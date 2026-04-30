Von Nico Stino | Swissvox

Es ist eine der grossen Schweizer Illusionen: das eigene Häuschen im Grünen, die Hypothek abbezahlt, der Garten gepflegt, die Rente gesichert. Ein Traum, der für immer mehr Menschen in der Schweiz mathematisch nicht mehr aufgeht. Nicht wegen mangelndem Fleiss, nicht wegen falscher Lebensplanung – sondern wegen eines Marktes, der strukturell versagt, politisch beschützt wird und technologisch im Tiefschlaf verharrt.

Die Weltrangliste der Hoffnungslosigkeit

Wer verstehen will, wie weit die Schweiz im globalen Vergleich beim Wohneigentum wirklich steht, muss zuerst die nackten Zahlen kennen.

Rund 8,5 Jahre muss ein Durchschnittshaushalt in der Schweiz arbeiten, um so viel zu verdienen, wie eine typische Eigentumswohnung kostet. Das klingt zunächst erträglich. Doch dieser Wert ist irreführend – er berücksichtigt nicht die berüchtigten Tragbarkeitsregeln der Schweizer Banken, die verlangen, dass die Wohnkosten maximal ein Drittel des Bruttoeinkommens ausmachen dürfen.

Die Realität sieht brutaler aus: Nur gerade 3 Prozent der Haushalte haben ein Einkommen, welches hoch genug ist, um ein durchschnittliches Einfamilienhaus zu erwerben. Im Schweizer Schnitt kostet das Muster-Einfamilienhaus 1’255’000 Franken – und bereits für eine einfache Eigentumswohnung im Wert von CHF 900’000 ist ein Einkommen von rund CHF 160’000 erforderlich.

Der Schweizer Medianlohn beträgt pro Jahr 80’000 Franken. Arbeiten in einem Zweipersonen-Haushalt beide Personen Vollzeit, fehlt in Bern immer noch fast die Hälfte des Einkommens, um die geforderten Tragbarkeitsrichtlinien zu erfüllen.

Anders gesagt: Ein Schweizer Durchschnittspaar, beide voll berufstätig, kauft kein Haus. Es verwaltet eine Absage.

Der europäische Vergleich: Wer steht wo?

Damit der Schmerz richtig sitzt, lohnt sich der Blick über die Landesgrenze.

Gemäss dem Deloitte Property Index ist es am schwierigsten, Immobilien in der Slowakei, Tschechien und Serbien zu kaufen. Für eine Eigentumswohnung von 70 Quadratmetern muss man in Belgien 4,3 Jahre, in Norwegen 4,7 Jahre und in Dänemark 5 Jahre lang sparen – in Tschechien hingegen 13,3 Jahre und in der Slowakei noch länger.

Im Vergleich zu den USA, wo Haushalte nur rund vier Jahre arbeiten müssen, steht die Schweiz schlechter da. In Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich dauert es überall länger als in der Schweiz – in Frankreich ganze 13,5 Jahre.

Die Schweiz ist also nicht das schlimmste Land in Europa – aber sie ist auf dem direkten Weg dorthin. Denn während sich das Verhältnis in Deutschland seit zwanzig Jahren kaum verändert hat und die Löhne dort mit den Hauspreisen Schritt halten konnten, gilt in der Schweiz das genaue Gegenteil: Seit dem Jahr 2000 sind die Immobilienpreise in der Schweiz um mehr als 70 Prozent gestiegen, die Reallöhne aber nur um 20 Prozent.

Und die Kurve zeigt weiter nach oben. In der Schweiz sind die Immobilienpreise 2025 weiter gestiegen. Eigentumswohnungen haben sich noch stärker verteuert als Einfamilienhäuser. Ende 2024 lag der Durchschnittspreis für Einfamilienhäuser bei 7572 Franken pro Quadratmeter, für Eigentumswohnungen bei 8859 Franken.

Das Paradox der niedrigen Eigentumsquote

Wer denkt, hohe Preise führen dazu, dass die Schweizer mehrheitlich Eigentümer sind, liegt falsch. Das Gegenteil ist wahr.

Die Wohneigentumsquote in der Schweiz ist im internationalen Vergleich relativ gering: Nur rund 36 Prozent aller dauernd bewohnten Wohnungen werden von ihren Eigentümern selbst bewohnt. Das ist der geringste Anteil unter allen europäischen Ländern.

Die Schweiz ist ein Land der Mieter – nicht aus Überzeugung, sondern aus Resignation. Und dieses Paradox hat einen Namen: Das reichste Land Europas mit dem tiefsten Anteil an Wohneigentümern. Statt Eigentum schafft man Abhängigkeit. Statt Vermögensaufbau schafft man Mieterbiografien, die das gesamte Arbeitsleben umspannen.

Beton, Stein und hundert Jahre Stillstand

Doch warum sind Schweizer Immobilien so teuer? Neben dem knappen Boden und der hohen Nachfrage durch Zuwanderung gibt es einen Faktor, über den die Baulobby am liebsten schweigt: Die Schweiz baut wie vor hundert Jahren.

Betonskelette, handwerkliche Einzelproduktion auf der Baustelle, aufwendige und langwierige Bewilligungsverfahren, kantonale Sonderwege im Baurecht – das ist das Fundament des Schweizer Immobilienmarktes. Innovation? Fehlanzeige. Während in Skandinavien, den Niederlanden, Deutschland und Japan der industrielle Vorfertigung, der Modulbau und die digitale Bauplanung längst den Standard definieren, klebt die Schweizer Baubranche an bewährten Strukturen, die vor allem eines schützen: die eigenen Margen.

Der modulare Holzbau, der in Ländern wie Schweden und Finnland serielle Produktion zu einem Bruchteil der Kosten ermöglicht, fristet in der Schweiz eine Nischenexistenz. Zwar gibt es vereinzelte Leuchtturmprojekte, doch im Massenmarkt dominiert weiterhin die traditionelle Massivbauweise – kostspielig, langsam und in der Erstellung sündhaft teuer.

Das Ergebnis dieser Innovationsresistenz: Während seit dem Jahr 2010 ein durchschnittliches Einfamilienhaus um 40 Prozent und eine Eigentumswohnung um 35 Prozent teurer wurde, haben sich die Löhne in dieser Zeitperiode nur um 8 Prozent erhöht.

Man investiert in eine Bausubstanz, die mit technologischen Massstäben von heute betrachtet schlicht überholt ist. Energetisch oft mangelhaft, digital kaum integriert, auf eine Bewohnerstruktur zugeschnitten, die es in zwanzig Jahren in dieser Form nicht mehr geben wird.

Der EU-Schatten über dem Eigenheim

Und nun kommt das, was niemand offen ausspricht: Die bilateralen Annäherungen an die EU verändern den Schweizer Immobilienmarkt grundlegend – und viele der Häuser, die heute gebaut werden, stehen in wenigen Jahren vor einem massiven Wertproblem.

Die Lage ist konkret: Die Verhandlungen zum Paket Schweiz–EU (Bilaterale III) wurden im Dezember 2024 materiell und im Mai 2025 formell abgeschlossen. Am 2. März 2026 haben der Bundespräsident und die Präsidentin der Europäischen Kommission die Abkommen unterzeichnet. Das Paket liegt nun dem Parlament vor – und ein Referendum ist wahrscheinlich.

Doch der Weg zu Brüssel ist nicht mehr aufzuhalten. Der Zug fährt. Und mit der schrittweisen Übernahme von EU-Recht werden auch Bauvorschriften, Energieeffizienzstandards und Raumplanungsregeln der EU für die Schweiz bindend – früher oder später.

Die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) schreibt für Neubauten ab 2028 den Nullemissionsstandard vor. Bestandsgebäude müssen schrittweise saniert werden. Wer heute ein Haus kauft, das mit Ölheizung, ohne Wärmedämmung nach Schweizer Mindeststandard und ohne Photovoltaik dasteht, investiert in ein Sanierungsobjekt der Zukunft. Der Wertverlust für solche Liegenschaften wird erheblich sein.

Die Ironie: Die Schweizer Baubranche baut munter weiter nach altem Schema – und die Käufer zahlen Millionenpreise für Gebäude, die in wenigen Jahren enorme Nachfolgekosten verursachen werden. Wer heute ein Einfamilienhaus in der Schweiz kauft, kauft nicht nur eine Immobilie. Er kauft die zukünftige Pflicht zur teuren Totalsanierung.

Die Politiker und der Sessel in Brüssel

Hinter all dem steht eine politische Klasse, die keine Anreize hat, das Problem zu lösen – weil ein Grossteil von ihr das Problem ist.

Die Schweizer Immobilienwirtschaft ist aufs Engste mit dem Milizparlament verflochten. Verwaltungsräte von Bauunternehmen, Immobilienfonds und Pensionskassen sitzen im National- und Ständerat. Sie schreiben Baugesetze und profitieren von hohen Baupreisen gleichzeitig. Diese Doppelrolle ist systemisch.

Und dann ist da noch die Europafrage. Bereits beim Unterzeichnungsakt in Brüssel bezeichneten Kritiker den Vorgang als demokratiefeindlich: Noch bevor Parlament und Stimmbevölkerung darüber entschieden hatten, unterschrieb der Bundesrat den neuen EU-Vertrag.

Das Muster ist bekannt. Die Weichen werden gestellt, bevor das Volk abstimmt. Die institutionellen Positionen werden besetzt, bevor das Referendum kommt. Man bereitet sich vor – nicht für die Schweiz, sondern für das, was nach der Schweiz kommt.

Der EU-Beitritt ist nicht mehr eine Frage des Ob. Er ist eine Frage des Wann und in welcher Form. Die SP formuliert es offen: Die Schweiz erreicht mit einem EU-Beitritt volles Mitspracherecht statt automatischer Rechtsübernahme. Das klingt vernünftig – und ist doch der Einstieg in die Vollintegration.

Wer heute in ein Schweizer Eigenheim investiert, tut das in einem institutionellen Umfeld, das sich fundamental verändern wird. Bauvorschriften aus Brüssel. Energiestandards aus Brüssel. Mietrecht mit EU-Kompatibilität. Raumplanung nach EU-Richtlinien.

Das Fazit: Ein Markt auf Ablaufdatum

Die Schweiz baut teuer, baut schlecht und baut rückwärts. Sie produziert Wohnraum zu Preisen, die nur 3 Prozent der Bevölkerung aus eigener Kraft stemmen können. Sie ignoriert Innovationen, die anderswo längst bezahlbares Wohneigentum für den Mittelstand ermöglichen. Und sie verkauft das Ganze als Qualität, Swissness und Werthaltigkeit.

Wer heute ein Eigenheim kauft, kauft in der Schweiz nicht Freiheit. Er kauft eine Hypothek, die ihn 50 bis 80 Jahre an eine Bank bindet, ein Gebäude, das in 15 Jahren sanierungspflichtig ist, und ein politisches System, das dabei ist, seine Souveränität stillschweigend nach Brüssel zu transferieren.

Der Traum vom Eigenheim ist in der Schweiz nicht mehr der Weg in die Freiheit. Er ist das teuerste Produkt einer Branche, die seit hundert Jahren nichts Grundlegendes verändert hat – und die darauf zählt, dass es auch so bleibt.

Noch.

Nico Stino ist Gründer von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal. Dieser Artikel erscheint im Rahmen der Swissvox-Berichterstattung zu Schweizer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.