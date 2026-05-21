Ab Februar 2027 wertet das Bundesamt für Polizei die Daten sämtlicher Flugpassagiere aus. Sicherheitsgewinn oder schleichende Angleichung an den europäischen Überwachungsstandard?

In einem noch leeren Büro im Fedpol-Hauptsitz in Bern baut Benedikt Scherer derzeit eine neue Zentrale auf. Die sogenannte Passenger Information Unit — kurz PIU — soll ab Februar 2027 die Daten aller Passagiere auswerten, die in der Schweiz ankommen oder abfliegen. Reiseroute, Zahlungsmittel, Buchungsverhalten: All das soll künftig automatisiert auf verdächtige Muster geprüft werden. Ziel ist die Bekämpfung von Terrorismus, Drogen- und Menschenhandel.

Klingt vernünftig. Ist es vielleicht auch. Doch wer genauer hinschaut, erkennt das Muster hinter dem Muster.

Der übliche Druck aus dem Ausland

Über 70 Länder, darunter sämtliche EU-Staaten, die USA und Kanada, erheben und überprüfen bereits Flugpassagierdaten. ￼ Die Schweiz hat sich bisher verweigert — und wurde dafür zunehmend unter Druck gesetzt. Justizminister Beat Jans formulierte die Lage im Parlament in einer Klarheit, die wenig Interpretationsspielraum lässt: Wer sich dem System nicht anschliesse, riskiere, zum «Schlupfloch für Kriminelle» und zur «Sicherheitslücke in Europa» zu werden.

Das ist die bekannte Logik der stillen Harmonisierung: Nicht ein Schweizer Volksentscheid treibt die Reform an, sondern der implizite Zwang zur Anpassung an europäische Standards. Man nennt das gerne «internationale Verpflichtungen» — auch wenn die Schweiz in diesem Fall gar keine einschlägigen Verträge unterzeichnet hat. Der Druck genügt.

Acht Personen, 24 Stunden, voller Zugriff

Die neue Einheit wird rund um die Uhr betrieben, mit acht Mitarbeitenden. Kommt es bei der automatisierten Analyse zu einem Treffer, wird die zuständige Kantonspolizei aufgeboten — oder die betreffende Person direkt am Gate festgenommen. Das System ist also nicht nur analytisch, sondern unmittelbar operativ. Zwischen Datenbankabgleich und Verhaftung liegt künftig nur noch ein Anruf.

Fedpol-Mann Scherer gibt sich betont sachlich: Nur die acht Mitarbeitenden der Zentrale hätten Zugriff auf die Daten. Nach einem Monat würden diese pseudonymisiert, nach sechs Monaten gelöscht. Eine Depseudonymisierung sei ausschliesslich auf Anordnung des Bundesverwaltungsgerichts möglich.

Das klingt nach einem soliden Datenschutzrahmen. Wobei: «Klingt nach» und «ist» sind bekanntlich zwei verschiedene Dinge. Die Erfahrung mit vergleichbaren Systemen in anderen Ländern lehrt, dass Zugriffsbeschränkungen unter Sicherheitsdruck gerne «angepasst» werden.

Das grösste Schlupfloch bleibt offen

Die grösste Schwäche des neuen Gesetzes liegt nicht in dem, was es regelt, sondern in dem, was es ausklammert: Privatjets und Machtmissbrauch. Das neue Flugpassagierdatengesetz erfasst ausschliesslich kommerzielle Linienflüge. GLP-Nationalrat Patrick Hässig brachte es im Parlament auf den Punkt: Gerade bei Privatflugzeugen sei die Gefahr besonders gross, dass Personen oder Güter transportiert würden, die mit schweren Straftaten in Verbindung stünden.

Scherer räumt die Lücke ein, relativiert aber: Jeder Flug aus einem Drittstaat — auch ein Privatjet — werde bei der Einreise kontrolliert. «Wir haben da also immer noch einen Filter, der wirkt.»

Das mag stimmen. Es bedeutet aber auch: Wer mit genug Geld einen Privatflieger chartern kann, bleibt von der systematischen Datenerfassung verschont. Der gläserne Passagier sitzt in der Economy Class.

Grundrechte als Kollateralschaden

Nicht nur Mitte-Links im Parlament zeigte sich unbehaglich. Der Kern der Kritik: Das System speichert die Daten aller Passagiere — also auch jener, gegen die keinerlei Verdacht besteht. Sechs Monate lang. Die Grünen erinnerten daran, dass Sicherheit nicht auf Kosten der Grundrechte erkauft werden dürfe.

Das ist kein linkes Randargument. Es ist eine verfassungsrechtliche Frage. Art. 13 BV schützt die informationelle Selbstbestimmung. Wer schweigt und fliegt, wird künftig trotzdem erfasst — präventiv, anlasslos, flächendeckend.

Einordnung

Die neue Passagier-Dateneinheit des Fedpol ist kein Sonderfall. Sie ist symptomatisch für eine Entwicklung, die sich in der Schweizer Sicherheitspolitik seit Jahren abzeichnet: Schritt für Schritt, meist unauffällig, gleicht sich die Schweiz an den EU-Sicherheitsstandard an — nicht durch demokratische Grundsatzentscheide, sondern durch sektorielle Anpassungen, die im Einzelnen vertretbar klingen und im Ganzen eine neue Realität schaffen.

Der Bundesrat nennt das «Interoperabilität». Man könnte es auch anders nennen.

Ab Februar 2027 weiss Fedpol, wer wann wohin geflogen ist — und mit welcher Kreditkarte gebucht hat. Für alle, die sich das leisten können, gibt es eine Ausnahme: Wer privat reist, bleibt im Dunkeln.

Quellen: SRF News, 21. Mai 2026; Fedpol; Parlamentsdebatte zum Flugpassagierdatengesetz