn Bundesrat und Bundesverwaltung über missliebige Volksbegehren sprechen: «Das lässt sich so nicht umsetzen», «dafür brauchen wir einen Gegenentwurf», «die Behandlungsfrist läuft noch» – und nach zehn Jahren ist das Anliegen verschwunden, ohne dass irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen wurde.

Die Pflichten des Staates: Gesundheit, Wohnen, Renten

Es geht aber nicht nur um Volksinitiativen. Es geht um die Grundpflichten des Staates gegenüber seinen Bürgern – Pflichten, die in der Bundesverfassung verankert sind und die trotzdem Jahr für Jahr mit akademischer Geduld «diskutiert» werden, während die Betroffenen warten.

Die Krankenkassenprämien sind ein Musterbeispiel. Seit Jahren steigen sie in einem Mass, das für breite Bevölkerungsschichten kaum noch tragbar ist. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat Reformen versprochen, Kommissionen haben getagt, Expertengremien haben Berichte verfasst – und die Prämien steigen weiter. Artikel 117 der Bundesverfassung verpflichtet den Bund, Massnahmen im Bereich der Kranken- und Unfallversicherung zu erlassen. Was er erlässt, reicht offensichtlich nicht. Die Prämienverbilligungen hinken der Realität hinterher, die Strukturreformen im Gesundheitswesen zögern sich hin wie ein Theaterstück, das niemand zu Ende schreiben will.

Beim Wohnungsmarkt verhält es sich ähnlich. Die Mieten in Schweizer Städten haben in den letzten zehn Jahren ein Niveau erreicht, das weite Teile der Mittelschicht unter Druck setzt. Die Verfassung, Artikel 41, nennt das Recht auf eine angemessene Wohnung als Sozialziel. Sozialziele sind keine klagbaren Rechte – das weiss der Bundesrat – aber sie sind politische Verpflichtungen. Auch hier: Berichte, Kommissionen, Motionen im Parlament, und schliesslich der beruhigende Hinweis, man beobachte die Lage.

Man beobachte die Lage – dieser Satz ist zum Mantra des modernen Bundesstaates geworden. Er signalisiert Aufmerksamkeit ohne Handlungsdruck, Kompetenz ohne Konsequenz. Cassis selbst praktiziert diese Kunst meisterlich, wenn er die Verletzungen des Völkerrechts rund um den Globus benennt und gleichzeitig betont, die Schweiz sei eine «Insel der Stabilität». Stabilität, das klingt beruhigend. Aber manchmal ist Stabilität bloss ein anderes Wort für Stillstand.

Das Völkerrecht als Schutzmauer – gegen das eigene Volk

Die eigentliche Ironie des Cassis'schen Auftritts liegt darin, dass das Völkerrecht in der Schweizer Innenpolitik bisweilen als Argument dient, um Volksentscheide abzublocken – nicht um sie zu schützen. Der Bundesrat erklärt eine Initiative für «mit dem Völkerrecht unvereinbar» und schon ist die Diskussion beendet, bevor sie begonnen hat. Das Völkerrecht, für dessen Einhaltung Cassis international trommelt, wird im Inland instrumentalisiert, um den Gestaltungsspielraum des Souveräns einzuengen.

Das ist kein Zufall. Es ist das strukturelle Dilemma eines Landes, das in einer globalisierten Welt tiefe internationale Verflechtungen eingegangen ist – Personenfreizügigkeit, bilaterale Abkommen, internationale Verträge – und nun regelmässig in der Lage ist, in der der Bürger sieht: «Das Volk hat entschieden», während der Bundesrat antwortet: «Ja, aber…». Cassis weiss das. Er hat diese Spannung in seinen Jahren als Aussenminister selbst aktiv bewirtschaftet, zuletzt mit dem Milliarden-Vertragspaket mit der EU, das manche als sachlichen Fortschritt begreifen, andere als weiteren Schritt in Richtung stiller Unterwerfung.

Und hier schliesst sich der Kreis. Cassis sagt, wer Völkerrecht breche oder «dumme Dinge tue», dürfe dennoch Gesprächspartner bleiben. Eine grosszügige Haltung. Man darf fragen, ob er dieselbe Grosszügigkeit auch dem eigenen Volk entgegenbringt, wenn dieses an der Urne entscheidet, was ihm der Bundesrat später erklärt, liesse sich nicht so umsetzen. Beim Völkerrecht ist Cassis kompromisslos im Fordern. Bei der inneren Demokratie ist man flexibel im Erklären.

Die Eleganz des Nicht-Handelns

Es gibt in der Schweizer Bundesverwaltung eine ausgereifte Technik, die man die Eleganz des Nicht-Handelns nennen könnte. Sie funktioniert so: Ein Problem wird identifiziert. Eine Kommission wird eingesetzt. Ein Bericht wird verfasst. Das Parlament diskutiert den Bericht. Eine Vernehmlassung wird durchgeführt. Die Ergebnisse der Vernehmlassung werden ausgewertet. Ein Gesetzesentwurf wird ausgearbeitet. Der Entwurf wird überarbeitet. Dann ist Wahljahr, und alles beginnt von vorn.

Der Bürger, der in dieser Zeit auf bezahlbare Prämien wartet, auf einen erschwinglichen Mietmarkt, auf die Umsetzung einer angenommenen Initiative – dieser Bürger versteht nur, dass nichts passiert. Und wenn er die Zeitung aufschlägt, liest er, wie sein Aussenminister die Weltgemeinschaft zur Einhaltung von Regeln mahnt. Die kognitive Dissonanz, die dabei entsteht, ist eine der unterschätzten Quellen des politischen Verdruss in der Schweiz.

Cassis beklagt im Interview, der Ton sei «viel rauer» geworden, in seinen neun Amtsjahren. Die Schönwetter-Jahre seien vorbei. Auch das stimmt – und auch das hat Gründe, die er vielleicht kennt, aber nicht benennt. Wenn Bürger das Gefühl entwickeln, dass ihre Stimme an der Urne wenig bewegt, dass Reformen angekündigt und verzögert werden, dass der Staat nach aussen Autorität ausstrahlt und nach innen Ratlosigkeit verwaltet, dann wird der Ton rauer. Das ist keine pathologische Gereiztheit. Das ist Feedback.

Was Cassis sagen sollte, aber nicht sagt

Es wäre ein mutiger Aussenminister, der in einem solchen Interview nicht nur über den Verfall des Völkerrechts im Äusseren spräche, sondern auch über die demokratischen Defizite im Inneren. Der sagte: «Wir können von anderen keine Verlässlichkeit verlangen, wenn wir selbst Volksabstimmungen ohne vollständige Umsetzung verwalten. Wir können keine internationale Rechtsordnung einfordern, wenn wir unseren eigenen Bürgern Reformen jahrelang schuldig bleiben.»

Stattdessen sagt Cassis: Man müsse das Schweizer Volk stark genug einschätzen, um ihm die Komplexität der Welt zu erklären. Das ist paternalistisch formuliert, aber nicht falsch. Das Volk ist stark genug, die Komplexität zu verstehen – auch die Komplexität eines Bundesrates, der nach aussen Grundsätze predigt, die er nach innen nur selektiv anwendet.

Das Völkerrecht ist wichtig. Cassis hat recht, wenn er seine Erosion beklagt. Aber Recht haben über die Lage der Welt befreit nicht davon, Rechenschaft abzulegen über die Lage im eigenen Land. Ein Staat, der seine Bürger mit Diskussionen abspeist, wo Taten gefragt wären, und gleichzeitig auf der internationalen Bühne die moralische Autorität beansprucht, andere zur Regelkonformität zu mahnen – dieser Staat hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Nicht nur gegenüber dem Ausland. Vor allem gegenüber dem eigenen Volk.

Der Hütter fremder Rechte Ignacio Cassis

Dieser Kommentar erschien als Reaktion auf das SRF-Interview mit Aussenminister Ignazio Cassis vom 19. März 2026.