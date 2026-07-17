Pop Art, rot und weiss, Der asiatische Riese, der seine Anleger enttäuscht

DKSH verdient Geld in Asien – doch die Aktionäre warten seit Jahren auf den grossen Durchbruch.

Wer durch Bangkok, Ho-Chi-Minh-Stadt oder Manila reist, begegnet den Spuren des Schweizer Handelskonzerns DKSH auf Schritt und Tritt, ohne es zu bemerken. Das Zürcher Unternehmen vertreibt Medikamente, Konsumgüter, Chemikalien und Industrietechnik in Märkten, die vom Westen oft nur oberflächlich verstanden werden. Mit mehr als 30’000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über elf Milliarden Franken gehört DKSH zu den bedeutendsten, aber zugleich am wenigsten beachteten Schweizer Konzernen.

Unter CEO Stefan Butz präsentiert sich das Unternehmen als ideal positionierter Vermittler zwischen westlichen Herstellern und den dynamischen Volkswirtschaften Asiens. Tatsächlich ist die strategische Logik bestechend: Während Europa altert und China an Schwung verliert, wachsen Länder wie Vietnam, Indonesien und die Philippinen weiter. Kaum ein anderer Schweizer Konzern verfügt über ein vergleichbar dichtes Netzwerk in dieser Region.

Doch an der Börse bleibt die Begeisterung aus.

Seit Stefan Butz 2017 die Führung übernahm, haben Investoren nur begrenzte Freude an ihrer Beteiligung gehabt. Bereits vor Jahren wurde darauf hingewiesen, dass die Aktie deutlich hinter dem Schweizer Gesamtmarkt zurückblieb. Selbst heute notiert das Papier weit unter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2018. Analysten sehen zwar erhebliches Aufwärtspotenzial, doch die Geduld vieler Aktionäre wurde auf eine harte Probe gestellt.

Das Problem liegt weniger im operativen Geschäft als in dessen Übersetzung in harte Zahlen. DKSH leidet unter einem Paradox der Globalisierung: Das Unternehmen wächst in lokalen Währungen, doch der starke Schweizer Franken vernichtet einen erheblichen Teil dieses Erfolgs. Bereits 2024 musste das Management erklären, dass Umsatz und Gewinn bei konstanten Wechselkursen deutlich höher ausgefallen wären.

Butz und Finanzchef Ido Wallach argumentieren, dass das Geschäftsmodell robust sei. Tatsächlich konnte DKSH seinen freien Cashflow über Jahre hinweg steigern und setzt konsequent auf Übernahmen in margenstärkeren Geschäftsfeldern. Das Unternehmen verfolgt eine progressive Dividendenpolitik und erhöhte die Ausschüttung auch 2026 erneut.

Dennoch bleibt die zentrale Frage offen: Reicht operative Stabilität aus, um Anleger langfristig zufriedenzustellen?

Der Konzern verweist gern auf seine Diversifikation. Gesundheitsprodukte, Spezialchemikalien und Technologiegeschäfte sollen Schwankungen in einzelnen Märkten ausgleichen. Während der Pandemie erwies sich dieses Modell tatsächlich als bemerkenswert widerstandsfähig. Doch Diversifikation hat ihren Preis. Investoren bevorzugen zunehmend Unternehmen mit klaren Wachstumsgeschichten und hohen Margen. DKSH dagegen wirkt manchmal wie ein Relikt einer älteren Globalisierung – effizient, aber schwer zu erklären.

Hinzu kommt die geopolitische Unsicherheit. Der wirtschaftliche Schwerpunkt Asiens verschiebt sich weg von China und stärker nach Südostasien. Für DKSH ist das Chance und Risiko zugleich. Das Management sieht im innerasiatischen Handel und im Aufbau neuer Produktionskapazitäten enormes Potenzial. Gleichzeitig erhöhen Handelskonflikte, politische Spannungen und Währungsschwankungen die Komplexität des Geschäfts.

Die jüngsten Zahlen zeigen erneut dieses widersprüchliche Bild: Im ersten Halbjahr 2026 sank der ausgewiesene Umsatz leicht, bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen wuchs das Unternehmen jedoch weiter. Operativ scheint DKSH auf Kurs zu sein – an der Börse bleibt der Konzern dennoch ein Fall für geduldige Anleger.

Für Stefan Butz ist dies die eigentliche Herausforderung seiner Amtszeit. Nicht der Aufbau neuer Märkte, nicht die Integration weiterer Übernahmen und auch nicht die Expansion in Südostasien. Seine schwierigste Aufgabe besteht darin, Investoren davon zu überzeugen, dass hinter den beeindruckenden Umsatzzahlen mehr steckt als bloss ein gut geführter Handelsapparat.

Denn an den Finanzmärkten genügt es selten, einfach nur solide zu sein.