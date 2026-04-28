Die Schweiz hat Jenische und Sinti jahrzehntelang verfolgt, ihre Kinder geraubt und ihre Kultur ausrotten wollen – und nennt das heute «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». Bloss: Was folgt daraus?

Es gibt Länder, die kennen das Völkerrecht vom Hörensagen. Die Schweiz kennt es aus dem Bücherregal – präzise eingebunden, alphabetisch geordnet, gelegentlich entstaubt, wenn es um andere geht. Wenn die Vereinten Nationen über Menschenrechtsverletzungen in Fernost berichten, schickt Bern besorgte Noten. Wenn in Südamerika indigene Völker vertrieben werden, spricht das EDA von unakzeptablen Zuständen. Und wenn es um die eigene Geschichte geht? Dann braucht es ein Jahrhundert, ein Rechtsgutachten, eine Bundesratserklärung und schliesslich, fast widerwillig, eine symbolische Resolution des Nationalrats.

Am 27. April 2026 hat der Nationalrat in einer Erklärung anerkannt, was Historikerinnen seit Jahren dokumentiert haben und was Betroffene seit Jahrzehnten mit dem eigenen Leben bezeugen: Zwischen 1926 und 1973 haben staatliche Behörden und private oder kirchliche Organisationen die nomadische Lebensweise der Jenischen und Sinti bekämpft. Das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der Stiftung Pro Juventute hat bis zu 2000 Kinder von ihren Familien getrennt und in Heime, Erziehungsanstalten oder Pflegefamilien gesteckt – mit dem Ziel, ihre Lebensweise zu zerstören und sie sesshaft zu machen. ￼ Der Nationalrat qualifiziert dieses Vorgehen nun, dem Bundesrat folgend, als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit». SP-Nationalrat Ueli Schmezer nennt es beim Namen: Es sei «mitten in der Schweiz, vor noch nicht allzu langer Zeit, etwas unglaublich Schlimmes passiert.»

Gut. Immerhin.

Doch man muss kein Zyniker sein, um die Frage zu stellen, was dieses Eingeständnis, 53 Jahre nach Ende der systematischen Verfolgung, eigentlich bedeutet. Die SVP findet die Erklärung schlicht unnötig, weil der Bundesrat diesen Schritt bereits getan habe. SVP-Nationalrat Mauro Tuena warnte gar vor einem «Präjudiz» – der Nationalrat schaffe damit eine Vorlage, dass er künftig Erklärungen über Erklärungen abgebe. Dies sei aber Aufgabe des Bundesrats. ￼ Eine bemerkenswerte Verteidigung institutioneller Zuständigkeiten angesichts eines staatlich organisierten Kindesraubs.

Was die SVP stört, ist, wozu das führen könnte. Denn Jenische wie Sandra Gerzner machen keinen Hehl daraus, was sie verlangen: nicht bloss symbolische Gesten, sondern eine unabhängige historische Aufarbeitungskommission, verbindliche Massnahmen gegen weiterbestehende rassistische Strukturen, und – ganz konkret – Halteplätze. Ein Völkerrechtsverbrechen bringe mit sich, dass sich die Schweiz klar positionieren müsse, sagt Gerzner. Man müsse die rassistischen Strukturen, die weiterhin bestehen, verstehen – und etwas dagegen unternehmen. ￼

Das ist keine utopische Forderung. Das ist die Konsequenz aus der eigenen Qualifikation des Verbrechens.

Die Geschichte beginnt nicht mit Pro Juventute und sie endet nicht mit ihr. Nachweise von reisend lebenden Menschen auf heutigem Schweizer Staatsgebiet reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Damals bestrafte man Übertretungen des Armenrechts, des Eherechts und der konfessionellen Gesetzgebung mit dem Entzug des Bürgerrechts. Betroffene wurden als «Heimatlose» klassifiziert, stigmatisiert und diskriminiert. Mit dem Verlust des Bürgerrechts verloren sie das Recht auf Armenunterstützung, Niederlassung, gewerbliche Betätigung, Landbesitz, und sogar das Recht auf eine legale Ehe. ￼ In einem Kreislauf, der sich über Generationen fortschrieb, wurden Menschen systematisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen und sodann für ihren Ausschluss bestraft.

Aus dem 16. Jahrhundert gibt es politische Beschlüsse zur «Ausrottung» der «Zigeuner». In Zürich wurden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts regelmäßig «Betteljagden» abgehalten, bei denen «Fahrende» zusammengetrieben, verstümmelt, hingerichtet oder durch Galeerenstrafen des Landes verwiesen wurden. ￼ Man darf festhalten: Das ist kein mittelalterlicher Ausrutscher einer barbarischen Epoche. Das ist Schweizer Verwaltungshandeln.

Auch im 20. Jahrhundert liess die Schweiz keine Gelegenheit aus, ihre Minderheitenpolitik zu perfektionieren. 1906 beschloss sie die Grenzschliessung gegenüber ausländischen «Zigeunern», verbunden mit einem allgemeinen Transportverbot auf Schiffen und in Zügen. Die «Einreisesperre» bestand bis 1972. ￼ Das Resultat dieser Politik zeigte sich im Zweiten Weltkrieg in seiner ganzen Brutalität: Aufgrund des Schweizer Einreiseverbots wurden Zuflucht suchende Sinti und Roma an der Grenze abgewiesen – was in vielen Fällen zu ihrer Ermordung in deutschen Konzentrationslagern führte. ￼ Der wohl bekannteste Fall: Der Jazz-Gitarrist Django Reinhardt, der 1943 von Frankreich nach Genf fliehen wollte. ￼

Und die Wissenschaft? War sie – wenig überraschend – mit von der Partie. In Schweizer Forschungsarbeiten, die zwischen den 1930er- und 1960er-Jahren entstanden sind, werden «Zigeuner» als minderwertig und als Gefahr für die sesshafte Ordnung dargestellt. Noch Ende der 1950er Jahre finden sich in Publikationen des «Hilfswerks» rassistisch-biologistische Metaphern, die die Jenischen als «Schädlinge» betiteln, ergänzt von einer Rhetorik von Volk und genetischem Erbe. ￼

Uschi Waser weiss, wie sich das anfühlt, wenn der Staat einen Menschen auf eine Kategorie reduziert. Sie selbst wurde als Kind jahrelang zwischen Heimen und Pflegeplätzen hin- und hergeschoben. In ihrer Akte, so berichtet sie, stand statt ihres Namens: «Dieser erneute Ableger an Vagantität». ￼ Eine Schande, sagt sie. Und hat recht.

Neue psychologische Studien bezeichnen die Kindswegnahmen als «kollektives Trauma» – ein Begriff, der dann verwendet wird, wenn nicht eine Einzelperson, sondern eine ganze Gemeinschaft von einem traumatischen Ereignis betroffen und bedroht ist. Das kollektive Trauma wirkt unter den Jenischen und Sinti unabhängig davon, ob ein Individuum persönlich von einer Kindswegnahme betroffen war oder nicht. ￼

Und heute? Von den rund 30’000 Jenischen und Sinti in der Schweiz leben heute noch etwa 3’000 reisend. ￼ Eine verschwindend kleine Zahl – das Resultat nicht freier Entscheidungen, sondern einer Politik, die über Jahrhunderte eine Lebensweise kriminalisiert, verfolgt und beinahe ausgelöscht hat. Viele Halteplätze weisen eklatante Mängel auf, etwa bei sanitären Anlagen, Wasser- und Stromanschlüssen, und liegen sehr oft neben Autobahnen oder Gleisen, separiert von den lokalen Gemeinden. Die Realisierung neuer Halteplätze geht seit Jahren äusserst schleppend voran. ￼

Das ist der Punkt, an dem die Symbolik aufhört und die Realität beginnt. Die Schweiz hat sich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit entschuldigt – und lässt die Nachkommen der Opfer auf Parkplätzen neben der Autobahn kampieren. Sie nennt einen historischen Raub beim Namen – und verweigert de facto die rechtliche Konsequenz. Denn was die Qualifikation als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» für die betroffenen Fahrenden konkret bedeutet, ist noch unklar. Bis im Sommer soll der Bundesrat darlegen, wie die Schweiz auf diese Qualifikation reagieren soll. ￼

Bis im Sommer. Man darf gespannt sein.

Die Schweiz ist geübt darin, Menschenrechtsfragen mit dem nötigen Ernst zu behandeln – solange sie andere betreffen. Das eigene dunkle Kapitel hingegen wird in wohldosierten Scheiben aufgearbeitet: erst eine Entschuldigung, dann ein Rechtsgutachten, dann eine symbolische Nationalratserklärung, und irgendwann vielleicht, wenn niemand mehr nachfragt, eine Kommission. Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren im Völkerrecht nicht. Die Bereitschaft, daraus ernsthafte Konsequenzen zu ziehen, scheint hingegen eine sehr helvetische Verfallszeit zu haben.​​​​​​​​​​​​​​​​