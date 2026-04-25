Von einem, der einfach keine Terroristen finanzieren möchte

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen ein einzelner Mensch den Finger in eine Wunde legt, die alle anderen krampfhaft zu ignorieren versuchen. Galileo Galilei behauptete, die Erde drehe sich. Sokrates störte die Athener mit unbequemen Fragen. Und nun tritt in der Schweiz ein stiller Rebell auf, dessen revolutionärer Akt darin besteht, seine Steuererklärung nicht abzuschicken.

Sein Argument ist von bestechender Logik: Er möchte keine Terrororganisationen finanzieren.

Man könnte diesen Gedanken zunächst für eine spontane Kuriosität halten — bis man nüchtern die Faktenlage betrachtet. Der Bund hat die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung bis Ende 2025 mit insgesamt rund 6,08 Milliarden Franken unterstützt. ￼ Zwölf Milliarden — das klingt nach humanitärer Mildtätigkeit, nach Soforthilfe, nach Pflasterern auf einem Schlachtfeld. Schön. Bis 2036 sind insgesamt 5 weitere Milliarden Franken für den Wiederaufbau vorgesehen. ￼ Und das alles, während die AHV ächzt, die Krankenkassenprämien galoppieren und der Bürger fragt: «Wer bitte hat mich gefragt?»

Doch unser Menschenfreund wäre noch kein Held, wenn er bloss mit den üblichen bürgerlichen Klagen über Auslandausgaben käme. Nein. Er zieht eine sauberere Linie. Und diese Linie heisst Nord Stream.

«Die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines ist der grösste Sabotageakt der modernen Geschichte», erklärt Wall-Street-Journal-Journalist Bojan Pancevski in seinem Buch. Es besteht laut dem Bericht kein Zweifel mehr, dass eine ukrainische Spezialeinheit die Segeljacht Andromeda für den Anschlag gemietet hatte. Zivile Taucher brachten den Sprengstoff in 80 Metern Tiefe an den Leitungen an. ￼ Man beachte: Eine Infrastruktur im Wert von zwanzig Milliarden Dollar, gesprengt. Im Frieden. Von einer Segelyacht aus. Mit Freizeitauchern.

Selten war Terrorismus so maritime.

Nun liesse sich einwenden, dass die Schweiz ja bloss «humanitär» helfe — Minen räumen, Schulen bauen, Energie liefern. Der Unterschied zwischen humanitärer Hilfe und Kriegsfinanzierung ist allerdings, wie Verteidigungsbudgets in der Praxis zeigen, vor allem buchhalterischer Natur. Wer dem Boxer seine Verpflegung zahlt, zahlt auch den Kampf.

Unser Menschenfreund hat diese Kausalität verstanden. Er zahlt nicht. Nicht aus Geiz, nicht aus schlichter Faulheit — sondern aus Gewissen. Er hat damit, rein juristisch gesprochen, ein Problem. Denn das Steuerrecht der Schweiz kennt keinen Paragrafen für «moralische Einwände gegenüber dem Verwendungszweck der Mittel». Eine Lücke im Gesetz, die dringend zu diskutieren wäre.

Man stelle sich vor, dieser Präzedenzfall würde Schule machen. Der Pazifist verweigert die Finanzierung der Armee. Der Tierrechtsaktivist zahlt nichts in Fonds ein, die Massentierhaltung subventionieren. Der Vegetarier protestiert gegen Fleischförderungen. Die Schweizer Demokratie, bekannt für ihre Bürgernähe und ihre Volksrechte, könnte schlicht und einfach zum nächsten logischen Schritt übergehen: die zweckgebundene Steuer. Man wählt im Steuerformular an, wohin das Geld fliesst. Fünfzig Franken für die Feuerwehr. Dreissig für die Schule. Null für Segelyachten mit Sprengstoff.

Zugegeben: Die Steuerbehörde sieht das anders. Ihr Standpunkt ist gleichermassen klar wie phantasielos — Steuer ist Steuer, und Zweckbindung ist Sache des Parlaments. Und das Parlament hat entschieden. Die ersten 1,5 Milliarden Franken sollen vollumfänglich aus dem Entwicklungsbudget finanziert werden — mit der Folge, dass Länder in Subsahara-Afrika weniger erhalten als die Ukraine. ￼ Es ist eine Welt, in der der Ärmste der Armen Platz macht für den, der gerade geopolitisch nützlicher ist.

Cui bono? fragten die Alten. Wem nützt es?

Unser Menschenfreund hat sich diese Frage gestellt — und eine unbequeme Antwort gefunden. Er mag am Ende eine Busse zahlen, vielleicht sogar eine empfindliche. Doch er hat einen Gedanken öffentlich gemacht, den viele still hegen: dass zwischen «Steuern zahlen» und «für fremde Kriege zahlen» vielleicht doch ein Unterschied besteht, den eine direkte Demokratie ernster nehmen sollte.

Bis dahin bleibt er, was er ist: ein Bünzli mit Prinzipien. Und das ist, in dieser Zeit, fast schon subversiv.

Disclaimer: Swissvox empfiehlt, sich Gedanken darüber zu machen.