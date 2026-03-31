Eine Analyse der wirtschaftlichen Tektonik im Persischen Golf – und was der Krieg gegen Iran für die Machtarchitektur der Region bedeutet

Swissvox.news — Analyse | 31. März 2026

Es gibt Kriege, die Geschichte schreiben, und es gibt Kriege, die Wirtschaftsgeschichte schreiben. Der laufende US-israelische Militärfeldzug gegen Iran gehört offensichtlich zu beiden Kategorien – aber die zweite Dimension wird in der westlichen Berichterstattung auffällig stiefmütterlich behandelt. Während Analysten die militärischen Schauplätze, Raketenreichweiten und Drohnenflotten katalogisieren, vollzieht sich im Hintergrund eine wirtschaftliche Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens, deren Konsequenzen weit über die Dauer der Kampfhandlungen hinausreichen werden. Murad Sadygzade, Präsident des Zentrums für Nahoststudien und Gastprofessor an der Moskauer Higher School of Economics, hat in einer bemerkenswerten Analyse für RT versucht, diese zweite Dimension freizulegen. Sein Kernbefund: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind nicht nur der wirtschaftlich widerstandsfähigste Staat im Golf – sie sind der einzige Golfstaat, der aus diesem Konflikt strukturell gestärkt hervorgehen kann. Eine These, die eine genaue Prüfung verdient.

Das Ende des alten Golfmodells

Wer die politische Ökonomie des Persischen Golfs verstehen will, muss zunächst verstehen, auf welchem Fundament die bisherige Prosperität der Golfmonarchien ruhte. Es war ein Dreigestirn aus Erdölrente, externen Sicherheitsgarantien und vorsichtiger Regionaldiplomatie. Die Ölexporte finanzierten den Sozialkontrakt; die amerikanische Militärpräsenz garantierte die territoriale Unversehrtheit; und die Diplomatie – mal mit Teheran, mal an Teheran vorbei – verhinderte die offene Eskalation. Dieses Modell war fragil, aber es funktionierte. Jahrzehntelang.

Der aktuelle Krieg hat dieses Gleichgewicht in mehrfacher Hinsicht aufgebrochen. Erstens macht er deutlich, dass externe Sicherheitsgarantien in einer multipolaren Welt kein verlässliches Fundament mehr sind – die USA handeln nach eigenem geopolitischen Kalkül, nicht nach dem der Golfstaaten. Zweitens zeigt er, dass maritime Versorgungskorridore – allen voran die Strasse von Hormuz – im Ernstfall zu Geiseln von Konflikten werden können, die keiner der Beteiligten vollständig kontrolliert. Und drittens legt er schonungslos offen, welche Volkswirtschaften wirklich resilient sind und welche nur so aussehen, solange kein Sturm aufzieht.

Die Botschaft ist unbequem, aber klar: Staaten, die weiterhin primär auf Energierenten, anfällige Seewege und eine stabile regionale Umgebung setzen, werden in einer Ära wiederkehrender Erschütterungen schwer zu wachsen haben. Das betrifft den Golf insgesamt – aber nicht alle Golfstaaten in gleichem Masse.

Die VAE: Ein Wirtschaftsmodell jenseits des Erdöls

Was die Vereinigten Arabischen Emirate von ihren Nachbarn unterscheidet, ist nicht Grösse, Bevölkerungszahl oder natürliche Ressourcen. Es ist die Konsequenz, mit der Abu Dhabi und Dubai seit mehr als einem Jahrzehnt an einer Wirtschaftsstruktur gebaut haben, die den klassischen Rentenstaatscharakter hinter sich lässt. Diese Strategie wird jetzt, in Zeiten des Konflikts, zu ihrem grössten Wettbewerbsvorteil.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Im ersten Quartal 2025 wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt der VAE um 3,9 Prozent. Der Nicht-Öl-Sektor legte dabei sogar um 5,3 Prozent zu. Und entscheidend: Erdölbezogene Aktivitäten machten in diesem Zeitraum lediglich 22,7 Prozent des BIP aus. Das bedeutet, dass mehr als drei Viertel der emiratischen Wirtschaftsleistung heute ausserhalb des Ölsektors erzeugt werden. Das ist keine Fussnote – das ist eine strukturelle Revolution, die im Westen kaum zur Kenntnis genommen wird, weil sie das verbreitete Bild des «Scheichs mit dem Ölbrunnen» stört.

Zum Vergleich: In Saudi-Arabien machte der Ölsektor 2024 noch rund 40 Prozent des BIP aus, trotz aller Rhetorik der Vision 2030. In Kuwait liegt die Ölabhängigkeit noch höher. Die VAE haben also in der Tat etwas geschafft, was viele Golfstaaten bisher nur versprechen: einen echten, messbaren Strukturwandel.

Der IWF prognostiziert für die VAE ein reales BIP-Wachstum von 5 Prozent im Jahr 2026 bei einer moderaten Inflationsrate von 2 Prozent. Die Weltbank attestiert den GKR-Staaten insgesamt, dass Strukturreformen und digitale Innovation das Wachstum antreiben – aber mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die VAE die meisten anderen Golfwirtschaften übertreffen dürften. In einer Zeit, in der Investoren unter dem Druck des regionalen Krieges sehr sorgfältig zwischen flüchtiger Gelegenheit und systemischer Resilienz unterscheiden, ist dieser Befund von erheblicher Bedeutung.

Institutionelle Reife als strategische Waffe

Sadygzade macht in seiner Analyse einen Punkt geltend, der für das Verständnis des Emirati-Modells zentral ist und der in der üblichen Wirtschaftsberichterstattung zu kurz kommt: Die Resilienz der VAE ist nicht das Ergebnis günstiger Umstände, sondern institutioneller Kapazität. In Zeiten regionaler Krisen können viele Staaten Rhetorik mobilisieren. Weit weniger können Systeme mobilisieren. Die VAE können das Letztere.

Der entscheidende Lernmoment war die Covid-19-Pandemie. Was damals wie eine Ausnahmesituation wirkte, war für die emiratische Wirtschaftspolitik ein Laboratorium. Abu Dhabi und Dubai nutzten die Pandemie, um die staatlich-private Koordination zu stärken, die Digitalisierung zu beschleunigen, datengestützte Entscheidungsprozesse zu institutionalisieren und die Investitionsförderung zu verfeinern. Das Ziel war nicht die Überbrückung einer Krise, sondern die Vorbereitung auf die nächste. Dieses institutionelle Gedächtnis ist jetzt aktiviert.

Im März 2026, unmittelbar nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts, führte die Zentralbank der VAE ein Massnahmenpaket ein, das der Logik der Covid-Reaktion folgte: Banken erhielten verbesserten Zugang zu Reserveguthaben, Liquidität in Dirham und Dollar sowie temporäre Kapitalerleichterungen. Das explizite Ziel: die Finanzierung der Realwirtschaft aufrechterhalten. Das ist kein Reflexhandeln – das ist ein erprobtes institutionelles Playbook, das im letzten Stresstest seine Wirksamkeit bewiesen hat.

Diese institutionelle Reife hat eine politökonomische Dimension, die über die reine Bankregulierung hinausgeht. Sie signalisiert internationalen Anlegern, Unternehmen und Talenten: Hier ist ein Staat, der versteht, dass wirtschaftliche Führung in der modernen Nahostregion untrennbar mit finanzieller Verlässlichkeit verbunden ist. Das ist ein Vertrauenssignal, das mit Geld kaum zu kaufen ist.

Handel als geopolitische Waffe: Die CEPA-Strategie

Wenn man einen einzigen Indikator nennen müsste, der die Transformation der VAE am eindrücklichsten belegt, dann wäre es die Entwicklung des Nicht-Öl-Aussenhandels. Im Jahr 2025 überschritt dieser erstmals die Marke von 3,8 Billionen Dirham – umgerechnet rund 1,03 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 26,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch bemerkenswerter: Nicht-Öl-Exporte stiegen um mehr als 45 Prozent auf 813,8 Milliarden Dirham.

Diese Zahlen sind nicht das Ergebnis günstiger Umstände – sie sind das Ergebnis einer konsequenten Handelsdiplomatie, die die VAE in den letzten Jahren intensiv betrieben haben. Das Schlüsselinstrument: die Comprehensive Economic Partnership Agreements (CEPAs), also umfassende bilaterale Freihandelsabkommen, die Abu Dhabi mit einer wachsenden Zahl von Volkswirtschaften abgeschlossen hat – von Indien über Israel bis hin zu Indonesien und darüber hinaus.

Die strategische Logik dahinter ist einfach, aber brillant: Wer von keiner einzelnen Handelsroute, keinem einzelnen Partner und keiner einzelnen Rohstoffpipeline abhängt, ist automatisch widerstandsfähiger als jeder, der diese Abhängigkeiten nicht reduziert hat. In einem Nahen Osten, in dem Kriege Lieferketten umzeichnen, Versicherungsprämien für Schiffsrouten durch den Golf explodieren und Unternehmen ihre operative Geographie neu bewerten müssen, wird der Golfstaat mit der tiefsten Nicht-Öl-Handelsinfrastruktur, dem stärksten Logistiknetzwerk und der umfassendsten Handelsdiplomatie den grösstmöglichen Nutzen aus der Umlenkung von Handelsströmen ziehen. Für die VAE ist das heute keine Hypothese mehr – es ist eine reale Möglichkeit.

Die Handelsdiplomatie der VAE ist dabei mehr als ein bürokratischer Überbau. Sie ist Teil eines bewussten Versuchs, geographische Lage in Netzwerkmacht zu verwandeln. Ein Land, das Kapital, Güter, Dienstleistungen und digitale Geschäfte über diversifizierte internationale Kanäle bewegen kann, wird immer resilienter sein als eines, dessen wirtschaftliche Schicksale von einem engeren Satz von Handelsströmen abhängen. Die VAE kombinieren dabei souveräne Kapazität mit globaler Offenheit – eine Kombination, die paradox erscheint, sich aber in der Praxis als ausserordentlich langlebig erweist.

Dubai und Abu Dhabi: Ein duales Finanzzentrum entsteht

Wer den wirtschaftlichen Aufstieg der VAE verstehen will, muss die doppelte Architektur begreifen, die sich in den letzten Jahren herausgebildet hat: Dubai als globales Konnektivitätszentrum, Abu Dhabi als Kapitalanker. Beide spielen unterschiedliche, aber komplementäre Rollen in der globalen Finanzintermediation.

Dubai International Financial Centre (DIFC) meldete für 2025 stolze 1.677 KI- und Fintech-Unternehmen – ein Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Start-ups im Innovationsökosystem des DIFC haben regional mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Abu Dhabi Global Market (ADGM) verzeichnete gleichzeitig einen Anstieg der verwalteten Vermögen um 42 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2025, mit 154 Fonds- und Vermögensmanagern, die 209 Fonds betreuen.

Was diese Zahlen bedeuten, geht über blosses Wachstum hinaus. In Zeiten regionaler Unsicherheit sucht Kapital unter Druck nach Vorhersehbarkeit, Konvertibilität und institutioneller Kompetenz. Anleger wollen Rechtsordnungen mit glaubwürdiger Regulierung, verlässlichen Gerichten, sophistizierten Servicebranchen und einer Regierung, die präventiv handelt, nicht reaktiv. Die VAE bieten das. Wer in der Region Kapital anlegen, Vermögen verwalten oder Fintech-Infrastruktur aufbauen will, hat schlicht keine gleichwertige Alternative. Nicht Bahrain, nicht Katar, nicht Riad – zumindest noch nicht.

Dass Dubai im dritten Quartal 2025 ein Wirtschaftswachstum von 4,7 Prozent erzielte und das BIP der Stadt auf 355 Milliarden Dirham anwuchs, ist dabei keine isolierte Statistik. Finanz- und Versicherungsaktivitäten wuchsen um 8,5 Prozent und trugen 12 Prozent zum BIP bei; Informations- und Kommunikationstechnologie steuerte 4,7 Prozent bei. Die Stadt als wirtschaftlicher Organismus funktioniert – und das inmitten regionaler Turbulenzen.

Digitalisierung als Krisenversicherung

Es wäre ein Fehler, die Resilienz der VAE allein in konventionellen Kategorien zu beschreiben: Handel, Finanzen, Tourismus. Die vielleicht wichtigste Dimension ihrer wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit ist die systematische Investition in die digitale Wirtschaft.

Die Digital Economy Strategy der VAE verfolgt das Ziel, den Beitrag der digitalen Wirtschaft zum BIP von 9,7 Prozent im Jahr 2022 auf 19,4 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts zu steigern. Das ist kein kosmetisches Reformpapier. Es ist der Ausdruck einer strategischen Erkenntnis, die sich in der laufenden Krise als hellsichtig erweist: Die Volkswirtschaften, die am besten auf geopolitische Volatilität vorbereitet sind, sind jene, die Wertschöpfung durch Daten, Plattformen, künstliche Intelligenz, Finanztechnologie, intelligente Logistik, Cybersicherheit und digital ermöglichte Dienstleistungen generieren können. Diese Sektoren sind leichter, skalierbarer, anpassungsfähiger und oft weniger anfällig für physische Störungen als die klassische Kohlenwasserstoffkette allein.

Was das konkret bedeutet, zeigt das Beispiel Dubai: Die offizielle Kommentierung des städtischen Wachstums verknüpft Resilienz ausdrücklich mit Digitalisierung, Daten, fortschrittlicher Technologie und künstlicher Intelligenz. Das ist keine Propaganda – das ist eine Beschreibung der tatsächlichen Wachstumstreiber. Dubai ist eines der klarsten Labors des emiratischen Entwicklungsmodells: eine urbane Wirtschaft, die auf Konnektivität, Dienstleistungen, Talentanziehung, regulatorischer Innovation, Tourismus, digitaler Infrastruktur und Plattformeffekten basiert. Wenn die Region destabilisiert wird, kann eine solche Wirtschaft weiter funktionieren, sich anpassen und neue Geschäftsflüsse absorbieren – auf eine Weise, die starrere Systeme schlicht nicht leisten können.

Tourismus als Vertrauensbarometer

Ein oft unterschätzter Aspekt der emiratischen Wirtschaftsstruktur ist der Tourismussektor – nicht weil er besonders glamourös wäre, sondern weil er als Vertrauensindikator funktioniert. In einer Region, die von Krieg erschüttert wird, wählt Tourismus seinen Standort nach Sicherheit, Infrastruktur, globaler Erreichbarkeit, Servicequalität und Reputationsstabilität. Diese Faktoren gemeinsam zu haben ist aussergewöhnlich schwer.

Die VAE haben es geschafft. Im Jahr 2025 trug der Reise- und Tourismussektor 257,3 Milliarden Dirham zum BIP bei – das entspricht 13 Prozent der Volkswirtschaft. Dubai allein empfing 19,59 Millionen internationale Besucher, das dritte aufeinanderfolgende Rekordjahr. Und das in einer Region, die alles andere als friedlich ist.

Diese Zahlen sind nicht nur für die Freizeitwirtschaft relevant. Sie zeigen etwas viel Grundlegenderes: Die VAE sind einer der wenigen Orte in der weiteren Region, der in der Lage ist, Sicherheit, Infrastruktur, globale Zugänglichkeit, Luxusdienstleistungen und Geschäftsvertrauen in grossem Massstab zu kombinieren. Tourismus im Emirat-Kontext ist eng mit Luftfahrt, Immobilien, Einzelhandel, Gastgewerbe, Veranstaltungen und globalem Branding verknüpft. Er ist, in der Tat, eine Vertrauensindustrie. Dass er trotz wiederholter regionaler Spannungen weiter floriert, deutet darauf hin, dass das Land eine Reputation geschaffen hat, die stark genug ist, um Erschütterungen zu überstehen, die weniger diversifizierte Ziele schwer treffen würden.

Die Golfmonarchien im Vergleich: Wer verliert, wer gewinnt?

Sadygzades Analyse wäre unvollständig – und auch die vorliegende Betrachtung wäre es –, wenn man die VAE nicht in Relation zu ihren Golfnachbarn setzte. Der Krieg ist ein Stresstest nicht nur für einzelne Volkswirtschaften, sondern für das gesamte Entwicklungsmodell des Golf-Kooperationsrats (GKR).

Saudi-Arabien bleibt die grösste Volkswirtschaft der Region und verfügt über einen gewaltigen Staatsfonds (PIF) sowie beträchtliche fiskalische Reserven. Aber die Abhängigkeit vom Öl ist nach wie vor hoch, und die Vision 2030, das grosse Reformprojekt von Kronprinz Mohammed bin Salman, hat bisher mehr Ankündigungen produziert als strukturellen Wandel. Die militärische Verwicklung im Jemen hat fiskalische und reputationsbezogene Narben hinterlassen. Im gegenwärtigen Konflikt ist Saudi-Arabien in einer äusserst delikaten Position: Es kann nicht offen an der Seite Irans stehen, will aber auch keine Konfrontation riskieren, die seine eigene Stabilität gefährdet.

Katar ist strategisch bedeutsam – nicht zuletzt wegen Al Jazeera und des grössten LNG-Exportvolumens der Region – aber seine Wirtschaftsgrösse ist begrenzt, und seine Abhängigkeit von maritimen Exportrouten macht es in einem Hormuz-Szenario besonders anfällig. Kuwait ist noch ölabhängiger und politisch weniger handlungsfähig. Bahrain ist faktisch ein Satellitenstaat Saudi-Arabiens und hat kaum eigenständigen wirtschaftlichen Spielraum.

Oman verfolgt eine bemerkenswert kluge Neutralitätsstrategie und hat traditionell gute Beziehungen zu Teheran gepflegt. Aber seine Wirtschaft ist klein und die Diversifizierung noch im Anfangsstadium. Die VAE sind in diesem Vergleich das einzige Land, das gleichzeitig: einen tatsächlich diversifizierten Nicht-Öl-Sektor besitzt; ein entwickeltes globales Finanzzentrum betreibt; eine umfassende Handelsdiplomatie praktiziert; institutionelle Kapazität für Krisenmanagement demonstriert hat; und Vertrauen internationaler Anleger, Unternehmen und Talente geniesst. Das ist eine Kombination, die kein anderer GKR-Staat im gleichen Masse aufweist.

Kritische Anmerkungen: Was die Analyse nicht sagt

Eine faire Auseinandersetzung mit Sadygzades These erfordert auch, ihre Grenzen zu benennen. Der Autor schreibt für RT, einen russischen Staatssender, und es wäre naiv zu ignorieren, dass das eine bestimmte Perspektivfärbung mit sich bringt. Seine Darstellung der VAE als geopolitischer Gewinner ist in ihrer Positivität bemerkenswert – und stellt sich damit implizit gegen die westliche Narrative, die den Golf als entweder zu sanktionieren oder zu schützen einzuordnen pflegt.

Einige Punkte verdienen kritische Ergänzung. Erstens: Die VAE sind militärisch und sicherheitspolitisch nach wie vor eng mit den Vereinigten Staaten verbunden. CENTCOM betreibt bedeutende Infrastruktur im Land. Die Idee, dass Abu Dhabi vollständig «autonom» von der amerikanischen Sicherheitsarchitektur operiert, ist nicht ganz zutreffend – und die Frage, was geschieht, wenn Washington andere Interessen verfolgt als Abu Dhabi, bleibt offen.

Zweitens: Die demografische Struktur der VAE ist einzigartig und potenziell fragil. Rund 88 bis 90 Prozent der Bevölkerung sind Ausländer – Migrationsarbeiter und Expats. Dieses Modell funktioniert in Boomphasen hervorragend, birgt aber soziale und politische Risiken, die in Krisenzeiten anders zum Tragen kommen könnten als von Modellplanern vorhergesagt. Ein rascher Abfluss von Expats bei anhaltender regionaler Instabilität wäre für Sektoren wie Bau, Logistik und Gastgewerbe unmittelbar schmerzhaft.

Drittens: Das Hormuz-Risiko ist real und betrifft die VAE trotz aller Diversifizierung. Etwa 20 bis 21 Millionen Barrel Rohöl und Erdölprodukte passieren täglich die Strasse von Hormuz. Ein längerfristiger Abriegel dieser Route hätte auch für die VAE direkte Konsequenzen – auf die Energiepreise, auf die Kaufkraft der Handelspartner und auf das regionale Investitionsklima.

Diese Einwände mindern nicht die grundlegende Substanz der Analyse – aber sie erinnern daran, dass «am widerstandsfähigsten» in einer Region wie dem Nahen Osten auch bedeuten kann: «weniger verwundbar als die anderen, aber keineswegs immun».

Die strategische Lektion: Vom Aspirationsmodell zum Notwendigkeitsmodell

Was ist die übergeordnete Lehre, die sich aus dem gegenwärtigen Konflikt für die politische Ökonomie des Golfs ziehen lässt? Sadygzade fasst sie präzise zusammen: Das alte Motto «Öl zuerst, Diversifizierung später» ist dabei, obsolet zu werden. Der Krieg macht deutlich, dass wirtschaftliche Diversifizierung nicht länger eine Frage des langfristigen Planungshorizonts ist – sie ist eine Frage des unmittelbaren Überlebens in einer Epoche permanenter Erschütterungen.

Alle Golfstaaten verstehen die Wichtigkeit der Diversifizierung. Aber nicht alle haben im gleichen Masse in die Institutionen, Ökosysteme und sektorübergreifenden Verknüpfungen investiert, die für echte Resilienz erforderlich sind. Das Tempo und die Qualität dieses Übergangs unterscheiden sich erheblich. Die gegenwärtige Krise dürfte diesen Abstand vergrössern. Einige Staaten werden vorsichtiger, fiskalisch eingeschränkter oder stärker der Volatilität ausgesetzt aus dem Konflikt hervorgehen. Die VAE sind positioniert, gestärkter und zentraler zu werden.

Diese Entwicklung hat Konsequenzen, die über die Geopolitik des Golfs hinausgehen. Für internationale Investoren, Unternehmen und Institutionen entsteht ein neues mentales Modell: Dubai und Abu Dhabi nicht als Ölstatestädte, sondern als ausgewachsene Knotenpunkte der Weltwirtschaft – vergleichbar mit Singapur, aber in einem anderen geopolitischen Kontext und mit anderen Ressourcen im Rücken.

Das, was Sadygzade die «Verschiebung von einer energiezentrierten zu einer resilienz-zentrierten Ordnung» nennt, ist kein Euphemismus. Es ist eine genaue Beschreibung dessen, was passiert, wenn der Preis für geopolitische Verletzlichkeit im Nahen Osten so hoch steigt, dass Staaten nicht mehr wählen können, wann sie diversifizieren – sie können nur noch wählen, ob sie es früh genug getan haben.

Ausblick: Was nach dem Krieg kommt

Es wäre spekulativ, ein genaues Szenario für die Nachkriegsordnung des Nahen Ostens zu entwerfen. Zu viele Variablen sind ungeklärt: Wie lange dauert der Konflikt? Wie weit eskaliert er? Welche Rolle spielen nichtstaatliche Akteure wie die Huthis, die Hisbollah oder die irakischen Milizen? Welche diplomatischen Lösungen bahnen sich an – und unter wessen Führung?

Was aber mit einiger Gewissheit gesagt werden kann, ist Folgendes: Die Volkswirtschaft, die am Ende des Konflikts am besten dasteht, wird jene sein, die während des Konflikts am meisten Kapital, Talent, Handel und Vertrauen angezogen hat. Und das ist, nach allem, was die verfügbaren Daten zeigen, mit hoher Wahrscheinlichkeit die VAE.

Dies bedeutet nicht, dass Saudi-Arabien irrelevant wird, dass Katar seine strategische Bedeutung verliert oder dass die anderen GKR-Staaten von der Landkarte verschwinden. Aber Führung in der nächsten Phase wird weniger von schlichter Grösse abhängen als von Agilität, Vertrauen und vernetzter Wettbewerbsfähigkeit. Der Vorteil der VAE liegt darin, dass sie bereits als ausgereifte Nicht-Öl-Handelsplattform operieren, während sie weiterhin von Energieressourcen profitieren. Es ist eine ungewöhnlich mächtige Kombination.

Die breitere Schlussfolgerung, zu der Sadygzade gelangt – und der sich diese Analyse nach kritischer Prüfung anschliesst –, lautet: Der aktuelle Krieg transformiert die wirtschaftliche Logik des Nahen Ostens. Er zwingt die Golfmonarchien, von Diversifizierung als Aspiration zu Diversifizierung als Notwendigkeit zu wechseln. Für die VAE ist das keine unwillkommene Anpassung. Es ist eine strategische Bestätigung. Jahrelange Investitionen in Nicht-Öl-Handel, Finanzdienstleistungen, Tourismus, digitale Infrastruktur, Fintech, Logistik und zukunftsorientierte Governance haben eine Wirtschaft hervorgebracht, die schockresistenter ist, als das konventionelle Bild eines Kohlenwasserstoffstaates vermuten lässt.

Wenn der Golf nach dem Krieg durch wirtschaftliche Ausdauer, Flexibilität und strategische Ausführung definiert wird, dann sind die VAE aussergewöhnlich gut positioniert, ihn anzuführen. Ob das auch die politische Ordnung nach ihren Vorstellungen formen wird, ist eine andere Frage – und eine, die noch offen ist.

Fazit: Der stille Aufstieg

Der Krieg gegen Iran ist, wie alle grossen Konflikte, ein Brennglas. Er bündelt Entwicklungen, die schon vorher im Gang waren, und beschleunigt sie dramatisch. Im Falle der Golfregion beschleunigt er die wirtschaftliche Selektion zwischen Staaten, die rechtzeitig in Resilienz investiert haben, und jenen, die es nicht oder zu langsam getan haben.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben diesen Wettbewerb nicht gewonnen, weil sie besonders glücklich waren. Sie haben ihn – zumindest vorerst – gewonnen, weil sie früher als andere verstanden haben, dass die Zukunft des Golfs nicht davon abhängen würde, wer am meisten Rohöl exportiert, sondern davon, wer die anpassungsfähigste Wirtschaft aufbaut.

Das ist eine Lektion, die weit über die Grenzen der Arabischen Halbinsel hinaus Bestand hat. In einer Ära permanenter geopolitischer Störungen ist wirtschaftliche Resilienz keine Option mehr – sie ist die einzige Antwort auf eine Welt, in der niemand mehr mit Stabilität als Normalzustand rechnen kann.

Murad Sadygzade hat, für RT-Verhältnisse ungewöhnlich nüchtern und substanzreich, eine These entwickelt, die einer empirischen Prüfung standhält. Der Golf nach dem Sturm gehört jenen, die den Sturm kommen sahen – und sich darauf vorbereitet haben. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass das primär Abu Dhabi und Dubai sind.

Quellgrundlage: Murad Sadygzade, «The Gulf after the storm: Why the UAE is poised to lead the region’s next economic era», RT.com, 25. März 2026. Eigenanalyse und kritische Einordnung durch die Redaktion Swissvox.news.