Was der US-Rechnungshof über das teuerste Waffensystem der Welt urteilt – und was das für die Schweiz bedeutet

Von Nico Stino | Swissvox

Es ist ein vernichtendes Urteil, das in Bern eigentlich für Alarm sorgen müsste. Das «Government Accountability Office» (GAO), der unabhängige Rechnungshof der Vereinigten Staaten, hat am 11. Juni 2026 einen Bericht veröffentlicht, der den F-35 in seiner Kernfunktion demontiert. Der Kampfjet, für den die Schweiz ursprünglich 6 Milliarden Franken einplante und bereits über 1,5 Milliarden überwiesen hat, ist laut diesem Bericht nur während 25 Prozent der Zeit vollumfänglich einsatzbereit. Drei Viertel der Zeit kann das angeblich modernste Kampfflugzeug der Welt nicht alle seine versprochenen Aufgaben erfüllen.

Das sollte eine Meldung sein, die durch alle Redaktionsstuben des Landes hallt. Sie hallte kaum.

Was der US-Rechnungshof wirklich sagt

Der GAO-Bericht vom 11. Juni ist keine Bagatelle. Er bezeichnet den F-35 ausdrücklich als «das teuerste Waffensystem des US-Verteidigungsministeriums» – mit bisherigen Kosten von 1,6 Billionen US-Dollar bis 2024. Bis 2031 sollen weitere 13,7 Milliarden hinzukommen. Und der Rechnungshof prognostiziert, dass die US-Streitkräfte bis Mitte der 2030er-Jahre jährlich mit einer Finanzierungslücke von über einer Milliarde Dollar zwischen den tatsächlichen Unterhaltskosten und ihren Budgetzielen konfrontiert sein werden.

Die Leistungszahlen sind ernüchternd: Die Einsatzbereitschaftsrate sank von 67 Prozent auf 44 Prozent. Die Rate der vollständigen Einsatzbereitschaft sank von 38 Prozent auf 25 Prozent. infosperber Ein Kampfjet, der in weniger als der Hälfte der Zeit einsatzbereit ist – und davon nur zu einem Viertel wirklich vollumfänglich – ist im zivilen Sprachgebrauch ein Produkt mit schwerem Defekt. Im militärischen Beschaffungswesen heisst er: Standardkauf.

Die Schweizer Odyssee: sechs Milliarden für ein Versprechen

Die Geschichte der Schweizer F-35-Beschaffung ist eine Abfolge von Fehleinschätzungen, politischen Manövern und finanziellen Überraschungen. 2021 entschied der Bundesrat unter Verteidigungsministerin Viola Amherd für den F-35 – gegen die Rafale, den Eurofighter und die Super Hornet. Das amerikanische Modell wurde damals vom Bundesrat als wirtschaftlichste Option gepriesen. Flugrevue

Im Herbst 2020 hatte die Stimmbevölkerung mit hauchdünner Mehrheit einem neuen Kampfjet zugestimmt. 2022 unterzeichnete der Bundesrat den Kaufvertrag für 36 Maschinen zu 6,035 Milliarden Franken – ohne Volksabstimmung über den konkreten Typ. Das Initiativkomitee «Stopp F-35» zog seine Initiative zurück, weil es keine sinnvolle Volksabstimmung mehr möglich sah, nachdem vollendete Tatsachen geschaffen worden waren.

Was folgte, war ein kostspieliger Lernprozess. Im Sommer 2025 kündigten die USA einseitig Mehrkosten von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar an. Den vertraglich vereinbarten Festpreis konnte die Schweiz nicht durchsetzen. Finanz und Wirtschaft Im Dezember 2025 beschloss der Bundesrat, weniger als die ursprünglichen 36 Maschinen zu kaufen – wie viele, liess er offen. Gleichzeitig sprach er davon, dass die Schweiz mittelfristig 55 bis 70 Kampfflugzeuge benötige. Das wäre also ein zweiter Kauf – ohne klare Finanzierung.

Geld geflossen, Flugzeuge nicht angekommen

Bis Ende 2025 hat die Schweiz rund 1,5 Milliarden Franken für die Beschaffung des F-35 bezahlt. Bis Ende 2026 dürften es rund 2,2 Milliarden sein. SRF Die ersten Maschinen sollten ursprünglich 2025 geliefert werden – dieser Termin ist längst verstrichen. Nun spricht man von 2027.

Doch selbst die Zahlungen liefen nicht reibungslos. Die USA hatten begonnen, Schweizer F-35-Gelder für das Flugabwehrsystem Patriot auszugeben. Washington umging damit den Zahlungsstopp, den die Schweiz bei Patriot aus Protest gegen Verzögerungen und Mehrkosten verhängt hatte. Deshalb musste die Schweiz ihre F-35-Zahlungen erhöhen. SRF Mit anderen Worten: Die USA nutzten Schweizer Gelder nach eigenem Gutdünken um – und Bern zahlte trotzdem drauf.

Im Januar 2026 veröffentlichte dann die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) einen weiteren Bericht: erneute Mehrkosten von 130 Millionen Franken. Die Überraschungen reissen nicht ab.

Die Volksinitiative – zu spät, aber nicht bedeutungslos

Ende April 2026 lancierte eine westschweizer Bürgergruppe eine neue Volksinitiative gegen den F-35-Kauf. Die Initiative kommt zu spät für einen totalen Abbruch: Mindestens acht Jets dürften noch vor einer allfälligen Volksabstimmung ausgeliefert werden. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Bis zu einer möglichen Abstimmung in zwei bis drei Jahren dürfte die Schweiz weit über drei Milliarden Franken bezahlt haben. SRF

Das macht die Ausgangslage politisch schwierig. Ein Totalausstieg ist faktisch unmöglich. Ein Teilausstieg wäre denkbar, aber kostspielig. Und das Abstimmungsergebnis wäre juristisch und finanziell kaum vollstreckbar, ohne schwere Verluste zu riskieren.

Dennoch ist die Initiative nicht wertlos. Sie zwingt zur öffentlichen Debatte. Und sie stellt die Frage, die in Bern bisher niemand laut stellen wollte: Wofür genau gibt die Schweiz diese Milliarden aus?

Ein strukturelles Problem, kein Einzelfall

Der F-35 ist kein Pechvogel-Projekt. Er ist das Symptom eines grundlegenden Problems: Das westliche Rüstungsbeschaffungssystem belohnt Komplexität und Lobbyarbeit, nicht Leistung. Lockheed Martin hat mit dem F-35 das teuerste Waffensystem der Geschichte gebaut – und liefert ein Produkt, das drei Viertel der Zeit nicht vollständig funktioniert. Und trotzdem kaufen Dutzende Länder, weil der politische Ausstiegspreis höher erscheint als der Verbleibspreis.

Die Schweiz hat ein besonderes Problem: Sie hat kein Schiedsgerichtsverfahren im Vertrag verankert. Die Eidgenössische Finanzkontrolle hatte einen Streitbeilegungsmechanismus verlangt. Dieser fehlt im Vertrag. Die Schweiz kann bei Streitigkeiten nicht vor ein Schiedsgericht gehen. Watson Das bedeutet: Wenn die USA erneut Mehrkosten verlangen, bleibt Bern ohne wirksames Druckmittel.

Was bleibt

Der US-Rechnungshof hat mit seinem Bericht vom Juni 2026 schwarz auf weiss geschrieben, was Kritiker seit Jahren sagten: Der F-35 ist ein teures, unterdurchschnittlich performendes System, dessen Kosten weiter steigen, während die Leistung weiter sinkt. Für ein Land wie die Schweiz, das keine eigene Rüstungsindustrie hat, das keiner NATO-Struktur angehört und das seine Neutralität als staatspolitischen Kernwert versteht, ist diese Abhängigkeit von einem einzigen amerikanischen System – dessen Betrieb, Wartung und Ersatzteile vollständig unter US-Kontrolle bleiben – eine strategische Verwundbarkeit.

Man mag über Sicherheitspolitik unterschiedlicher Meinung sein. Darüber, ob die Schweiz Kampfjets braucht, lässt sich debattieren. Darüber, ob man für 6 Milliarden Franken ein Gerät kaufen sollte, das drei Viertel der Zeit nicht voll funktioniert und das man juristisch nicht reklamieren kann, sollte keine Debatte nötig sein.

Aber in Bern ist das offenbar keine selbstverständliche Frage.

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Quellen: Government Accountability Office (GAO), Bericht vom 11. Juni 2026; Bundesrat / VBS, Medienmitteilung vom 12. Dezember 2025; Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK), Januar 2026