Das unsichtbare Gewicht

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie trotz historischer Produktivität, Digitalisierung und permanenter Selbstoptimierung ökonomisch kaum vorankommen? Warum sich Arbeit immer weniger lohnt, während Vermögen scheinbar mühelos explodieren?

Die offiziellen Narrative sprechen von Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Doch unter dieser glänzenden Oberfläche arbeitet eine stille Extraktionsmaschine.

Der Ökonom Michael Hudson beschreibt dieses System unmissverständlich: Wir leben nicht mehr in einem produktiven Kapitalismus, sondern in einem parasitären Finanzregime. Ein „Finanz-Vampir“ saugt systematisch die Erträge der Realwirtschaft ab – nicht zugunsten gesellschaftlicher Entwicklung, sondern zur Bereicherung einer winzigen Rentierklasse.

Was wir erleben, ist keine gewöhnliche Rezession. Es ist eine strukturelle Implosion: die bewusste Entkernung industrieller Substanz zugunsten spekulativer Renditen. Eine Zivilisation, die ihre produktiven Grundlagen opfert, um Schuldenblasen zu füttern.

Die große Täuschung: Preis ist nicht Wert

Die moderne Volkswirtschaftslehre präsentiert sich als neutrale Wissenschaft. In Wahrheit fungiert sie zunehmend als ideologischer Schutzschild für Monopole und Finanzinteressen. Hudson nennt dieses Lehrgebäude treffend „Junk Economics“ – Schrottökonomie.

Ihr Kerntrick besteht darin, zwei fundamentale Kategorien zu verwischen:

Verdientes Einkommen – Löhne und Gewinne aus realer Produktion.

Unverdientes Einkommen (ökonomische Rente) – Einnahmen aus Bodenbesitz, Monopolen und Zinsforderungen, ohne produktiven Beitrag.

Diese Unterscheidung war einst selbstverständlich. Schon John Stuart Mill erkannte:

„Grundbesitzer verdienen ihren Reichtum im Schlaf, ohne zu arbeiten, zu sparen oder zur allgemeinen Verbesserung des Landes beizutragen.“

Heute jedoch gelten selbst Überziehungsgebühren, explodierende Mieten und Finanzspekulation offiziell als „Wertschöpfung“. In den BIP-Statistiken erscheinen sie als Dienstleistungen. Wenn der Parasit wächst, nennen wir es Wachstum.

So frisst die Finanzwirtschaft die industrielle Basis – und wir feiern die Metastase als Erfolg.

Infrastruktur als Beute

Historisch galt Infrastruktur als vierter Produktionsfaktor. Ihre Aufgabe war klar: Lebenshaltungskosten senken, Produktivität erhöhen, gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Doch unter dem Banner des Neoliberalismus wurde sie privatisiert, fragmentiert und verpfändet.

Eisenbahnen, Wasser, Energie, Gesundheit – überall entstanden private Mautstellen. Nicht Effizienz war das Ziel, sondern Rendite. Die Folgen sind überall gleich:

explodierende Preise

verfallende Qualität

steigende Verschuldung der Bevölkerung

Was früher ein öffentliches Fundament war, ist heute ein Instrument permanenter Abschöpfung. Grundbedürfnisse werden kreditfinanziert – und jede neue Schuld erzeugt neue Zinserträge für denselben Finanzapparat.

Der Vampir nährt sich nun direkt vom Alltag.

Demokratie oder Oligarchie?

Der globale Konflikt wird medial als Kampf zwischen Demokratie und Autokratie inszeniert. Hudson entlarvt diese Dichotomie als leere Verpackung.

Im neoliberalen Sprachgebrauch bedeutet „Demokratie“ vor allem eines: die Freiheit der Oligarchie, unbehelligt Renten zu extrahieren.

„Autokratie“ hingegen ist jedes System, das versucht, Kredit öffentlich zu organisieren, Monopole zu regulieren oder Vermögen zu besteuern.

Der eigentliche geopolitische Bruch verläuft zwischen westlicher Finanzoligarchie und sozialen Mischwirtschaften – exemplarisch sichtbar in China.

Während China Geld als staatliches Werkzeug nutzt, um Infrastruktur, Technologie und industrielle Souveränität aufzubauen, ist Geld im Westen privatisiert – ein Mittel zur systematischen Verschuldung der Massen.

Europa spielt dabei eine besonders tragische Rolle. Anstatt eigene Produktionsketten zu schützen, opfert es seine Industrie zugunsten transatlantischer Interessen. Teure Energie ersetzt günstige. Digitale Plattformen und Finanzmonopole aus den Vereinigte Staaten dominieren zentrale Wertschöpfungsstufen.

Das Resultat: schleichende Deindustrialisierung – und Kapitalströme, die zuverlässig über den Atlantik abfließen.

Die vergessene Tradition des Schuldenerlasses

Hudson erinnert an eine fast vollständig verdrängte historische Realität: Frühe Hochkulturen überlebten, weil sie regelmäßig die Macht der Gläubiger brachen.

In Mesopotamien und Ägypten wussten Herrscher, dass Schulden mathematisch schneller wachsen als reale Produktion. Die Lösung war radikal – aber effektiv: periodische Schuldenerlasse, sogenannte Jubiläen.

Das Römische Reich markierte den Wendepunkt. Dort setzte sich erstmals dauerhaft die Gläubigerklasse durch. Bauern verloren ihr Land, Bürger ihre Freiheit, der Staat seine Steuerbasis. Rom kollabierte nicht durch äußere Feinde – sondern durch innere Finanzialisierung.

Hudson weist zudem darauf hin, dass Jesus ursprünglich genau diese Tradition des Jubeljahres predigte: Schuldenerlass als Voraussetzung gesellschaftlicher Erneuerung. Eine zutiefst ökonomische Botschaft – heute weitgehend entpolitisiert und verdrängt.

Oder wie Hudson formuliert:

„Hamurabi und andere Könige der frühen Bronzezeit annullierten regelmäßig Schulden, um zu verhindern, dass Bauern ihr Land an Gläubiger verloren. Nur so blieb die Bevölkerung frei, steuerfähig und wehrbereit.“

Am Scheideweg der Zivilisation

Wir stehen nicht vor einem konjunkturellen Abschwung, sondern vor einem historischen Entscheidungspunkt.

Gesellschaften, die Rentierinteressen über produktive Arbeit stellen, sind langfristig nicht überlebensfähig. Banken, Vermieter und Monopolisten erzeugen keinen Wohlstand – sie verteilen ihn nur um. Und zwar nach oben.

Der Neoliberalismus hat das unverdiente Einkommen zum höchsten Gut erklärt. Damit wurde er zum Totengräber der westlichen Zivilisation.

Die Alternative ist klar – wenn auch politisch unbequem:

Entweder wir kehren zurück zu einer produktiven Mischwirtschaft, in der Finanzsysteme der Realwirtschaft dienen, Monopole gebrochen und Schulden restrukturiert werden.

Oder wir gleiten in einen neuen Neofeudalismus, in dem 99 % der Menschen als moderne Schulduntertanen einer kleinen Gläubigerklasse dienen.

Abschlussfrage

Ist Ihr Einkommen die Belohnung für Ihr Schaffen – oder nur eine kurze Zwischenstation auf dem Weg zum Tresor Ihrer Bank?

Mehr Infos