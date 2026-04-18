RUBRIK: Zürich intern

Während die Zürcher Schickeria ihren Prosecco schlürft, verschwinden 50’000-Franken-Bussgelder aus den Vernehmlassungsunterlagen. Zufall? Fehler? Oder System?

Von Nico Stino

Es gibt Städte, die sich selbst für den Nabel der Welt halten. Zürich ist eine davon. Und es gibt Kantone, in denen die politische Klasse so fest in ihren Komfortzonen sitzt, dass sie demokratische Grundprinzipien stillschweigend entsorgt – in der stillen Hoffnung, dass niemand hinschaut. Dass das Bürgertum gerade Wichtigeres zu tun hat: den nächsten Aperol auf der Terrasse am See, die nächste Yoga-Session in Wiedikon, das nächste Dinner an der Langstrasse.

Sie lagen nicht falsch.

50’000 Franken. Einfach vergessen.

Im Sommer 2025 führte der Kanton Zürich die Vernehmlassung zur Totalrevision seines Gesundheitsgesetzes durch. Ein gewichtiges Unterfangen. Parteien, Verbände, Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen, Stellung zu nehmen. Was dabei in den offiziellen Unterlagen fehlte, lässt einem den Atem verschlagen: Die Strafbestimmung, die bei Verstoss gegen ein Impfobligatorium Bussen bis zu 50’000 Franken vorsieht, war schlicht nicht vorhanden.

Nicht versteckt. Nicht kleingedruckt. Einfach weg.

Wer die Synopse studierte – jenes dreispaltige Dokument mit geltendem Recht, Vorentwurf und Bemerkungen –, der fand dort keine Silbe über Strafen. Wer keine Strafe sieht, wehrt sich nicht gegen die Strafe. Das Vernehmlassungsverfahren, dieses Herzstück der schweizerischen direkten Demokratie, lief ab – und niemand konnte sich zur brisantesten Bestimmung des ganzen Gesetzes äussern.

Das ist kein Redaktionsfehler. Das ist demokratisches Versagen.

Zürich ist kein Einzelfall – aber ein Lehrstück

Im Kanton St. Gallen hatte dasselbe Thema einen Sturm ausgelöst. Impfobligatorium, Bussen bis 20’000 Franken – die Bevölkerung reagierte mit Empörung, politische Vorstösse folgten, Medien berichteten. Im Kanton Zürich hingegen: Stille. Dabei ist die vorgesehene Busse dort doppelt so hoch. 50’000 Franken. Und seit März 2020 bereits geltendes Recht.

Wie kann das sein? Ganz einfach: Wer nicht weiss, dass es eine Busse gibt, empört sich nicht über die Busse. Der Trick ist simpel. Und er funktioniert – in einem Kanton, der sich seit Jahren als progressiv, weltgewandt und demokratisch inszeniert, während er in der Praxis demokratische Verfahren mit bürokratischer Beiläufigkeit unterläuft.

Die Antwort der Behörden: Ein Achselzucken im Behördenformat

Die Organisation ABF Schweiz deckte den Vorgang auf und fragte bei der Gesundheitsdirektion nach. Die Antwort: Ja, das sei ein Fehler gewesen. Man werde die Bestimmungen im nächsten Vorentwurf wieder einfügen. Problem gelöst, Akte zu.

Diese Haltung ist bezeichnend. Als ob ein fehlerhaft durchgeführtes demokratisches Verfahren durch stilles Korrigieren geheilt werden könnte. Als ob die Vernehmlassungsantworten – die allesamt ohne Kenntnis dieser Strafbestimmung eingereicht wurden – plötzlich nachträglich vollständig wären.

Sie sind es nicht. Sie können es nicht sein.

Die ABF Schweiz forderte zu Recht: Diese Vernehmlassung muss wiederholt werden. Und sie wandte sich schriftlich ans Präsidium des Kantonsrates – Mitte März 2026. Bis Mitte April: keine Antwort.

Die Legislative erfährt es von der Strasse

Am 13. April 2026 stand die ABF Schweiz vor dem Zürcher Kantonsparlament. Nicht mit Transparenten. Sondern mit Faktenblättern. Im direkten Gespräch. Und das Erschreckende: Kein einziger Kantonsrat, keine einzige Kantonsrätin hatte von diesem Vorgang gewusst.

Zwei Monate, nachdem die Gesundheitsdirektion den Fehler intern eingestanden hatte. Zwei Monate, in denen laut Sprecherin von Regierungsrätin Nathalie Rickli «alle informiert worden seien». Alle, wohlgemerkt – ausser der gesamten Legislative.

Das ist keine Verwaltungspanne. Das ist eine Machtfrage. Die Exekutive informiert wen sie will, wann sie will. Die Volksvertreter erfahren es auf der Strasse, von einer NGO, mit einem Faktenblatt in der Hand.

Wo bleibt die Zürcher Medienöffentlichkeit?

Man könnte annehmen, dass ein solcher Vorgang – demokratisches Kernverfahren fehlerhaft durchgeführt, Strafbusse von 50’000 Franken aus Unterlagen «verschwunden», Legislative im Dunkeln gelassen – dass ein solcher Vorgang die Schlagzeilen beherrscht.

Dem war nicht so. Zwei Redaktionen zeigten zunächst Interesse. Eine hatte den Artikel praktisch fertig. Dann: Rückzug. Ohne Erklärung.

Das Schweigen der Mainstream-Medien in diesem Kanton hat Methode. Und es hat eine Farbe: Jenes linksgrüne Milieu, das in Zürich seit Jahren Politik, Medien und Verwaltung dominiert, hat kein Interesse daran, dass die Bürger über die eigenen Kontrollmechanismen Bescheid wissen. Direkte Demokratie ist schön, solange sie zu den richtigen Ergebnissen führt. Wenn nicht – nun ja, dann fallen Bestimmungen eben mal aus den Unterlagen heraus.

Regierungsrätin Rickli und das Netzwerk dahinter

SVP-Regierungsrätin Nathalie Rickli ist die zuständige Departementsvorsteherin. Ihr Name als Young Global Leader des World Economic Forum ist bekannt. Dass ausgerechnet ihr Departement bei einem impfpolitisch hochsensiblen Gesetz derart geschlampt – oder kalkuliert gehandelt – hat, ist zumindest bemerkenswert.

Die Verflechtungen zwischen Schweizer Kantonsregierungen, WHO-Mandaten, internationalem Pandemierecht und pharmazeutischen Interessen sind keine Verschwörungstheorie. Sie sind dokumentierter politischer Alltag. Die WHO hat ihre internationalen Gesundheitsvorschriften nach Corona massiv verschärft. Der Pandemievertrag wurde verabschiedet. Der sogenannte PAPS-Anhang steht vor der Genehmigung – ein Regime, das den kommerziellen Handel mit Krankheitserregern regeln soll.

In diesem Kontext sind kantonale Impfobligatorien mit saftigen Strafbussen keine isolierten Lokalnachrichten. Sie sind die Erdgeschossebene einer internationalen Architektur.

Demokratie ist kein Selbstläufer

Der springende Punkt ist dieser: Die direkte Demokratie der Schweiz ist nicht robust gegen Behörden, die ihre eigenen Spielregeln ignorieren. Sie ist nicht robust gegen Parlamente, die von der Exekutive im Dunkeln gelassen werden. Und sie ist nicht robust gegen eine Zivilgesellschaft, die lieber wegschaut.

Die Vernehmlassung ist kein bürokratisches Ritual. Sie ist das Instrument, durch das Bürgerinnen und Bürger Einfluss nehmen, bevor ein Gesetz Realität wird. Wenn dieses Instrument manipuliert – oder auch nur fahrlässig gehandhabt – wird, dann verliert direkte Demokratie ihren Kern.

Zürich ist ein Lehrstück dafür, was passiert, wenn eine politische Klasse sich zu sicher fühlt. Zu sehr überzeugt davon, dass der Bürger schon nicht nachfragen wird. Beschäftigt, wie er ist. Mit dem Cüpli. Mit dem Networking. Mit dem nächsten kulturellen Event im Kreis 4.

Die Rechnung dafür wird uns alle präsentiert.

Quellen: ABF Schweiz, Gesprächsprotokoll mit Juristin Andrea Staubli (HOCHZWEI), öffentliche Vernehmlassungsunterlagen Kanton Zürich, Schreiben ABF Schweiz an Kantonsratspräsidium März 2026.