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Der Bundeshaushalt 2027 zeigt: Die Sozialausgaben explodieren, die Einnahmen wachsen, und Reformen werden weiter verschleppt. Ein System auf Abruf.

Von Nico Stino

Die Schweiz gilt international als Musterbeispiel fiskalischer Vernunft. Schuldenbremse, ausgeglichene Haushalte, solide Reserven. Doch hinter dieser Fassade aus Granit und Kalkstein baut sich seit Jahren ein strukturelles Problem auf, das die Politik hartnäckig ignoriert: Der Sozialstaat wächst schneller als der politische Wille, ihn zu reformieren.

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat diese Woche die Voranschlagszahlen für 2027 veröffentlicht – und die Botschaft ist eindeutig. Die Steuereinnahmen des Bundes sollen auf 93,7 Milliarden Franken steigen, ein Zuwachs von 3,7 Prozent gegenüber dem laufenden Plan. Die Gewinnsteuer allein legt um 8,6 Prozent auf rund 19 Milliarden Franken zu. Die Bundeskasse sprudelt.

Und die Ausgaben? Sie steigen auf 93,8 Milliarden Franken. Der Bund gibt, auf den Rappen genau, mehr aus, als er einnimmt.

32,9 Milliarden für Soziale Sicherheit

Der grösste Ausgabenposten ist und bleibt die Soziale Sicherheit. Mit 32,9 Milliarden Franken macht dieser Bereich rund 35 Prozent des gesamten Bundesbudgets aus – und er wächst um weitere 2,9 Prozent, also knapp eine Milliarde Franken. Zum Vergleich: Der gesamte Verteidigungsbereich kommt auf 8,2 Milliarden und gilt bereits als politisch sensibles Wachstumsfeld.

Die Ursachen für den Sozialausgaben-Schub sind struktureller Natur. Rund 500 Millionen Franken mehr fliessen in die Alterssicherung – bedingt durch die demografische Entwicklung und die Rentenanpassungen an Lohn- und Preisentwicklung. Das ist kein politischer Entscheid, sondern die Mechanik eines Systems, das seit Jahrzehnten auf Bevölkerungswachstum und günstige Altersquotienten ausgelegt war.

Dieses Fundament bröckelt.

Die IV: Hochverschuldet, wachsend, unreformiert

Besonders besorgniserregend ist die Lage bei der Invalidenversicherung. Der Bundesbeitrag an die IV steigt um knapp 200 Millionen Franken – massgeblich weil die Zahl der Neurenten zunimmt. Die IV ist strukturell hochverschuldet, und ein Sanierungspfad ist politisch nicht in Sicht. Im Gegenteil: Statt Massnahmen zu ergreifen, die den Rentenzugang strenger oder die Wiedereingliederung attraktiver gestalten, erhöht der Bund schlicht seinen Beitrag.

Das ist kein Krisenmanagement. Das ist Schuldverschiebung.

Die Frage, die dabei kaum gestellt wird: Wie lange kann eine Versicherung, die ihre eigene Substanz aufzehrt, durch Bundesbeiträge am Leben erhalten werden, ohne dass die Eigenverantwortung der Versicherten und die Finanzierungsmechanismen grundlegend überdacht werden?

Krankenkasse: Subvention statt Strukturreform

Ähnlich unbefriedigend ist das Bild bei den Krankenkassenprämien. Der Bundesbeitrag an die Prämienverbilligungen steigt um 4,8 Prozent oder rund 200 Millionen Franken. Das EFD begründet dies mit dem erwarteten Anstieg der Durchschnittsprämie sowie dem Wachstum der Versichertenzahl.

Beide Faktoren sind bekannt. Beide wachsen seit Jahren. Und die politische Antwort darauf lautet seit Jahren dasselbe: mehr Geld für Prämienverbilligungen.

Was fehlt, ist eine Auseinandersetzung mit den eigentlichen Kostentreibern im Gesundheitswesen: Überversorgung, fehlende Tarifreformen, mangelnde Koordination zwischen ambulantem und stationärem Bereich, die strukturelle Überbelastung der Grundversicherung durch Leistungsausweitungen. Stattdessen wird der Fehler im System durch Bundesgelder überkleistert – ein Pflaster auf eine offene Wunde.

Mehreinnahmen ohne Entlastung

Was politisch besonders sticht: Die erheblichen Mehreinnahmen des Bundes – rund 3,3 Milliarden Franken mehr als im Vorjahr – werden nicht genutzt, um Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen steuerlich zu entlasten. Die Logik lautet: Was der Staat einnimmt, gibt er aus. Mehr Einnahmen bedeuten mehr Ausgaben, nicht mehr Spielraum.

Das widerspricht dem Geist der Schweizer Finanzpolitik, die sich formal zur Schuldenbremse bekennt. Der Mechanismus der Schuldenbremse verhindert strukturelle Defizite – er verhindert aber nicht das schleichende Wachstum des Staatshaushalts in absoluten Zahlen. Ein Haushalt von 93,8 Milliarden Franken ist das Dreifache dessen, was die Schweiz noch vor 25 Jahren verzeichnete.

Rezession: Der Stresstest steht noch aus

Die eigentliche Bewährungsprobe für dieses System wird nicht in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen stattfinden. Sie wird kommen, wenn die Weltwirtschaft – belastet durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und strukturelle Schwächen in Europa – in eine Rezession kippt. Dann sinken Gewinnsteuern, Mehrwertsteuereinnahmen und Kapitalertragssteuern. Dann fehlen plötzlich Milliarden.

Die Sozialausgaben hingegen werden nicht sinken. Sie sind gesetzlich verankert, an Bevölkerungsentwicklung gekoppelt und politisch kaum antastbar. Das Ergebnis ist ein asymmetrisches System: In guten Zeiten wächst der Staat, in schlechten Zeiten kann er nicht schrumpfen.

Einordnung

Die Zahlen des EFD sind nüchtern, die politische Schlussfolgerung ist es weniger. Die Schweiz leistet sich einen Sozialstaat, dessen Wachstumsdynamik strukturell nicht durch Reformen begleitet wird. AHV, IV und Krankenkasse sind die drei grossen Baustellen – bekannt, analysiert, diskutiert, und dennoch ungelöst.

Der politische Wille zur Reform fehlt nicht aus Unwissenheit, sondern aus Kalkül. Sozialleistungen zu kürzen oder Systeme grundlegend umzubauen, kostet Stimmen. Solange die Einnahmen fliessen, kostet Reformverzögerung keine Wahlen.

Das Risiko akkumuliert sich stattdessen im Verborgenen: in der IV-Schuld, im Prämienanstieg, in der demographischen Zeitbombe der AHV. Wer heute nicht reformiert, reformiert morgen unter Druck – und unter schlechteren Bedingungen.

Nico Stino von Swissvox. Er schreibt über Schweizer Wirtschafts- und Finanzpolitik.