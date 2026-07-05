Es gibt in der Schweiz kaum einen Beruf, in dem Leistung nicht regelmässig beurteilt wird. Der Handwerker wird an der Qualität seiner Arbeit gemessen. Der Unternehmer am Geschäftserfolg. Der Lehrer an den Lernergebnissen seiner Schülerinnen und Schüler. Der CEO eines börsenkotierten Unternehmens legt jedes Quartal Rechenschaft über Zahlen, Ziele und Strategien ab. Verfehlt er die Erwartungen über längere Zeit, verliert er häufig seinen Posten.

Ausgerechnet für die mächtigste Exekutive des Landes gelten andere Massstäbe.

Der Bundesrat verwaltet jährlich Milliarden an Steuergeldern. Er führt eine Bundesverwaltung mit zehntausenden Mitarbeitenden, entscheidet über Gesetze, Verordnungen, internationale Verträge und milliardenschwere Investitionen. Kaum eine Institution beeinflusst das Leben der Bevölkerung stärker. Trotzdem existiert kein allgemein verständlicher, öffentlicher Leistungsausweis, der auf einen Blick zeigt, welche Ziele erreicht wurden, welche Projekte scheiterten, welche Versprechen eingelöst wurden und welche nicht.

Das ist bemerkenswert. Nicht weil Politiker unfehlbar sein müssten. Sondern weil ausgerechnet jene Institution, die Transparenz und Rechenschaft von allen anderen verlangt, sich selbst einer vergleichbaren Leistungslogik weitgehend entzieht.

Natürlich veröffentlicht der Bund Jahresberichte, Strategiepapiere und Geschäftsberichte. Tausende Seiten Papier, Tabellen und Verwaltungssprache. Wer sie liest, erfährt viel darüber, was geplant wurde, welche Prozesse eingeleitet wurden oder welche Herausforderungen bestanden. Deutlich schwieriger wird es bei einer einfacheren Frage: Hat die Regierung ihre selbst gesetzten Ziele erreicht?

In der Wirtschaft wäre diese Frage selbstverständlich.

In der Politik scheint sie beinahe unhöflich.

Dabei geht es nicht um parteipolitische Vorlieben. Ob links oder rechts, liberal oder konservativ – jede Regierung sollte sich an ihrer eigenen Leistung messen lassen. Nicht an ihren Absichten. Nicht an ihren Pressekonferenzen. Sondern an ihren Resultaten.

Gerade hier zeigt sich ein strukturelles Problem des Schweizer Systems.

Das Kollegialitätsprinzip gilt als eine der grossen Stärken der Eidgenossenschaft. Es zwingt sieben unterschiedliche Persönlichkeiten, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Das verhindert Machtkonzentration und fördert den politischen Ausgleich. Gleichzeitig erschwert es jedoch die persönliche Verantwortlichkeit.

Wenn ein Grossprojekt scheitert, ein Informatiksystem Milliarden verschlingt, eine Reform jahrelang blockiert bleibt oder eine Fehlprognose erhebliche Kosten verursacht, ist selten klar, wer letztlich die politische Verantwortung trägt. Die Verantwortung verteilt sich auf Departemente, Bundesämter, externe Experten, parlamentarische Prozesse und schliesslich auf das Kollegium als Ganzes.

Politisch mag dieses System Stabilität schaffen.

Für die Rechenschaftspflicht schafft es Unschärfe.

Hinzu kommt ein weiterer blinder Fleck: die Transparenz politischer Einflussnahme.

Die Schweiz gilt international als vergleichsweise wenig korrupt. Diese Einschätzung stützt sich vor allem auf internationale Wahrnehmungsindizes und auf die vergleichsweise geringe Zahl klassischer Korruptionsfälle. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass politische Einflussnahme umfassend transparent ist.

Das Schweizer Milizsystem bringt Politik, Wirtschaft, Verbände und Gesellschaft bewusst eng zusammen. Viele sehen darin eine Stärke, weil praktisches Wissen in die Politik einfliesst. Andere sehen darin ein Risiko, wenn Interessenbindungen und Einflussnahmen für die Öffentlichkeit nur begrenzt nachvollziehbar sind. Diese Debatte wird seit Jahren geführt – nicht darüber, ob Interessen vertreten werden dürfen, sondern darüber, wie sichtbar diese Einflussnahme sein sollte.

Gerade in einer direkten Demokratie ist diese Frage zentral. Vertrauen entsteht nicht allein durch Integrität. Vertrauen entsteht auch durch Nachvollziehbarkeit.

Demokratie bedeutet nicht nur, abstimmen zu dürfen.

Demokratie bedeutet ebenso, staatliches Handeln beurteilen zu können.

Doch wie soll die Bevölkerung eine Regierung bewerten, wenn ihre Leistung kaum anhand klarer Kennzahlen dargestellt wird?

Wie viele Bundesprojekte wurden termingerecht abgeschlossen?

Wie viele blieben innerhalb des Budgets?

Welche Regulierungen wurden aufgehoben, weil sie sich als unnötig erwiesen?

Welche Reformen haben ihre Ziele tatsächlich erreicht?

Welche nicht?

Diese Fragen sind keineswegs revolutionär. Jeder Verwaltungsrat würde sie stellen. Jeder Aktionär würde sie stellen. Jeder Gemeinderat würde sie stellen.

Nur gegenüber der Landesregierung werden sie erstaunlich selten systematisch gestellt.

Dabei wäre ein jährlicher Leistungsbericht des Bundesrates keine Demütigung der Politik, sondern ihre Stärkung. Eine moderne Demokratie sollte den Mut haben, ihre Regierung nach denselben Grundsätzen zu beurteilen, die sie gegenüber Unternehmen, Verwaltungen und öffentlichen Institutionen einfordert: klare Ziele, messbare Ergebnisse, transparente Berichterstattung und nachvollziehbare Verantwortung.

Niemand erwartet Perfektion. Politik ist keine Fabrik, in der sich jeder Erfolg planen lässt. Internationale Krisen, Volksabstimmungen, parlamentarische Mehrheiten und föderale Strukturen setzen der Regierung enge Grenzen.

Doch gerade deshalb sollte sie offenlegen, wo sie erfolgreich war, wo sie scheiterte und weshalb.

Die Schweiz versteht sich gern als Musterbeispiel verantwortungsvoller Staatsführung. Vielleicht ist es an der Zeit, diesen Anspruch konsequent auf die oberste politische Ebene anzuwenden.

Ein Schüler erhält am Ende des Schuljahres ein Zeugnis.

Ein Unternehmen veröffentlicht einen Geschäftsbericht.

Ein Gemeinderat legt seine Rechnung offen.

Warum sollte ausgerechnet der Bundesrat als mächtigste Exekutive des Landes keinen verständlichen, überprüfbaren und öffentlichen Leistungsausweis vorlegen müssen?

Diese Frage richtet sich nicht gegen die Regierung.

Sie richtet sich an unser Verständnis von Demokratie.

Denn Macht gewinnt ihre Legitimation nicht allein durch Wahlen.

Sie gewinnt sie dauerhaft durch Transparenz, überprüfbare Leistung und die Bereitschaft, sich dem Urteil der Bürger zu stellen.