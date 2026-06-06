Wie die Schweiz gegen Salz, Zucker und Fett antritt – und warum das Resultat ernüchternd ist

Die Zahlen sind bekannt, werden aber selten so direkt ausgesprochen: Die Schweizer Bevölkerung konsumiert im Schnitt rund 100 Gramm Zucker pro Person und Tag – doppelt so viel, wie die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Das entspricht etwa 25 Würfelzucker. Täglich. Beim Salz sieht es nicht besser aus: Mit gut neun Gramm pro Kopf und Tag liegt die Schweiz weit über der WHO-Empfehlung von maximal fünf Gramm.

Man könnte meinen, das sei ein politischer Notfall. Übergewicht, Diabetes Typ 2, Herzkreislauferkrankungen – die gesellschaftlichen Folgekosten exzessiver Konsum dieser drei Substanzen sind nicht abstrakt, sondern teuer und messbar. Stattdessen hat die Schweiz einen Weg gewählt, der das Land so treffend charakterisiert wie kaum ein anderer: Man erklärt das Problem für ernst, setzt auf die Freiwilligkeit der Verursacher und wartet ab.

Die Wissenschaft, kurz gefasst

Das Problem ist nicht kulinarischer, sondern biochemischer Natur. Zucker, Fett und Salz sind keine beliebigen Zutaten – sie sind die drei Stimuli, auf die das menschliche Belohnungssystem mit der grössten Verlässlichkeit reagiert. Seit den 1970er-Jahren wissen Lebensmittelkonzerne dank dem amerikanischen Psychophysiker Howard Moskowitz, wie man diese Reaktion präzise ausnutzt: Moskowitz entwickelte mithilfe multivariater Regressionsanalysen den optimalen «Bliss Point» für Zucker, Salz und Fett – jenen Punkt, an dem ein Produkt maximale Attraktivität entfaltet. Er hat damit Marken wie Pepsi, Prego oder Dr Pepper zu Verkaufsschlagern gemacht.

Was folgt, ist Neurochemie. Das Gehirn schüttet Dopamin aus, merkt sich den Weg zur Belohnung und verlangt nach Wiederholung. Sättigung spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Der frühere FDA-Direktor David Kessler hat diesen Mechanismus «konditioniertes Hyperessen» genannt – ein Phänomen, das er auf einer Stufe mit zwanghaftem Glücksspiel und Substanzmissbrauch einordnet.

Das ist der industrielle Hintergrund, vor dem die Schweizer Ernährungspolitik ihre Instrumente entwickelt. Es sind, kurz gesagt, sehr sanfte Instrumente gegen einen sehr entschlossenen Gegner.

Die «Erklärung von Mailand»: freiwillig, moderat, schweizkonform

Das Flaggschiff der Schweizer Zuckerpolitik ist eine Selbstverpflichtung. Die «Erklärung von Mailand» wurde 2015 vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ins Leben gerufen und verpflichtet Lebensmittelhersteller und Detailhändler, den Zuckergehalt ihrer Produkte freiwillig zu senken. Unterzeichner sind Nestlé, Migros, Coop, Danone, Emmi, Kellogg, Coca-Cola Schweiz sowie eine Reihe weiterer Firmen. Aktuell haben sich rund 24 Schweizer Unternehmen dazu verpflichtet.

Im Februar 2023 wurden die Verpflichtungen erweitert: Neben Joghurt und Frühstückscerealien sind nun auch Erfrischungsgetränke, Milchmischgetränke und Quark in die Selbstverpflichtung einbezogen, mit Reduktionszielen von zehn bis fünfzehn Prozent bis Ende 2024.

Die Zwischenbilanz des BLV fällt – nach eigenen Massstäben – positiv aus. Die Standortbestimmung per Ende 2024 zeigt, dass die vereinbarten Reduktionsziele bei allen Produktgruppen erreicht wurden; in Getränken konnte der Zuckergehalt sogar um 13 Prozent gesenkt werden.

Wer nun erwartet, dass sich diese sektoriellen Reduktionen im Gesamtzuckerkonsum der Bevölkerung niederschlagen, sucht die entsprechenden Daten vergebens. Der Pro-Kopf-Konsum von 100 Gramm täglich bleibt doppelt so hoch wie von der WHO empfohlen. Eine Reduktion von zehn Prozent Zucker im Joghurtbecher verschwindet statistisch im Rauschen – insbesondere dann, wenn die übrige Produktlandschaft weiterhin auf Hochtouren optimiert wird.

Die Logik der «Erklärung von Mailand» ist politisch zweckmässig, nicht gesundheitspolitisch ausreichend. Sie gibt dem Bund die Möglichkeit, «Massnahmen» vorzuweisen, ohne verbindliche Regulierung einzuführen. Die Industrie unterschreibt ein Dokument, reduziert ein wenig Zucker in Produktkategorien, die ohnehin gerade vom Markt in Richtung «gesünder» gedrückt werden, und behält ansonsten freie Hand. Das Paradox ist nicht ohne Eleganz: Nestlé optimiert in einer Abteilung den Zuckergehalt im Joghurt und verfeinert in einer anderen die Suchtarchitektur von Snackprodukten.

Nutri-Score: das Kennzeichnungsscharmützel

Während die Mailänder Erklärung die freiwillige Reduktion regelt, dreht sich die parallele Debatte um eine andere Frage: Sollen Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt erkennen können, was sie kaufen?

Der Nutri-Score ist eine freiwillige Lebensmittelkennzeichnung, die auf einer Farbskala von A bis E zeigt, wie ausgewogen ein Produkt zusammengesetzt ist. Das BLV unterstützt ihn seit 2019. Bundesrätin Baume-Schneider warb für ihn. Und trotzdem scheitert er bis heute an einer merkwürdigen Koalition aus Schutzzoll-Reflexen und liberaler Ordnungspolitik.

Die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten hat Mühe, die obligatorischen Nährwertangaben auf Lebensmittelverpackungen zu verstehen. Der Nutri-Score wurde als einfach lesbare Ergänzung konzipiert. Das hinderte den Ständerat nicht daran, eine Motion zu unterstützen, wonach der Einsatz des Nutri-Scores freiwillig bleiben müsse – und stattdessen die Lebensmittelpyramide als primäres Konsumenteninformationsinstrument zu bezeichnen.

Die Gegenargumente sind teils sachlich, teils interessengeleitet. Befürworter der Motion argumentierten, bestimmte Lebensmittelproduzenten würden durch den Score benachteiligt; entscheidend für die Gesundheit sei eine ausgewogene Ernährung, nicht der Blick auf ein einzelnes Produkt. Hinter dieser abstrakten Formulierung stehen konkrete Branchen: Käsehersteller, die ihrem Produkt wegen Fett- und Salzgehalt ein «C» oder «D» fürchten, und Fleischverbände, die ähnliche Vorbehalte haben.

Der Bundesrat hielt dem entgegen, dass die Marke «Nutri-Score» der französischen Gesundheitsbehörde Santé Publique France gehört: Würde die Schweiz abweichende Regelungen festlegen, dürfte der Score im Land schlicht nicht mehr verwendet werden.

Die Debatte hat inzwischen eine pikante Wendung genommen. Im April 2025 forderte eine Genfer Kantonsmotion, den Nutri-Score in grossen Supermärkten obligatorisch zu machen. ￼ Gleichzeitig stieg die Migros – einst die Vorreiterin, die den Score auf 10’000 eigenen Produkten einführen wollte – still und leise wieder aus. Was als Fortschritt verkauft wurde, zerfällt gerade in seine Einzelteile.

Zuckersteuer: die blockierte Debatte

Wer den Bliss Point mit marktwirtschaftlichen Mitteln angreifen wollte, kam in der Schweiz nicht weit. Internationale Vorbilder gibt es: Grossbritannien, Mexiko, Norwegen haben Abgaben auf zuckerhaltige Getränke eingeführt, mit messbaren Effekten auf Reformulierung und Konsum.

In der Schweiz liegen diese Versuche auf dem Friedhof der schönen Vorstösse. Initiativen aus Genf und Freiburg haben im National- und Ständerat keine Unterstützung gefunden. Auf kantonaler Ebene haben Waadt, Neuenburg und Jura ähnliche Ideen bereits abgelehnt. ￼ Die rechte Ratsmehrheit betrachtet jede fiskalische Intervention in Konsumentscheidungen als Prinzipienbruch.

Immerhin gibt es neuerdings eine unerwartete Stimme. Ein nationaler Bevölkerungsrat, der sich seit November 2024 mit dem Thema der steigenden Gesundheitskosten befasste, empfahl im April 2025 eine Lenkungssteuer auf Zucker. ￼ Das Gremium bestand aus hundert zufällig ausgelosten Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz – und damit aus Leuten, die nicht wiedergewählt werden müssen. Den Abschlussbericht übergaben sie im Mai 2025 Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Ob die Empfehlung politisch verfängt, darf man zu Recht bezweifeln.

Die Schweizer Ernährungspolitik leidet an einem strukturellen Problem, das über die Zuckerdebatte hinausgeht: Sie versucht, einen industriell produzierten Suchtmechanismus mit Freiwilligkeit und Konsumenteninformation zu bekämpfen.

Das ist ungefähr so effektiv, wie der Tabakindustrie zu empfehlen, den Nikotingehalt auf freiwilliger Basis zu senken. Die Tabakanalogien sind dabei nicht zufällig: Investigativjournalist Michael Moss hat in seinem Pulitzer-prämierten Werk dokumentiert, wie Lebensmittelkonzerne Marketingtechniken direkt aus dem Drehbuch der Tabakindustrie übernahmen.

Die «Erklärung von Mailand» reduziert Zucker in Randkategorien, während der Gesamtkonsum konstant bleibt. Der Nutri-Score verliert sich im Kompetenzstreit. Die Zuckersteuer stirbt im Ausschuss. Und die Lebensmittelindustrie – Nestlé mit Sitz in Vevey, Lindt in Kilchberg, Emmi in Luzern – investiert weiterhin in die Optimierung jener biochemischen Reize, gegen die der Bund mit Informationsbroschüren kämpft.

Das ist nicht Versagen durch Böswilligkeit. Es ist Versagen durch Systemkonformität: Der Schweizer Ordnungsrahmen produziert exakt das Ergebnis, für das er gebaut wurde – ein freundliches Gleichgewicht zwischen Volksgesundheit und Industrieinteressen, in dem letztere strukturell überwiegen.

Die 25 Würfelzucker bleiben.