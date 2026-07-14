von Nico Stino

Was, wenn die grösste Bedrohung für die Schweizer Landwirtschaft nicht der Markt ist, sondern die eigene Verwaltung?

Eigentlich sollte es ein Streitgespräch werden. Am Ende wurde es eine Lektion.

Markus Somm und Dominik Feusi hatten sich mit einem Vergleich verbrannt: Wer beim Asylwesen sparen müsse, solle das auch die Landwirtschaft tun, so die Aussage im «Berneinfach»-Podcast. Die Reaktion aus der Bauernschaft war heftig – so heftig, dass die beiden Nebelspalter-Journalisten sich entschlossen, die Kritik direkt vor Ort zu suchen: auf dem Hof der Familie Hess in Dürnten im Zürcher Oberland.

Ein Betrieb, der nichts Romantisches an sich hat

Robert Hess übernahm den heute rund 200 Kühe und 100 Rinder zählenden Betrieb 1991 – damals praktisch ruiniert. Seine Tochter Ramona, ausgebildete Bankerin, führt ihn heute als Betriebsleiterin. Fünf Roboter erledigen inzwischen einen Teil der Arbeit, darunter Melkroboter, die von den Kühen selbständig aufgesucht werden. Von bäuerlicher Idylle keine Spur – die beiden sprechen lieber von unternehmerischer Logik als von Landromantik.

Genau diese Logik ist ihr zentrales Anliegen. Robert Hess sieht das Grundproblem nicht in der Politik, sondern in der Verwaltung: Vorschriften und Kontrollen hätten ein Eigenleben entwickelt, das mit der Grösse des Beamtenapparats mitwachse. Über 3000 Kontrollpunkte müsse ein Schweizer Landwirtschaftsbetrieb im Alltag erfüllen – nach eigener Einschätzung ein Mass an Regulierung, das selbst jenes der Bankenbranche übertreffe.

Falsche Preise, falsche Anreize

Ramona Hess benennt als zweites Kernproblem die Preispolitik: Milch- und Getreidepreise würden von oben diktiert, ohne dass der Markt mitspreche. Beim Direktzahlungssystem sehen beide eine Schieflage zwischen Berg- und Talbetrieben – wer weniger bewirtschafte, werde relativ stärker entschädigt, was aus ihrer Sicht dem Ziel der Ernährungssicherheit widerspreche.

Für Robert Hess ist die Wurzel des Übels eine schleichende Entmündigung der Bauern: Wer sein Einkommen vom Staat statt vom Markt bezieht, verliere das unternehmerische Interesse. Diese Abhängigkeit habe die Landwirtschaft selbst mitgetragen, indem sie einst nach Schutz und Subventionen rief – und damit, wie es im Gespräch heisst, dem Staat den kleinen Finger reichte.

Ein Imageproblem mit Ursache

Warum das schlechte Image der Bauern in Teilen der Öffentlichkeit? Die Antwort der beiden: Wer selbst Subventionen bezieht, fühlt sich moralisch berechtigt zur Kritik. Robert Hess kontert mit einem Vergleich zu privaten Gärten, deren Dünger- und Spritzmitteleinsatz kaum geringer ausfalle als in der Landwirtschaft – nur ohne die gleiche öffentliche Aufmerksamkeit.

Am Ende bleibt der Verweis auf die sicherheitspolitische Dimension: Ernährungssouveränität sei in Krisenzeiten wichtiger als jedes Rüstungsgut. Und ein Appell an den eigenen Berufsstand – den Journalismus: mehr Zeit auf dem Hof verbringen, zuhören, bevor man urteilt.

Am Ende steht ein Roboter, der eine Kuh melkt, die von selbst gekommen ist – ein leiser Beweis, dass Fortschritt und Bodenständigkeit sich nicht ausschliessen.

Einordnung

Der Besuch in Dürnten zeigt ein Muster, das über die Landwirtschaftspolitik hinausweist: Kritiker mit vorgefassten Urteilen treffen auf Betroffene, die ihre Arbeit im Detail erklären – und beide Seiten korrigieren sich in Echtzeit. Für Somm bedeutete das eine öffentliche Teilrücknahme seines Vergleichs. Für die Hess-Familie eine Bühne, ihre unternehmerische Sicht auf einen oft romantisierten Berufsstand darzulegen. Ob das die grundsätzlichen Verteilungsfragen der Agrarpolitik löst, bleibt offen – aber es macht sie konkreter.

Quelle: https://youtu.be/AAfsV4cU_ZM?si=R33ZuHdf1kVRybS-