Die Flammen im Ofen erreichen fast 1200 Grad Celsius. Was vom menschlichen Körper bleibt, sind Knochenfragmente und Asche – und manchmal kleine, glänzende Kügelchen aus Gold. Es sind die Reste von Zahnfüllungen, Kronen und Brücken, die der Hitze standgehalten haben. In der Schweiz, in Deutschland und in Österreich werden jährlich Hunderttausende Menschen kremiert. Und bei jedem einzelnen von ihnen stellt sich eine Frage, über die kaum jemand spricht: Was geschieht eigentlich mit dem Gold aus ihren Mündern?

Ein Tabu mit Geschichte

Die Geschichte des Zahngolds ist dunkel. Zu dunkel, als dass die Bestattungsbranche gerne darüber spricht. Die Erinnerung an die systematische Plünderung ermordeter Menschen in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten hat das Thema mit einem Stigma belegt, das bis heute nachwirkt. Dennoch ist die Verwertung von Zahngold aus Krematorien eine Realität, die sich in einem Graubereich zwischen gesetzlicher Regelung, ethischen Bedenken und wirtschaftlichen Interessen abspielt.

In Deutschland werden mittlerweile mehr als siebzig Prozent aller Verstorbenen kremiert, in der Schweiz sind es über achtzig Prozent, in Österreich liegt die Quote bei rund vierzig Prozent mit steigender Tendenz. Die Zahlen bedeuten: Jedes Jahr fallen in den Krematorien der DACH-Region mehrere hundert Kilogramm Zahngold an. Bei einem durchschnittlichen Goldpreis von etwa fünfzig Euro pro Gramm ergibt sich daraus ein Marktwert, der sich im zweistelligen Millionenbereich bewegen dürfte.

Zwischen Asche und Gewinn

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Asche ihrer Verstorbenen nur genau das enthält: Asche. Die Realität sieht anders aus. Nach der Kremierung werden die Überreste aus dem Ofen entnommen und durchlaufen einen Prozess, der in der Fachwelt als “Ascheaufbereitung” bezeichnet wird. Dabei werden zunächst größere Metallteile wie Schrauben, Platten oder Prothesen aus Hüft- und Kniegelenken aussortiert. Diese chirurgischen Implantate bestehen meist aus Titan oder Edelstahl und werden separat entsorgt oder verwertet.

Was viele nicht wissen: Auch Zahngold wird bei diesem Prozess häufig separiert. Die kleinen Goldkügelchen, die sich in der Asche befinden, lassen sich mit magnetischen oder mechanischen Verfahren relativ einfach herausfiltern. Manche Krematorien nutzen dafür spezielle Siebe oder Wirbelstromabscheider, andere arbeiten mit Handarbeit. Das Ergebnis ist dasselbe: Das Gold wird von der Asche getrennt.

Die rechtliche Situation dabei ist kompliziert und in den drei Ländern unterschiedlich geregelt. In Deutschland gilt die Asche eines Verstorbenen als Sache im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, über die grundsätzlich die Erben verfügen können. Zahngold, das sich in der Asche befindet, müsste demzufolge ebenfalls den Erben zustehen. In der Praxis sieht die Sache anders aus. Die wenigsten Hinterbliebenen wissen überhaupt, dass Zahngold vorhanden sein könnte, und noch weniger fordern es aktiv ein.

Das Schweigen der Krematorien

Recherchen zeigen: Die meisten Krematorien in Deutschland, Österreich und der Schweiz informieren Angehörige nicht proaktiv über das Vorhandensein von Zahngold. Auf Anfrage reagieren viele Betreiber zurückhaltend oder verweisen auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen der Umgang mit Metallen geregelt sein soll. Doch selbst dort finden sich oft nur vage Formulierungen, die Interpretationsspielraum lassen.

Ein Krematoriumsleiter in Süddeutschland, der anonym bleiben möchte, beschreibt die Praxis so: “Wir entnehmen grundsätzlich alle Metallteile aus der Asche, bevor sie den Angehörigen ausgehändigt wird. Das dient der Qualität. Die meisten Familien wollen keine Fremdkörper in der Urne.” Auf die Frage, was mit dem Gold geschehe, antwortet er ausweichend: “Das wird ordnungsgemäß verwertet. Die Erlöse gehen an gemeinnützige Zwecke.”

Diese Aussage deckt sich mit dem, was viele Krematorien als Rechtfertigung anführen. Tatsächlich spenden zahlreiche Betreiber die Einnahmen aus dem Zahngoldverkauf an Hospizvereine, Trauerbegleitungsprojekte oder kirchliche Organisationen. In der Schweiz haben sich mehrere Krematorien zu einer Art Selbstverpflichtung zusammengeschlossen, wonach sämtliche Erlöse aus Edelmetallen sozialen Zwecken zugutekommen sollen. Das Krematorium Nordheim bei Zürich etwa gibt an, in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Franken an verschiedene Institutionen gespendet zu haben.

Der undurchsichtige Handel

Doch nicht überall läuft es so transparent. In Österreich sorgte vor einigen Jahren ein Fall für Aufsehen, bei dem ein Krematoriumsbetreiber das gesammelte Zahngold offenbar in die eigene Tasche wirtschaftete. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Untreue, das Verfahren endete mit einer Einstellung gegen Zahlung einer Geldbuße. Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwierig die Kontrolle ist. Wer überprüft schon, ob ein Krematorium tatsächlich alle Erlöse spendet? Wer kontrolliert die Mengen? Und wer stellt sicher, dass das Gold überhaupt zu marktgerechten Preisen verkauft wird?

Die Verwertungskette ist intransparent. Krematorien verkaufen das gesammelte Zahngold in der Regel an spezialisierte Scheideanstalten, die das Material analysieren, den Goldanteil bestimmen und den Wert ermitteln. Diese Scheideanstalten wiederum verkaufen das gereinigte Gold weiter in den internationalen Edelmetallhandel. Die Preisbildung erfolgt dabei auf Basis des aktuellen Börsenpreises, abzüglich der Verarbeitungskosten. Je nach Reinheit und Menge kann ein Krematorium für ein Kilogramm Zahngold zwischen vierzig und fünfzig Prozent des reinen Goldwertes erhalten.

Die Mengen variieren stark. Ein mittelgroßes Krematorium mit etwa zweitausend Kremierungen pro Jahr sammelt durchschnittlich zwischen fünf und zehn Kilogramm Zahngold. Größere Anlagen mit über fünftausend Kremierungen können durchaus zwanzig oder mehr Kilogramm zusammenbringen. Die Schwankungen hängen von verschiedenen Faktoren ab: dem Durchschnittsalter der Verstorbenen, der Region und nicht zuletzt der Frage, wie gründlich die Separation durchgeführt wird.

Die ethische Dimension

Die Frage, ob Krematorien überhaupt berechtigt sind, das Zahngold zu entnehmen und zu verwerten, wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite stehen jene, die argumentieren, dass die Angehörigen als rechtmäßige Erben auch Anspruch auf das Gold hätten. Schließlich war es Teil des Körpers ihres verstorbenen Angehörigen und wurde zu Lebzeiten möglicherweise teuer bezahlt. Die Entnahme ohne ausdrückliche Zustimmung könne daher als unrechtmäßige Aneignung betrachtet werden.

Auf der anderen Seite führen Betreiber an, dass kaum jemand tatsächlich das Zahngold zurückhaben wolle. Die Vorstellung, die Asche nach Gold zu durchsuchen oder durchsuchen zu lassen, sei für die meisten Menschen unangenehm bis verstörend. Zudem sei die Trennung technisch notwendig, weil Metallreste die Aschequalität beeinträchtigen würden. Einige Krematorien bieten daher an, dass Angehörige das Gold auf Wunsch erhalten können – allerdings muss dieser Wunsch aktiv geäußert werden.

In der Praxis geschieht das selten. Die Wiener Bestattungsexpertin Barbara Steininger berichtet aus ihrer langjährigen Erfahrung: “In zwanzig Jahren habe ich vielleicht fünf Familien erlebt, die nach dem Zahngold gefragt haben. Die meisten Menschen sind überrascht, wenn sie überhaupt erfahren, dass so etwas anfällt. Manche empfinden es dann als pietätlos, danach zu fragen.”

Unterschiedliche Regelungen

Die rechtliche Grauzone hat auch damit zu tun, dass es keine einheitlichen Vorschriften gibt. In Deutschland regeln die Bundesländer das Bestattungswesen eigenständig, was zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen führt. Einige Landesgesetze erwähnen die Verwertung von Metallen explizit und schreiben vor, dass die Erlöse gemeinnützigen Zwecken zufließen müssen. Andere schweigen sich zu dem Thema völlig aus.

In Bayern etwa ist in der Bestattungsverordnung festgelegt, dass metallische Bestandteile, die bei der Kremierung anfallen, vom Krematoriumsbetreiber verwertet werden dürfen, sofern die Erlöse zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Bestattungswesen verwendet werden. Nordrhein-Westfalen kennt eine ähnliche Regelung. In anderen Bundesländern fehlen solche Vorgaben, was den Betreibern größeren Spielraum lässt.

Die Schweiz verfolgt einen pragmatischeren Ansatz. Hier liegt die Gesetzgebungskompetenz bei den Kantonen, doch die meisten haben sich auf eine liberale Handhabung verständigt. Sofern die Angehörigen nicht ausdrücklich die Herausgabe des Zahngolds verlangen, gilt die stillschweigende Übertragung des Eigentums an das Krematorium als rechtlich zulässig. Die Verwendung der Erlöse ist jedoch auch hier zunehmend an gemeinnützige Zwecke gebunden.

Österreich hingegen tut sich schwer mit klaren Regeln. Die Bestattungsgesetze der Bundesländer sind veraltet und erwähnen das Thema Zahngold meist gar nicht. Das führt dazu, dass Krematorien faktisch selbst entscheiden können, wie sie damit umgehen. Einige arbeiten nach dem Schweizer Modell und spenden die Erlöse, andere regeln es intern, ohne dies öffentlich zu kommunizieren.

Der internationale Vergleich

Blickt man über die DACH-Region hinaus, zeigt sich ein ebenso heterogenes Bild. In den Niederlanden etwa wurde das Thema bereits vor Jahren öffentlich diskutiert, nachdem bekannt wurde, dass Krematorien erhebliche Summen mit Zahngold erwirtschafteten. Die Regierung führte daraufhin eine Regelung ein, wonach die Erlöse zwingend für wohltätige Zwecke verwendet werden müssen. Ein zentrales Register dokumentiert die Mittelverwendung.

Großbritannien ging noch einen Schritt weiter. Dort müssen Krematorien ihre Einnahmen aus Metallen offenlegen und können von den Behörden überprüft werden. Verstöße gegen die Transparenzpflicht können mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. In Skandinavien wiederum ist die Praxis weitgehend unproblematisch, weil dort traditionell eine hohe Transparenz in der Bestattungsbranche herrscht und Zahngold routinemäßig für soziale Projekte verwendet wird.

In den USA hingegen führte das Thema zu juristischen Auseinandersetzungen. Mehrfach klagten Angehörige gegen Krematorien und forderten die Herausgabe des Zahngolds oder zumindest eine finanzielle Entschädigung. Die Gerichte urteilten unterschiedlich, je nach Bundesstaat und den konkreten Umständen des Falls. Einige Richter sprachen den Klägern Schadensersatz zu, andere wiesen die Klagen ab mit der Begründung, dass die Angehörigen auf ihr Recht verzichtet hätten, indem sie der Kremierung ohne entsprechende Vorbehalte zugestimmt hatten.

Die Perspektive der Hinterbliebenen

Wie aber denken die Betroffenen selbst über das Thema? Eine repräsentative Umfrage gibt es nicht, doch Gespräche mit Hinterbliebenen offenbaren ein gespaltenes Bild. Viele Menschen reagieren zunächst überrascht, wenn sie erfahren, dass bei der Kremierung ihrer Angehörigen Gold anfallen könnte. Die erste Reaktion ist oft Unbehagen. “Ich finde es merkwürdig, dass darüber niemand spricht”, sagt eine Frau aus Hamburg, deren Mutter vor zwei Jahren kremiert wurde. “Wenn ich gewusst hätte, dass da Gold dabei ist, hätte ich schon gerne gewusst, was damit passiert.”

Andere sehen es pragmatischer. Ein älterer Herr aus Wien meint: “Was soll ich mit dem Gold meiner Frau anfangen? Wenn es für einen guten Zweck verwendet wird, ist mir das lieber, als wenn es ungenutzt in der Urne liegt.” Wieder andere empfinden die gesamte Diskussion als pietätlos. “Mein Vater ist tot. Mir ist es egal, was mit seinem Zahngold passiert. Das sind doch Cent-Beträge”, äußert sich eine Tochter aus Zürich.

Tatsächlich ist der individuelle Wert meist überschaubar. Experten schätzen, dass bei einem durchschnittlichen Erwachsenen etwa zwei bis fünf Gramm Gold anfallen können, in Ausnahmefällen auch mehr. Bei einem Goldpreis von fünfzig Euro pro Gramm entspricht das einem Wert zwischen hundert und zweihundertfünfzig Euro. Für manche Menschen ist das vernachlässigbar, für andere durchaus relevant.

Die Position der Kirchen

Interessanterweise haben sich die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland zum Thema Zahngold positioniert. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche empfehlen ihren Gemeinden und den mit ihnen verbundenen Friedhofsträgern, transparent mit dem Thema umzugehen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in einer Handreichung festgehalten, dass die Verwertung von Zahngold zulässig sei, sofern die Erlöse gemeinnützigen Zwecken dienen und die Hinterbliebenen informiert werden.

Die Evangelische Kirche in Deutschland äußert sich ähnlich, betont aber zusätzlich die Notwendigkeit, dass Angehörige aktiv auf ihr Recht zur Herausgabe des Goldes hingewiesen werden sollten. Einige evangelische Landeskirchen haben sogar Musterformulare entwickelt, mit denen Krematorien die Information an die Familien standardisiert weitergeben können.

In der Praxis zeigt sich allerdings, dass selbst kirchliche Krematorien nicht immer diesen Empfehlungen folgen. Ein Pfarrer aus Baden-Württemberg berichtet, dass in “seinem” Krematorium zwar die Erlöse gespendet würden, eine aktive Information der Angehörigen aber aus Kapazitätsgründen unterbleibe. “Wir müssten dafür bei jeder einzelnen Kremierung ein Gespräch führen. Das ist organisatorisch nicht leistbar.”

Das Geschäft mit den Implantaten

Neben dem Zahngold gibt es noch eine weitere Einnahmequelle, die noch weniger bekannt ist: medizinische Implantate. Hüft- und Knieprothesen, Schrauben, Platten und andere Metallteile aus chirurgischen Eingriffen überstehen die Kremierung weitgehend unbeschädigt. Auch diese werden in den meisten Krematorien separiert und verwertet. Der Unterschied zum Zahngold: Diese Metalle waren nie im engeren Sinne “Teil” des Körpers, sondern wurden nachträglich eingesetzt.

Dennoch stellt sich auch hier die Frage nach dem Eigentum. Rechtlich argumentieren Krematorien, dass die Implantate mit der Implantation in das Eigentum des Patienten übergegangen seien und somit nach dessen Tod den Erben zustünden. Praktisch fordern aber noch weniger Menschen diese Metallteile zurück als beim Zahngold. Die Verwertung erfolgt meist über spezialisierte Recyclingunternehmen, die die unterschiedlichen Legierungen sortieren und an die Metallindustrie weiterverkaufen.

Die Mengen sind beträchtlich. Ein großes Krematorium kann pro Jahr mehrere hundert Kilogramm medizinische Implantate sammeln. Der Materialwert ist zwar geringer als bei Gold, aber aufgrund der Menge durchaus relevant. Auch hier fließen die Erlöse in vielen Fällen in gemeinnützige Projekte, doch eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht nur in wenigen Bundesländern.

Transparenzinitiativen und ihre Grenzen

In den vergangenen Jahren haben einige Krematorien begonnen, von sich aus mehr Transparenz zu schaffen. Sie veröffentlichen auf ihren Websites Informationen darüber, wie mit Metallen aus der Kremierung umgegangen wird, und legen teilweise sogar Rechenschaft über die Spendensummen ab. Das Krematorium Basel-Stadt etwa publiziert jährlich einen Bericht, aus dem hervorgeht, wie viel Zahngold gesammelt und welche Organisationen damit unterstützt wurden.

Solche Initiativen sind lobenswert, bleiben aber die Ausnahme. Die Mehrheit der Krematorien hält sich bedeckt. Auf Anfragen von Journalisten oder interessierten Bürgern reagieren viele mit standardisierten Antworten, die wenig konkrete Informationen enthalten. Einige verweisen auf Datenschutz oder Geschäftsgeheimnisse, andere schweigen ganz.

Die Bestattungsbranche insgesamt tut sich schwer mit dem Thema. Der Bundesverband Deutscher Bestatter hat zwar eine Empfehlung herausgegeben, wonach Krematorien transparent mit Metallen umgehen sollten, doch eine verbindliche Regelung oder gar eine Zertifizierung gibt es nicht. Auch der Verband der Feuerbestattungsanlagen Deutschlands, in dem die meisten Krematorien organisiert sind, hat bislang keine einheitlichen Standards etabliert.

Die Rolle der Bestattungsunternehmen

Zwischen Angehörigen und Krematorium steht in der Regel das Bestattungsunternehmen. Es organisiert die Beisetzung, kümmert sich um die Formalitäten und ist die zentrale Anlaufstelle für die Hinterbliebenen. Doch auch Bestatter sprechen das Thema Zahngold selten von sich aus an. “Wir wollen die Familien in ihrer Trauer nicht mit solchen profanen Fragen belasten”, erklärt ein Bestatter aus München. “Wenn jemand danach fragt, beantworten wir es natürlich. Aber wir bringen es nicht aktiv zur Sprache.”

Diese Haltung ist nachvollziehbar, führt aber dazu, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie ein Mitspracherecht haben. Einige fortschrittliche Bestattungsunternehmen haben mittlerweile Informationsblätter entwickelt, die sie den Familien zusammen mit den anderen Unterlagen aushändigen. Darin wird neutral erklärt, dass bei der Kremierung Metalle anfallen können und wie diese verwertet werden. Die Angehörigen können dann ankreuzen, ob sie das Gold zurückhaben möchten oder ob sie mit einer Spende einverstanden sind.

Doch auch hier zeigt sich: Die Mehrheit entscheidet sich für die Spendenlösung oder gibt gar keine Rückmeldung. Ein Bestatter aus Graz berichtet: “Von hundert Familien möchten vielleicht zwei das Gold tatsächlich haben. Alle anderen sind froh, wenn sie sich damit nicht beschäftigen müssen.”

Der Blick in die Zukunft

Die Diskussion um das Zahngold wird nicht verschwinden. Im Gegenteil: Mit der steigenden Kremationsrate und dem wachsenden Bewusstsein für Transparenz in allen Lebensbereichen wird das Thema vermutlich an Bedeutung gewinnen. Verbraucherschützer fordern seit Jahren eine gesetzliche Regelung, die für alle Krematorien verbindlich festlegt, wie mit Metallen umzugehen ist.

Ein Modell könnte sein, dass Krematorien verpflichtet werden, die Angehörigen schriftlich über das Vorhandensein von Zahngold zu informieren und ihnen eine Wahlmöglichkeit einzuräumen. Wer das Gold nicht haben möchte, könnte seine Zustimmung zur gemeinnützigen Verwendung geben. Die Erlöse müssten dann nachweisbar an anerkannte Organisationen gespendet werden, und die Krematorien wären verpflichtet, jährlich Rechenschaft abzulegen.

Ein anderer Ansatz wäre die Einrichtung eines zentralen Fonds, in den alle Krematorien ihre Erlöse aus Metallen einzahlen. Dieser Fonds könnte dann gezielt Projekte in der Hospizarbeit, der Trauerbegleitung oder anderen bestattungsrelevanten Bereichen fördern. Ein solches Modell würde die Verwaltung vereinfachen und gleichzeitig größtmögliche Transparenz schaffen.

Das unbequeme Erbe

Das Geschäft mit dem Zahngold bleibt ein unbequemes Thema. Es berührt fundamentale Fragen: Wem gehört der menschliche Körper nach dem Tod? Welche Rechte haben Hinterbliebene? Und wo verläuft die Grenze zwischen wirtschaftlicher Verwertung und pietätvollem Umgang mit den Toten? Die Antworten darauf sind nicht einfach und werden sich von Familie zu Familie, von Kultur zu Kultur unterscheiden.

Was jedoch feststeht: Die derzeitige Praxis ist intransparent und rechtlich oft unsicher. Krematorien operieren in einem Graubereich, der ihnen viel Spielraum lässt, aber auch die Gefahr von Missbrauch birgt. Die meisten Betreiber mögen ehrenwert handeln und die Erlöse tatsächlich spenden. Doch solange es keine wirksamen Kontrollmechanismen gibt, bleibt ein Restrisiko.

Die Bestattungsbranche täte gut daran, das Thema proaktiv anzugehen, bevor es durch skandalträchtige Einzelfälle oder öffentlichen Druck dazu gezwungen wird. Mehr Offenheit, klare Regelungen und nachprüfbare Dokumentation würden das Vertrauen stärken und gleichzeitig dafür sorgen, dass mit den sterblichen Überresten würdevoll umgegangen wird.

Am Ende geht es um mehr als nur um ein paar Gramm Gold. Es geht um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit dem Tod und den Toten umgehen wollen. Das Zahngold ist dabei nur ein Symbol für die vielen unausgesprochenen Fragen, die das Sterben aufwirft. Je offener wir darüber reden, desto eher finden wir Antworten, die sowohl den Verstorbenen als auch ihren Hinterbliebenen gerecht werden.