Neue Dokumente zeigen: Das RKI wusste früh, dass der PCR-Test eine Infektion im Sinne des Gesetzes gar nicht nachweisen kann. Trotzdem wurde die halbe Republik damit gesperrt, getestet und gejagt.

Es war das Fundament der grössten Freiheitsbeschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der PCR-Test. Wer positiv war, musste in Quarantäne. Wer positiv war, verlor seinen Job, seinen Urlaub, seine Weihnachtsfeier. Wer positiv war, durfte nicht ins Restaurant, nicht ins Stadion, nicht zu seiner sterbenden Mutter ins Spital. Millionen Menschen. Milliarden Euro. Und jetzt stellt sich heraus: Das ganze Gebäude stand auf tönernen Füssen.

Die Berliner Zeitung berichtet über neue Fragen an das Robert-Koch-Institut – Fragen, die einer Anklage nahekommen. Denn die RKI-Protokolle, die die freie Journalistin Aya Velázquez mühsam erstritten hat, enthüllen etwas Ungeheuerliches: Die Behörde wusste intern, dass die täglich verkündeten Fallzahlen kein verlässliches Bild der tatsächlichen Infektionslage zeichnen. Man wusste es. Man schwieg. Und man machte weiter.

Was ein Test darf und was er kann

Das Infektionsschutzgesetz ist in diesem Punkt unmissverständlich. Eine Infektion liegt vor, wenn ein Erreger in den menschlichen Organismus aufgenommen wird und sich dort vermehrt. Zwei Bedingungen. Nicht eine. Der PCR-Test erkennt RNA-Fragmente. Er erkennt, ob genetisches Material des Virus vorhanden ist. Ob dieses Material von einem lebenden, vermehrungsfähigen Virus stammt, ob der Getestete ansteckend ist, ob er krank ist oder krank werden wird – das kann der Test nicht sagen. Das hat er nie gekonnt. Das war von Anfang an bekannt.

Sogar der Berliner Senat musste dies einräumen, als ihn der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe im Herbst 2020 befragte. Die Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigte schriftlich: PCR-Tests sind nicht in der Lage, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes festzustellen. Luthe zog die einzig logische Schlussfolgerung: Wenn das stimmt, fehlen sämtlichen Corona-Verordnungen die rechtliche Grundlage.

Man hörte ihn nicht. Man wollte ihn nicht hören.

Das RKI im Zwiespalt

Die freigegebenen Protokolle des Corona-Expertenrats zeichnen das Bild einer Behörde, die sich in einem permanenten Zwiespalt befand – zwischen wissenschaftlicher Redlichkeit und politischem Druck. Im April 2020 fragten sich die eigenen Experten noch öffentlich, ob der Anstieg der Fallzahlen nicht schlicht auf die verstärkte Testaktivität zurückzuführen sei. «Eine Zunahme der Testungen kann einen künstlichen Anstieg erzeugen, ohne dass sich der epidemiologische Verlauf ändert», heisst es in einem internen Protokoll.

Eine vernünftige, eine wissenschaftlich selbstverständliche Beobachtung. Und was folgte daraus? Nichts. Stattdessen: Mehr Tests. Überall. In Schulen, auf Wunsch der Bundeskanzlerin persönlich, wie die Protokolle enthüllen. Der Positivenanteil sank. Die Fallzahlen stiegen. Die Hysterie blieb.

Das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn hatte im April 2020 die Devise ausgegeben: «Testen, testen, testen.» Es war ein politisches Programm, kein wissenschaftliches. Und das RKI lieferte die Kulisse dafür.

Ein Milliardengeschäft

Während die Bürger in Schlangen vor Testzentren standen, lief das Geld. In Strömen. Die Testhersteller machten Milliardenumsätze. Apotheken, Testzentren, Laborkonzerne – eine ganze Industrie blühte auf dem Fundament des Ct-Werts. Und niemand fragte, wie verlässlich das eigentlich war.

Anthony Fauci, der damalige Chefvirologe der USA, hatte es bereits im Sommer 2020 in einem Interview gesagt: Bei hohen Zykluszahlen – der sogenannte Ct-Wert gibt an, wie oft das Erbgut vervielfacht werden muss, bis das Virus detektiert wird – könnten die Tests bloss Fragmente inaktiver Viren aufspüren, ohne dass eine aktive Infektion vorliege. Die Zyklusschwelle, bei der die deutschen Labors arbeiteten, war hoch. Sehr hoch. Bis zu 45 Zyklen. Was das bedeutet, weiss jeder Virologe. Die Öffentlichkeit erfuhr es nicht.

Die Leitmedien und ihre Bringschuld

Man muss es klar aussprechen: Die grossen deutschen Leitmedien haben in dieser Frage versagt. Sie haben die Regierungsnarrative transportiert, Kritiker als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und unbequeme Fragen nicht gestellt. Dass ausgerechnet eine unabhängige Journalistin und ein kleines Magazin die zentralen RKI-Dokumente erstreiten mussten – und nicht etwa Spiegel oder Zeit –, sagt alles über den Zustand des deutschen Qualitätsjournalismus in jenen Jahren.

Und heute? Dieselben Redaktionen fragen: «Wo soll der Skandal sein?»

Der Skandal ist da. Er ist nicht klein. Millionen Menschen wurden auf Basis eines Tests, der eine Infektion nicht rechtssicher nachweisen kann, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Kinder wurden aus Schulen geholt. Alte Menschen starben allein. Und die Behörde, die dafür die wissenschaftliche Legitimation lieferte, wusste um die Grenzen des Instruments – und schwieg.

Aufklärung oder Verdrängung?

Die RKI-Files haben eine Debatte ausgelöst, die Deutschland noch lange beschäftigen wird. Wissenschaftler fordern einen Neuanfang: Das RKI müsse unabhängig werden von politischen Befehlen und Industrieinteressen. Der frühere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hält fest, dass das deutsche Gesundheitssystem während der Pandemie nie überlastet war – jene Bedrohung also, mit der die härtesten Massnahmen begründet wurden, war eine Projektion, keine Realität.

Das sind keine kleinen Korrekturen an einem im Wesentlichen richtigen Krisenmanagement. Das sind Eingeständnisse, die das Fundament der Corona-Politik erschüttern.

Die Frage, die bleibt, ist nicht wissenschaftlicher, sondern politischer und moralischer Natur: Wer trägt die Verantwortung? Und wann beginnt die wirkliche Aufarbeitung?

Denn eines ist sicher: Die Betroffenen – jene, die Bussgelder zahlten, Jobs verloren, Operationen verpassten, Eltern nicht beerdigen durften – sie haben ein Anrecht auf eine ehrliche Antwort. Nicht auf Schweigen. Nicht auf «Wo soll der Skandal sein?»

Auf Wahrheit.

Dieser Artikel basiert auf öffentlich zugänglichen RKI-Protokollen, Parlamentsanfragen und Berichten der Berliner Zeitung.