WIRTSCHAFT · 19. MÄRZ 2026

Nick Hayek steht an der Bilanzmedienkonferenz in Biel und redet Klartext: Nicht die US-Zölle seien das eigentliche Problem der Schweizer Industrie, sondern der starke Franken. Hinter dieser Warnung steckt ein dramatischer Gewinneinbruch, der die Swatch Group an die Grenzen des operativen Überlebens gebracht hat – und eine Nationalbank, die Hayek öffentlich in die Pflicht nimmt.

Ein Gewinn, der keiner mehr ist

Die Zahlen, die Nick Hayek am Mittwoch präsentierte, lesen sich wie eine Unternehmenschronik des freiwilligen Verzichts: Der Konzerngewinn der Swatch Group brach 2025 um knapp 90 Prozent ein – auf gerade noch 25 Millionen Franken. Im Jahr zuvor waren es 219 Millionen, im Boomjahr 2023 noch fast 890 Millionen Franken gewesen. Und wer genauer hinschaut, erkennt, dass die ohnehin kümmerlichen 25 Millionen im Wesentlichen nicht aus dem Uhrengeschäft stammen: 22 der 25 Millionen Franken kamen aus der Minderheitsbeteiligung an Rivoli, einem Juwelier mit Schwerpunkt Naher Osten. Das operative Kerngeschäft, Tissot und Omega, Breguet und Blancpain, Longines und Mido, generierte kaum noch messbaren Gewinn.

Der Betriebsgewinn (EBIT) kollabierte auf 135 Millionen Franken, nach 304 Millionen im Vorjahr. Die operative Marge schrumpfte auf 2,1 Prozent – ein Wert, der für einen klassischen Luxusgüterkonzern nicht weit von der Gewinnschwelle entfernt liegt. Der Umsatz sank um 5,9 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken. Damit ist der Konzern weit vom Rekordjahr 2014 entfernt, als er noch 8,7 Milliarden Franken umsetzte.

Was die nüchternen Zahlen nicht zeigen: Hinter diesen Ergebnissen steckt eine bewusste unternehmerische Entscheidung, die man als kühn, als sozial verantwortungsvoll oder schlicht als teuer bezeichnen kann – je nach Standpunkt. Swatch entliess kein einziges der über 31’000 Mitarbeitenden. Kurzarbeit? Abgelehnt. Hayek verwies darauf, dass der Konzern gezielt auf staatliche Unterstützungsmechanismen verzichtet habe, obwohl der Anspruch «erheblich» gewesen wäre. Stattdessen wurden die Angestellten in der Produktion für Forschung und Entwicklung eingesetzt. Das Resultat: Die Produktionssparte verursachte 2025 Verluste von rund 300 Millionen Franken.

308 Millionen Franken – aufgefressen vom Wechselkurs

Hayek nannte am Mittwoch eine Zahl, die das eigentliche Ausmass der Frankenkrise für exportierende Industrieunternehmen greifbar macht: 308 Millionen Franken kostete die Währungsentwicklung die Swatch Group im Jahr 2025 allein. Nicht durch schlechtes Management, nicht durch missglückte Produkteinführungen, sondern schlicht durch Wechselkursarithmetik. Ein Uhrwerk, das in Biel gefertigt und in Dollar oder Renminbi verkauft wird, bringt in Franken umgerechnet immer weniger ein, wenn die Heimwährung aufwertet. Für 2026 hat sich dieser Effekt bereits weiter verschärft: In den ersten Wochen des laufenden Jahres verlor der Konzern allein durch Frankenschwäche des Auslands weitere 120 Millionen Franken.

«Das Problem für den Schweizer Industrieplatz allgemein sind nicht die US-Zölle, sondern der starke Franken», sagte Hayek in Biel. Diese Aussage ist in ihrer Deutlichkeit bemerkenswert, weil sie in der aktuellen wirtschaftspolitischen Debatte gegen den vorherrschenden Strom schwimmt. Überall wird über Trumps Zollregime diskutiert, über Handelskrieg, über den Stellenwert von Freihandelsabkommen. Hayek lenkt den Blick auf eine strukturelle, hausgemachte Schwäche des Schweizer Wirtschaftsmodells: die chronische Frankenaufwertung.

Der Mechanismus dahinter ist bekannt, seine Folgen aber werden regelmässig unterschätzt. Die Schweiz ist eine exportgetriebene Wirtschaft, und der Franken gilt international als sicherer Hafen. In Krisenzeiten – geopolitische Spannungen, Kriegsausbrüche, Börsenturbulenzen – strömt Kapital in den Franken. Die Anleger lösen sogenannte Carry-Trades auf: Sie hatten günstig Franken geliehen, in hochverzinsliche Anlagen investiert, und müssen nun zurückkaufen. Das treibt den Kurs in die Höhe. Der Effekt ist schlagartig und unbeherrschbar schnell.

Hayek vs. Schlegel: Ein ungleicher öffentlicher Schlagabtausch

Wer Hayek kennt, weiss: Wenn er die Nationalbank in die Pflicht nimmt, meint er es ernst. Der Patron ist kein Mann der milden Andeutungen. Diesmal formulierte er die Kritik an SNB-Präsident Martin Schlegel mit einer Klarheit, die im Schweizer Wirtschaftsdiskurs selten ist: «Wenn SNB-Präsident Martin Schlegel hinsteht und sagt, der überbewertete Franken ist ein Problem, würde das bereits helfen.» Der Vorwurf des Schweigens gegenüber dem mächtigsten Notenbanker des Landes ist beachtlich.

Hayek geht dabei über die übliche Forderung nach Devisenkäufen hinaus. Devisenkäufe durch die SNB allein reichten nicht aus, sagte er. Was es brauche, sei ein klares Signal: Die SNB solle zeigen, dass der Franken keine Währung für kurzfristige Spekulationsgeschäfte sei. «Wenn die Nationalbank etwas unvorhersehbarer wäre, würde das schon helfen.» Mit anderen Worten: Hayek fordert nicht bloss Interventionen, sondern strategische Kommunikation als geldpolitisches Werkzeug – das gezielte Erzeugen von Unsicherheit bei Spekulanten.

Hayeks Einschätzung, die SNB schweige mit Rücksicht auf den laufenden Zollstreit mit den USA, ist politisch brisant. US-Präsident Trump hat der Schweiz in der Vergangenheit wiederholt Währungsmanipulation vorgeworfen. Devisenmarktinterventionen zugunsten eines schwächeren Frankens könnten als Beweis für diese Anschuldigung gewertet werden und die Verhandlungsposition der Schweiz weiter schwächen. Hayek, der keine diplomatischen Rücksichten zu nehmen hat, spricht aus, was in Bundesbern niemand sagen will: dass die Schweizer Exportindustrie unter dieser Untätigkeit leidet.

Der Iran-Krieg und die 208 Läden am Golf

Zu den Franken- und Zollsorgen gesellt sich seit Ende Februar eine neue Variable, die den Wirtschaftskalkulationen der Swatch Group eine geopolitische Dimension verleiht: der Krieg gegen den Iran. Der US-amerikanisch-israelische Militärschlag hat den Nahen Osten erschüttert und gleichzeitig einen der wachstumsstärksten Luxusmärkte der vergangenen Jahre in einen Ausnahmezustand versetzt.

Die Swatch Group unterhält in den Golfstaaten – ohne Saudi-Arabien – 208 Verkaufsstellen. Diese Region generierte vor dem Kriegsausbruch zwischen fünf und zehn Prozent des Konzernumsatzes, also bis zu 630 Millionen Franken. Hayek betonte, dass die Läden derzeit geöffnet bleiben und die Lieferketten nicht beeinträchtigt sind. Aber: Der Tourismus, die Lebensader des Luxuskonsums am Golf, ist um 80 Prozent eingebrochen. Dubai, Abu Dhabi, Katar – Städte, die von Reisenden aus aller Welt als Einkaufs- und Erlebnisdestinationen genutzt werden, sind leer.

Hayeks Haltung zur Golfregion ist die des geduldigem Unternehmers mit langem Zeithorizont: «Wenn wir sehen, dass keine Möglichkeit für Dubai besteht, auf das frühere Niveau zurückzukommen, werden wir Anpassungen vornehmen.» Bis dahin wird gewartet und beobachtet. Es ist eine Logik, die zur Unternehmensphilosophie passt: keine Panikreaktionen, keine übereilten Entscheide. Aber es ist auch eine Logik, die nur funktioniert, wenn die Nettoliquidität stimmt. Bei fast 1,2 Milliarden Franken Cash auf der Bilanz hat Hayek den nötigen Spielraum.

Interessant dabei ist auch die Erwähnung der Goldreserven in der Bilanz: Der Konzern hält erhebliche Goldbestände zu historischen Anschaffungskosten. Angesichts des Goldpreises auf Rekordhöhe sind diese stillen Reserven ein komfortables Polster, das in der offiziellen Erfolgsrechnung nicht sichtbar wird. Es ist das Schweigen eines Schatzes, den Hayek klug verwaltet.

Lichtblicke: USA, Indien, Polen – und ein erholtes China

So düster das Gesamtbild, so differenziert ist das geografische Muster, das sich 2025 abzeichnete. Nordamerika, angeführt von den USA, erlebte für die Swatch Group ein Rekordjahr: Die Umsätze in Lokalwährungen legten um fast 20 Prozent zu – und das trotz der Zollturbulenzen unter der Trump-Regierung. Hayek räumte selbst ein, dass er die Zölle ursprünglich für eine ernsthafte Bedrohung gehalten hatte, und wurde vom Markt eines Besseren belehrt: «Wir haben seit ihrer Einführung in den USA sogar mehr Uhren verkauft.»

Indien, der Mittlere Osten, Mexiko und Polen verzeichneten in allen Preissegmenten zweistellige Zuwachsraten. Das ist bemerkenswert, weil es zeigt, dass Swatch mit seinem Markenportfolio – das vom Einstiegssegment bis zur Haute Horlogerie reicht – diversifiziert genug aufgestellt ist, um regionale Schwächen durch andere Märkte aufzufangen. Genau diese Diversifikation ist der Kern von Hayeks Absage an jede Markenkonsolidierung: Wer ein Uhrwerk für 100 Franken kauft, ist nicht derselbe Kunde wie jener, der für eine Breguet 50’000 ausgibt – aber beide sind wichtig, beide sind strategisch.

Das wichtigste Signal für die Anleger kam aus China: Im vierten Quartal 2025 kehrte der weltgrösste Luxusuhrenmarkt in Lokalwährungen erstmals seit Jahren wieder zu Wachstum zurück. Das Chinageschäft war der Hauptgrund für den Absturz der Swatch-Aktie in den vergangenen Jahren, die zeitweise auf unter 130 Franken gefallen war. Die Erholung Chinas, kombiniert mit dem Boom in Nordamerika und dem optimistischen Ausblick auf 2026, trieb die Aktie am Tag der Ergebnisveröffentlichung um über 13 Prozent nach oben. Für 2026 stellt Hayek einen Betriebsgewinn zwischen 500 und 700 Millionen Franken in Aussicht – eine Vervielfachung gegenüber dem Vorjahr, wenn die Prämissen stimmen.

Kein Abbau, keine Konsolidierung – eine Wette auf die Zukunft

Bankanalysten fordern seit Monaten, was Hayek kategorisch ablehnt: Personalabbau, Markenbereinigung, strukturelle Anpassungen. Auf die muula.ch-Frage nach einer möglichen Konsolidierung des Markenportfolios reagierte der Konzernchef unmissverständlich: Es gebe keinen Grund dafür. Die Strategie, in allen Preissegmenten präsent zu sein, sei langfristig ausgelegt und werde nicht aufgegeben.

Diese Haltung trägt einen fast ideologischen Charakter. Hayek, der das Unternehmen mit dem Hauch einer Familienpatriarchie führt – Schwester Nayla als Verwaltungsratspräsidentin, Neffe Marc seit 2024 ebenfalls im Verwaltungsrat –, sieht sich als Hüter eines industriellen Ökosystems, nicht als kurzfristigen Renditenoptimierer. Entlassungen kommen nicht in Frage, weil Fachkräfte in der Uhrenproduktion kaum wiederzubeschaffen sind, wenn der Aufschwung kommt. Kurzarbeit kommt nicht in Frage, weil der Staat nicht einspringen soll, wo das Unternehmen selbst Verantwortung trägt.

Als Beweis für die Zuversicht fungiert die unveränderte Dividende von 4,50 Franken je Inhaberaktie. Rechnerisch schüttet der Konzern damit mehr aus, als er verdient – denn 25 Millionen Franken Gewinn bei deutlich höherer Dividendensumme ergibt eine Ausschüttungsquote jenseits der 100 Prozent. Das ist nur möglich dank der fast 1,2 Milliarden Franken Nettoliquidität in der Kasse. Hayek gibt damit ein Signal, das an die Märkte gerichtet ist: Wir sind solvent, wir sind zuversichtlich, wir lassen unsere Aktionäre nicht im Stich.

Parallel dazu wehrt sich der Konzern gegen einen aktivistischen Aktionär, der an der nächsten Generalversammlung erneut eine stärkere Unabhängigkeit im Verwaltungsrat und weniger Einfluss des Hayek-Pools fordert. Die Auseinandersetzung um die Corporate Governance dürfte das Frühjahr 2026 politisch prägen – und zeigt, dass Hayek nicht nur gegenüber der SNB, sondern auch gegenüber den eigenen Aktionären klare Grenzen zieht.

Was auf dem Spiel steht: Der Werkplatz als politische Frage

Hayeks Warnung vor den Folgen des starken Frankens für den Industriestandort Schweiz ist keine neue. Er selbst verweist darauf, dass die KMU der Westschweiz bereits früh Alarm geschlagen hätten – ohne gehört zu werden. Das Muster wiederholt sich: Der Werkplatz Schweiz verzeichnet seit Jahren eine schleichende Deindustrialisierung, die in offiziellen Statistiken oft überdeckt wird, weil die Gesamtwirtschaft – auch dank des Finanzplatzes – robust erscheint. Doch wer Uhren herstellt, Präzisionsmaschinen baut oder Medizintechnik produziert, spürt den Franken am unmittelbarsten.

Hayek brachte es auf den Punkt: Wenn der Franken stark bleibe, werde die Schweizer Industrie in anderen Ländern produzieren. Das ist keine Drohung, sondern eine ökonomische Beschreibung. Industrielle Standortentscheide sind langfristig und irreversibel. Wer heute eine Fabrik schliesst oder ins Ausland verlagert, baut sie nicht zurück, wenn der Franken irgendwann wieder schwächer wird. Die Möglichkeit zur Rückkehr besteht nur auf dem Papier.

In diesem Sinne ist Hayeks Auftritt in Biel mehr als eine Bilanzmedienkonferenz. Es ist ein politischer Akt: der Versuch, eine Debatte zu erzwingen, die in der schwerfälligen Mühle des Schweizer Korporatismus gerne verschlafen wird. Ob die SNB – angesichts des amerikanischen Drucks, den Franken nicht zu manipulieren – tatsächlich handeln wird oder kann, bleibt offen. Die Nationalbank gibt am Donnerstag eine geldpolitische Lagebeurteilung ab; Analysten erwarten keine Zinsanpassung.

Was bleibt: Ein Industriepatron, der 31’000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine Krise begleitet, ohne sie zu entlassen – und dafür 308 Millionen Franken Währungsverluste schluckt. Eine Nationalbank, die zwischen amerikanischem Druck und helvetischer Exportwirtschaft navigiert. Und ein Franken, der stärker ist als je zuvor, weil die Welt im Jahr 2026 viele Gründe hat, Sicherheit zu suchen: Krieg im Nahen Osten, Handelskonflikte, politische Instabilität. In diesen Zeiten ist der Franken das Gegenteil von Gleichgültigkeit – er ist der teuerste aller sicheren Häfen.

SWATCH GROUP IN ZAHLEN 2025

Konzerngewinn: CHF 25 Mio. (–89% gegenüber Vorjahr) · Umsatz: CHF 6,3 Mrd. (–5,9%) · EBIT: CHF 135 Mio. (–55%) · Operative Marge: 2,1% · Währungsverluste: CHF 308 Mio. · Mitarbeitende: 31’796 · Nettoliquidität: CHF ~1,2 Mrd. · Dividende: CHF 4,50 je Inhaberaktie (unverändert)

Quelle: muula.ch, Bilanzmedienkonferenz Swatch Group, Biel, 19. März 2026 / NZZ, Blick, Handelszeitung