Ein unbequemer Arzt im Fadenkreuz der Justiz

Darf ein Arzt in Krisenzeiten eigenmächtig entscheiden, welche Behandlung für seine Patienten die beste ist, wenn der Staat gegenteilige Vorgaben macht? Diese fundamentale Frage steht im Zentrum des Rechtsstreits um Dr. Manuel Albert. Am 24. Februar 2026 wird sich das Kantonsgericht Schwyz mit einem Fall befassen, der als Gradmesser für das Verhältnis zwischen staatlicher Regulierung und individueller Gewissensentscheidung dient. Dr. Albert wurde vom Bezirksgericht Höfe wegen Verstößen gegen das Heilmittelgesetz – konkret wegen der Einfuhr und Abgabe von Ivermectin – sowie wegen der Behinderung einer Amtshandlung während einer Hausdurchsuchung verurteilt. Gleichzeitig wurde er im Punkt der Maskenatteste freigesprochen. Aus bioethischer Sicht markiert dieser Fall eine tiefe Vertrauenskrise: Es ist der Zusammenprall eines Arztes, der die globale Evidenz über nationale Protokolle stellt, mit einem Staatsapparat, der Abweichungen sanktioniert.

Der „Denkzettel“: Ein politisches Exempel?

Die Verteidigung von Dr. Albert wertet das bisherige Urteil nicht als rein juristische Sachabwägung, sondern als politisches Signal. Die Begründung des Bezirksgerichts lässt tief in ein paternalistisches Justizverständnis blicken, das weniger die Tat als vielmehr die Gesinnung des Mediziners zu bewerten scheint. Dass Albert zusätzlich wegen der Behinderung einer Amtshandlung verurteilt wurde, unterstreicht die persönliche Härte, mit der der Staat hier gegen einen Dissidenten vorging.

„Aufgrund der fehlenden Einsicht des Beschuldigten und seiner unnachgiebigen Überzeugung im Recht zu sein erscheint ein Denkzettel in Form einer Buße angebracht.“

Wenn Justiz zur Erteilung von „Denkzetteln“ übergeht, verlässt sie den Boden der neutralen Rechtsfindung. Ein solcher Ansatz zielt auf Disziplinierung durch Abschreckung ab, um das offizielle Narrativ der Pandemie-Maßnahmen vor kritischen Fachleuten zu schützen. Für eine freiheitliche Gesellschaft ist dies ein alarmierendes Zeichen: Die Justiz wird hier zum verlängerten Arm einer Politik, die eine wissenschaftliche Aufarbeitung ihrer Entscheidungen scheut.

Ivermectin: Zwischen indischer Evidenz und Schweizer Verbot

Der fachliche Kernkonflikt dreht sich um das Medikament Ivermectin. Während die Zulassungsbehörde Swissmedic den Einsatz bei COVID-19 ablehnte, verweist Dr. Albert auf die breite Anwendung und Erfolge in Ländern wie Indien und Japan. Seine Kritik zielt auf ein systemisches Versagen: Swissmedic habe keine eigenen unabhängigen Studien durchgeführt, sondern lediglich die Daten des deutschen Robert Koch-Instituts (RKI) übernommen. Besonders brisant ist Alberts Vorwurf, dass sich die Behördenvertreter einer direkten Konfrontation im Gerichtssaal entziehen.

Dr. Albert kritisiert diese Haltung als Ausdruck einer gefährlichen Isolation:

„Diese Überheblichkeit, nur was in der Schweiz zugelassen ist, sei gut... eine unwahrscheinliche Überheblichkeit gegenüber der ganzen Welt... als ob sie die Wahrheit gepachtet hätten.“

Dass Swissmedic es vorzieht, sich vor Gericht vertreten zu lassen, anstatt sich der wissenschaftlichen Debatte persönlich zu stellen, wertet Albert als feige. Aus seiner Sicht ist die „Off-label“-Anwendung durch seine Approbation gedeckt – ein notwendiger Schritt, wenn nationale Behörden globale Erkenntnisse ignorieren.

Die Ökonomie der Heilung: 20 Franken gegen 115 Franken

Ein bioethisch besonders relevanter Punkt ist die massive Preisdiskrepanz, die den Zugang zur Heilung zur Klassenfrage macht. Dr. Albert importierte Ivermectin aus Indien und gab 100 Tabletten für lediglich 20 CHF an seine Patienten ab. Zum Vergleich: In Schweizer Apotheken kostete eine Packung mit nur vier Tabletten (à 3 mg) stolze 115,15 CHF.

Da 12 mg (vier Tabletten) für eine durchschnittlich schwere Frau bereits die Tagesdosis darstellen, wird deutlich, dass das lokale Preissystem eine bezahlbare Therapie faktisch verhinderte. Dr. Albert betont, dass er keinerlei Gewinnabsicht verfolgte. Er sieht in den hohen Preisen und den Importverboten einen Schutzschirm für die Interessen der Pharmaindustrie und Apotheken, während der Patient auf der Strecke bleibt. Der Vorwurf, indische Medikamente seien unsicher, erscheint ihm angesichts der Tatsache, dass die Pharmaindustrie selbst massiv Rohstoffe aus Indien bezieht, als reines Scheinargument.

Der hippokratische Eid als juristische Grauzone

Für Dr. Albert ist seine ärztliche Handlungsfreiheit kein Privileg, sondern eine aus dem Hippokratischen Eid und dem Genfer Gelöbnis resultierende Pflicht. Besonders der Nürnberger Kodex spielt in seiner Argumentation eine zentrale Rolle: Da er die staatlich forcierten Protokolle und Behandlungen als experimentell ansieht, sieht er im Kodex die ethische Verpflichtung, Patienten vor unzureichend geprüften Maßnahmen zu schützen und die informierte Zustimmung zu wahren.

Er betont die Hohlschuld des Arztes: Die Pflicht, sich unabhängig von staatlichen Taskforces und Behörden zu informieren. Wenn staatliche Vorgaben dem Patientenwohl widersprechen, darf ein Arzt nicht zum bloßen Befehlsempfänger werden. Für Albert ist das Handeln in der juristischen Grauzone die einzige Möglichkeit, seiner ethischen Verantwortung gerecht zu werden und nicht zum Gehilfen einer aus seiner Sicht korrumpierten Agenda zu werden.

Solidarität als Treibstoff: Der Weg zum 24. Februar 2026

Der Preis für diesen Widerstand ist hoch. Bisher belaufen sich Alberts Anwaltskosten auf 30.000 bis 50.000 CHF; ein Weiterzug bis vor das Bundesgericht könnte die 100.000-CHF-Marke überschreiten. Dass dieser Weg durch Crowdfunding ermöglicht wird, zeigt die tiefe Verbundenheit einer Gemeinschaft, die sich in Alberts Kampf repräsentiert sieht.

Für den Mediziner arbeitet die Zeit. Er verweist auf internationale Entwicklungen, etwa in den USA unter Robert F. Kennedy Jr., und ist überzeugt, dass die Wahrheit über die Pandemie-Jahre unaufhaltsam ans Licht kommen wird. Der Prozess vor dem Kantonsgericht Schwyz im Februar 2026 ist für ihn mehr als eine Verteidigung seiner Person – es ist eine Plattform zur Aufarbeitung eines Systems, das er als zutiefst korrumpiert beschreibt.

Ein Kampf um die Zukunft der Medizin

Im Fall von Dr. Manuel Albert geht es um die Essenz des ärztlichen Berufsstandes. Es stellt sich die Frage, ob der Arzt der Zukunft lediglich ein weisungsgebundener Verwalter staatlicher und ökonomischer Interessen sein wird oder ein freier Therapeut, der allein seinem Gewissen und der Gesundheit seiner Patienten verpflichtet ist. Der Ausgang dieses Verfahrens wird zeigen, ob das Rechtssystem bereit ist, die ärztliche Eigenverantwortung gegen den totalen Zugriff des Staates zu verteidigen.

Muss ein Arzt dem Gesetz oder seinem Gewissen folgen, wenn beide kollidieren?

Der Ivermectin Arzt kämpft gegen den Staat