50 Milliarden für Freunde, Lobbys und Pharmakonzerne – aber keine Rente für die Alten

Bern, April 2026 – Es ist ein Zahlenspiel, das einen schwindlig macht, wenn man es zu Ende denkt. Knapp 49 Milliarden Franken hat der Bund im vergangenen Jahr an Subventionen ausgeschüttet – das entspricht mehr als der Hälfte des gesamten Bundesbudgets. ￼ Gleichzeitig erklärt uns der Bundesrat mit ernster Miene, die Kasse sei leer. Keine Mittel für die dreizehnte AHV-Rente, kein Spielraum für die Rentner, kein Geld für die kleinen Leute. Aber für die Freunde, die Lobbys und die Pharmariesen? Da fliesst es wie ein Gebirgsbach im Frühjahr.

Die Zahl, die alles sagt

48,6 Milliarden Franken – so lautet der Subventionsbetrag des Bundes für das Jahr 2024, ermittelt vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern. Das entspricht der Hälfte des Bundesbudgets oder sechs Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung der Schweiz. Seit 2015 ist der inflationsbereinigte Subventionsbetrag um 28,8 Prozent gestiegen – trotz dem vielzitierten «Spardruck». ￼

Man lese das noch einmal langsam: Fast 50 Milliarden Franken. Pro Jahr. Und das, während das Parlament über die dreizehnte AHV-Rente streitet wie über ein Luxusgut.

Seit 2015 sind die ausbezahlten Subventionen real um rund neun Milliarden Franken oder 22,8 Prozent gestiegen. Allein das Bundesamt für Kultur löste über 3000 Zahlungen aus, darunter rund 1100 Filmförderungen im Umfang von 55 Millionen Franken. ￼ Filme subventionieren, die kein Mensch schaut – aber die Rente? Zu teuer.

Wer kassiert?

Von insgesamt 20’641 identifizierten Subventionsempfängern gehen 82 Prozent aller Zahlungen an staatliche oder mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Empfänger – Kantone, Hochschulen, Bergbahnen. Die SBB ist mit 2,43 Milliarden Franken der grösste Einzelempfänger. Insgesamt gingen 5,7 Milliarden Franken an alle Eisenbahnbetriebe. ￼

Das ist das System Schweiz in seiner reinsten Form: Man verstaatlicht die Subventionen, also gibt der Bund dem Bund Geld, damit der Bund dem Bund dafür danken kann. Ein Kreislauf, der von Bürokraten für Bürokraten gemacht wurde – während der Rentner in Pratteln sich überlegt, ob er diese Woche Fleisch kaufen kann.

Subventionen sind, wie ein Beobachter treffend bemerkte, wie der Haarausfall bei Männern: Setzt er einmal ein, bringt man ihn nicht mehr weg. Und er weitet sich tendenziell aus. ￼

Das gilt auch für die absurderen Posten. Die Weinbranche schickte Lobbyisten in die Wirtschaftskommission des Nationalrates, um eine Aufstockung des Bundesmarketingetats für Schweizer Wein zu erkämpfen. Der Bundesrat war dagegen – das Parlament beschloss die Subvention trotzdem. Seither fliessen jährlich 9 Millionen Franken in die Werbung für Schweizer Wein. ￼ Wohl bekomm’s.

Das Pharma-Kapitel: Ein Milliarden-Blindflug

Wenn es um institutionelle Günstlingswirtschaft geht, führt kein Weg am Pharmaskandal der Covid-Ära vorbei. Im April 2026 wurde erstmals öffentlich, was das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fünf Jahre lang mit Zähnen und Klauen unter Verschluss gehalten hatte: die ungeschwärzten Impfstoffverträge.

Der Bundesrat reservierte und kaufte um ein Vielfaches mehr Dosen, als schliesslich verabreicht wurden: insgesamt 61 Millionen Dosen, von denen bis März 2023 rund 17 Millionen gebraucht wurden. Am Ende landeten Corona-Impfstoffe im Wert von 1,3 Milliarden Franken im Abfall. ￼

Das wäre schon schlimm genug. Aber der eigentliche Skandal steckt in den Vertragsbedingungen. Der Bund zahlte für Moderna-Impfstoff je nach Dosis zwischen 32 und 35 Dollar, für Fertigspritzen knapp 40 Dollar. Bei Novavax waren es rund 22 Dollar pro Dosis. Insgesamt gab der Bund etwa eine Milliarde Franken aus – für Produkte, für die keine Wirksamkeit und keine Sicherheit vertraglich garantiert wurden. ￼

Die Schweiz machte den Herstellern weitgehende Zugeständnisse und entlastete sie von der Haftung für allfällige Impfschäden. Das heisst: Es ist die Schweiz, die für mögliche Gesundheitsprobleme infolge der Impfung in der Verantwortung steht und zahlen muss – nicht die Produzenten. ￼

SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann, der die Offenlegung der Verträge vor dem Bundesverwaltungsgericht jahrelang erkämpft hatte, bringt es auf den Punkt: «Die Impfstoff-Verträge wurden tel quel unterzeichnet. Es wurde nicht einmal versucht, die heiklen Klauseln zu streichen.» Sein Fazit: Wirksamkeit weg, Haftung weg, Gesundheit weg, Geld weg – und das in Milliardenhöhe. ￼

Das BAG verteidigte die Schwärzungen jahrelang mit dem Argument, die Geheimhaltung liege im Interesse der Schweiz und ihrer internationalen Beziehungen. Das Gericht stellte fest, dass das BAG keine einzige legitime Begründung hatte, diese Verträge vor der Bevölkerung zu verstecken – trotzdem tat es das fünf Jahre lang. ￼

Die dreizehnte AHV-Rente: Plötzlich kein Geld mehr

Das Volk hat im März 2024 Ja gesagt zur dreizehnten AHV-Rente. Klares Zeichen, eindeutiger Auftrag. Was danach folgte, war das übliche Berner Theater: plötzliche Entdeckung von Finanzierungslücken, strukturellen Defiziten, Sparpaketen.

Die Mehrbelastung aufgrund der Mitfinanzierung der dreizehnten AHV-Rente durch den Bund wird in den Finanzplanjahren grösser ausfallen als die Entlastung aufgrund der Schätzkorrekturen ￼ – so die offizielle Linie des Bundes. Man hat kein Geld. Aber man hat Geld für Weinmarketing. Für Bergbahnen. Für SBB-Subventionen. Für Impfstoffe, die im Abfall landen. Für Filmförderungen, die kein Mensch beantragt hat.

Der Bundesrat will mit einem Massnahmenpaket aus 60 Einzelmassnahmen ab 2027 rund 3,6 Milliarden Franken einsparen. ￼ Worunter fällt der Sparstift? Unter anderem die familienergänzende Kinderbetreuung, die Presseförderung, Swissinfo – also alles, was dem kleinen Mann und der Öffentlichkeit dient. Die grossen Subventionen, die trägen Transferzahlungen an staatsnahe Betriebe und die Pharmafreundlichkeit? Weitgehend unberührt.

Das strukturelle Paradox

Der Bund erzielte 2025 ordentliche Einnahmen in Höhe von 87,2 Milliarden Franken und schloss mit einem Finanzierungsüberschuss von 0,3 Milliarden ab. ￼ Trotzdem wird gespart. Trotzdem ist kein Geld für Rentner da. Trotzdem warnt man vor strukturellen Defiziten ab 2027.

Die Formel des Subventionsstaats lautet: Einnahmen steigen, Subventionen steigen noch schneller, und wenn dann das Geld für das Volk fehlt, schreit man nach Sparmassnahmen – aber nur dort, wo es die Schwächsten trifft.

Bevor die Schweizer Bevölkerung stärker zur Kasse gebeten wird, verdient sie eine transparente Darlegung zur Subventionspolitik des Bundes, welche mehr als die Hälfte der Staatsausgaben ausmacht. ￼

Fazit: Die Schweiz zahlt – aber nicht für sich selbst

Fast 50 Milliarden Franken jährlich. Für Staatsunternehmen, für Lobbyinteressen, für Pharmariesen ohne Haftung, für Weinwerbung und Filmförderungen. Der Steuerzahler finanziert ein System, das sich selbst perpetuiert und seine Profiteure treu versorgt – während die Botschaft nach draussen lautet: Es reicht nicht.

Es reicht nicht für die dreizehnte Rente. Es reicht nicht für günstigere Krankenkassenprämien. Es reicht nicht für die Kaufkraft der Menschen, die dieses ganze System durch ihre Arbeit und ihre Steuern überhaupt erst am Laufen halten.

Aber für die Freunde? Da ist die Kasse immer offen.

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