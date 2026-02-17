Künstliche Intelligenz in den Schweizer Gemeinden: Zwischen Pioniermut, Datenschutzangst und der Frage, ob der Staat dem Bürger wirklich besser dient – oder nur schneller

Eine Reportage von Nico Stino

Es ist ein Dienstagvormittag in Pfäffikon am Pfäffikersee, und Anaïs Maag hat ein ruhiges Büro. Das war nicht immer so. Früher, sagt die Sachbearbeiterin in der Gemeinderatskanzlei, klingelte das Telefon ständig mit denselben Fragen: Wo bestelle ich eine Wohnsitzbestätigung? Was kostet ein Betreibungsregisterauszug? Wie lange hat die Gemeinde geöffnet? Heute beantwortet ein Chatbot diese Anfragen – zu jeder Tageszeit, an sieben Tagen die Woche, auf Deutsch und auf Englisch. Seit 2020 ist das Dialogsystem im Einsatz, und Maag zieht eine klare Zwischenbilanz: Die Erfahrungen seien gut, der Schritt habe die Digitalisierung im Amt spürbar vorangebracht. Wichtig sei es gewesen, den Bot immer weiterzuentwickeln, ihn zu trainieren, denn er müsse lernen, wie er auf die Eingaben der Bürgerinnen und Bürger reagieren soll.

Pfäffikon ist kein Einzelfall mehr. Und doch ist das, was diese Zürcher Gemeinde am Pfäffikersee vor fünf Jahren fast im Alleingang wagte, heute erst der Anfang einer breiteren Bewegung. Die Frage, ob und wie Schweizer Gemeinden künstliche Intelligenz einsetzen sollen, hat in jüngster Zeit eine Dringlichkeit erhalten, die weit über die technischen Aspekte hinausgeht. Sie berührt das Fundament des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger: Wer spricht mit wem, auf welchem Kanal, mit welcher Sprache – und wer trägt am Ende die Verantwortung für das, was gesagt wird?

Der schleichende Einzug einer Revolution

Die Geschichte der KI in der öffentlichen Verwaltung begann in der Schweiz zunächst unspektakulär. Für Jahrzehnte herrschte in den Amtsstuben Stille, was technische Innovationen anging. Das änderte sich am 30. November 2022 schlagartig, als OpenAI sein Sprachmodell ChatGPT der Öffentlichkeit zugänglich machte. Seither hat sich die Technologie mit einer Geschwindigkeit verbreitet, die selbst erfahrene Beobachter der Digitalisierung überrascht. Eine repräsentative Studie der Universität Zürich, durchgeführt im Auftrag der SRG, zeigte im Herbst 2024, dass eineinhalb Jahre nach der Markteinführung praktisch die gesamte Schweizer Internetbevölkerung von KI-Tools gehört hat – 98 Prozent, gegenüber 79 Prozent noch ein Jahr zuvor. Und bereits 54 Prozent haben diese Tools auch genutzt, ein Anstieg von 17 Prozentpunkten innerhalb eines einzigen Jahres.

Diese Dynamik hat die öffentliche Verwaltung nicht unberührt gelassen. Das Kompetenznetzwerk für Künstliche Intelligenz des Bundes (CNAI) führte bis Mitte 2024 bereits rund 60 KI-Projekte in seiner Datenbank, verteilt über Bundesämter und Kantone. Gleichzeitig haben Gemeinden aller Grössen begonnen, sich ernsthaft mit den Möglichkeiten zu befassen – teils mit Pioniereifer, teils mit erheblicher Zurückhaltung. Reto Gutmann, CEO des auf E-Government spezialisierten Unternehmens Abraxas, bringt es auf den Punkt: «In Gemeinden entfalten KI-basierte Produkte unmittelbar konkreten Nutzen. Ein KI-Chatbot kann dank neuester Technologie ohne zusätzliches manuelles Training direkt Anliegen aus der Bevölkerung beantworten.» Sein Kollege Tom Heinz, Leiter des Chatbot-Teams bei Abraxas, geht noch weiter: «Chatbots werden bald zur Behördeninfrastruktur gehören wie ein Telefon.»

Das mag nach Werbebotschaft klingen. Doch die Grundbedingungen, die dieser Prophezeiung Substanz verleihen, sind real. Die Schweizer Gesellschaft hat sich verändert. Vielfältige Lebensstile und flexible Arbeitszeiten sind zur Normalität geworden. Wer morgens um sieben die Kinder in die Kita bringt und abends um zehn noch schnell die Steuererklärung verlängern möchte, erwartet digitale Verfügbarkeit. Der klassische Gemeindesschalter, der von neun bis elf Uhr geöffnet hat, passt schlechter in diese Lebensrealität als früher. Gleichzeitig stehen die Gemeindeverwaltungen unter erheblichem Ressourcendruck: weniger Personal, steigende Erwartungen, komplexere Anfragen.

Was die Maschine kann – und was noch nicht

Um zu verstehen, was KI für Gemeinden konkret bedeutet, lohnt sich ein nüchterner Blick auf die Einsatzmöglichkeiten. Der Schweizerische Gemeindeverband hat sie klar beschrieben: Assistenten, die in der Lage sind, Inhalte aus einem durch die Gemeinde definierten Container von Reglementen, Verordnungen und Weisungen zusammenzufassen und zu übersetzen, können Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern rasch und korrekt beantworten. Das klingt nüchtern, hat aber weitreichende Konsequenzen. Ein solcher Assistent könnte einem albanischsprachigen Einwohner in Olten auf Albanisch erklären, welche Unterlagen er für eine Adressänderung braucht – ohne dass ein Mitarbeitender der Gemeinde auch nur einen Finger rühren müsste.

Im Kanton St. Gallen lässt sich die Fristverlängerung der Steuererklärung heute bereits vollständig über einen Chatbot abwickeln. Die Gemeinde Pfäffikon ermöglicht via Chat die Bestellung von Wohnsitzbestätigungen und Betreibungsregisterauszügen inklusive integrierter Bezahlung. In Basel-Stadt ist seit Sommer 2024 ein öffentlicher KI-Chatbot für die kantonale Verwaltung im Einsatz, der auf der Grundlage der aktuellen Webinhalte des Kantons trainiert wurde. Thomas Nagy vom Kanton Basel-Stadt betonte am Swiss E-Government Forum 2025, dass Gespräche über eine gemeinsame KI-Infrastruktur für alle Verwaltungen konkrete Formen annähmen.

Die Stadt Winterthur beobachtet diese Entwicklung mit einer Mischung aus Neid und Vorsicht. «Wir schauen neidisch auf Basel-Stadt», gab Digital Officer Christoph Zech beim gleichen Forum offen zu. Bis «WintiGPT» für die Öffentlichkeit freigegeben werde, müssten noch einige Datenschutzfragen geklärt werden. Intern steht allerdings bereits das Tool «Text Mate» zur Verfügung, das Mitarbeitenden hilft, Texte zu erstellen und zu optimieren, orientiert am sprachlichen Leitfaden der Verwaltung – ein KI-gestützter Lektor für Beamtendeutsch, sozusagen.

Jenseits der Bürgerkommunikation bieten sich auch Finanztools an, die Haushaltsdaten analysieren und Optimierungsvorschläge unterbreiten können, sowie KI-Assistenten für die Protokollierung von Gemeinderatssitzungen. Diktierte Vermerke werden in Echtzeit transkribiert, eingehende Anträge automatisch klassifiziert, E-Mails nach Dringlichkeit priorisiert. Die Versprechen sind gross.

Das Vertrauen der Bevölkerung: differenziert, nicht ablehnend

Die entscheidende Frage ist dabei nicht, was die Technologie kann, sondern was die Bevölkerung akzeptiert. Denn eine KI, der die Einwohnerinnen und Einwohner nicht vertrauen, hat keinen Platz im Herzen der Demokratie. Das Forschungsinstitut gfs.bern hat im Auftrag der Bundeskanzlei Ende 2024 über tausend Personen befragt, wie sie den Einsatz von KI in der Behördenkommunikation beurteilen. Das Ergebnis ist komplex und widerspricht sowohl naivem Technikoptimismus als auch pauschaler Ablehnung.

Grundsätzlich befürworten 39 Prozent der Befragten den Einsatz von KI in der Behördenkommunikation. Das klingt nach einer Minderheit – ist aber bei einer so neuartigen und sensiblen Anwendung bemerkenswert. Entscheidend ist, was dahinter steckt: Bei konkreten Aufgaben steigt die Zustimmung erheblich. Übersetzungen von Behördentexten in andere Sprachen erhalten die Zustimmung von 80 Prozent der Befragten. Vereinfachungen komplizierter Verwaltungssprache in verständliche Formulierungen sind ähnlich beliebt. Selbst für das Verfassen von Antworten an Bürgerinnen und Bürger – die empfindlichste Kategorie – äusserten 44 Prozent Zustimmung.

Was die Studie vor allem deutlich macht: Das Vertrauen hängt weniger von der Technologie selbst ab als von den Bedingungen, unter denen sie eingesetzt wird. Die Mehrheit der Bevölkerung stellt hohe Anforderungen an den verantwortungsvollen Umgang mit KI. Bedenken bestehen insbesondere bezüglich des Datenschutzes, der Abhängigkeit von internationalen Tech-Unternehmen sowie der Verantwortung, die weiterhin bei den Mitarbeitenden der Behörden liegen muss. Diese drei Punkte – Datenschutz, Datensouveränität, menschliche Verantwortung – sind keine akademischen Einwände. Sie sind die Bedingungen, unter denen KI in der öffentlichen Verwaltung der Schweiz funktionieren kann.

Das Datenschutzdilemma: Wenn die Daten in San Francisco landen

Hier liegt die grösste Herausforderung für Gemeinden in der Praxis. Wer einfach ChatGPT oder Google Gemini in der Verwaltungsarbeit nutzt, riskiert, Bürgerdaten auf Server ausserhalb der Schweiz zu übertragen – ein klarer Verstoss gegen das revidierte Datenschutzgesetz, das seit September 2023 in Kraft ist. Der Schweizerische Gemeindeverband warnt ausdrücklich: Nur anonymisierte oder bereits öffentlich zugängliche Daten dürften in solche Systeme eingegeben werden. Bei grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit Hosting im Ausland müsse der Umgang mit den Daten im anderen Land genau untersucht werden.

Diese Einschränkung ist in der Praxis schwer einzuhalten. Wer eine Bürgeranfrage per KI bearbeiten will, muss zwangsläufig auf persönliche Daten zurückgreifen. Die Lösung, die sich im Markt herausgebildet hat, ist die Entstehung eines eigentlichen Ökosystems Schweizer KI-Anbieter, die ausdrücklich auf Datensouveränität und lokales Hosting setzen. Unternehmen wie AlpineAI mit SwissGPT, Apptiva mit Bubble Chat oder netsafeAI werben allesamt damit, dass ihre Systeme auf hochsicheren Schweizer Rechenzentren betrieben werden und keine Daten in die USA abfliessen.

Ein Gemeindepräsident, der AlpineAI nutzt, formulierte die Entscheidung so: «Mit SwissGPT haben wir eine sichere, datenschutzkonforme KI-Lösung gefunden, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Gemeindeverwaltung zugeschnitten ist. Besonders überzeugt hat uns, dass die Daten in der Schweiz bleiben und wir sensible Informationen zuverlässig schützen können – ohne auf moderne Technologien zu verzichten.»

Diese Schweizer Insellösung hat ihren Preis. Nicht nur im wörtlichen Sinn – lokal gehostete Lösungen sind teurer als globale Cloud-Dienste –, sondern auch in technologischer Hinsicht. Die grossen Sprachmodelle von OpenAI, Google oder Anthropic sind schlicht leistungsfähiger als das, was heute in Schweizer Rechenzentren angeboten werden kann. Hier liegt ein strukturelles Dilemma: Die leistungsfähigsten Werkzeuge sind die datenschutzrechtlich problematischsten, und die datenschutzrechtlich unbedenklichsten Werkzeuge sind noch nicht auf demselben Niveau.

Digitale Ungleichheit: Das Alter als Grenzlinie

Die Begeisterung für KI ist in der Schweizer Gesellschaft alles andere als gleichmässig verteilt. Der Bericht der Universität Zürich zeichnet ein beunruhigendes Bild wachsender digitaler Ungleichheiten. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen haben 93 Prozent KI-Tools ausprobiert, 43 Prozent nutzen sie sogar regelmässig. Bei den über 70-Jährigen sind es nur 8 Prozent, die KI häufig nutzen, während fast drei Viertel dieser Gruppe das Thema noch nie berührt haben.

Das ist für Gemeinden ein strategisches Problem ersten Ranges. Wenn eine Gemeinde ihre Kommunikation zunehmend auf digitale Kanäle und KI-gestützte Assistenten verlagert, verbessert sie die Erreichbarkeit für einen Teil der Bevölkerung – und riskiert gleichzeitig, einen anderen Teil abzuhängen. Ältere Einwohner, Menschen mit wenig Bildung, Personen ohne digitale Grundkompetenzen könnten aus einem Verwaltungssystem herausfallen, das sich immer stärker auf automatisierte Systeme stützt.

Gleichzeitig bietet Mehrsprachigkeit einen echten Hebel zur Inklusion. Gemeinden, in denen Albanisch, Tamilisch oder Arabisch gesprochen wird, können heute mit KI-gestützten Chatbots Bürger erreichen, deren Sprache kein Mitarbeitender der Verwaltung spricht. Das ist nicht nur eine Effizienzfrage, sondern eine Frage gesellschaftlicher Teilhabe. Die gfs.bern-Studie betont, dass die Akzeptanz von KI im Übersetzungsbereich besonders hoch ist – genau dort, wo der inklusionspolitische Nutzen am grössten wäre.

Die Herausforderung für verantwortungsvolle Gemeinden ist deshalb, analoge und digitale Kanäle klug zu kombinieren. Der Chatbot ersetzt nicht den persönlichen Schalterbesuch, er ergänzt ihn. Eine Gemeinde, die nur noch online kommuniziert, betreibt keine Modernisierung, sondern Ausgrenzung.

Regulierung: Die Schweiz sucht ihren Weg

Während die Gemeinden experimentieren, sucht die Schweiz noch nach einem kohärenten rechtlichen Rahmen. Die EU hat im August 2024 ihre KI-Verordnung in Kraft gesetzt – ein detailliertes, regelbasiertes Gesetz, das KI nach Risikostufen kategorisiert. Die Schweiz hat einen anderen Weg eingeschlagen. Der Bundesrat fällte im Februar 2025 einen Grundsatzentscheid, der drei Ziele in den Vordergrund stellt: die Stärkung der Schweiz als Innovationsstandort, den Schutz der Grundrechte und die Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in KI. Die konkrete Regulierungsvorlage soll sich vor allem auf den öffentlichen Sektor konzentrieren.

Parallel dazu hat der Bund im März 2025 seine Teilstrategie für den Einsatz von KI in der Bundesverwaltung veröffentlicht. Bis Ende 2025 soll ein Umsetzungsplan erarbeitet werden. Der Kanton Zürich hat bereits früher gehandelt und arbeitet an einem sogenannten AES-Verzeichnis – einem Register aller algorithmischen Entscheidsysteme, die in der Kantonsverwaltung im Einsatz sind. Der Gedanke dahinter ist einfach und überzeugend: Zu einem verantwortungsvollen Einsatz von KI gehört es, transparent zu machen, wo sie überhaupt zum Einsatz kommt.

Für Gemeinden bedeutet das regulatorische Umfeld einerseits Unsicherheit – wer weiss schon, welche Regeln in zwei Jahren gelten? –, andererseits aber auch Spielraum. Die Schweizer Skepsis gegenüber zu früher Überregulierung schützt Gemeinden davor, mit Compliance-Anforderungen überhäuft zu werden, bevor sie überhaupt verstanden haben, was KI für sie leisten kann. Gleichzeitig fehlt mancherorts ein verbindlicher Leitfaden, was zu Verunsicherung führt und kleinere Gemeinden zögern lässt.

Die Menschenfrage: Wer trägt die Verantwortung?

Die grösste Herausforderung ist letztlich keine technische, keine rechtliche und keine finanzielle. Sie ist eine menschliche. Am Swiss E-Government Forum 2025 in Bern machten fast alle Referierenden deutlich: Wichtiger als Infrastruktur, Anwendungen und Regelungen sind die Menschen. Nina Gammenthaler, Unternehmensarchitektin und Fachexpertin bei der Bundeskanzlei, stellte die Grundsätze für KI in der Bundesverwaltung vor und bezeichnete die Menschenzentriertheit als eines der wichtigsten Prinzipien.

Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. KI-Systeme erzeugen zuweilen fehlerhafte Informationen – sogenannte Halluzinationen –, präsentiert in einem Ton und mit einer Sicherheit, die Glaubwürdigkeit suggeriert. Ein Bürger, der vom Chatbot seiner Gemeinde falsch über eine Rechtsfrist informiert wird, hat möglicherweise keine Möglichkeit, das rechtzeitig zu bemerken. Hier liegt eine ernsthafte Gefahr: das Vertrauen, das Bürger in staatliche Kommunikation traditionell haben, könnte unreflektiert auf KI-generierte Inhalte übertragen werden.

Eine Bürgermeisterin aus einer süddeutschen Gemeinde – ähnliche Debatten werden auch dort geführt – brachte die Bedenken auf den Punkt: «Wir sind sehr vorsichtig bei der Nutzung von KI. Sie neigt zu Halluzinationen. Recherchesysteme, die das gesamte Internet nutzen, fördern nicht immer nur belegbare Fakten, sondern auch gerne mal Fake News.» Die Lösung liegt nicht im Verzicht, sondern im Design: KI-Systeme, die von Gemeinden eingesetzt werden, müssen auf einem klar definierten, aktuellen und überprüften Datenbestand basieren, keine freien Internetrecherchen durchführen und bei Unsicherheiten explizit an menschliche Mitarbeitende verweisen.

Genau das macht der Schweizerische Gemeindeverband zur Bedingung: Wie beim Einsatz von anderen Technologien und Informationsquellen ist es auch bei der Verwendung von KI wichtig, Daten und Informationen kritisch zu hinterfragen und zu plausibilisieren.

Die Verantwortung, so die Studie von gfs.bern, muss ausdrücklich bei den Mitarbeitenden der Behörden bleiben. Nicht die Maschine hat entschieden – die Mitarbeiterin hat entschieden, unterstützt von der Maschine. Dieses Prinzip klingt einfach. Es in eine Verwaltungskultur zu übersetzen, die Jahrzehnte lang ohne KI ausgekommen ist, ist eine Führungsaufgabe.

Pilotmut und Provinzskepsis: Ein Land, zwei Geschwindigkeiten

Besucht man Schweizer Gemeinden mit offenem Blick, fällt das grosse Gefälle auf. In einer mittelgrossen Agglomerationsgemeinde im Kanton Zürich oder Basel-Landschaft ist KI längst kein Tabuthema mehr. In einer kleinen Berggemeinde mit einem Teilzeit-Gemeindeschreiber sieht die Welt anders aus. Ressourcen fehlen – nicht nur finanzielle, sondern vor allem personelle und zeitliche. Wer als einziger Sachbearbeiter fünf Teilgebiete betreut, hat schlicht keine Kapazität, sich mit dem Onboarding eines KI-Chatbots zu befassen.

Monika Litscher, Direktorin des Schweizerischen Städteverbands, beschrieb die Lage am E-Government Forum treffend: «Städte sind bereits Testlabore für KI-Anwendungen. Auf städtischer Ebene lassen sich Projekte ressourcenschonend und auf kleinen Räumlichkeiten testen, bevor sie grossflächig ausgerollt werden.» Die kleinen Gemeinden – und das sind in der Schweiz die grosse Mehrheit – warten derweil auf Lösungen, die sie einfach übernehmen können, ohne selbst entwickeln zu müssen.

Hier liegt eine politische Aufgabe, die über die individuelle Gemeinde hinausweist. Würde man eine gemeinsame KI-Infrastruktur für alle Schweizer Verwaltungen schaffen, wären damit vielen geholfen – das war am Swiss E-Government Forum Konsens. Das E-Government-Gesetz von 2024 und seine Regelungen zu quelloffener Software schaffen dafür erste rechtliche Grundlagen. Konkrete gemeinsame Infrastrukturprojekte befinden sich, so Thomas Nagy vom Kanton Basel-Stadt, in einer vielversprechenden Frühphase.

Was bleibt: Das Versprechen und seine Grenzen

KI ist Realität in den Schweizer Gemeinden – keine Zukunftsvision mehr, aber auch noch weit entfernt von einer flächendeckenden, ausgereiften Anwendung. Was die Technologie bereits heute leisten kann, ist erheblich: Sie entlastet Mitarbeitende bei Routineanfragen, ermöglicht mehrsprachige Kommunikation ohne Dolmetscher, beschleunigt interne Prozesse und macht Verwaltungswissen zugänglicher.

Was sie nicht leisten kann und nicht leisten soll, ist die Ersetzung menschlicher Urteilskraft, politischer Verantwortung und demokratischer Rechenschaftspflicht. Der Entscheid über die Baubewilligung, das Gespräch mit einem überschuldeten Einwohner, die Moderation einer hitzigen Gemeindeversammlung – hier bleibt der Mensch unersetzlich. Und das ist auch gut so.

Der Schlüssel liegt in einem Wort, das in der Diskussion über KI in der öffentlichen Verwaltung immer wieder auftaucht und das im Schweizer Kontext besondere Resonanz hat: Vertrauen. Die gfs.bern-Studie empfiehlt Behörden, bei KI-Projekten die Bevölkerung aktiv einzubeziehen und den Dialog zu suchen, um Vertrauen zu schaffen und potenzielle Bedenken frühzeitig zu adressieren. Auch die ausdrückliche Übernahme der Verantwortung durch die Behörde und ihre Mitarbeitenden für Ergebnisse, die mit KI erzielt wurden, trägt zur Akzeptanz bei und hilft, Missbrauch zu verhindern.

Anaïs Maag in Pfäffikon hat das begriffen. Der Chatbot ist für sie kein Bedrohung, sondern ein Werkzeug. Er beantwortet die Fragen, die sie ohnehin immer gleich beantwortet hat – und gibt ihr die Zeit, sich um die Fragen zu kümmern, die kein Algorithmus der Welt je richtig beantworten wird.

Recherche und Analyse basieren auf Daten des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich (2024), der Studie «KI in der Behördenkommunikation» von gfs.bern im Auftrag der Bundeskanzlei (2024/2025), Berichten des Schweizerischen Gemeindeverbands, dem Swiss E-Government Forum 2025 sowie Gesprächen mit Gemeindemitarbeitenden und Verwaltungsexperten.