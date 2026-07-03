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Von Nico Stino

Ein Interview auf dem Kanal «Neutrality Studies», aufgezeichnet in Zürich, bringt einen Fall wieder in Erinnerung, der in der Schweizer Öffentlichkeit erstaunlich wenig Resonanz fand: die Festnahme, Inhaftierung und Ausschaffung des amerikanisch-palästinensischen Journalisten Ali Abunimah, Gründer der Plattform Electronic Intifada, im Januar 2025. Was die Gäste – Abunimah selbst und die in der Schweiz lebende Amira Berzi – schildern, ist eine Geschichte über behördliches Fehlverhalten, gerichtliche Korrekturen und die Frage, wer in diesem Land eigentlich zur Verantwortung gezogen wird, wenn der Staat seine eigenen Regeln bricht.

Was im Januar 2025 geschah

Abunimah war von der Organisation «Watermelon University» eingeladen worden, um in Zürich öffentlich über den Krieg in Gaza zu sprechen. Auf dem Weg zu einer Ersatzveranstaltung – die ursprüngliche war bereits abgesagt worden – wurde er von Zivilpolizisten festgenommen, drei Tage inhaftiert und anschliessend zwangsweise ausgeschafft. Berzi, die zufällig in der Nähe war, beschreibt im Gespräch, wie sie die Festnahme zunächst für einen gewöhnlichen Überfall hielt, bevor sie erkannte, dass es sich um eine polizeiliche Aktion handelte.

Die juristische Aufarbeitung

Abunimah focht in der Folge vier Aspekte des Vorgehens gegen ihn an: die Verhaftung, die Haft, das von Fedpol verhängte Einreiseverbot sowie die Ausweisungsverfügung. Vor dem Verwaltungsgericht Zürich erhielt er in Bezug auf Verhaftung und Haft ein Urteil zu seinen Gunsten – die Massnahmen seien rechtswidrig, verfassungswidrig und mit der Europäischen Menschenrechtskonvention unvereinbar gewesen, so die Feststellung des Gerichts. Auch vor dem Bundesverwaltungsgericht setzte er sich durch: Einreiseverbot und Ausweisung wurden als rechtswidrig aufgehoben, nachdem das Gericht schwerwiegende Verletzungen seiner Verfahrensrechte festgestellt hatte.

Bemerkenswert ist, was diesen Gerichtsentscheiden laut Abunimah vorausging: Fedpol habe ursprünglich selbst eingeschätzt, von ihm gehe keine Gefahr aus und seine Äusserungen seien durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Diese Einschätzung sei erst nach Intervention der damaligen Fedpol-Direktorin Nicoletta Della Valle gekippt worden – eine Behauptung, die inzwischen auch von der Parlamentarischen Kontrollkommission gestützt wird, die laut Abunimah Hinweise auf unzulässige politische Einflussnahme fand.

Der Fall Della Valle

Besonders brisant: Della Valle trat kurz nach dem Vorfall von ihrem Fedpol-Amt zurück und wechselte praktisch nahtlos zur israelischen Investmentgesellschaft Shampo Capital, die laut Abunimah stark in die Rüstungsindustrie investiert. Er hat inzwischen Strafanzeige gegen sie wegen Amtsmissbrauchs eingereicht; das Verfahren ist noch hängig. Eine zweite Anzeige richtet sich gegen den Zürcher Regierungsrat Mario Fehr – doch die Zürcher Regierung verweigerte bislang die Aufhebung von dessen Immunität, womit eine strafrechtliche Aufarbeitung vorerst blockiert bleibt.

Eine Bürgerrechtsfrage, kein Einzelfall

Amira Berzi macht im Gespräch einen Punkt, der über den konkreten Fall hinausweist: Dass die Gerichte am Ende zugunsten Abunimahs entschieden hätten, sei zwar erfreulich, beantworte aber nicht die eigentliche Frage – nämlich ob und wie Schweizer Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf Transparenz, ordentliche Aktenführung und Rechenschaft gegenüber Behörden durchsetzen können, die offensichtlich fehlerhaft gehandelt haben. Dass Fedpol keiner automatischen Kontrolle unterliegt und es letztlich der finanziellen und organisatorischen Eigeninitiative eines Betroffenen bedurfte, um überhaupt eine Untersuchung anzustossen, wirft ein Licht auf eine strukturelle Lücke in der behördlichen Rechenschaftspflicht.

Mediale Zurückhaltung

Ein weiterer Kritikpunkt der Gäste betrifft die Berichterstattung: Trotz der gerichtlich festgestellten Rechtsverstösse habe der Fall in den grossen Schweizer Medien – namentlich wird die NZZ genannt – kaum Beachtung gefunden, bis Abunimahs Rückkehr in die Schweiz angekündigt wurde. Dabei sei der Fokus auf angeblich «umstrittene Aussagen» Abunimahs gelegt worden statt auf die behördlichen Verfehlungen selbst. Anfragen nach dem Öffentlichkeitsgesetz zu Kommunikation zwischen Behörden seien bislang unbeantwortet geblieben.

Einordnung

Der Fall verdient eine differenzierte Betrachtung. Was gerichtlich belegt ist – die Rechtswidrigkeit von Verhaftung, Haft, Einreiseverbot und Ausweisung sowie die Kritik der Parlamentarischen Kontrollkommission an der Rolle Della Valles – ist eine ernstzunehmende Momentaufnahme behördlichen Fehlverhaltens, die eine unabhängige Aufarbeitung verdient. Andere im Gespräch geäusserte Deutungen – etwa zu einem israelischen «langen Arm» bis nach Zürich oder zu einer gezielten Einflussnahme über Lobbystrukturen – bleiben dagegen Interpretationen der beiden Gäste, die (noch) nicht gerichtlich oder unabhängig verifiziert sind. Bemerkenswert ist gleichwohl, dass das Gespräch auf einem Kanal stattfand, der selbst eine klare politische Position vertritt; auch das gehört zur Einordnung dazu.

Was aber unabhängig von der politischen Bewertung des Falls Bestand hat, ist die von Berzi aufgeworfene institutionelle Frage: Wenn eine Bundesbehörde ihre eigene Fachbeurteilung auf möglicherweise politischen Druck hin revidiert, ohne dass dies automatisch untersucht wird, betrifft das nicht nur den Betroffenen, sondern die Verlässlichkeit rechtsstaatlicher Verfahren insgesamt. Es ist ein Thema, das eine Fortsetzung verdient, sobald die noch offenen Strafverfahren – gegen Della Valle wie gegen Fehr – Fortschritte zeigen.