Der Kassenbon lag noch in der Migros-Tüte, als längst klar war: Dieser Mann hatte nichts bezahlt. Er trug Uniform. Er war Gemeindepolizist. Und er hatte gerade an einem Selbstbedienungs-Scanner in Binningen BL Ware mitgehen lassen, ohne sie zu scannen.

Der Vorfall liegt Monate zurück. Öffentlich wurde er erst jetzt, durch Recherchen des Portals «Prime News». Die Gemeinde selbst hatte geschwiegen.

Ein Griff, der alles beendete

Marc Schinzel, im Binninger Gemeinderat zuständig für Polizeifragen, bestätigt den Fall. Die Vorgesetzten hätten den Beamten noch am selben Tag mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Mann wurde freigestellt, ein langjähriger Mitarbeiter, der zuvor loyal Dienst geleistet hatte. Kurz darauf reichte er selbst die Kündigung ein.

Wie viel er stahl, welche Artikel es waren, ob ein Strafverfahren läuft – dazu schweigt der Bericht. Auch die Gemeinde äussert sich nicht dazu, warum sie den Fall nicht von sich aus publik machte. Schinzel verweist auf die übliche Praxis: Binningen kommuniziere grundsätzlich nicht über die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, unabhängig davon, wer kündigt.

Einordnung

Der Fall wäre in jeder Branche eine Randnotiz. Ein Mitarbeiter fliegt raus, weil er stiehlt, die Stelle wird neu besetzt, fertig. Bei einem Polizisten in Uniform ist das anders. Sein Auftrag ist es, genau jenes Vertrauen zu verkörpern, das er hier gebrochen hat. Der Gemeinderat selbst räumt ein, dass an der Integrität von Polizisten ein öffentliches Interesse besteht – und schweigt trotzdem, solange niemand nachfragt.

Das ist die eigentliche Pointe der Geschichte. Nicht der Diebstahl an der Kasse, klein, fast banal. Sondern die Selbstverständlichkeit, mit der eine Verwaltung Transparenz zur Verhandlungssache macht, sobald es um die eigenen Leute geht. Schnelles Handeln nach innen, Schweigen nach aussen: Das ist Krisenmanagement, kein Fehlverhalten – aber es zeigt, wie unterschiedlich Institutionen ihre eigene Fehlbarkeit gewichten.

Die freie Stelle, schreibt der Bericht beiläufig, sei längst wieder besetzt. Als wäre nichts gewesen.

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