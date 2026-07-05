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Diskussion über diese Post

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Dostinja
20m

Dieser Artikel spricht mir aus dem Herzen, vor allem beim Siebnergremium. 7 Menschen tragen gemeinsam Verantwortung, & genau deshalb trägt sie am Ende niemand allein. Kein Zeugnis, weil keiner unterschreiben muss. Falls die Schweiz je eine Präsidentin mit echtem Mandat wählt: ich stell mich sofort auf & räum ein bisschen auf. Halb Spass, halb ernst.

Danke fürs Schreiben.

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