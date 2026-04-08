Wenn Banker plötzlich Innovation spielen

Man muss es den Schweizer Banken lassen: Sie haben Humor. Jahrzehntelang verteidigen sie Bargeld, Diskretion und Gebührenstrukturen wie mittelalterliche Burgherren ihre Zinnen – und plötzlich entdecken sie den „digitalen Franken“. Nicht etwa, weil sie von visionärer Weitsicht gepackt wurden, sondern weil draußen jemand anderes schneller rennt.

Ein Konsortium rund um die ehrwürdige UBS hat nun beschlossen, in einer „Sandbox“ zu testen, ob ein an den Franken gebundener Stablecoin vielleicht doch ganz praktisch sein könnte. Eine Sandbox! Früher nannte man das „Versuchslabor“, heute klingt es wie ein Spielplatz für Banker mit Blockchain-Fetisch.

Die Ausgangslage ist dabei herrlich schweizerisch: Es gibt schlicht noch keinen regulierten, breit genutzten Franken-Stablecoin. Also macht man das, was man immer macht, wenn man etwas verschlafen hat – man gründet ein Konsortium. Möglichst viele Banken, möglichst viele Sitzungen, möglichst viele PDFs. Innovation im Alpenformat.

Natürlich geht es – wie immer – um nichts Geringeres als die „Stärkung des Finanzplatzes“ und die „Wettbewerbsfähigkeit“. Übersetzt heißt das: Man hat bemerkt, dass andere Länder längst dabei sind, das Geldsystem neu zu programmieren, während man selbst noch Überweisungen über drei Zwischenbanken jagt wie ein Paket auf Weltreise.

Und plötzlich ist sie da, die Erkenntnis: Blockchain könnte Zahlungen schneller, billiger und transparenter machen. Eine revolutionäre Einsicht – ungefähr zehn Jahre nachdem jeder Krypto-Blog das schon dreimal erklärt hat.

Doch keine Sorge: Die Banken testen das Ganze „in einer geschützten Umgebung“. Man könnte auch sagen: bloß keine echten Risiken eingehen. Schließlich könnte ja jemand merken, dass ein digitales Geldsystem ohne klassische Bankenstrukturen überraschend gut funktioniert.

Besonders charmant ist der Fokus auf Interbankenhandel und digitale Vermögenswerte. Also genau dort, wo Banken weiterhin die Kontrolle behalten. Der einfache Bürger? Der darf vorerst weiter brav mit Karte zahlen – oder mit Bargeld, das man ihm gleichzeitig langsam madig macht.

Die Schweizerische Nationalbank wiederum sieht aktuell keinen Bedarf für digitales Zentralbankgeld für die breite Bevölkerung. Was ungefähr so klingt wie: „Das Internet? Interessant, aber wir haben doch Fax.“

Am Ende bleibt ein vertrautes Bild: Die Banken rennen – geschniegelt, geschniegelt spät – einem Trend hinterher, den sie selbst lange skeptisch beäugt haben. Jetzt nennt man es nicht mehr Risiko, sondern „Innovation“. Nicht mehr Bedrohung, sondern „Chance“.

Und während im Hintergrund die globale Konkurrenz längst ernst macht, baut man in der Schweiz erstmal eine Sandbox.

Man weiß ja nie. Vielleicht kommt die Zukunft ja doch noch vorbei.