Wie die Menschheit den Überwachungsstaat überflüssig macht – indem sie ihn selbst baut, trägt und stolz mit sich herumträgt

Von Nico Stino, Swissvox

Es gibt Diktaturen, die jahrzehntelang Millionen ausgaben, um ihre Bürger zu vermessen. Stasi-Akten, Volkszählungen, Meldeämter, Spitzel an jeder Ecke. Ein mühsames, teures, fehleranfälliges Geschäft. Man stelle sich vor, wie neidisch ein Erich Honecker heute wäre: Die Menschheit des Jahres 2026 trägt ihre eigene Akte am Handgelenk, aktualisiert sie alle zehn Sekunden und lädt sie freiwillig in die Cloud hoch. Kein Verhör nötig. Die Zielperson liefert selbst.

Freiwillige Meldepflicht

Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, Kalorien, Blutzucker, Zykluslänge, Bildschirmzeit, sogar die Stimmung lässt sich inzwischen in eine App tippen und in ein hübsches Balkendiagramm verwandeln. Wer joggt, tut dies nicht mehr einfach, sondern “trackt” es. Wer isst, zählt zuerst. Der Philosoph C. Thi Nguyen hat kürzlich gegenüber dem “Spiegel” beschrieben, wie aus dieser Praxis eine eigene Logik erwächst: Wer beginnt, seine Ernährung mit einer App zu kontrollieren, verliere irgendwann das Gespür dafür, ob das Essen überhaupt noch schmeckt – die einzige Frage, die noch zählt, ist, ob sich die Werte verbessert haben. Ein Mensch als Kennzahl seiner selbst, freiwillig ins Diagramm gepresst.

Das Prinzip ist bestechend einfach, und genau darin liegt sein Reiz. Komplexe Dinge – Gesundheit, Erfolg, Beziehung, Wert eines Menschen – lassen sich nicht in einer Zahl abbilden. Aber eine Zahl ist bequem. Sie lässt sich vergleichen, teilen, in ein Ranking stecken, mit einem Freund im Fitnessstudio-Chat um die Wette schicken. Das Grosse wird plötzlich überschaubar, schreibt Nguyen – und genau das macht die Sache so verführerisch wie gefährlich.

Der Staat kann sich zurücklehnen

Man muss sich das ökonomisch vorstellen. Ein autoritäres System, das seine Bevölkerung überwachen will, benötigt Kameras, Personal, Algorithmen, Rechtsgrundlagen, Widerstandsniederschlagung. Kostenintensiv, politisch riskant, technisch löchrig. Die freie, kapitalistische Konsumgesellschaft hat dasselbe Ergebnis eleganter gelöst: Sie verkauft die Überwachung als Wellness-Produkt für 9.99 Franken im Monat, mit Abo-Erinnerung und Erfolgsplakette nach 30 Tagen Serie. Niemand muss gezwungen werden. Man muss nur ein hübsches grünes Häkchen versprechen.

Die Ironie dabei: Während Bürgerrechtler seit Jahren gegen Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung und Chatkontrolle kämpfen – zu Recht –, tragen dieselben Gesellschaften freiwillig Geräte am Körper, die minutiös Bewegungsprofile, Biometrie und Verhaltensmuster erfassen und an private Konzerne senden, deren Geschäftsmodell exakt darin besteht, diese Daten zu monetarisieren. Der Überwachungsstaat wurde nicht abgeschafft. Er wurde outgesourct – an die Nutzer selbst, und an Unternehmen, die netter lächeln als jede Geheimpolizei.

Wenn nur zählt, was zählbar ist

Nguyen beschreibt, wie sich dieses Prinzip längst über den Körper hinaus ausgebreitet hat. Aus zwischenmenschlicher Verbindung wird in sozialen Netzwerken ein Like. Aus Neugier in der Schule wird eine Note. Aus journalistischer Sorgfalt wird Reichweite. Universitäten richten sich zunehmend nach Ranglisten aus – Verwaltung, Fakultäten, sogar die Studierenden selbst orientieren sich an einer Zahl, die angeblich Qualität misst, in Wahrheit aber vor allem misst, was sich leicht messen lässt. Urteilsvermögen, Neugier, Charakter: Für all das gibt es keine App, also zählen sie nicht mehr.

Das ist die eigentliche Pointe des Kennzahlen-Wahns. Es ist nicht so, dass Metriken per se schädlich wären – anfangs, sagt Nguyen, können sie durchaus nützlich sein, um etwa den eigenen Zuckerkonsum sichtbar zu machen oder Willkür in einem Notensystem aufzudecken. Das Problem beginnt, wenn die Metrik nicht mehr Werkzeug, sondern Ziel wird. Wenn der Spaziergang nicht mehr wegen der Aussicht unternommen wird, sondern wegen der Ringe, die sich auf der Smartwatch schliessen sollen.

Selbstoptimierung als Bürgerpflicht

Der wirklich elegante Trick des digitalen Kapitalismus besteht darin, diese Selbstvermessung nicht als Zwang, sondern als Tugend zu verkaufen. Wer nicht trackt, gilt als nachlässig. Wer seine Schlafqualität nicht kennt, hat sich offenbar noch nicht ausreichend “um sich gekümmert”. Es ist eine neue Form der bürgerlichen Selbstdisziplin, komplett ohne Aufseher – jeder ist sein eigener Blockwart, jede Push-Nachricht ein kleiner Tadel: “Du hast dein Tagesziel verfehlt.” Ein Überwachungsstaat, der keine Verfassungsklage fürchten muss, weil es formal keinen Staat gibt, der überwacht. Nur eine Firma. Und die Zustimmung dazu wurde beim Einrichten der App mit einem Fingertipp erteilt, irgendwo zwischen Nutzungsbedingungen und Cookie-Banner.

Einordnung

Man kann das amüsant finden oder beunruhigend – vermutlich beides zugleich. Die eigentliche Frage ist nicht, ob man seine Schritte zählt oder nicht. Sondern wer am Ende entscheidet, welche Zahl über das eigene Selbstbild richten darf. Nguyen plädiert dafür, sich diese Entscheidungsgewalt bewusst zurückzuholen – zu erkennen, dass Freude, Gemeinschaft, Schönheit und Genuss sich nicht in Balkendiagrammen abbilden lassen, aber trotzdem mindestens so wichtig sind wie die Ruhepulskurve. Ein Gedanke, der unspektakulär klingt, aber radikal ist in einer Gesellschaft, die gelernt hat, sich selbst zu vermessen, bevor sie überhaupt erlebt hat.

Die Überwachungsstaaten dieser Welt müssen sich derweil keine Sorgen machen, überflüssig zu werden – sie können einfach zusehen, was ihre demokratischen Nachbarn freiwillig tun, und sich Notizen machen.