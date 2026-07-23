Alain Berset hat einen neuen Anzug angezogen. Er passt ihm gut. Als Generalsekretär des Europarats zieht er jetzt gegen die FIFA vom Leder – Korruption, Geldmacht, verlorene Integrität. Er droht sogar mit einer «dritten Halbzeit». Wer nicht genau hinschaut, könnte meinen, hier spreche ein Mann mit reiner Weste.

Eine Vorgeschichte, die sich nicht wegwünschen lässt

Nur: Bersets Weste ist nicht rein. Während der Pandemie schickte er seinen Kommunikationschef Peter Lauener wie einen Laufburschen zu Ringier-Chef Marc Walder. Vertrauliche Informationen aus dem Bundesrat sickerten vorab zum «Blick» durch. Die Zeitung dankte es mit einer Corona-Berichterstattung, die selten so wohlwollend war wie in jenen Monaten. Die GPK grub das später aus und stellte fest: Berset wusste Bescheid. Getan hat er nichts.

Das ist kein alter Hut, den man einfach vom Kopf nimmt. Es ist der Massstab, an dem seine neue Rolle als Sittenwächter gemessen werden muss.

Wenn der Ankläger selbst auf der Anklagebank sitzt

Dabei hat Berset in der Sache nicht einmal unrecht. Die FIFA ist seit Jahren ein Selbstbedienungsladen mit Weltverbandsstatus – Vetternwirtschaft, politische Verflechtung, Verfahren ohne Ende. Wer das kritisiert, muss sich nicht rechtfertigen.

Aber die Person zählt. Und hier hakt es. Wer selbst jahrelang eine Privatleitung ins Ringier-Haus organisierte – und dafür nie geradestehen musste – hat sein Recht verspielt, andere öffentlich der Käuflichkeit zu bezichtigen. Das ist keine Frage der Fakten. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit dessen, der spricht.

Die Medien machen mit

Fast schöner als Berset selbst ist der Chor, der ihn begleitet. «Berset fordert…», titelt der Blick. «Berset kritisiert…», schreibt Watson. «Berset übt scharfe Kritik…», meldet die Aargauer Zeitung. Keine Zeile über die Vorgeschichte. Als hätte es die Leaks nie gegeben.

Eine Verschwörung steckt dahinter nicht. Eher Bequemlichkeit: Ein Spitzenfunktionär, der lautstark gegen die FIFA wettert, liefert knackigere Schlagzeilen als eine mühsame Erinnerung an alte Affären. Aber Journalismus, der solche Rollenwechsel nicht benennt, wäscht am Ende selbst mit.

Einordnung

Neu anfangen darf jeder – auch ein Politiker mit Altlasten. Aber Neuanfang beginnt mit Aufarbeitung, nicht mit einem geschickt inszenierten Rollentausch vom Leak-Verursacher zum Aufklärer. Solange diese Aufarbeitung fehlt, bleibt Bersets FIFA-Kritik ein Auftritt ohne Fundament – so richtig sie in der Sache auch klingen mag.

Quelle u.a.: Inside Paradeplatz kommentierte die «spektakulärste Imagewäsche von Ex-Bundesrat und -Gesundheitsminister Berset».

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