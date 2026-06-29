Swissvox | 29. Juni 2026 Von Nico Stino

Die ehemalige Fedpol-Chefin gibt ihr Sozialprojekt «Caffè Bar Sempre Berna» nach acht Monaten auf. Was die Berner Lokalmedien als Geschichte einer erschöpften Unternehmerin verkaufen, ist in Wirklichkeit das Schweigen einer Angeklagten.

Nicoletta della Valle ist wieder in den Schlagzeilen – aber nicht wegen dem, was sie sagt, sondern wegen dem, was sie verschweigt.

Am Donnerstag, 25. Juni, berichteten die TX-Blätter Bund und BZ ausführlich über das Ende der «Caffè Bar Sempre Berna»: Das Sozialprojekt der ehemaligen Fedpol-Direktorin, gerade einmal acht Monate nach der Eröffnung, werde aufgegeben. Zu anstrengend, zu zeitintensiv, finanziell nicht tragbar. Ein «200-Prozent-Verschleissjob», so della Valle gegenüber TX-Journalist Bernhard Ott. Eine sympathische Erzählung – und eine strategisch günstig platzierte.

Was TX-Media verschwieg: Bereits zwei Tage zuvor, am Dienstag, 23. Juni, war bekannt geworden, dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) della Valles Immunität als ehemalige Spitzenbeamtin aufgehoben hat. Grund ist eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs, eingereicht vom US-amerikanischen Journalisten Ali Abunimah und seinen Schweizer Anwältinnen bei der Bundesanwaltschaft.

Der Fall Abunimah – eine ungesühnte Staatsaffäre

Die Vorwürfe gegen della Valle gehen auf die Ereignisse vom Januar 2025 zurück. Damals wurde Abunimah, Direktor der international bekannten Plattform «Electronic Intifada», bei seiner Einreise in die Schweiz von Zürcher Behörden festgenommen, in Haft gesetzt und ausgeschafft – ohne rechtliche Grundlage. Seither haben der Bundesrat, eine bundesparlamentarische Kommission sowie das Zürcher Verwaltungsgericht übereinstimmend bestätigt: Das Vorgehen war widerrechtlich.

Abunimah klagte daraufhin persönlich gegen drei Personen: gegen della Valle als damalige Fedpol-Chefin, gegen den Zürcher Sicherheits- und Polizeidirektor Mario Fehr sowie gegen einen Journalisten der NZZ. Hinzu kommt das laufende Strafverfahren wegen des Verdachts auf eine koordinierte Verleumdungskampagne im Vorfeld seiner Verhaftung.

Ende Juni reiste Abunimah erneut in die Schweiz – diesmal mit garantiertem freiem Geleit der Bundesbehörden – für einen Anhörungstermin im Rahmen dieser Klagen. Das Kollektiv «Watermelon University» nutzte seinen Besuch, um die im Januar 2025 durch seine Verhaftung verhinderte Veranstaltung nachzuholen: Ein vollbesetzter Saal in Zürich, zu klein für das Publikum, das erschienen war.

Deutschschweizer Medien schauen weg

Die Nachricht über die Aufhebung der Immunität della Valles verbreitete zunächst die Westschweizer Zeitung Le Courrier. Der deutschsprachige Dienst von Keystone/SDA übernahm die Meldung am 24. Juni in seine Morgenschau. In der Deutschschweizer Presse: weitgehend Schweigen.

TX-Journalist Bernhard Ott, der della Valle am 25. Juni ein grosses, unkritisches Porträt widmete, erwähnte die Strafanzeige mit keinem Wort. Ob aus Unkenntnis oder Kalkül, lässt sich von aussen nicht beurteilen – das Ergebnis ist dasselbe: Das Publikum erhielt eine Geschichte über eine erschöpfte Altruistin, nicht über eine Beschuldigte.

Einzig Le Temps berichtete, della Valle mit dem EJPD-Entscheid konfrontiert zu haben. Die Antwort kam über ihren Anwalt: Sie äussere sich nicht zu «eventuellen Strafanzeigen».

340’000 Franken Abgang, acht Monate Bar

Es lohnt sich, kurz innezuhalten. Della Valle schied aus dem Bundesdienst mit einer Abgangsentschädigung von 340’000 Franken. Dieser finanzielle Puffer hätte ihr eigentlich erlaubt, ein Sozialprojekt mit langem Atem zu führen – solche Initiativen brauchen Jahre, keine Monate. Stattdessen gibt sie nach acht Monaten auf und erklärt der wohlgesinnten Lokalpresse, weshalb.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Die Schliessung der Bar und das öffentliche Narrativ der erschöpften Unternehmerin fallen präzise zusammen mit dem Bekanntwerden der Immunität-Aufhebung und dem bevorstehenden Anhörungstermin Abunimahs in der Schweiz. Eine strategische Kommunikationsmassnahme lässt sich nicht beweisen – aber die zeitliche Koinzidenz ist evident.

Einordnung

Der Fall della Valle ist mehr als eine Personalgeschichte. Er illustriert zwei strukturelle Probleme der Schweizer Medienlandschaft: erstens die tiefe Asymmetrie zwischen Westschweizer und Deutschschweizer Berichterstattung bei politisch heiklen Themen; zweitens die Neigung grosser Medienkonzerne wie TX Group, Protagonisten staatlicher Institutionen unkritisch zu begleiten, anstatt öffentlich relevante Zusammenhänge herzustellen.

Dass eine ehemalige Spitzenbeamtin wegen Amtsmissbrauchs strafrechtlich verfolgt werden kann – erstmals, wie ihre eigene Anwältin betonte –, ist eine Nachricht von erheblicher rechtsstaatlicher Tragweite. Dass diese Nachricht in der Deutschschweiz fast unbemerkt blieb, ist ein medienpolitischer Befund, der für sich spricht.