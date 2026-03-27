GELDPOLITIK & TECHNOLOGIE

Wie Stablecoins den Petrodollar ablösen, China ein Parallelsystem baut und künstliche Intelligenzen beginnen, autonom zu bezahlen – und was das für uns alle bedeutet.

Swissvox.news | Analyse · 27. März 2026

Warum ist Amerika die mächtigste Nation der Welt? Nicht wegen seines Militärs, nicht wegen seiner Wirtschaft allein – sondern weil der Rest der Welt gezwungen ist, seine Währung zu benutzen. Seit den 1970er-Jahren ist Öl weltweit in Dollar denominiert. Doch dieses System, das Amerika ein halbes Jahrhundert lang getragen hat, bröckelt. Und während es bröckelt, entsteht im Verborgenen etwas Neues: ein digitales Geldsystem, das kein Öl braucht, keine Tanker und keine Meerengen. Und dessen grösste Nutzer keine Menschen sein werden.

Der Petrodollar und sein Riss

Der Deal war simpel und genial zugleich. Nach der Ölkrise der frühen 1970er-Jahre fädelte die Nixon-Regierung mit Saudi-Arabien ein Abkommen ein, das die Weltwirtschaft neu ordnen sollte: Amerika garantiert den Golfstaaten militärischen Schutz; Saudi-Arabien handelt sein Öl ausschliesslich in Dollar und investiert die Überschüsse in amerikanische Staatsanleihen. Der Petrodollar war geboren.

Die Konsequenz: Jedes Land, das Öl kaufen wollte – Japan, Deutschland, Indien – brauchte dafür Dollars. Diese Dollars flossen zurück in amerikanische Staatsanleihen. Amerika konnte sich verschulden, die Welt finanzierte es. Ein perfekter Kreislauf, der fünf Jahrzehnte lang funktionierte.

Heute jedoch unterhöhlt dieser Kreislauf von zwei Seiten gleichzeitig. Amerika fördert inzwischen mehr Öl als jedes andere Land der Welt – mehr als Saudi-Arabien, mehr als Russland. Es braucht das saudische Öl kaum noch. Und Saudi-Arabiens wichtigster Abnehmer ist längst nicht mehr Washington, sondern Peking: Über zwanzig Prozent der saudischen Ölexporte gehen nach China.

Der Vertrag, der den Dollar fünfzig Jahre lang zur Weltreservewährung gemacht hat, hat auf beiden Seiten seinen Sinn verloren. Amerika hat das kommen gesehen. Und es baut bereits an einem Ersatz.

300 Milliarden digitale Dollars – und kaum jemand hat es bemerkt

Ein Stablecoin ist kein Bitcoin. Er schwankt nicht, er ist kein Spekulationsobjekt. Ein Stablecoin ist eine digitale Kopie eines echten Dollars – er existiert auf einer Blockchain, sein Wert ist aber immer 1:1 an den Dollar gekoppelt. Hinter jedem dieser digitalen Dollars steht ein realer Gegenwert: Die Herausgeber sind gesetzlich verpflichtet, ihre Reserven vorwiegend in US-Staatsanleihen zu halten.

Das heisst: Wer einen digitalen Dollar kauft, kauft im Grunde einen Anteil an amerikanischen Schulden – und merkt es nur nicht.

Der Gesamtwert aller umlaufenden Stablecoins beträgt heute über 300 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr haben sie rund 46 Billionen Dollar bewegt – zählt man nur reale Zahlungen ohne automatisierten Handel, bleiben immer noch neun Billionen. Das ist fünfmal so viel wie PayPal.

Der Stablecoin-Herausgeber Tether allein hat 2025 über zehn Milliarden Dollar Nettogewinn erzielt – mehr als Deutschlands grösste Bank in ihrem besten Jahr aller Zeiten. Eine einzige Firma auf den Britischen Jungferninseln, die kaum jemand kennt, hält heute 141 Milliarden Dollar in US-Staatsanleihen. Das ist Rang 17 weltweit, vor Südkorea, vor Deutschland, vor Saudi-Arabien.

Während China seine US-Anleihen seit Jahren abbaut – von über einer Billion auf rund 756 Milliarden –, füllen diese Stablecoin-Herausgeber exakt die entstehende Lücke. Das ist kein Zufall. Das ist Strategie.

Der Genius Act: Amerika legalisiert den digitalen Dollar

Im Juli 2025 unterzeichnete Präsident Trump den Genius Act – das erste grosse Stablecoin-Gesetz der USA. Die Botschaft dahinter: Amerika baut sich ein neues Fundament für die Dollar-Dominanz, und diesmal braucht es dafür kein Öl.

Jeder digitale Dollar, der in Lagos benutzt wird, jeder Stablecoin, mit dem jemand in Istanbul bezahlt – das erzeugt Nachfrage nach amerikanischen Staatsschulden. Ohne Tanker, ohne Raffinerien, ohne geopolitische Abhängigkeiten.

Gleichzeitig schreibt das Gesetz etwas in Stein, das man nur im Kleingedruckten findet: Jeder Stablecoin-Herausgeber muss jederzeit in der Lage sein, Guthaben einzufrieren, Transfers zu blockieren und Token zu vernichten – auf Anordnung. Im alten System konnte Amerika ein ganzes Land vom Bankensystem abschneiden. Im neuen System kann es ein einzelnes Wallet einfrieren. In Echtzeit, überall auf der Welt. Tether hat es bereits getan: 27 Millionen Dollar auf einer russischen Börse, von einem Tag auf den anderen eingefroren.

Das ist nicht weniger Kontrolle. Das ist mehr Kontrolle als je zuvor – nur eleganter, präziser und ohne Nebengeräusche.

China, Russland und der Plan B

Russland hat die Logik des neuen Systems verstanden – und nutzt sie. Die Analysefirma Elliptic deckte im September 2025 auf, dass über acht Milliarden Dollar in Stablecoins durch ein Netzwerk rund um den Putin-Verbündeten Ilan Schor bewegt wurden, um westliche Sanktionen zu umgehen. Russische Ölfirmen handeln mit China und Indien in Stablecoins und Bitcoin. Laut einem Reuters-Bericht würden sie selbst bei einer Aufhebung der Sanktionen nicht mehr davon abkommen – es sei schlicht schneller und günstiger als das klassische Bankensystem.

China verfolgt einen anderen Weg. Keinen privaten Stablecoin, sondern einen staatlichen. Der digitale Yuan hat bis Ende 2025 über 3,4 Milliarden Transaktionen verarbeitet, mit einem kumulierten Volumen von 2,3 Billionen Dollar – ein Anstieg von über 800 Prozent seit 2023. Seit dem 1. Januar 2026 zahlt er als erste staatliche Digitalwährung überhaupt Zinsen auf Guthaben.

Und dann ist da Enbridge – eine Plattform der Zentralbanken Chinas, Hongkongs, Thailands, der Emirate und Saudi-Arabiens. Über 55 Milliarden Dollar in grenzüberschreitenden Zahlungen, 95 Prozent davon in digitalem Yuan. Eine Abwicklung zwischen Abu Dhabi und Hongkong geschieht in sieben Sekunden, zu 98 Prozent günstigeren Kosten als Swift.

Am Tisch sitzt: Saudi-Arabien. Jenes Land, mit dem Amerika den Petrodollar erfunden hat. Das Land sucht sich keinen neuen Partner aus Trotz – es sucht sich einen Plan B. Genauso wie Amerika.

Europa reguliert ein Spiel, das andere spielen

Während Amerika das mächtigste digitale Finanzsystem der Geschichte baut und China eine parallele Infrastruktur hochzieht, hat Europa ein Regelwerk geschrieben. MiCA heisst es – schön formuliert, ordentlich verabschiedet, aber ohne einen einzigen relevanten Stablecoin-Herausgeber dahinter.

Der digitale Euro befindet sich seit 2021 in Arbeit: fünf Jahre Untersuchungen, Vorbereitungsphasen, Arbeitsgruppen, Regelwerkentwürfe. Frühestmögliche Einführung: 2029. In derselben Zeit hat Chinas digitaler Yuan 3,4 Milliarden Transaktionen abgewickelt. Europa hat Regeln für ein Spiel geschrieben, das andere spielen.

Die Maschinen kommen – und sie bringen ihr eigenes Geld mit

Hinter dem geopolitischen Schauplatz vollzieht sich jedoch eine noch tiefgreifendere Verschiebung. Ein neuer Akteur betritt die Bühne – und es ist kein Land.

KI-Agenten sind Systeme, die nicht nur antworten, sondern eigenständig Aufgaben erledigen: Informationen suchen, Angebote vergleichen, Dienstleistungen buchen. Und sie fangen an, dafür zu bezahlen. Nicht metaphorisch, sondern buchstäblich.

Stell dir eine Versicherung vor, die einen KI-Agenten zur Schadensfallbearbeitung einsetzt. Der Agent ruft medizinische Unterlagen direkt aus einer Datenbank ab und bezahlt pro Dokument – Bruchteile eines Cents, vollautomatisch, ohne dass ein Mensch etwas genehmigt. Oder eine Spedition, die einen Agenten losschickt, der gleichzeitig bei Dutzenden Anbietern anfragt, in Echtzeit vergleicht und den Gewinner sofort bezahlt. Tausende solcher Transaktionen finden pro Sekunde statt.

Die entscheidende Frage lautet: Wie zahlt eine Maschine? Eine KI kann kein Bankkonto eröffnen. Sie kann keine Identitätsprüfung bestehen, kein Formular unterschreiben. Das Bankensystem ist für Menschen gebaut. Für eine Maschine ist es eine geschlossene Tür.

Stablecoins sind die offene Tür. Eine KI kann ein digitales Wallet haben – ohne Ausweis, ohne Antrag, ohne Öffnungszeiten. Programmierbar, sofort verfügbar, rund um die Uhr.

Das ist keine Theorie mehr. Coinbase hat spezielle Wallets für KI-Agenten gebaut; seit Ende 2025 wurden darüber über 50 Millionen Maschine-zu-Maschine-Transaktionen abgewickelt. Stripe hat das Machine Payments Protocol vorgestellt, einen offenen Standard für autonome Zahlungen durch KI-Agenten – Visa schloss sich sofort an. Google entwickelte ein eigenes Zahlungsprotokoll. Auf dem X402-Protokoll, einem System speziell für maschinelle Zahlungen, laufen bereits über 163 Millionen Transaktionen. Über 435’000 KI-Agenten kaufen dort ein; über 90’000 verkaufen Dienstleistungen.

Analysten schätzen, dass diese «Agent Economy» bis 2030 ein Volumen von 30 Billionen Dollar erreichen könnte, mit KI-Systemen, die mindestens 15 Prozent aller täglichen Finanzentscheidungen treffen.

Geld als Sprache – und die Frage, wer den Code schreibt

Geld war immer ein Versprechen – ein Versprechen zwischen Menschen. Ich gebe dir ein Stück Papier, du vertraust darauf, dass es einen Wert hat. Dieses Vertrauen ist das Fundament unserer gesamten Wirtschaft. Was passiert mit diesem Versprechen, wenn eine Seite kein Mensch mehr ist?

Wenn Maschinen Geld verdienen, ausgeben und bewegen, ohne zu verstehen, was Vertrauen bedeutet, ohne Absicht, ohne die Fähigkeit, Konsequenzen zu spüren – dann verändert sich nicht nur die Technik. Dann verändert sich die Sprache des Geldes selbst. Sie wird maschinell, programmierbar, kontrollierbar – nicht mehr verhandelt, sondern kodiert.

Wessen Werte werden in diesen Code geschrieben? Wer entscheidet, welche Transaktionen erlaubt sind? Tether kann Wallets einfrieren. Eine Regierung kann Transaktionen blockieren. Eine KI kann programmiert werden, bestimmte Zahlungen gar nicht erst vorzuschlagen. Wir kennen das Muster: Auch OpenAI begann mit dem Versprechen, offene Technologie für alle zu bauen. Heute kontrollieren wenige Unternehmen den Zugang.

Für Stablecoins geschieht gerade dasselbe. Die Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt, sind drängend: Wer haftet, wenn eine Maschine eine falsche Zahlung auslöst? Wer besteuert eine Transaktion zwischen zwei KI-Agenten in zwei verschiedenen Ländern? Wer kontrolliert, wofür das Geld ausgegeben wird, wenn kein Mensch den Auftrag gegeben hat? Juristisch, ethisch und politisch sind wir unvorbereitet.

Trotzdem wird die Infrastruktur gebaut. Von Stripe, Coinbase, Mastercard, Visa, Google. Nicht in zehn Jahren, sondern jetzt, diese Woche.

Die neuen Regeln der Weltwirtschaft werden gerade geschrieben. Der Dollar steckt im grössten Umbau seit fünfzig Jahren. Wir diskutieren seit Jahren, ob KI selbstständig denken kann. Aber vielleicht ist die wichtigere Frage: Warum darf eine KI bezahlen? Denn wer bezahlen kann, kann handeln. Und wer handeln kann, hat Macht.

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