Von Nico Stino

Marc Faber trägt Krawatte im Hochsommer, wenn er von Thailand nach Zürich zurückkehrt – eine Höflichkeitsgeste an seine Heimatstadt, die er längst nicht mehr für die Mitte der Welt hält. Der 79-jährige Investor, der seit 1973 in Asien lebt und als «Dr. Doom» zu Ruhm kam, erklärte kürzlich in einem Gespräch mit unverblümter Offenheit, weshalb er die Vereinigten Staaten meidet, wie er sein Vermögen verteilt – und weshalb er glaubt, dass westliche Demokratien in den kommenden Jahren autoritäreren Regierungsformen weichen werden.

Die Rechnung der Notenbanken

Fabers Kernthese ist ökonomisch simpel, ihre Konsequenzen sind es nicht. Vor der Gründung des Federal Reserve 1913 lagen die Staatsausgaben in Europa und den USA laut Faber selten über 12 Prozent der Wirtschaftsleistung. Heute liegt dieser Anteil in westlichen Demokratien bei rund 50 Prozent. Die Nullzinspolitik nach der Finanzkrise 2008 und die Geldschöpfung während der Pandemie hätten diese Entwicklung beschleunigt, ohne dass sich das gleichmässig in den Preisen niederschlage. Manche Vermögenswerte – Aktien, Immobilien, Rohstoffe – schössen in die Höhe, während Löhne und Kaufkraft der breiten Mittelschicht zurückblieben. Das Ergebnis: Laut Faber leben rund 70 Prozent der Menschen in der Schweiz und den USA von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, während die reichsten 0,1 Prozent von eben jener «Asset Inflation» profitieren, die sie selbst nicht einmal anstreben mussten.

Der Osten holt auf, ohne zu fragen

Wo der Westen laut Faber müde geworden sei, wachse Asien mit Hunger. China verkaufe heute doppelt so viele Autos ins Ausland wie Japan, dominiere bei Elektrofahrzeugen und stelle acht bis zehn der zehn besten technischen Hochschulen der Welt – eine Behauptung, die sich nicht ohne Weiteres mit gängigen internationalen Rankings deckt, aber Fabers grundsätzlichen Punkt illustriert: Der industrielle und wissenschaftliche Schwerpunkt verschiebe sich, während westliche Regierungen und Konzerne die Geschwindigkeit dieser Verschiebung unterschätzten. Als Beleg nennt er ein strategisches Metall namens Gallium, das zu 98 Prozent in China gefördert werde und für die Luftfahrtindustrie unverzichtbar sei.

Kontroverse Töne

Im Gespräch äusserte sich Faber auch zu Zuwanderung, Sauberkeit im öffentlichen Raum und der Herkunft sozialistischer Ideen in den USA – Aussagen, die pauschale und teils ethnisch aufgeladene Zuschreibungen enthielten und damit an frühere öffentliche Kontroversen um Faber anknüpfen, die ihn 2017 mehrere Verwaltungsratsmandate kosteten. Diese Passagen bleiben Teil des Gesprächs, ordnen aber wenig zur eigentlichen wirtschaftlichen Analyse bei.

Rat für Anleger: Kaufe, was dir gefällt

Konkret empfiehlt Faber, Vermögen dort zu investieren, wo man tatsächlich lebt – nicht, wo die höchste Rendite lockt. Bei Staatsanleihen mit Nullzins sieht er kaum Wert; Aktien hätten trotz ihres Rufs als riskante Anlage über lange Zeiträume selbst Weltkriege, Hyperinflation und Enteignung überstanden, während reine Anleihenportfolios – etwa in Deutschland zwischen 1900 und 1945 – wiederholt vollständig ausgelöscht wurden. Etwa ein Viertel seines eigenen Vermögens hält Faber in Edelmetallen, den Rest verteilt er auf asiatische und südamerikanische Aktien. In amerikanische Werte investiert er bewusst nicht.

Bilanz

Fabers Weltbild ist das eines Mannes, der Imperien kommen und gehen sah und Rom, Byzanz und Shanghai als Blaupausen für Zürich und Washington liest. Ob seine Prognose eintrifft – ein Westen, der sich in autoritäre Ordnung flüchtet, während der Osten ungestört weiterwächst – lässt sich nicht belegen. Sicher ist nur, dass er selbst längst die Konsequenz gezogen hat: Er bleibt, wo die Miete tief und die Tür nachts offen bleiben kann.

Quelle:

https://youtu.be/EH3JdwmGVmM?si=0BufnDaBWibW_rjD

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