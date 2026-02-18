Die Wettbewerbskommission hat ihre Untersuchung gegen mutmassliche Submissionsabreden im Kanton Jura massiv ausgeweitet. Was im November 2025 mit sechs verdächtigen Unternehmen begann, betrifft nun zwanzig Firmen und potenziell über 150 Ausschreibungen aus einem Jahrzehnt. Das Muster ist bekannt – und erschreckend.

Von Nico Stino | 18. Februar 2026

Es ist ein Dienstagmorgen im Februar 2026, als Polizeifahrzeuge vor mehr als einem Dutzend Baufirmen im Kanton Jura vorfahren. Die Beamten klopfen an Türen, stellen Fragen, beschlagnahmen Dokumente und Datenträger. Was sich nach einer Routineoperation anhört, ist in Wirklichkeit eine der grössten koordinierten Razzien, die der kleine Schweizer Grenzkanton je erlebt hat. Die Wettbewerbskommission (Weko) hat ihre Untersuchung zu mutmasslichen Submissionsabreden im Baugewerbe des Kantons Jura ohne Vorankündigung drastisch ausgeweitet – von sechs auf nunmehr zwanzig Unternehmen.

Für die betroffenen Firmen, ihre Mitarbeitenden und Eigentümer ist es ein schwarzer Tag. Für die Schweizer Wettbewerbspolitik hingegen ist es ein Zeichen, dass der Kampf gegen illegale Absprachen im Bauwesen keineswegs gewonnen ist. Und für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – nicht nur im Jura, sondern in der ganzen Schweiz – ist es eine erneute Erinnerung daran, wie teuer das System der stillen Absprachen am Ende kommt.

Von sechs auf zwanzig: Die Eskalation

Die Geschichte des jurassischen Baukartells beginnt öffentlich im November 2025, als die Weko erstmals ein Verfahren gegen sechs Unternehmen wegen Beteiligung an möglichen Submissionsabreden eröffnet. Die Meldung geht im täglichen Nachrichtenrauschen unter. Sechs Firmen in einem kleinen Kanton – das klingt nach einem regionalen Randproblem.

Doch die Ermittler stiessen auf mehr, als sie erwartet hatten. Aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse weitete die Weko das Verfahren am 17. Februar 2026 auf insgesamt zwanzig Unternehmen aus. Der Verdacht wiegt schwer: Die Firmen sollen ihre Offerten und Preise während mehrerer Jahre für Beschaffungen der öffentlichen Hand und Privater koordiniert haben. Potenziell betroffen seien mehr als 150 Ausschreibungen im Hoch- und Tiefbau aus den Jahren 2016 bis 2025 – eine ganze Dekade mutmasslicher Wettbewerbsverzerrungen.

Die Liste der beschuldigten Unternehmen liest sich wie ein Who’s who der jurassischen Baubranche. Neben kleineren Betrieben wie Francis Beuchat Sàrl, Mendez Constructions Sàrl oder René Seuret S.A. stehen auch mittelgrosse Regionalunternehmen wie Georges Chételat SA, Laurent Membrez SA oder Les Fils de Marc Joliat S.A. unter Verdacht. Besonders auffällig: Auch Ableger von überregional tätigen Konzernen sollen involviert sein. Namentlich Marti Arc Jura SA gehört zur Berner Marti Holding AG, einem der grossen Baukonzerne der Schweiz. Das zeigt: Kartellrechtsverstösse im Bauwesen sind kein Phänomen kleiner Hinterhoffirmen. Sie reichen bisweilen bis in die Chefetagen nationaler Unternehmen.

Alle genannten Firmen gelten als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Die Weko betont ausdrücklich, dass zunächst zu prüfen sei, ob tatsächlich kartellrechtlich unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen.

Die Mechanik des Betrugs

Um zu verstehen, warum Submissionsabreden so verheerend sind, muss man verstehen, wie sie funktionieren. Bei öffentlichen Ausschreibungen – ob für den Bau einer Strasse, einer Schule oder einer Kanalisation – sind Unternehmen verpflichtet, unabhängig voneinander Angebote einzureichen. Der Auftraggeber, in der Regel die öffentliche Hand, wählt dann das wirtschaftlich günstigste Angebot. So lautet die Theorie.

In der Praxis der mutmasslichen Abreden im Jura lief es offenbar anders. Unternehmen sollen sich im Voraus abgesprochen haben: Wer bekommt welchen Auftrag? Zu welchem Preis? Wer reicht ein bewusst zu hohes «Deckoffert» ein, um den vorab designierten Gewinner nicht zu gefährden? Diese Praxis – im Fachjargon auch «cover pricing» genannt – schafft eine Fassade des Wettbewerbs, wo in Wirklichkeit keiner stattfindet. Der Auftraggeber glaubt, mehrere unabhängige Angebote zu erhalten und das beste auszuwählen. In Wahrheit hat das Ergebnis bereits vor der Ausschreibung festgestanden.

Die Folgen sind direkt messbar: Preise sind höher als sie es in einem echten Wettbewerb wären. Öffentliche Kassen werden belastet. Steuergeld, das für andere Zwecke fehlt – Schulen, Spitäler, Sozialleistungen – fliesst in die Gewinne absprechender Unternehmen. Gleichzeitig werden ehrliche Mitbewerber systematisch verdrängt, die sich nicht am Kartell beteiligen wollen.

Noch gravierender: Submissionsabreden hemmen Innovation. Wer den Auftrag sowieso bekommt, hat keinen Anreiz, effizienter zu arbeiten, neue Technologien einzusetzen oder Kosten zu senken. Die Baubranche stagniert, während Auftraggeber die Zeche zahlen.

Die Verbindung nach Neuenburg

Das jurassische Baukartell ist kein isoliertes Phänomen. Es hat eine direkte Verbindung zu einem laufenden Verfahren im Nachbarkanton Neuenburg. Bereits Ende 2023 hatte die Weko begonnen, in Neuenburg wegen eines möglichen Baukartells zu ermitteln. Dort stehen 19 Firmen im Verdacht, sich zwischen 2013 und 2023 bei rund 100 Ausschreibungen im Tief- und Hochbau abgesprochen zu haben. Im Zuge dieser Ermittlungen stiessen die Wettbewerbshüter offenbar auf Indizien, dass einige der beteiligten Firmen ihr mutmassliches Fehlverhalten auch über die Kantonsgrenze in den Jura ausgedehnt hatten.

Das Muster ist aufschlussreich: Baukartelle erstrecken sich selten über ein enges geografisches Gebiet. Sie folgen den Wirtschaftsverflechtungen, den gemeinsamen Handelsräumen, den überregionalen Netzwerken. Unternehmen, die in Neuenburg miteinander Absprachen getroffen haben sollen, haben offensichtlich dieselben Spielregeln im Jura angewendet – obwohl oder vielleicht gerade weil dort eine separate Kartellwächter-Untersuchung noch nicht lief.

Was die Sache besonders brisant macht: Die mutmasslichen Absprachen im Jura sollen bis ins Jahr 2025 gedauert haben. Die beteiligten Firmen sollen also noch koordiniert haben, als im Nachbarkanton Neuenburg längst Hausdurchsuchungen liefen. Entweder waren sie der Überzeugung, unentdeckt zu bleiben – oder sie sahen im fortgesetzten System keine Alternative mehr.

Das Bündner Trauma als Warnung

Die Schweiz hat diese Geschichte bereits einmal erlebt – und sie ist noch nicht verarbeitet. Das Bündner Baukartell gilt bis heute als der grösste Fall von Submissionsabreden in der Schweizer Geschichte. Zwischen 2004 und 2012 sprachen zwölf – und nach vollständiger Aufarbeitung letztlich vierzig – Bündner Bauunternehmen Aufträge bei über 1160 Bauprojekten miteinander ab. Der Gesamtwert der betroffenen Aufträge belief sich auf mindestens 190 Millionen Franken. Die Weko verhängte Bussen von insgesamt 11 Millionen Franken. Der Kanton Graubünden handelte anschliessend Vergleiche aus, bei denen die beteiligten Firmen insgesamt rund 9 Millionen Franken zahlten.

Das Erschütternde am Bündner Fall war nicht nur das Ausmass des Kartells, sondern was sich dahinter verbarg: eine Kultur der Vertuschung und eine Unterlassung der Behörden. Eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) stellte fest, dass Mitglieder der kantonalen Verwaltung Graubündens die Absprachen zumindest vermutet, aber wenig dagegen unternommen hatten. Die Verflechtungen reichten bis in die Regierung hinauf. Besonders dunkel: Als der Whistleblower Adam Quadroni das Unterengadiner Baukartell, dem er selbst angehört hatte, an die Öffentlichkeit brachte, wurde er im Sommer 2017 von einem Sonderkommando der Polizei in die Psychiatrie eingeliefert. Ob die Polizei damals vom Kartell instrumentalisiert wurde, war Gegenstand der PUK-Untersuchung.

Der Bündner Fall hat gezeigt, dass Baukartelle nicht entstehen, weil ein paar kriminelle Einzelgänger das System ausnutzen. Sie entstehen, weil eine Branche, eine Region, ein ganzes Milieu die Absprachen über Jahre als normal betrachtet – und weil die Kontrollmechanismen versagen oder aktiv ausgehebelt werden.

Strukturelle Anfälligkeit der Baubranche

Die Baubranche ist aus ökonomischen Gründen besonders anfällig für Kartellbildung. Das ist keine Entschuldigung – aber eine Erklärung, die ernst genommen werden muss.

In einem kleinen Kanton wie dem Jura kennen sich die Akteure. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Unternehmen, die für bestimmte Bauvorhaben überhaupt als Anbieter infrage kommen. Der Transport von Baumaterialien ist kostspielig, weshalb lokale Firmen einen natürlichen Standortvorteil gegenüber auswärtigen Konkurrenten geniessen. Diese geografische Marktabgrenzung schafft überschaubare Oligopole – Verhältnisse, in denen sich die Firmenchefs regelmässig begegnen, ob bei Verbandssitzungen, Gemeindeanlässen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Hinzu kommt: Der Bauauftragsstrom der öffentlichen Hand ist planbar. Gemeinden und Kantone veröffentlichen ihre Investitionsvorhaben. Wer in der Branche vernetzt ist, weiss früh, welche Projekte kommen. Das schafft Gelegenheiten für Absprachen – und den Anreiz, sie zu nutzen. Wenn alle Mitbewerber dabei sind, fühlt sich die Absprache nicht wie Betrug an. Sie fühlt sich wie Marktrealität an.

Diese Struktur erklärt, warum Baukartelle nicht nur in Graubünden und im Jura aufgeflogen sind, sondern auch in anderen Schweizer Regionen und europäischen Ländern immer wieder entdeckt werden. Es ist ein systemisches Problem, kein regionales.

Die Rolle der Weko

Die Wettbewerbskommission hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie im Bauwesen konsequent vorgeht. Im Bündnerland führte sie zehn separate Untersuchungen durch, die sie 2019 abschloss. 2022 eröffnete sie eine Untersuchung zu möglichen Absprachen bei Strassensanierungen in der Romandie, die Firmen aus den Kantonen Freiburg, Jura, Neuenburg und Waadt betraf. Die aktuelle Ausweitung auf zwanzig jurassische Unternehmen zeigt, dass die Behörde gelernt hat: Was zunächst klein wirkt, kann grösser sein. Und was in einem Kanton entdeckt wird, findet sich oft auch anderswo.

Die Methode der Weko ist klar: Hausdurchsuchungen am frühen Morgen, Sicherstellung von Dokumenten und digitalen Beweismitteln, dann jahrelange Auswertung. Eine solche Untersuchung dauert in der Regel drei Jahre. Die Weko weiss, dass sie nur bei triftigem Anfangsverdacht mit Polizeieinsätzen vorgeht. Rein rechtlich gilt die Unschuldsvermutung – das betonen die Wettbewerbshüter zu Recht. Doch wer die Praxis kennt, weiss: Ohne belastbare Indizien werden keine Razzien durchgeführt.

Wie das Verfahren endet, ist offen. Möglich ist eine Einstellung mangels Beweisen. Wahrscheinlicher, angesichts der Ausdehnung auf zwanzig Firmen, ist eine Sanktionierung. Im Bündner Fall zeigte sich, dass Unternehmen, die mit der Behörde kooperieren und Selbstanzeige erstatten, mit deutlich reduzierten Bussen davonkommen können. Ob dieser Anreiz in der jurassischen Baubranche genutzt wird, bleibt abzuwarten.

Was auf dem Spiel steht

Für die betroffenen Unternehmen kann das Verfahren existenzbedrohend sein. Hohe Bussen, Reputationsschäden, der mögliche Ausschluss von zukünftigen Ausschreibungen – das sind reale Konsequenzen. Für kleine und mittlere Betriebe, die im Jura den Grossteil der Branche ausmachen, kann eine Kartellrechtsbusse die finanzielle Grundlage gefährden.

Für den Kanton Jura stellt sich eine andere Frage: Wurden öffentliche Gelder verschwendet? Wenn 150 Ausschreibungen über eine Dekade von Preisabsprachen betroffen waren, dürften die zu viel bezahlten Beträge substanziell sein. Wie im Bündner Fall wird der Kanton gut daran tun, nach Abschluss des Weko-Verfahrens zivilrechtliche Schritte zu prüfen – Vergleichszahlungen oder Klagen auf Schadenersatz. In Graubünden brachten solche Vergleiche insgesamt rund 9 Millionen Franken in die öffentlichen Kassen zurück. Im jurassischen Fall könnte eine ähnliche Rechnung aufgemacht werden.

Und für die Bauwirtschaft als Ganzes ist das Verfahren ein Signal: Die Toleranz gegenüber Submissionsabreden ist aufgebraucht. Compliance-Programme, interne Kontrollmechanismen und eine Unternehmenskultur, die Kartellrecht ernst nimmt, sind keine Kür mehr – sie sind Pflicht.

Die langen Schatten der Absprachen

Es wäre zu einfach, das jurassische Baukartell als Sünde einzelner Unternehmen abzuhaken. Die Dimension – zwanzig Firmen, eine Dekade, über 150 Ausschreibungen – verweist auf etwas Tieferliegendes: auf eine Branchenkultur, in der Absprachen offenbar als gangbare Option betrachtet wurden; auf eine Region, in der die gegenseitige Kenntnis der Akteure nicht Vertrauen schuf, sondern Kollusion; auf ein System der öffentlichen Beschaffung, das Lücken lässt, durch die Kartelle jahrelang schlüpfen können.

Der Bündner Fall hat die Schweiz erschüttert und zu Reformen geführt. Strengere Regeln bei öffentlichen Ausschreibungen, mehr Transparenz, schärfere Kontrollen. Offensichtlich reicht das nicht. Denn während in Graubünden aufgeräumt wurde, liefen in der Westschweiz offenbar vergleichbare Systeme weiter. Während in Neuenburg ermittelt wurde, soll im Jura noch im Jahr 2025 abgesprochen worden sein.

Das ist die eigentlich beunruhigende Botschaft des 17. Februar 2026: Baukartelle sind kein ausgestorbenes Phänomen der Vergangenheit. Sie passen sich an, verschieben sich geografisch, tauchen in neuen Kantonen auf. Und sie kosten – jedes Jahr, bei jeder Ausschreibung, die nicht fair verläuft.

Am Ende zahlt immer dieselbe Partei: der Steuerzahler.

Die genannten Unternehmen konnten bis Redaktionsschluss keine Stellung nehmen. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.