Von Nico Stino

Es war ein unscheinbarer Friseursalon im Bahnhofsquartier von Genf – Symbol einer Stadt, die sich gerne als humanitäres Zentrum der Welt präsentiert. Hinter der Fassade jedoch, in einem Hinterzimmer, spielte sich über mehr als ein Jahr etwas ab, das die Schweizer Öffentlichkeit lange nicht wahrhaben wollte: Sechs Minderjährige prostituierten sich während mehr als einem Jahr im Inneren des Betriebs ￼. Im Mai des vergangenen Jahres griff die Polizei zu: Acht Personen wurden verhaftet, darunter die Betreiber des Geschäfts sowie mutmassliche Kunden der Minderjährigen ￼.

Eine Stimme aus dem System

Eine der Betroffenen, deren wahre Identität aus Opferschutzgründen nicht bekannt ist, erzählte ihre Geschichte gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. Sie war zum Zeitpunkt der Ereignisse 16 Jahre alt, heute ist sie 18 ￼. Mit Einverständnis der zuständigen Richterin gab sie Einblick in eine Welt, die für Aussenstehende kaum vorstellbar ist. Die Kunden waren zwischen 20 und 60 Jahre alt ￼ – ein Altersspektrum, das die Bandbreite der Täterschaft schlaglichtartig illustriert. Besonders entlarvend ist ihre Aussage über die Wahrnehmung der eigenen Verletzlichkeit durch die Freier: “Sie konnten erahnen, dass ich minderjährig war, aber man musste es erahnen wollen.” ￼ Ihre Anwältin und Beiständin bringt es auf den Punkt: “Man sieht, dass sie ein Kind ist.” ￼

Das jüngste der sechs bekannten Opfer war noch keine 15 Jahre alt. Ein halbes Dutzend Jugendliche wurde regelmässig im Hinterzimmer für sexuelle Dienstleistungen missbraucht ￼. Heute ist der Salon geschlossen, an der Tür kleben noch die Reste der polizeilichen Versiegelung. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet und gibt keine weiteren Kommentare ab ￼ – der Prozess soll noch dieses Jahr stattfinden ￼.

Kein Einzelfall, sondern System

Was den «Barbershop-Fall» von anderen Missbrauchsfällen unterscheidet, ist nicht seine Singularität – sondern das Gegenteil. Eine Recherche des Westschweizer Fernsehens RTS deckte auf, dass dieser Fall lediglich die Spitze eines Eisbergs darstellt. Bei der zuständigen Behörde der Genfer Kantonspolizei tauchen fast jede Woche neue Verdachtsfälle im Bereich der Prostitution Minderjähriger auf ￼. Die Zahlen, die mittlerweile vorliegen, sind alarmierend: In Genf wurden rund 50 Jugendliche identifiziert, die möglicherweise der Prostitution nachgehen, im Kanton Waadt sind es etwa 40 ￼.

Marc Zingg von der Genfer Kantonspolizei beschreibt das Milieu mit ungewöhnlicher Offenheit für eine Strafverfolgungsbehörde: “Es ist ein extrem geheimes, diskretes Milieu. Und beunruhigend, weil wir es nicht unter Kontrolle haben. Es findet im Untergrund statt.” ￼ Eine Genfer Inspektorin geht noch weiter und benennt, was viele vermuten: “Ich denke, dass dies nur die Fälle sind, die wir kennen. Die reale Zahl ist meiner Meinung nach höher.” ￼

Die Mechanik der Ausbeutung

Wer sind die Opfer? Die Antwort liegt nicht in einem gesellschaftlichen Randmilieu, sondern in der institutionellen Lücke des Schweizer Jugendschutzsystems selbst. Viele betroffene junge Mädchen leben in Heimen, weil sie in einem familiären, affektiven und schulischen Bruch sind, was sie besonders verletzlich macht ￼ – die Recherche bringt es auf eine bittere Formel: leichte Beute für Sexualstraftäter ￼. Andere Betroffene wohnen zwar bei ihren Eltern, jedoch unter schwierigen wirtschaftlichen oder familiären Bedingungen ￼, was sie ebenso anfällig für die Anbahnung durch kriminelle Netzwerke macht.

Ein zweiter, paralleler Strang der Entwicklung verläuft über soziale Medien. Es gibt Minderjährige in Genf, die selbstständig über Snapchat oder Instagram Sex gegen Bezahlung anbieten, wobei die Preise dafür oft sehr niedrig sind, die angebotenen Praktiken dagegen extrem ￼. Eine Sozialarbeiterin nennt dieses Missverhältnis gegenüber der Zeitung unverblümt “absolut unverhältnismässig” ￼. Der staatliche Kinderschutzdienst Service de protection des mineurs (SPM) bestätigt das Ausmass des Problems: Manche der betroffenen Prostituierten seien sogar erst zwölf Jahre alt ￼.

Die rechtliche Grauzone und die politische Reaktion

Juristisch betrachtet ist die Lage in der Schweiz eigentlich klar – und doch komplex genug, um Tätern Spielraum zu lassen. Das Schutzalter liegt gemäss Art. 187 StGB bei 16 Jahren; sexuelle Handlungen mit Personen unter diesem Alter sind strafbar, sofern der Altersunterschied zur erwachsenen Person mehr als drei Jahre beträgt. Für die Freier im «Barbershop-Fall» – im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, gegenüber Opfern von 14 bis 16 Jahren – ist diese Schwelle eindeutig überschritten. Die Ermittlungen richten sich entsprechend gegen mehrere Tatbestände gleichzeitig: sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt, Förderung der Prostitution, Missbrauch von Not oder Abhängigkeit sowie Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige ￼ – ein Deliktskatalog, der die Mehrdimensionalität der Ausbeutung verdeutlicht: Sex, Geld, Abhängigkeit und Drogen als ineinandergreifende Druckmittel.

Trotz dieser klaren Gesetzeslage zeigt der Fall ein strukturelles Versagen auf der Ebene der Prävention und der kantonalen Zuständigkeiten. Während einzelne Kantone reagieren – der Kanton Genf verbietet die Prostitution Minderjähriger inzwischen explizit, ebenso die Stadt Zürich via Gewerbebewilligung ￼ –, schieben andere die Verantwortung weiter. Verschiedene Städte und Kantone verweisen immer wieder auf die Zuständigkeit des Bundes, der dabei sei, Schritte zur Heraufsetzung des Schutzalters zu unternehmen ￼. Die Leiterin der Genfer Opferschutzorganisation XENIA lässt an dieser Verzögerungstaktik kein gutes Haar: Für sie ist dies eine faule Ausrede für eigene Untätigkeit, wichtig wäre eine Klärung auf nationaler Ebene ￼. Immerhin: die am 1. Juli in Kraft getretene Konvention des Europarates will die ungestörte sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen umfassend schützen, wofür die Schweiz verschiedene Anpassungen des Strafgesetzbuches vornehmen muss ￼ – ein Prozess, der angesichts der Dringlichkeit erschreckend behäbig verläuft.

Blick nach Frankreich – ein Menetekel?

Die Westschweizer Behörden beobachten mit wachsender Sorge die Entwicklung im benachbarten Frankreich, wo das Phänomen der Jugendprostitution längst keine Randerscheinung mehr ist, sondern – wie es eine Genfer Fachperson formuliert – regelrecht explodiert ￼. Die Frage, die sich Westschweizer Sozialarbeiter und Polizeibehörden zunehmend stellen, ist nicht mehr, ob die Schweiz ein ähnliches Ausmass erreichen könnte, sondern wie schnell.

Einordnung

Der «Barbershop-Fall» ist mehr als eine Lokalmeldung aus Genf. Er ist ein Symptom für ein Versagen auf mehreren Ebenen gleichzeitig: ein Jugendschutzsystem, dessen Heime und familiäre Auffangnetze junge Menschen in genau jene Verletzlichkeit entlassen, die organisierte Täter gezielt ausnutzen; eine Strafverfolgung, die – so ehrlich Marc Zinggs Eingeständnis auch sein mag – zugibt, “keine Kontrolle” über ein “im Untergrund” operierendes Milieu zu haben; und eine politische Landschaft, die zwischen kantonaler Zersplitterung und der Erwartung bundesrechtlicher Lösungen verharrt, während laut Schätzungen der eigenen Ermittlerinnen die Dunkelziffer ein Mehrfaches der bekannten rund 90 Fälle in Genf und der Waadt betragen dürfte. Die 16-jährige Sarah, die heute 18 ist und ihre Geschichte erzählt hat, mag den Ausstieg geschafft haben. Wie viele andere – Zwölfjährige eingeschlossen, wie der Kinderschutzdienst SPM bestätigt – sich derzeit noch in vergleichbaren Situationen befinden, weiss in Genf offenbar niemand mit Sicherheit.

Heute vor 50 Jahren

Am 13. Juni 1976 verlieh der Bundesrat in Bern die ersten offiziellen Vorbereitungen für die Volksabstimmung über die Fristenlösung im Schwangerschaftsabbruch voran – ein Thema, das in den folgenden Jahren zu einer der umstrittensten gesellschaftspolitischen Debatten der Schweiz werden sollte und erst Jahrzehnte später, im Jahr 2002, mit der Annahme der entsprechenden Vorlage seinen vorläufigen Abschluss fand.