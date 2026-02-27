Von Nico Stino

Wie eine Zürcher Boutique-Bank zum globalen Geldwäschereiknoten für Iran, Russland und Venezuela wurde – und warum Washington der Schweizer Aufsicht zuvorkam

Auf der Brandschenkestrasse, wo die Zürcher Finanzwelt ihre gepflegte Stille kultiviert, schlug am vergangenen Donnerstag ein regulatorischer Blitz ein. Sein Ursprung lag nicht in Bern, nicht im Bundesverwaltungsgericht, sondern in Washington – und er traf eine Bank, die kaum jemand kannte.

Die Mitteilung des amerikanischen Finanzministeriums vom 26. Februar 2026 war in jenem nüchternen Bürokratenjargon verfasst, der über seine scheinbare Trockenheit hinwegtäuscht: Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) schlage vor, die MBaer Merchant Bank AG als «Primary Money Laundering Concern» einzustufen. Neun Wörter, die das Ende einer Bank bedeuten können.

Für Eingeweihte war die Botschaft unmissverständlich. Section 311 des USA PATRIOT Act, jenes nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 geschaffene Instrument, verleiht Washington die Macht, jedes Finanzinstitut der Welt vom Zugang zum US-Dollar abzuschneiden. Es ist, wie Compliance-Experten es nennen, die «nukleare Option» der amerikanischen Finanzregulierung – selten eingesetzt, aber vernichtend in ihrer Wirkung.

MBaer Merchant Bank: Der Name klingt nach Tradition, nach solidem Schweizer Privatbankwesen, nach diskreter Vermögensverwaltung für betuchte Unternehmer. Gegründet 2018 von Michael Bär, einem Ururenkel des legendären Julius Bär, positionierte sich das Institut als agile Boutique für jene Klientel, die von den Grossbanken als zu unbequem oder zu kleinvolumig abgelehnt wird. Mit einer Bilanzsumme von rund 245 Millionen Franken belegt es Platz 200 der Schweizer Banken. Eine Fussnote, könnte man meinen.

Doch die Diskrepanz zwischen Bilanzgrösse und den verwalteten Vermögen – zuletzt auf geschätzte 4,5 Milliarden Franken beziffert – hätte Aufsichtsbehörden aufhorchen lassen müssen. Heute, im Nachhinein, erscheint sie als eines der klarsten Warnsignale.

Der lange Weg in die Grauzone

Um zu verstehen, wie ein so kleines Institut zum «Hochgeschwindigkeits-Zugangsknoten» für sanktionierte Staaten und kriminelle Netzwerke werden konnte, muss man die Nischenstrategie der Bank nüchtern betrachten. MBaer pflegte bewusst Märkte, die für Grossbanken nach der Finanzkrise 2008 und der verschärften Regulierung als «toxic» galten: den Nahen Osten, Zentralasien, ausgewählte Klientel aus dem postsowjetischen Raum.

Das Geschäftsmodell war nicht illegal per se. Viele Privatbanken suchen Nischen, die die UBS oder Credit Suisse (heute Teil der UBS) meiden. Das Problem entsteht dort, wo die Risikoprüfung systematisch versagt oder bewusst umgangen wird. Laut dem FinCEN-Bericht war bei MBaer Letzteres der Fall.

Die Eigentümerstruktur der Bank – neben Schweizer Investoren auch Minderheitsaktionäre im Nahen Osten und Asien – erschwerte die Transparenz zusätzlich. Wer letztlich hinter den Briefkastengesellschaften stand, die Gelder in die Bank einbrachten, blieb bewusst im Dunkeln. Genau das war, so die amerikanischen Ermittler, der Kern des Geschäftsmodells.

Drei Schauplätze, ein Muster

Die Vorwürfe des US-Finanzministeriums gliedern sich in drei geopolitisch brisante Komplexe, die zusammen ein Bild systematischer Komplizenschaft zeichnen.

Iran: Über 37 Millionen Dollar soll MBaer für ein internationales Ölschmuggelsystem bewegt haben. Die Gelder flossen, so FinCEN, in die Kassen der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und deren Quds-Brigade – jene paramilitärische Einheit, die Washington für Terrorfinanzierung und geopolitische Destabilisierung verantwortlich macht. Der Mechanismus: Rohöl wurde unter falschen Flaggen und über verschachtelte Handelsgesellschaften verkauft, die Erlöse über Schweizer Konten gewaschen.

Russland: Der russischsprachige Kundenstamm bildete nach Angaben der Ermittler den grössten Anteil der verwalteten Vermögen. Darunter Akteure im direkten Umfeld des Kremls, sanktionierte Oligarchen, die nach dem Februar 2022 und der westlichen Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine dringend Zugang zu Dollars und Euro benötigten. MBaer bot diesen Zugang – über Konstruktionen, die den wahren wirtschaftlich Berechtigten verschleierten.

Venezuela: Seit 2020 wurden Transaktionen im Zusammenhang mit massiver Korruption rund um den staatlichen Ölkonzern PDVSA abgewickelt. Millionen Barrel Rohöl wurden unter Umgehung amerikanischer Sanktionen verkauft, die Erträge in das globale Finanzsystem eingespeist. MBaer fungierte dabei, so die Anklage, als Drehscheibe für Gelder, die nirgendwo sonst problemlos untergebracht werden konnten.

«MBaer hat im Namen illegaler Akteure mit Verbindungen zum Iran und zu Russland über hundert Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem geschleust. Banken sollten sich bewusst sein, dass das US-Finanzministerium die Integrität des US-Finanzsystems mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aggressiv schützen wird.»



Scott Bessent, US-Finanzminister, 26. Februar 2026

Die Zahl – über 100 Millionen Dollar – wirkt angesichts einer Bilanzsumme von 245 Millionen zunächst unglaubwürdig. Doch Geldwäsche funktioniert nicht wie ein normales Bankgeschäft. Das Geld fliesst durch, wird nicht gehalten. Die Bank ist das Rohr, nicht der Tank.

Das Versteckspiel vor der FINMA

Besonders brisant ist, was hinter den Kulissen der schweizerischen Aufsicht ablief. Ende 2024 hatte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Untersuchung eingeleitet – ein Vorgang, der in der Branche zwar bemerkt, aber mangels öffentlicher Kommunikation nicht weiter beachtet wurde. Was die FINMA vorfand oder nicht vorfand, wurde durch ein laufendes Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht weitgehend unter Verschluss gehalten.

Laut FinCEN-Bericht reagierte die Bankführung auf die Untersuchung nicht mit Kooperation, sondern mit aktiver Verschleierung. Informationen über russische Kunden wurden bewusst zurückgehalten, Daten auf verdeckte Weise gespeichert. Und das Erschreckende: Diese Massnahmen sollen nicht auf Initiative einzelner Mitarbeitender entstanden sein. Ein Gründungspartner der Bank soll die Koordination persönlich überwacht haben.

Hier offenbart der Fall eine strukturelle Schwäche des Schweizer Finanzplatzes. Die FINMA ist eine respektierte Aufsichtsbehörde. Doch ihre Instrumente sind gerichtsgebunden, ihre Kommunikation während laufender Verfahren eingeschränkt, ihre Durchsetzungsmacht gegenüber entschlossen handelnden Akteuren begrenzt. Washington hat das erkannt – und genutzt.

Während die FINMA im rechtlichen Gestrüpp gefangen war, nutzte das US-Finanzministerium die schiere Macht des Dollars, um Fakten zu schaffen. Mit einer Pressemitteilung wurden öffentlich Vorwürfe erhoben, die in der Schweiz so nie hätten kommuniziert werden können. Es ist eine Form der extraterritorialen Regulierung, die im Schweizer Rechtssystem keine Entsprechung hat.

Ergänzend bewirbt das US-Justizministerium sein Whistleblower-Programm – ein Signal, das in der Schweizer Bankenlandschaft als Einladung zur «Kopfgeldjagd» wahrgenommen wird. Wer Insiderwissen über Verstösse liefert, kann mit substanziellen finanziellen Belohnungen rechnen. Das traditionelle Schweizer Bankgeheimnis, das einst als undurchdringlich galt, wird so von innen unterminiert.

Ein Name, zwei Welten

Um Verwechslungen zu vermeiden: Die MBaer Merchant Bank AG hat mit der Julius Bär Gruppe juristisch und institutionell nichts gemein. Michael Bär, der Gründer, schied 2018 aus dem Familienunternehmen aus und baute sein eigenes Institut auf. Doch er nutzte den prestigeträchtigen Namen – und damit ein Kapital, das ihm nicht allein gehörte.

In der Zürcher Finanzwelt ist die Reaktion der Familie Bär und des Instituts Julius Bär auf die Affäre von gespanntem Interesse. Der Name steht für eine der erfolgreichsten Privatbankendynastien der Schweiz. Der Nachname als Werbebotschaft, eingebettet in das Kürzel MBaer, suggerierte Kontinuität und Vertrauenswürdigkeit gegenüber einer internationalen Klientel, die genau das suchte.

Was bleibt, ist eine bittere Lehre über die Grenzen des Vererbten: Ein Name kann Türen öffnen. Er kann aber auch die Glaubwürdigkeit einer ganzen Familientradition beschädigen, wenn das Handeln des Namensträgers in diametralem Widerspruch zu dem steht, wofür der Name steht.

Die nukleare Option und ihre Folgen

Historisch ist Section 311 ein Instrument, das mit Bedacht eingesetzt wird. Zu gross sind die geopolitischen Nebeneffekte einer solchen Massnahme, zu empfindlich die Beziehungen zwischen den USA und dem jeweiligen Gaststaat der betroffenen Bank. Doch wenn es zum Einsatz kommt, ist die Wirkung verheerend.

Das Präzedenzbeispiel ist die lettische ABLV Bank. Im Februar 2018 stufte FinCEN das Institut ebenfalls als «Primary Money Laundering Concern» ein, unter anderem wegen Verbindungen zu nordkoreanischen Rüstungsprogrammen. Innerhalb weniger Wochen kollabierten die Einlagen, die Europäische Zentralbank verweigerte weitere Liquiditätshilfe – und die Bank meldete ihre freiwillige Liquidation an. Vom FinCEN-Entscheid bis zum Ende vergingen weniger als drei Monate.

Für MBaer sind die Mechanismen dieselben. Das Verbot für US-Finanzinstitute, Korrespondenzkonten für die Zürcher Bank zu führen, schneidet das Institut vom internationalen Zahlungsverkehr in Dollar ab. Da der Dollar das Rückgrat des Welthandels bleibt und nahezu alle bedeutenden Devisen-Transaktionen über das amerikanische Finanzsystem abgewickelt werden, bedeutet dies faktische Isolation. Keine seriöse Gegenpartei weltweit kann es sich leisten, eine von Washington gebrandmarkte Bank weiter zu bedienen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat MBaer die Vorwürfe pauschal zurückgewiesen. Die Bank habe stets im Einklang mit den geltenden Vorschriften operiert, hiess es in einer knappen Stellungnahme. Doch die Erfahrung mit ABLV zeigt: Solche Dementis sind das letzte Aufbäumen vor dem unausweichlichen Ende.

Das Ende der Schweizer Nische?

Der Fall MBaer ist kein Einzelfall. Er ist ein Symptom einer grundlegenden Verschiebung im globalen Finanzsystem – jener «permanenten Bifurkation», von der Ökonomen und Geopolitiker seit einigen Jahren sprechen.

Auf der einen Seite steht das G7-System: hochgradig transparent, US-reguliert, mit Compliance als existenzielle Voraussetzung. Auf der anderen Seite entsteht eine Peripherie – Finanzhubs wie Dubai oder Hongkong, technologische Alternativen wie das mBridge-Projekt der Zentralbanken mehrerer aufstrebender Wirtschaften, das Transaktionen in digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) ausserhalb des Dollar-Systems abwickeln will.

Kleine Institute wie MBaer versuchten, zwischen diesen Welten zu vermitteln: den Zugang zum Dollarraum zu verkaufen an jene, die ihn nicht mehr direkt erhalten. Experten wie Professor Michael Levi, ein renommierter Kriminologe an der Cardiff University, sehen solche Banken als «Versuchskaninchen» – Laboratorien für die Frage, wie weit die alternative Finanzarchitektur bereits trägt. Die Antwort, die Washington mit der MBaer-Massnahme gibt, ist eindeutig: Nicht weit genug, um dem Griff der Dollar-Hegemonie zu entkommen.

Für den Finanzplatz Schweiz stellt sich damit eine Frage, die über den konkreten Fall weit hinausgeht. Die traditionelle Neutralität des Landes wurde im Banking stets als Geschäftsvorteil verstanden: Man hielt sich aus Konflikten heraus, bot allen Parteien diskrete Dienstleistungen an, vertraute auf die Solidität des eigenen Rechtssystems. Diese Logik funktioniert nicht mehr in einer Welt, in der der US-Dollar als geopolitische Waffe eingesetzt wird.

Die Schweiz hat in den vergangenen Jahren – unter dem Druck des OECD-Programms gegen schädliche Steuerpraktiken, der FATF-Standards und der amerikanischen FATCA-Gesetzgebung – erhebliche Anpassungen vorgenommen. Der automatische Informationsaustausch, einst undenkbar, ist Realität geworden. Das klassische Bankgeheimnis existiert in seiner alten Form nicht mehr.

Doch der Fall MBaer zeigt, dass die Transformation noch nicht abgeschlossen ist. Solange kleine Institute in Nischen operieren können, die sich dem Blick der FINMA entziehen, und solange die Koordination zwischen Schweizer und amerikanischen Behörden unvollständig bleibt, werden weitere Fälle folgen. Washington wird nicht warten.

Transparenz als Überlebensbedingung

Die Lehre aus diesem Fall ist brutal in ihrer Schlichtheit: In der neuen geopolitischen Ordnung des Finanzwesens ist Transparenz keine ethische Kür, sondern eine kommerzielle Überlebensvoraussetzung. Wer sich im Graubereich bewegt, riskiert nicht nur Bussen oder Lizenzentzug durch die Heimatbehörde. Er riskiert den Totalausschluss aus dem globalen Finanzsystem – verordnet von einer Behörde, die 9000 Kilometer entfernt sitzt und über kein Mandat verfügt, das die Schweiz je erteilt hat.

Das ist eine beunruhigende Verschiebung der Souveränität. Und doch ist sie, so zeigt der Fall MBaer, die Realität, in der Schweizer Banken heute operieren. Wer das ignoriert, ist nicht neutral. Er ist naiv.

ZUM HINTERGRUND

Section 311 des USA PATRIOT Act (2001) ermächtigt das US-Finanzministerium, ausländische Finanzinstitute als «Primary Money Laundering Concern» einzustufen. Die schärfste der möglichen Massnahmen ist das Verbot für US-Institute, Korrespondenzkonten für das betroffene Institut zu führen – faktisch ein Ausschluss aus dem Dollar-System. Seit Inkrafttreten wurde das Instrument gegen weniger als zwanzig Institute weltweit eingesetzt. Die bekanntesten Fälle betreffen die BDA Merchant Bank (Belize, 2005), die Banco Delta Asia (Macau, 2005, Verbindungen zu Nordkorea) und die ABLV Bank (Lettland, 2018). In allen Fällen folgte die Liquidation des Instituts innerhalb weniger Monate.