Von Nico Stino

Ein Vierunddreissigjähriger im Jahr 1986 verdiente im Schnitt weniger — auf dem Papier. Sein Enkel, oder besser: sein Sohn heute, mit fünfunddreissig, hat ein höheres Gehalt, eine höhere Miete, eine höhere Krankenkassenprämie und, je nach Quelle, am Ende des Monats nicht zwingend mehr übrig. Die Reallohn-Statistik sagt: Es geht aufwärts. Der Kontostand vieler Berufstätiger sagt: Vielleicht.

Die nackten Zahlen

Der Bruttomedianlohn in der Schweiz lag 2024 bei 7024 Franken im Monat, umgerechnet 84 288 Franken im Jahr. Wer zwischen 30 und 39 ist, verdiente im Median sogar leicht mehr: 7087 Franken. Das ist die Momentaufnahme von heute.

Wie sich der Lohn seit den 1980er-Jahren real entwickelt hat — also nach Abzug der Teuerung —, ist eine Frage mit zwei Antworten, je nachdem, welche Statistik man befragt. Der Schweizerische Lohnindex des Bundes zeigt für die Periode 1982 bis 2014 ein Reallohnwachstum von 19 Prozent bei den Männern und 24 Prozent bei den Frauen. Die AHV-Lohndaten, die auf tatsächlich abgerechneten Löhnen basieren statt auf einer Stichprobenerhebung, zeichnen ein deutlich freundlicheres Bild: plus 32 Prozent bei den Männern, plus 54 Prozent bei den Frauen. Avenir Suisse hat diese Differenz aufgearbeitet und kommt zum Schluss, dass die Reallöhne stärker gestiegen sind, als es die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt.

Seit 2020 hat sich das Bild allerdings wieder eingetrübt. Die Teuerung frass die Lohnerhöhungen auf; die Reallöhne sind gemäss Bundesamt für Statistik um mehr als drei Prozent gesunken und liegen damit ungefähr auf dem Niveau von 2014.

Was der Reallohn nicht zeigt

Die offizielle Reallohn-Rechnung vergleicht den Lohn mit dem Landesindex der Konsumentenpreise — einem Warenkorb, der Miete, Krankenkasse, Lebensmittel und vieles mehr zu festen Gewichtungen mischt. Für den Alltag eines Fünfunddreissigjährigen, der eine Familie gründet, eine Wohnung sucht und eine Grundversicherung bezahlen muss, ist diese Durchschnittsrechnung nur bedingt hilfreich. Zwei Ausgabenposten sind in den letzten vierzig Jahren schneller gewachsen als der Durchschnitt: Wohnen und Gesundheit.

Wohnen — der grosse Fresser

Der Angebotspreisindex von Wüest Partner, der die Mieten neu ausgeschriebener Wohnungen misst, lag im Jahr 2019 rund 45 Prozent über dem Wert von 2000 — nach einem Anstieg, der 2015 seinen Höhepunkt erreichte und sich seither leicht beruhigt hat. Wer 1986 eine Wohnung bezog und dort blieb, profitierte von gebremsten Bestandsmieten. Wer heute mit fünfunddreissig neu auf den Markt kommt, zahlt den vollen Angebotspreis — und der liegt strukturell höher als das, was die Statistik als «durchschnittliche Miete» ausweist.

Krankenkasse — die stille Steuer

Noch deutlicher ist der Sprung bei der Krankenkasse. 1996, im Jahr der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes, kostete die mittlere Prämie in der Grundversicherung rund 128 Franken im Monat. 2020 waren es bereits 315 Franken — ein nominaler Anstieg von durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr, weit über der allgemeinen Teuerung. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund beziffert den realen Prämienanstieg seit 1997 auf 94 Prozent, während im gleichen Zeitraum tiefe und mittlere Löhne über 15 Jahre nur um rund 10 Prozent zulegten und die Mieten um 22 Prozent stiegen. Die Krankenkasse ist damit zur heimlichen Lohnsteuer geworden, die kein Lohnausweis zeigt.

Einordnung

Wer die reinen Reallohnzahlen liest, sieht einen Fünfunddreissigjährigen, dem es heute real besser geht als seinem Vater vor vierzig Jahren — um ein Fünftel bis ein Drittel, je nach Quelle. Wer die Fixkosten dazurechnet, sieht jemanden, dessen Zuwachs zu einem beträchtlichen Teil in der Miete und in der Krankenkassenpost verschwindet, bevor er überhaupt aufs Konto kommt. Beide Bilder sind richtig. Sie beschreiben nur unterschiedliche Ausschnitte derselben vierzig Jahre.

Der eigentliche Unterschied zwischen 1986 und heute liegt daher weniger in der Höhe des Lohns als in seiner Verwendung: mehr Netto-Wachstum bei mehr fixen Pflichtausgaben, die kaum verhandelbar sind. Wer heute mit fünfunddreissig rechnet, muss diese Rechnung selbst machen — die Durchschnittsstatistik macht sie nicht für ihn.

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