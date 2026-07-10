Ein Franken Umsatz klingt nach einem Franken Ertrag. In der Schweizer Gastronomie ist das eine Illusion. Bevor überhaupt Wareneinsatz, Miete oder Personalkosten gedeckt sind, greifen mindestens zehn verschiedene Abzugsmechanismen in die Kasse – manche sichtbar, manche versteckt in der Lohnabrechnung, manche erst am Jahresende in der Steuerveranlagung.

Die Konsumsteuer, die der Kunde zahlt und der Wirt vorfinanziert

Restaurantleistungen unterliegen dem Mehrwertsteuer-Normalsatz von 8,1 Prozent, unabhängig davon, ob am Tisch oder über die Gasse konsumiert wird. Zwar bezahlt formal der Gast die Steuer im Bruttopreis mit – rund 7,5 Prozent des eingenommenen Frankens –, doch abführen, vorfinanzieren und quartalsweise gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung deklarieren muss der Betrieb. Wer den falschen Satz verbucht oder eine Frist verpasst, haftet persönlich, samt Verzugszins.

Lohnnebenkosten: sieben Positionen für eine einzige Lohnzahlung

Der zweite grosse Block betrifft nicht den Umsatz, sondern die Lohnsumme – trifft den Betrieb aber genauso hart, weil die Personalkosten in der Gastronomie oft 28 bis 35 Prozent des Umsatzes ausmachen. Der Arbeitgeber zahlt zusätzlich zum Bruttolohn:

AHV/IV/EO-Beiträge (5,3 Prozent)

Arbeitslosenversicherung ALV (rund 1,1 Prozent)

Familienzulagen, kantonal unterschiedlich (1 bis 3 Prozent)

Berufsunfallversicherung UVG

Berufliche Vorsorge BVG, stark altersabhängig

Krankentaggeldversicherung, in der Branche meist GAV-pflichtig

Beiträge an GastroSocial, die branchenspezifische Vorsorge- und Ferienkasse

Wer diese sieben Positionen zusammenzählt, kommt schnell auf 15 bis 20 Prozent zusätzlich zur Bruttolohnsumme – Geld, das der Betrieb aufbringen muss, bevor der Angestellte überhaupt seinen Lohnausweis sieht.

Ertragssteuern: der Zugriff, der erst am Jahresende sichtbar wird

Erwirtschaftet der Betrieb am Ende trotzdem einen Gewinn, folgt der dritte Zugriff. Einzelunternehmen versteuern den Gewinn als Einkommen bei Bund, Kanton und Gemeinde, zusätzlich fällt die Vermögenssteuer auf das Betriebsvermögen an. Bei einer AG oder GmbH kommen Gewinn- und Kapitalsteuer hinzu – und will der Inhaber Gewinn ausschütten, greift zunächst die Verrechnungssteuer von 35 Prozent, die zwar rückforderbar ist, aber die Liquidität belastet.

Die kleinen Posten, die sich summieren

Dazu kommen Abzüge, die selten in Gesamtrechnungen auftauchen, aber real Geld kosten: Kartenzahlungsgebühren zwischen 0,3 und 3 Prozent je nach Kartentyp, laufende Bankgebühren, kantonale und kommunale Patentgebühren fürs Wirtepatent, in Tourismusgemeinden zusätzlich Kurtaxen, und bei ausländischem Personal ohne Niederlassungsbewilligung die Quellensteuer.

Einordnung

Zählt man alle Kategorien zusammen – Konsumsteuer, sieben Lohnnebenkosten-Positionen, Ertragssteuern und diverse Gebühren –, kommt ein Schweizer Gastronom auf mindestens zehn bis zwölf unterschiedliche Abzugsarten, bevor überhaupt die eigentlichen Betriebskosten wie Wareneinsatz, Miete oder Energie gedeckt sind. Die politische Debatte konzentriert sich meist auf die Mehrwertsteuer, weil sie sichtbar auf der Rechnung steht. Die grössere strukturelle Last liegt jedoch in den Lohnnebenkosten – und die trifft ausgerechnet jene Branche am härtesten, die besonders personalintensiv arbeitet und ohnehin mit knappen Margen kalkuliert.