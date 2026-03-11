TECHNOLOGIE & KRIEG

Im Krieg gegen den Iran soll Künstliche Intelligenz erstmals grossflächig zum Einsatz kommen. Was das für das Völkerrecht, die Kriegsführung und die Frage nach Verantwortung bedeutet — und was an den kursierenden Behauptungen tatsächlich belegt ist.

Analyse | März 2026

Es ist eine dieser Meldungen, die man zunächst kaum glauben mag: Im laufenden Militärkonflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran soll Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle bei taktischen Entscheidungen spielen — darunter möglicherweise bei gezielten Tötungen feindlicher Führungspersonen. Das berichten das Wall Street Journal und das Nachrichtenportal Axios. Beide Organe stehen nicht im Ruf, leichtfertig mit militärischen Geheimdienstinformationen umzugehen. Die Meldungen wurden bislang nicht offiziell dementiert.

Gleichzeitig kursieren in sozialen Medien und in Teilen der europäischen Alternativpresse Darstellungen, die weit über das Belegte hinausgehen: Namentlich wird behauptet, das KI-Modell Claude des US-Unternehmens Anthropic habe unmittelbar die Tötung des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei ermöglicht und sei auch bei der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eingesetzt worden. Solche Behauptungen erfordern journalistische Einordnung — denn zwischen dem, was nachweislich geschieht, und dem, was spekulativ behauptet wird, liegt ein erheblicher Unterschied.

Schneller entscheiden, schneller töten

Der militärische Nutzen von KI liegt auf der Hand: Moderne Kampfeinsätze erfordern die Verarbeitung enormer Datenmengen in kürzester Zeit. Satelliten- und Drohnenbilder, abgefangene Kommunikation, Geheimdienstberichte, historische Bewegungsprofile — all das muss in Echtzeit ausgewertet werden, um Entscheidungen zu treffen, die früher Stunden oder Tage benötigten. KI-Systeme können diese Analyse in Minuten oder gar Sekunden bewältigen.

Der Journalist Craig Jones, der als einer der versiertesten westlichen Beobachter des Einsatzes von KI im Militärbereich gilt, hat diesen Zusammenhang in mehreren Analysen beschrieben. Ein Planungsvorgang, der im Irakkrieg 2003 nach seinen Schätzungen sechs Monate gedauert hätte — Recherche, Lagebeurteilung, politische Abstimmung — dauert mit KI-Unterstützung nunmehr Stunden, unter Umständen Minuten. Die Beschleunigung des Tötungsprozesses ist dabei kein Nebeneffekt, sondern liegt im Kern der militärischen Anwendung.

Jones behauptet überdies, die israelischen Streitkräfte verwendeten KI bereits seit Jahren bei sogenannten gezielten Tötungen — also bei der systematischen Liquidierung als gefährlich eingestufter Personen. Die US-Luftwaffe, so Jones, setze entsprechende Systeme ebenfalls schon seit geraumer Zeit ein. Nachprüfbar ist das im Detail nicht. Doch die grundsätzliche Richtung dieser Entwicklung ist durch offizielle amerikanische und israelische Rüstungsdokumente hinreichend belegt.

Anthropic: Ein Unternehmen zwischen Ethikanspruch und Pentagon-Vertrag

Im Mittelpunkt der aktuellen Debatte steht Anthropic, ein im Jahr 2021 gegründetes Unternehmen aus San Francisco. Die Gründer Dario und Daniela Amodei sind amerikanischer Staatsbürger mit familiären Wurzeln in Italien — entgegen manchen Darstellungen keine italienischen Staatsbürger, sondern in den USA aufgewachsen und tätig. Zuvor hatten beide führende Positionen bei OpenAI inne, dem Entwickler von ChatGPT.

Den Bruch mit OpenAI begründeten die Amodeis öffentlich mit Differenzen über die Sicherheitsphilosophie: OpenAI, so ihre Darstellung, schreite mit der Kommerzialisierung zu schnell voran, ohne ausreichend über die gesellschaftlichen Risiken nachzudenken. Bei Anthropic machten sie Safety — die Sicherheit und Kontrollierbarkeit von KI — zur expliziten Gründungsmaxime. Das Unternehmen ist bekannt für seine Forschung zu KI-Alignment und sogenannter Constitutional AI, einem Ansatz, der dem Modell ethische Grundsätze einschreibt.

Das Modell von Anthropic heisst Claude — nicht "CLOD", wie in manchen kursierenden Berichten falsch geschrieben. Es gehört zu den leistungsfähigsten kommerziell verfügbaren KI-Sprachmodellen und wird für Analyse, Textgenerierung und komplexe Reasoning-Aufgaben eingesetzt. Anthropic ist heute eines der wertvollsten KI-Unternehmen der Welt, mit einer Bewertung im dreistelligen Milliardenbereich.

Dass ein Unternehmen mit explizitem Ethikanspruch dennoch Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium abschloss, mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Doch die Realität der KI-Industrie ist komplizierter: Praktisch alle grossen amerikanischen Technologieunternehmen arbeiten mit Regierungsstellen zusammen. Entscheidend ist, unter welchen Auflagen und mit welchen Einschränkungen. Berichten zufolge soll Anthropic entsprechende Grenzen in seinen Verträgen definiert haben — wofür genau der Einsatz erlaubt war und wofür nicht.

Was belegt ist — und was nicht

Hier ist journalistische Sorgfalt geboten. Belegt ist: Anthropic hat Verträge mit US-Regierungsstellen abgeschlossen, darunter offenbar auch mit dem Verteidigungsbereich. Belegt ist auch, dass es Berichte über Spannungen zwischen dem Unternehmen und der Trump-Administration gab, nachdem KI-Systeme für Zwecke eingesetzt worden sein sollen, die über das vereinbarte Mass hinausgingen. Belegt ist schliesslich, dass in der Regierung Trump Forderungen nach weitergehendem Zugang zu KI-Systemen für Überwachungszwecke diskutiert wurden.

Nicht belegt hingegen — und journalistisch nicht reproduzierbar — sind die Behauptungen, Claude sei unmittelbar für die Tötung Khameneis verantwortlich gewesen oder habe die Festnahme Maduros veranlasst. Diese Behauptungen stammen aus einer einzigen Quelle, wurden nicht durch unabhängige Recherchen verifiziert und entbehren bislang jeder dokumentarischen Grundlage. Es handelt sich um Behauptungen, nicht um Fakten — und der Unterschied ist in der journalistischen Praxis fundamental.

Daneben ist Palantir zu erwähnen, ein von Peter Thiel gegründetes Datenanalysunternehmen, das seit Jahren Verträge mit US-Geheimdiensten und Militärbehörden unterhält. Palantir ist bekannt für seine weitreichenden Datenerfassungs- und Auswertungskapazitäten. Dass Palantir-Systeme im militärischen und nachrichtendienstlichen Kontext eingesetzt werden, ist öffentlich bekannt und dokumentiert. Eine Verbindung zur israelischen Geheimdiensteinheit 8200, die im Bereich der elektronischen Aufklärung tätig ist, ist in der Fachliteratur beschrieben worden.

Das Genfer Recht und das Problem der Verantwortungslosigkeit

Jenseits der Faktenstreitigkeiten wirft der KI-Einsatz im Krieg eine Frage auf, die das humanitäre Völkerrecht in seinem Fundament erschüttert: Wer ist verantwortlich, wenn eine Maschine tötet?

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle bauen auf einem zentralen Prinzip auf: der Rückverfolgbarkeit von Verantwortung. Jede Kriegshandlung muss einem menschlichen Entscheidungsträger zurechenbar sein — einem Offizier, einem Befehlshaber, einem Staatsoberhaupt. Nur so sind Kriegsverbrechertribunale möglich, nur so können Opfer und ihre Angehörigen Gerechtigkeit einfordern. Der Internationale Strafgerichtshof, die Nürnberger Prinzipien, das Römische Statut — sie alle setzen die Existenz eines Menschen voraus, der eine Entscheidung getroffen hat.

KI-Systeme sind diesem Prinzip strukturell fremd. Sie optimieren auf Ziele, die Menschen definiert haben, aber sie "entscheiden" nicht im moralischen Sinne. Wenn ein Algorithmus eine Zielkoordinate auswählt und diese Koordinate sich als falsch erweist — wenn also statt eines Militärobjekts eine Schule getroffen wird —, dann ist die Schuldfrage juristisch diffus. War es der Ingenieur, der das System entwickelt hat? Der General, der es eingesetzt hat? Die Regierung, die den Vertrag unterzeichnet hat? Das Unternehmen, das die Software verkauft hat?

Jones weist in diesem Zusammenhang auf eine erschreckende Zahl hin: KI-Systeme weisen bei der Zielidentifikation eine Fehlerquote von rund zehn Prozent auf. Im zivilen Bereich wäre das eine akzeptable Fehlertoleranz für ein Textverarbeitungsprogramm. Im militärischen Kontext bedeutet jeder Prozentpunkt Fehler Menschen: erschossene Unschuldige, zerstörte Häuser, getötete Kinder. Zehn Prozent von tausend Einsätzen sind hundert Fälle, in denen das falsche Ziel getroffen wird.

Genau hier liegt, wie kritische Beobachter zu Recht hervorheben, ein möglicher strategischer Vorteil für die Streitkräfte, die KI einsetzen — freilich ein moralisch verwerflicher. Wer auf KI verweisen kann, wenn er nach der Verantwortung für ein Massaker gefragt wird, hat sich eine Ausrede gebaut, die schwer zu widerlegen ist. "Der Algorithmus hat entschieden" ist die militärische Version von "Ich habe nur Befehle ausgeführt" — mit dem Unterschied, dass sich der Algorithmus nicht vor Gericht verantworten muss.

OpenAI schlägt die Brücke, die Anthropic verweigert

Nachdem die Berichte über Spannungen zwischen Anthropic und dem Pentagon bekannt wurden — angeblich wegen unerlaubter Nutzung des Claude-Modells für Zwecke ausserhalb des vereinbarten Rahmens —, zog die Trump-Administration Konsequenzen. Die Regierung soll angewiesen haben, keine neuen Verträge mit Anthropic abzuschliessen, bestehende auslaufen zu lassen. Ob und wie vollständig das umgesetzt wurde, ist unklar; die Berichte sind widersprüchlich.

In die Lücke tritt OpenAI. Das Unternehmen, das Anthropic einst verliess, weil es ethische Bedenken hatte, hat seinerseits Verträge mit dem Pentagon abgeschlossen. Zusammen mit Palantir soll OpenAI nun bei militärischen Analysen und möglicherweise bei operativen Entscheidungen eingesetzt werden. OpenAI hat traditionell weniger restriktive Nutzungsbedingungen für staatliche Akteure — was manche Beobachter als Bestätigung der ursprünglichen Bedenken der Amodei-Geschwister werten.

Die Frage, ob ein KI-Unternehmen durch die Verweigerung militärischer Kooperation tatsächlich etwas verändert oder ob es nur dazu beiträgt, dass ein weniger skrupulöser Konkurrent den Auftrag übernimmt, ist eine der schwierigsten in der aktuellen Technologiepolitik. Anthropic hat sich für die Verweigerung entschieden — zumindest in diesem Fall. Ob das eine moralische Position darstellt oder eine kommerzielle Entscheidung, ist eine Frage, die das Unternehmen sich selbst stellen muss.

Ein Krieg, den niemand erklärt hat

Was den aktuellen Konflikt mit dem Iran von früheren Kriegen unterscheidet, ist nicht nur die Technologie, sondern auch die Transparenz — oder deren Fehlen. Kriege wurden früher erklärt, hatten Anfang und Ende, hatten Schlachtfelder und Fronten. Die heutige Form des technologisierten Krieges ist diffuser: Drohnenangriffe, Cyberoperationen, gezielte Tötungen, algorithmische Entscheidungen. Kein formaler Kriegszustand, keine Kriegserklärung, keine klar definierte Schlachtordnung.

In diesem Umfeld gedeihen sowohl legitime Berichterstattung als auch Desinformation. Die Berichte von Wall Street Journal und Axios über den KI-Einsatz sind journalistisch solide und sollten ernst genommen werden. Die viralen Versionen derselben Geschichte, angereichert mit nicht verifizierbaren Details über namentlich genannte Softwareprodukte und dramatisierte Kausalzusammenhänge, sind etwas anderes: Sie sind ein Symptom des Informationsklimas, in dem Krieg heute stattfindet — und in dem die Grenze zwischen Aufklärung und Aufruhr fliessend geworden ist.

Was bleibt, ist eine beunruhigende Gewissheit: Künstliche Intelligenz wird in Kriegen eingesetzt. Sie beschleunigt Entscheidungen, die Leben kosten. Sie macht es schwieriger, Verantwortliche zu benennen. Und sie wird weiterentwickelt, unabhängig davon, welches Unternehmen die entsprechenden Verträge hält. Das ist die eigentliche Nachricht — nüchtern genug, um ohne Dramatisierung auszukommen.

Dieser Artikel basiert auf Berichten des Wall Street Journal, von Axios sowie auf Analysen des Journalisten Craig Jones zum Einsatz von KI im militärischen Bereich. Nicht verifizierte Behauptungen aus sozialen Medien wurden als solche kenntlich gemacht.