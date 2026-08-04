Warum Anthony Fauci vor dem US-Senat die Aussage verweigert – und weshalb in der Schweiz über die Ermittlungen geschwiegen wird.

Washington, D.C. und Bern — Es war ein bühnenreifes Drama, das sich Ende Juli 2026 im Kapitol in Washington abspielte. Dr. Anthony Fauci, einst der unantastbare Hohepriester der amerikanischen Pandemiebekämpfung, sah sich seinem langjährigen Nemesis gegenüber: Senator Rand Paul, dem unerbittlichen Vorsitzenden des Homeland Security and Governmental Affairs Committee. Doch statt der gewohnten rhetorischen Duelle erlebte das Publikum ein zähes, fast mechanisches Schauspiel. Mindestens 90 Mal berief sich Fauci auf den fünften Verfassungszusatz – das Recht, sich nicht selbst zu belasten. Für einen Mann, der jahrelang das Gesicht und die Stimme der wissenschaftlichen Gewissheit war, ist dieses Schweigen eine bemerkenswerte Demutsgeste. Seine Anwälte nannten es schlichte Selbstverteidigung gegen eine politische Perjury-Falle der Republikaner. Doch hinter dieser juristischen Mauer verbirgt sich eine Geschichte über geheime Tagebücher, einen zweifelhaften Präsidentensegen und eine transatlantische Vertrauenskrise, die bis in die Schweizer Alpen reicht.

Der doppelte Doktor

Faucis Schweigen wiegt umso schwerer, als die von Senator Paul erzwungenen Enthüllungen ein tiefes Loch in die offizielle Pandemie-Erzählung reißen . Die jüngst freigegebenen Bände von „Tonys Tagebuch“ – darunter ein 465-seitiges Präludium, das seine Karriere bis 2015 dokumentiert , sowie persönliche Aufzeichnungen aus der Frühphase der Pandemie – zeigen einen Mann, der im Geheimen von Zweifeln geplagt wurde, die er in der Öffentlichkeit energisch als Verschwörungstheorien geißelte.

Aus den Tagebüchern geht hervor, dass Fauci bereits am 31. Januar 2020 von führenden Virologen gewarnt wurde, dass die genetische Beschaffenheit des Virus – insbesondere seine Furin-Spaltstelle – erhebliche Zweifel an einem natürlichen Ursprung aufkommen lasse . Fast die Hälfte der Experten auf einer damaligen Telefonkonferenz hielt das Virus für „konstruiert“. Kürzlich deklassifizierte Slack-Nachrichten der Autoren der einflussreichen „Proximal Origin“-Studie, die den Laborursprung damals öffentlich als unplausibel abtat, bestätigen dieses Bild: Privat bezifferten die Autoren die Wahrscheinlichkeit eines Laborlecks auf 20 bis 30 Prozent. Während das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) die Publikation der Studie forcierte, berieten die Wissenschaftler im Chat darüber, wie sie ihre Kommunikation vor neugierigen Blicken und FOIA-Anfragen schützen könnten.

Wein, Gmail und gelöschte Mails

Dass dieser Schutz mitunter kriminelle Energie freisetzte, zeigt das Schicksal von Dr. David Morens, Faucis langjährigem Chefberater bei der NIAID. Morens wurde im April 2026 unter anderem wegen Verschwörung und der Fälschung und Vernichtung von Bundesunterlagen angeklagt. Demnach korrespondierte Morens systematisch über private Gmail-Konten, um dem Freedom of Information Act (FOIA) zu entgehen. „Ich kommuniziere immer über Gmail, weil meine NIH-E-Mail ständig per FOIA abgefragt wird“, schrieb er freimütig an Dr. Peter Daszak, den Präsidenten der umstrittenen EcoHealth Alliance.

Die Anklageschrift der US-Justiz liest sich wie eine Chronik der Vetternwirtschaft: Morens schleuste interne Regierungsdaten an Daszak vorbei, half ihm beim Verfassen von Briefen zur Wiedererlangung gestrichener Fördermittel und erhielt dafür Weinlieferungen frei Haus. Als Gegenleistung verfasste Morens einen wissenschaftlichen Kommentar in einer renommierten Fachzeitschrift, um die Hypothese des natürlichen Ursprungs von COVID-19 zu stützen. Morens handelte laut E-Mails im Glauben, er tue dies im Sinne seines Chefs „Tony“, der „seine Fingerabdrücke nicht auf Ursprungsgeschichten haben“ wollte.

Das rechtliche Vakuum: Ein Segen via Autopen?

Faucis Berufung auf das Aussageverweigerungsrecht wirft jedoch eine knifflige verfassungsrechtliche Frage auf: Kann sich ein Mann auf den Fünften Zusatz berufen, wenn er bereits eine vollständige und unbedingte Begnadigung durch den Präsidenten in der Tasche hat?. Joe Biden hatte Fauci an seinem letzten Amtstag im Januar 2025 eine weitreichende Amnestie für alle Handlungen zwischen 2014 und 2025 erteilt.

Senatoren wie Josh Hawley und Rand Paul argumentieren unter Berufung auf den historischen Präzedenzfall Brown v. Walker (1896) des Obersten Gerichtshofs, dass eine begnadigte Person keine Aussageverweigerung geltend machen kann, da keine Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung mehr besteht. Faucis Verteidiger sehen das naturgemäß anders: Eine Begnadigung für vergangene Taten schütze nicht vor einer neuen Anklage wegen Falschaussage (Perjury) bei einer aktuellen Aussage vor dem Senat.

Zudem ist Bidens Begnadigung selbst ins Visier der Ermittler geraten. Ein Bericht des republikanisch geführten Oversight Committee über den physischen und mentalen Verfall des Ex-Präsidenten legt nahe, dass Bidens Berater am 19. Januar 2025 die Begnadigungen unkonstitutionell im Alleingang absegneten. Demnach autorisierte Stabschef Jeff Zients die Verwendung der elektronischen Unterschrift (Autopen) per E-Mail. Er wusste zu diesem Zeitpunkt weder, wer das Gerät bediente, noch ob der Präsident den Begnadigungen persönlich zugestimmt hatte .

Selbst wenn diese Bundesbegnadigung hält, bietet sie Fauci keinen Schutz vor den Bundesstaaten. Die Generalstaatsanwälte von Florida, Alabama und Louisiana haben eigene strafrechtliche Ermittlungen gegen Fauci eingeleitet – und präsidentielle Gnadenerlasse enden an den Grenzen der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit.

Helvetische Harmonie und der Ruf nach Boykott

Während diese Ereignisse in Washington die Grundfesten des Justizsystems erschüttern, herrscht auf der anderen Seite des Atlantiks ein beinahe vornehm wirkendes Schweigen. In der Schweiz berichten die großen, gebührenfinanzierten Medienhäuser kaum über die strafrechtlichen Entwicklungen rund um Fauci.

Dieses publizistische Desinteresse hat in der Alpenrepublik eine Gegenbewegung formiert. Christian Oesch, Präsident des „Vereins Wir“, hat zu einem absoluten Medienboykott gegen die Schweizer Medien aufgerufen. Oesch geißelt das kollektive Schweigen als ein „Armutszeugnis“ eines Mediensystems, das über die obligatorische Serafe-Abgabe zwangsfinanziert wird. „Eine freie Gesellschaft braucht freie Medien, nicht Medien, die zentrale Themen verschweigen“, kritisiert Oesch. Das Vertrauen in Behörden und Institutionen schwinde durch diese Ausblendung kritischer Informationen immer weiter. Er warnt vor einer tief sitzenden „Obrigkeitsgläubigkeit“, die das kritische Denken lähme.

Ob der Schweizer Medienboykott die breite Masse erreicht, bleibt abzuwarten. Doch das transatlantische Echo der Fauci-Ermittlungen zeigt: Die Frage nach dem Ursprung der Pandemie und dem Verhalten derer, die uns schützen sollten, lässt sich weder durch juristische Manöver in Washington noch durch beharrliches Schweigen in Europa dauerhaft begraben. Am Ende steht nicht nur die Glaubwürdigkeit eines einzelnen Arztes auf dem Spiel, sondern das Vertrauen der Bürger in die Wissenschaft und die vierte Gewalt selbst.

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