von Nico Stino

Der Schweizer Bankenplatz stirbt nicht am Bankgeheimnis. Er stirbt an seiner eigenen Kundschaft – die fernbleibt.

2011 zählte die Schweiz 132’540 Bankangestellte. 2025 sind es noch 109’000. Zwischen den beiden Zahlen liegen 24’000 verschwundene Stellen. Jeder fünfte Job – weg.

Allein im letzten Jahr schrumpfte die Belegschaft um 3’000. Das klingt überschaubar. Ist es nicht.

Der Trend beschleunigt sich

Die UBS baut weiter ab. Ende März, Ende Juni: neue Kündigungswellen im Inland. Bis Jahresende dürfte der Bankenplatz unter 105’000 Beschäftigte fallen. Bis Ende des Jahrzehnts vielleicht deutlich unter 100’000.

Zwei Kräfte treiben die Entwicklung. Erstens: künstliche Intelligenz übernimmt Routinearbeit. Zweitens, und das wiegt schwerer: Die internationale Kundschaft bleibt aus.

Ein Plus, das keines ist

Die verwalteten Vermögen ausländischer Privatkunden – das Offshore-Geschäft – stiegen 2025 von 700 auf 737 Milliarden Franken. Fünf Prozent mehr. Klingt nach Erfolg.

Ist keiner. Zwei Sonderfaktoren blähen die Zahl auf: Die Börsen legten zu, der SMI um 15, der SPI um 18 Prozent. Und mehrere Milliardäre, darunter Norweger, verlegten ihr Vermögen in die Schweiz – bevorzugt ins Tessin.

Rechnet man beides heraus, bleibt ein Minus. „Dann hat der Bankenplatz gegen 50 Milliarden Assets von Ausland-Privatkunden verloren“, schätzt ein Vermögensverwalter.

Hongkong zieht vorbei

Hongkong hat die Schweiz als weltweit führenden Standort für private Kundenvermögen abgelöst. Singapur dürfte Zürich und Genf ebenfalls bald überholen.

Und die Banken selbst? Auch sie schrumpfen der Zahl nach. 2016 gab es in der Schweiz 261 Bankhäuser. 2025 sind es noch 225. Letztes Jahr haben fünf weitere das Licht gelöscht.

Die Prognose eines Insiders

„Am Ende wird es noch etwa 80’000 Banker in der Schweiz geben“, sagt der Vermögensverwalter. Kein Ausreisser, keine Übertreibung. Nur die Fortschreibung einer Linie, die seit 14 Jahren nach unten zeigt.

Im 14. Stock brennt das Licht noch. Der leere Schreibtisch bleibt es auch.

„Am Ende wird es noch etwa 80’000 Banker in der Schweiz geben.“ Ein Satz, in dem eine ganze Branche schrumpft.

Der Bankenplatz nennt es Strukturwandel. Die Statistik nennt es Rückzug.

Wie viele Banker die Schweiz noch braucht? Die SNB liefert die Antwort – Jahr für Jahr eine kleinere Zahl.

132’540. 109’000. Vielleicht bald 80’000. Die Linie zeigt nach unten. Wo sie endet, weiss niemand – nur, dass sie noch nicht am Boden ist.

Quellen: insideparadeplatz.ch (Lukas Hässig, 12.7.2026); SNB-Statistik (Bankenstatistik)