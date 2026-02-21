Guy Parmelin wird den bilateralen Vertrag unterzeichnen – derselbe Mann, der ihn 2021 begrub. Das ist mehr als eine Ironie der Geschichte. Es ist ein Lehrstück über die Grenzen ideologischer Konsequenz in der schweizerischen Aussenpolitik.

Nico Stino

Es gibt in der Schweizer Nachkriegsgeschichte kaum eine aussenpolitische Wendung, die so viel symbolische Sprengkraft in sich trüge wie jene, die sich Anfang März in Brüssel vollziehen wird. Guy Parmelin, Bundespräsident, Mitglied der Schweizerischen Volkspartei und – das ist das Entscheidende – jener Bundesrat, der im Mai 2021 das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union auf eine Art und Weise beerdigte, die selbst hartgesottene Brüsseler Diplomaten sprachlos zurückliess, wird in die belgische Hauptstadt reisen, um den Vertrag für die Bilateralen III zu unterzeichnen. Der Mann, der abbrach, vollendet. Der Skeptiker besiegelt. Und eine Nation, die sich seit Jahrzehnten in einem eigentümlichen Verhältnis zur europäischen Integration befindet – weder drinnen noch draussen, weder hier noch dort, aber immer irgendwie im Gespräch –, schreibt ein weiteres Kapitel ihrer epochalen Ambivalenz.

Wer verstehen will, was dieser Moment bedeutet, muss die Geschichte kennen, die ihm vorausgeht. Und diese Geschichte beginnt nicht 2021. Sie beginnt viel früher, in jenem langen Ringen der Schweiz mit sich selbst, das mit dem Nein zum Europäischen Wirtschaftsraum im Jahr 1992 seinen dramatischsten Ausdruck fand und seither nicht zur Ruhe gekommen ist.

Das Trauma von 1992 und die bilaterale Logik

Der 6. Dezember 1992 ist in der kollektiven Erinnerung der Schweiz als «schwarzer Sonntag» verankert, obschon die Qualifizierung je nach politischem Lager erheblich variiert. Das Volk lehnte den Beitritt zum EWR mit knapper Mehrheit ab – 50,3 Prozent Nein, ein hauchdünner Entscheid, der die Landesregierung zwang, rasch eine Alternative zu finden. Diese Alternative waren die bilateralen Abkommen: massgeschneiderte Verträge, die der Schweiz Zugang zum europäischen Binnenmarkt sichern sollten, ohne die politische Integration, ohne Institutionen, ohne Flagge. Ein Schweizer Sonderweg, pragmatisch, effizient, und von einer gewissen nüchternen Eleganz.

Die Bilateralen I wurden 1999 abgeschlossen, die Bilateralen II folgten 2004. Jahrelang funktionierte das System erstaunlich gut. Die Schweiz exportierte, forschte, reiste, und die EU akzeptierte – widerwillig, aber faktisch – dieses eigenartige Konstrukt eines Landes, das die Früchte der Integration ernten wollte, ohne sich an deren demokratischen und institutionellen Überbau zu beteiligen. Doch das Modell hatte einen inhärenten Konstruktionsfehler: Es war statisch in einer Welt, die sich veränderte. Das EU-Recht entwickelte sich weiter, die Abkommen veralteten, und Brüssel verlangte zunehmend, dass die Schweiz nicht nur den Zugang, sondern auch die Rechtsentwicklung der EU mitvollzieht.

Das Rahmenabkommen, über das ab 2014 verhandelt wurde, sollte genau dieses Problem lösen. Es sah einen institutionellen Mechanismus vor, der die dynamische Übernahme von EU-Recht regeln, Streitigkeiten beilegen und den bilateralen Weg auf eine dauerhaftere Grundlage stellen sollte. Es war, mit anderen Worten, der Versuch, das Schweizer Sondermodell zu domestizieren – ihm eine Form zu geben, die auch für Brüssel auf Dauer akzeptabel wäre.

2021: Ein Abbruch und seine Nachbeben

Dass dieser Versuch scheiterte, ist bekannt. Weniger bekannt, oder zumindest weniger präzise in der öffentlichen Erinnerung, ist die besondere Qualität des Scheiterns. Guy Parmelin – damals nicht Bundespräsident, aber Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung – flog im Mai 2021 nach Brüssel. Die EU-Kommission hatte einen halben Verhandlungstag reserviert. Die Erwartung war nicht zwingend eine Einigung, aber doch wenigstens das, was Diplomaten als «konstruktiven Dialog» bezeichnen: das gemeinsame Ringen um eine Lösung, die für beide Seiten gesichtswahrend sein könnte.

Parmelin unterbrach die Übung nach wenigen Minuten. Es gab keine langen Erklärungen, keine ausgedehnte Abschiedsrunde, keine jener kryptischen Formulierungen, mit denen Diplomaten üblicherweise das Scheitern verschleiern. Der Bundesrat habe sich entschieden, das Rahmenabkommen nicht zu unterzeichnen – Punkt. Brüssel, selten um Fassung verlegen und geübt in den kalten Ritualen der Machtpolitik, zeigte sich genuinely überrumpelt. Man hatte sich auf eine Verhandlung eingestellt und bekam eine Beerdigung.

Die Reaktionen auf europäischer Seite waren verhalten im Ton, aber unmissverständlich im Inhalt. Die Schweiz hatte Vertrauen verspielt. Nicht das Vertrauen in die Qualität ihrer Argumente – die waren, je nach Perspektive, durchaus vertretbar –, sondern das Vertrauen in ihre Verlässlichkeit als Verhandlungspartnerin. Ein Land, das einen halben Tag reserviert und nach wenigen Minuten den Stecker zieht, sendet ein Signal. Und Signale in der Diplomatie haben lange Halbwertszeiten.

Die Folgen liessen nicht auf sich warten. Die Schweiz wurde definitiv aus Horizon Europe ausgeschlossen, dem europäischen Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Für einen Hochschulstandort von der Güte der ETH Zürich und der EPFL Lausanne war das ein empfindlicher Schlag – nicht katastrophal, aber schmerzhaft, und vor allem symbolisch bedeutsam. Es war der konkrete Beweis, dass der bilaterale Weg ohne institutionelle Grundlage verwundbar ist: ein Gebäude, das solide aussieht, solange das Wetter gut ist, aber anfängt zu schwanken, wenn der Wind dreht.

Die Rückkehr an den Verhandlungstisch

Es dauerte. Es brauchte interne Debatten, veränderte politische Mehrheitsverhältnisse, den anhaltenden Druck der Wirtschaft und der Wissenschaft, und schliesslich auch eine gewisse Reifung des politischen Diskurses, bis der Bundesrat entschied, die Verhandlungen neu aufzunehmen. Die Bilateralen III – das Nachfolgeprojekt, das die offenen institutionellen Fragen endlich regeln soll – wurden nach zähem Ringen ausgehandelt, in der Vernehmlassung einer breiten Konsultation unterzogen, und befinden sich nun auf der Zielgeraden.

Das Ergebnis ist, wie bei solchen Kompromissen üblich, ein Dokument, das keiner der beteiligten Seiten in allem entspricht, aber das beide Seiten leben können. Und das ist, im Rückblick, die eigentliche Leistung: nicht die Perfektion des Textes, sondern die Tatsache, dass es überhaupt einen Text gibt.

Nach Informationen, die aus dem Umfeld des Bundesrats dringen, läuft derzeit die Feinabstimmung mit Brüssel. Ziel ist es, dass Parmelins Besuch noch vor der formellen Botschaft des Bundesrats ans Parlament stattfindet – voraussichtlich im März. Parmelin wird den Vertrag unterzeichnen. Damit ist das Dokument völkerrechtlich gesprochen besiegelt, aber noch nicht in Kraft: Es muss noch ratifiziert werden, in der Schweiz sowohl vom Parlament als auch vom Volk.

Was der Vertrag enthält: Drei Kernpunkte

Über den genauen Inhalt der Bilateralen III ist viel geschrieben worden, aber es lohnt sich, die wesentlichen Neuerungen noch einmal klar herauszuschälen, weil sie erklären, warum dieses Abkommen trotz allem politischen Widerstand eine Chance auf Ratifizierung hat.

Erstens: Die Mitwirkung. Eines der grossen Mankos des alten bilateralen Modells war die Passivität der Schweiz bei der Entstehung von EU-Recht. Die Schweiz übernahm Recht, das sie nicht mitgestaltet hatte, nach Regeln, über die sie nicht mitentschieden hatte. Das neue Abkommen sieht einen Mechanismus des sogenannten «Decision Shaping» vor: Die Schweiz soll früher und systematischer in den EU-Gesetzgebungsprozess einbezogen werden, nicht mit Stimmrecht – das bleibt EU-Mitgliedern vorbehalten –, aber mit der Möglichkeit, ihre Positionen einzubringen, bevor die Weichen gestellt sind. Für die Kantone ist ein eigener Kanal vorgesehen, der es ihnen erlaubt, ihre spezifischen Interessen direkt in Brüssel zu artikulieren. Für das Parlament soll ein erweiterter, transparenter Informations- und Mitspracheprozess etabliert werden, der es nicht mehr vor vollendete Tatsachen stellt.

Das ist keine Teilmitgliedschaft, und es wäre falsch, es so zu nennen. Aber es ist mehr als das, was bisher bestand. Es ist, wenn man so will, die Institutionalisierung eines Dialogs, der bisher zu oft dem guten Willen des Augenblicks überlassen wurde.

Zweitens: Die Schutzklausel. Dieser Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit, weil er exemplarisch zeigt, wie schweizerische Innenpolitik in einem europäischen Vertrag ihren Niederschlag findet. Das Tessin leidet seit Jahren unter einer Verkehrslast, die seine Infrastruktur an die Grenzen bringt. Die Personenfreizügigkeit – eines der zentralen Elemente der Bilateralen I – führt im bevölkerungsarmen, aber transitorisch exponierten Kanton zu Spannungen, die sich in Stau, Lärm und einer gefühlten Überlastung niederschlagen, die politisch brisant ist.

Die Schutzklausel gibt Kantonen wie dem Tessin ein Instrument in die Hand: Bei massiver Überlastung der Infrastruktur können sie die Klausel anrufen und temporäre Beschränkungen verlangen. Das ist kein Freibrief für Abschottung, aber es ist ein Ventil – und ein Signal an jene Bevölkerungsteile, die das Gefühl haben, dass die Bilateralen zwar der Exportindustrie nützen, aber die Alltagsrealität in den Grenzregionen ignorieren. Ob die Klausel in der Praxis tatsächlich so funktionieren wird, wie ihre Befürworter hoffen, bleibt abzuwarten. Aber ihre Aufnahme in den Vertrag ist ein politisch kluger Schachzug.

**Drittens: Die Bildungsfrage.** Die EU verlangt, dass Studierende aus EU-Mitgliedstaaten in der Schweiz nicht höhere Gebühren zahlen als Inländer. Das klingt nach dem Prinzip der Nichtdiskriminierung, das europarechtlich tief verankert ist. In der Schweizer Realität bedeutet es aber: erhebliche Einnahmeausfälle für die Kantone, die für ihre Hochschulen primär zuständig sind. Schätzungen sprechen von Mindereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe pro Jahr.

Die Lösung, auf die sich der Bundesrat nach der Vernehmlassung zubewegt, ist zweiteilig: Der Bund soll den Kantonen eine angemessene finanzielle Entschädigung leisten, und er soll sich verpflichten, bei künftigen EU-Verhandlungen nicht eigenmächtig über die Gebührenpolitik der Kantone hinwegzugehen. Das ist, im Kern, eine Verschiebung von Kosten und eine Stärkung der kantonalen Mitsprache – beides Massnahmen, die die föderale Empfindlichkeit der Schweiz respektieren und damit die Chancen auf eine breitere politische Unterstützung erhöhen.

Das Paradox Parmelin: Wenn Ideologie auf Staatsräson trifft

Aber zurück zur eigentlichen Pointe dieses Moments: Guy Parmelin, der den EU-Deal unterzeichnen wird. Parmelin ist kein EU-Freund. Er ist SVP-Mann durch und durch, aufgewachsen in der politischen Kultur eines Westschweizerischen Landwirtschaftsmilieus, das Europa traditionell mit Skepsis begegnet. Sein Abbruch von 2021 war nicht die Laune eines schlechten Tages, sondern der Ausdruck einer politischen Überzeugung, die er mit breiten Teilen seiner Partei teilt: dass die Schweiz ihre Unabhängigkeit nicht auf dem Altar europäischer Integration opfern soll.

Und nun fliegt er nach Brüssel und unterschreibt.

Wie ist das möglich? Die Antwort liegt in der Logik des Konkordanzsystems und in der Staatsräson, die – zumindest gelegentlich – ideologische Präferenzen übertrumpft. Im Bundesrat regieren SVP-Mitglieder nicht als Parteivertreter, sondern als Mitglieder einer Kollegialbehörde. Sie sind an die Beschlüsse des Gesamtbundesrats gebunden, auch wenn diese ihren persönlichen Überzeugungen widersprechen. Das ist keine Heuchelei, sondern das Prinzip der Konkordanz: Regierung durch Ausgleich, nicht durch Dominanz.

Parmelin und sein SVP-Kollege Albert Rösti stehen hinter dem Paket, das ihre Partei bekämpft. Das ist nicht widersprüchlich – oder vielmehr: es ist jener produktive Widerspruch, der das schweizerische System seit Jahrzehnten zusammenhält. Die SVP wird die Bilateralen III an der Urne bekämpfen. Ihre Bundesräte werden sie bis dahin pflichtgetreu umsetzen. Wer das für Bigotterie hält, hat das Wesen der Konkordanzdemokratie nicht verstanden. Wer es für Staatskunst hält, liegt näher an der Wahrheit.

Dass ausgerechnet Parmelin als Bundespräsident die Reise nach Brüssel macht, ist dabei nicht nur eine Ironie, sondern auch eine bewusste symbolische Wahl. Der Bundespräsident repräsentiert die Schweiz als Ganzes, er ist primus inter pares, und sein Gang nach Brüssel signalisiert: Das ist kein kleines technisches Abkommen, das in einer Abteilung des EDA unterzeichnet wird. Das ist ein Moment, den die Schweiz ernst nimmt.

Die Herausforderung bleibt: Das Volk entscheidet

Damit Parmelins Unterschrift Wirkung entfaltet, braucht es mehr als diplomatisches Zeremoniell. Das Abkommen muss ratifiziert werden – und in der Schweiz bedeutet das, früher oder später, den Gang an die Urne. Das ist der Moment, in dem alle politische Klugheit, alle institutionellen Zugeständnisse und alle symbolischen Gesten auf die Probe gestellt werden.

Die SVP hat bereits angekündigt, dass sie kämpfen wird. Das ist keine Überraschung und auch kein Skandal. Die SVP hat das Recht und die demokratische Pflicht, ihre Überzeugungen an der Urne zu vertreten. Die Frage ist, ob die Mehrheit der Stimmbevölkerung – jener vielzitierte «Souverän», dem alle Parteien huldigen – diesmal anders entscheidet als 1992, als der EWR knapp scheiterte.

Es gibt Gründe für Optimismus. Die Wirtschaft ist geschlossener hinter den Bilateralen als je zuvor. Horizon-Ausschluss und Energieunsicherheit haben der Bevölkerung vor Augen geführt, dass bilateraler Stillstand konkrete Kosten hat. Und das Abkommen selbst ist, verglichen mit dem Rahmenabkommen, besser kommunizierbar: Es enthält greifbare Verbesserungen für spezifische Bevölkerungsgruppen – Forschende, Grenzregionen, Studierende –, die sich politisch mobilisieren lassen.

Aber es gibt auch Risiken. Die SVP ist eine politische Kraft, die Abstimmungskampagnen mit einer Disziplin und einer emotionalen Wucht zu führen versteht, die andere Parteien oft unterschätzen. Das Thema Souveränität, Unabhängigkeit, Fremdjustiz – die klassischen Argumente gegen eine engere Anbindung an die EU – werden auch diesmal ihre Wirkung nicht verfehlen. Und in einer Zeit globaler Verunsicherung, in der das Vertrauen in übernationale Institutionen nicht gerade auf seinem Höhepunkt ist, finden solche Argumente fruchtbaren Boden.

Brüssel und Bern: Ein Verhältnis auf Bewährung

Man sollte auch nicht vergessen, was die andere Seite in diesem Kalkül denkt. Brüssel hat schlechte Erfahrungen mit der Schweiz gemacht. Der Abbruch von 2021 hat Spuren hinterlassen, die nicht so schnell verwischen, wie Politiker es sich wünschen mögen. Vertrauen in der Diplomatie baut sich langsam auf und verliert sich schnell. Dass Brüssel bereit ist, jetzt wieder mit Bern an einen Tisch zu sitzen und das Abkommen zu unterzeichnen, ist kein Beweis dafür, dass die Vergangenheit vergessen ist – sondern dafür, dass das gegenseitige Interesse gross genug ist, um über die Vergangenheit hinwegzusehen.

Die EU hat ein vitales Interesse an einer stabilen, verlässlichen Schweiz. Das Land liegt geografisch im Herzen des Kontinents, es ist wirtschaftlich eng verflochten, und seine Neutralität hat – auch wenn das mancherorts belächelt wird – durchaus realpolitischen Wert. Ein gescheiterter bilateraler Weg würde nicht nur der Schweiz schaden, sondern auch der EU in einer Region, die geopolitisch nicht unkompliziert ist.

Umgekehrt braucht die Schweiz die EU mehr als sie es zuweilen wahrhaben möchte. Rund 52 Prozent der Schweizer Exporte gehen in den EU-Raum. Die Hochschulen sind auf europäische Forschungsgelder angewiesen. Der Energiemarkt ist eng mit dem europäischen Netz verknüpft. Wer diese Abhängigkeiten leugnet oder kleinredet, betreibt Ideologie statt Politik.

Ein Moment der Wahrheit

Am Ende ist Parmelins Reise nach Brüssel mehr als eine Unterzeichnungszeremonie. Sie ist ein Moment der Wahrheit für die Schweiz: Ist sie bereit, die Konsequenzen ihres Sonderwegs zu tragen und gleichzeitig die Verpflichtungen zu akzeptieren, die dieser Sonderweg erfordert? Oder wird sie – wie so oft – den Kompromiss suchen, den Vertrag feiern und dann an der Urne scheitern lassen?

Die Geschichte der Schweizer Europapolitik ist reich an Widersprüchen. Ein Land, das Nein zum EWR sagt, aber Ja zu den Bilateralen. Ein Land, das Institutionen ablehnt, aber institutionelle Abkommen unterzeichnet. Ein Land, das Unabhängigkeit predigt, aber Interdependenz lebt. Parmelin, der EU-Skeptiker, der den EU-Deal besiegelt, ist nicht der Widerspruch in dieser Geschichte. Er ist ihre Verkörperung.

Ob das Abkommen am Ende vom Volk ratifiziert wird, ist offen. Ob es gut ist für die Schweiz, ist weniger offen: Es ist, bei nüchterner Betrachtung, das Beste, was unter den gegebenen Umständen verhandelt werden konnte. Aber die Schweiz hat schon oft Besseres abgelehnt und mit Schlechterem gelebt. Die Vernunft ist in der direkten Demokratie eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Erfolg.

Guy Parmelin wird seinen Koffer packen und nach Brüssel fliegen. Er wird unterschreiben. Und dann wird die eigentliche Arbeit beginnen: die Überzeugungsarbeit im Inland, der Kampf um die Köpfe und Herzen der Stimmbevölkerung, die schwierigste aller politischen Aufgaben in einem Land, das den letzten Entscheid immer dem Volk überlässt.

Das ist die Schweiz. Und das ist, trotz allem, ihr Glück.

Dieser Artikel basiert auf Informationen von Blick und eigenen Recherchen der Redaktion. Die formelle Botschaft des Bundesrats ans Parlament wird für März 2026 erwartet. Das Referendumsrecht bleibt vorbehalten.