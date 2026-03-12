KOMMENTAR · AUSSENPOLITIK

Nico Stino

Vier Jahre lang galt die Formel: Angreifer = Böse, Angegriffener = Gut, Sanktionen = Pflicht. Dann änderte sich, wer angreift. Und mit ihm änderte sich in Bern erstaunlich wenig – und doch alles.

Es war ein ruhiger Samstagabend Ende Februar 2026. Die Schweiz bereitete sich auf das Finale von «The Voice of Switzerland» vor, der Bundesrat hatte das Wochenende frei, und irgendwo in einer Berner Altstadt-Wohnung schmorte ein Fondue, als die Nachricht eintraf: Die Vereinigten Staaten und Israel hatten gemeinsam den Iran angegriffen. Religiöses Oberhaupt Khamenei – tot oder verschwunden, je nachdem, wen man fragt. Hunderte Zivilisten tot, darunter 168 Schulkinder bei einem Raketenangriff auf eine Mädchenschule in Teheran.

Man erinnere sich: Es war der 24. Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Die Reaktion der Schweiz war beispielhaft schnell. Bundesrat Cassis verurteilte den Angriff «auf das Schärfste». Der Bundesrat übernahm – nach anfänglichem Zögern, das dem Land eine kleine Schande bescherte – die EU-Sanktionen gegen Russland. Das Parlament sprach Solidarität aus. Man erklärte unmissverständlich: Es gibt einen Angreifer und einen Angegriffenen. Und Schweigen sei keine Option.

Vier Jahre später. Neuer Angreifer, neue Opfer, neues Schweigen. Aber diesmal ist das Schweigen nicht verlegen, es ist gepflegt, beinahe professionell. Das EDA spricht von «besorglichen Entwicklungen» und empfiehlt den im Iran weilenden Schweizer Staatsbürgern, zuhause zu bleiben und nicht ans Fenster zu treten, falls sie einen Drohnen sehen. Nützlicher Ratschlag. Ebenfalls empfohlen: gebuchte Evakuierungsbusse tatsächlich zu benutzen und die Plätze nicht einfach leer zu lassen. Man lernt aus Erfahrung.

Die Symmetrie, die keine ist

Dabei wäre die Aufgabe eigentlich einfach. Man müsste lediglich die Erklärungen von 2022 hervorkramen, «Russland» durch «USA und Israel» ersetzen, «Ukraine» durch «Iran» – und fertig. Gleiche Worte, gleiche Prinzipien, gleiche Haltung. Das nennt sich Konsistenz. In der Schweizer Aussenpolitik nennt es sich offenbar «voreilig».

Stattdessen beobachten wir eine bemerkenswerte semantische Leistung: Russlands Einmarsch in die Ukraine war eine «Aggression», ein «Bruch des Völkerrechts», eine «Bedrohung der europäischen Sicherheitsarchitektur». Der amerikanisch-israelische Angriff auf einen souveränen Staat, inklusive gezielter Tötung eines Staatsoberhauptes und dem Abwurf von Bomben auf eine Mädchenschule, ist hingegen ein «komplexes Sicherheitsszenario mit regionalen Implikationen». Chapeau, Bern.

Der Unterschied, falls man ihn nicht sieht: Im ersten Fall waren es die Russen. Im zweiten Fall sind es die Amerikaner. Das ist kein Zynismus – das ist einfach die Beschreibung dessen, was gerade passiert.

Neutralität oder Bequemlichkeit?

Nun könnte man einwenden: Aber die Schweiz ist doch neutral! Genau das ist der Punkt. Echte Neutralität bedeutet, denselben Massstab anzulegen – ob der Angreifer Moskau heisst oder Washington. Sie bedeutet, das Völkerrecht zu verteidigen, nicht nur wenn es gerade politisch bequem ist. Sie bedeutet, die Tötung von 168 Schulkindern als das zu bezeichnen, was sie ist – unabhängig davon, wer die Bombe abgeworfen hat.

Stattdessen erleben wir, was man freundlicherweise «differenzierte Zurückhaltung» nennen könnte. Der Bundesrat erinnert «alle Parteien» an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen – ohne zu sagen, welche Partei welche gerade verletzt. Die Schweiz habe, so heisst es in Bern, «gute Dienste anzubieten». Man stehe für Dialog bereit. Sicher. Ausgezeichnet. Nur: Zwischen wem und wem, und auf welcher moralischen Grundlage, das bleibt der Phantasie überlassen.

Besonders erhellend ist der Vergleich mit der Reaktion auf den russischen Einmarsch: Damals wurde die humanitäre Tradition der Schweiz zwar hochgehalten, aber es wurden auch – nach Druck aus Bern und Brüssel – die EU-Sanktionen übernommen. Man fror russische Vermögen ein. Man verweigerte die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen in Drittstaaten. Kurz: Man tat etwas. Heute dagegen wird die humanitäre Tradition der Schweiz hochgehalten – und dabei bleibt es.

Die selektive Empörung hat einen Preis

Man muss kein Freund des iranischen Regimes sein – und man muss es nicht sein –, um festzustellen, dass 168 getötete Schulmädchen eine moralische Reaktion verdienen, die über «wir verfolgen die Lage mit Sorge» hinausgeht. Das Schweigen, oder genauer: die wohltemperierte Sprachlosigkeit, hat einen Namen: doppelter Standard. Und er kostet die Schweiz etwas, das schwer zurückzugewinnen ist: Glaubwürdigkeit.

Genf lebt von seiner Funktion als neutraler Ort des Dialogs, als Sitz des Roten Kreuzes, als Heimat der UNO-Menschenrechtsgremien. Diese Funktion setzt voraus, dass die Schweiz tatsächlich nach denselben Massstäben urteilt – und nicht danach, wessen Botschafter nächste Woche in der Bahnhofstrasse einkaufen geht. Jedes Mal, wenn Bern schweigt, wo es 2022 laut war, wird dieser Ruf ein Stück dünner.

Nicht zu vergessen: Die Schweiz hat mehrfach die Schutzmachtmandate für die USA im Iran und für den Iran in den USA innegehabt. Sie ist also nicht irgendein neutraler Beobachter – sie ist Teil der diplomatischen Infrastruktur, die zwischen diesen verfeindeten Parteien vermittelt. Mit welchem Gesicht tritt man in Teheran auf, wenn man nicht einmal den Angriff auf iranische Schulen beim Namen nennen kann?

Was die Medien sagen – und was sie verschweigen

Auch die helvetische Medienlandschaft bietet ein lehrreiches Bild. Die grossen Deutschschweizer Blätter, die 2022 täglich mit Karten der ukrainischen Front aufmachten und jeden russischen Bombenangriff dokumentierten, berichten über den Iran mit merklich gedämpfterem Furor. Der Krieg gegen die Ukraine war «unser Krieg», ein Angriff auf «unsere Werte», eine «Herausforderung für die gesamte freie Welt». Der Angriff auf den Iran ist eine «Eskalation im Nahen Osten» – geografisch und moralisch weit weg.

Dabei liegt Teheran von Zürich aus nicht weiter entfernt als Kiew. Und die 168 toten Schulmädchen sind genauso tot wie die Opfer in Butscha oder Mariupol. Aber sie haben das Pech, von den Falschen getötet worden zu sein – von Verbündeten, von Freunden, von Leuten, bei denen man Konten hat.

Das ist nicht nur eine moralische Schwäche – es ist auch eine strategische. Wer heute schweigt, weil Washington angreift, verliert das Recht, morgen zu sprechen, wenn Moskau oder Peking angreift. Glaubwürdigkeit ist kumulativ: Man baut sie über Jahre auf und kann sie in Wochen verspielen.

Ein kleines Angebot an den Bundesrat

Zum Abschluss ein bescheidener Vorschlag: Der Bundesrat könnte sich die Mühe ersparen, jedes Mal neue Formulierungen zu erfinden, und stattdessen eine einheitliche Vorlage verwenden. Sie könnte lauten: «Die Schweiz verurteilt den Angriff auf [Land einfügen] auf das Schärfste. Die Tötung von Zivilisten, insbesondere Kindern, ist mit dem humanitären Völkerrecht unvereinbar. Wir fordern alle Parteien auf, die Kampfhandlungen sofort einzustellen. Die Schweiz steht für Vermittlung bereit.»

Diese Vorlage funktioniert für Russland. Sie funktioniert für die USA. Sie funktioniert für Israel. Sie funktioniert für den Iran. Sie ist nicht besonders originell – aber sie wäre ehrlich. Und Ehrlichkeit, so eine alte Schweizer Tugend, war einmal das Fundament jener Glaubwürdigkeit, um die uns die Welt beneidete.

Es wäre schade, sie endgültig gegen ein Fondue und ein verlängertes Wochenende einzutauschen.