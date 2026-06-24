Von Nico Stino

Die Hälfte des Bundesbudgets fliesst nicht in staatliche Kernaufgaben, sondern in Transferzahlungen an Dritte – an Unternehmen, NGO, Verbände, Aktiengesellschaften. Das ist keine politische Polemik, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme des Ökonomen Christoph Schaltegger, Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern. Im Gespräch mit dem Unternehmer Daniel Kissling zieht Schaltegger eine Bilanz, die unbequem ist – gerade weil sie ohne ideologische Aufladung auskommt.

Schmiermittel der Demokratie

Subventionen sind, volkswirtschaftlich betrachtet, reine Umverteilung. Hinter ihnen steckt keine produktive Leistung, kein Mehrwert, kein Innovationsimpuls. Sie sind das Instrument, mit dem Politikerinnen und Politiker Stimmen sichern – individuell rational, gesellschaftlich jedoch ein Wohlfahrtsverlust.

Schaltegger bringt es präzise auf den Begriff: Unternehmen, die einmal in den Genuss staatlicher Mittel gekommen sind, richten ihre Strategie nicht mehr am Konsumenten aus, sondern am Staat. Sie unterhalten Stäbe von Lobbyisten, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Subventionsfluss zu erhalten oder auszuweiten. Die Folge ist schleichende Erosion der Wettbewerbsfähigkeit – unsichtbar, aber real.

Das Phänomen ist keine Links-Rechts-Geschichte. Auch Unternehmer mit marktwirtschaftlichem Bekenntnis greifen gerne nach Subventionen, wenn sie verfügbar sind. Die Versuchung, wie Schaltegger sagt, ist systemisch – nicht charakterlich.

Der Staat als Konkurrent am Arbeitsmarkt

Besonders brisant ist ein Befund, den das IWP empirisch belegt hat: Der Bund setzt Löhne, die systematisch über dem privatwirtschaftlichen Niveau liegen. Das ist individuell erklärbar – jeder Arbeitgeber will die besten Talente – aber gesamtwirtschaftlich gefährlich. Die Privatwirtschaft ist an ihre Produktivität gebunden; der Staat nicht. Er finanziert Lohnprämien aus Steuermitteln, ohne Rechenschaft gegenüber Marktmechanismen.

Die Konsequenz ist eine stille Ressourcenumleitung: Bildungsentscheidungen orientieren sich am Arbeitsmarkt, und wenn dort staatliche Profile dominieren, produziert das Bildungssystem entsprechend. Ein Rattenschwanz von Fehlanreizen, der sich über Generationen akkumuliert.

Buchanan, Olson – und Aristoteles

Schaltegger verankert seine Analyse in klassischer politischer Ökonomie. James Buchanan, Nobelpreisträger, formulierte es so: Gute Spiele hängen mehr von guten Regeln ab als von guten Spielern. Nicht die Qualität des politischen Personals entscheidet über den Wohlstand einer Nation, sondern die Robustheit der Institutionen, die dieses Personal einhegen.

Mancur Olson, amerikanischer Ökonom, beschrieb in «The Rise and Decline of Nations» denselben Mechanismus: Demokratien können am eigenen Erfolg zugrunde gehen, weil organisierte Interessengruppen den Staat sukzessive für ihre Partikularinteressen kapern und die politische Energie auf Umverteilung statt Produktion lenken.

Und schon Aristoteles, so Schaltegger, kannte diesen Zerfallsprozess. Die Demokratie trägt den Keim ihrer eigenen Aushöhlung in sich – sobald Mehrheiten beginnen, sich auf Kosten der Minderheit zu bedienen.

Argentinien als Lehrstück

Das wohl instruktivste zeitgenössische Experiment läuft derzeit in Argentinien. Javier Milei trat an gegen ein System, das seit Juan Perón schrittweise zur Klientelwirtschaft mutiert war. Ein Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg zu den reichsten der Welt zählte, hatte sich durch staatlichen Interventionismus, Subventionspolitik und Monopolschutz in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit manövriert.

Schaltegger räumt ein, dass die Medienberichterstattung über Milei weitgehend faktenarm war. Die Makroindikatoren erzählen eine andere Geschichte: Die Inflation, die zeitweise fast 300 Prozent jährlich erreicht hatte, wurde massiv gesenkt. Monopole im Internetmarkt wurden aufgebrochen – mit dem Effekt, dass breite Bevölkerungsschichten in abgelegenen Regionen quasi über Nacht Netzzugang erhielten. Mate-Produkte wurden vom Binnenmarktprodukt zum Exportschlager, weil Regulierungsbarrieren fielen.

Der entscheidende Unterschied zu Mileis Vorgänger Macri: Dieser hatte eine ähnliche Agenda, aber nicht den politischen Willen, die Klientel tatsächlich zu konfrontieren. Milei hatte ihn.

Bilaterale III: Freihandel ja, Institutionenimport nein

Zur anstehenden Abstimmung über das Abkommen mit der EU formuliert Schaltegger eine klare Linie: Handelshemmnisse abbauen – ja. Das Freihandelsabkommen von 1972 ist veraltet, deckt den Dienstleistungssektor kaum ab, und hier besteht Nachholbedarf. Aber die dynamische Rechtsübernahme – also die Übernahme zukünftiger EU-Gesetzgebung ohne eigene Mitbestimmung – ist eine andere Kategorie.

Wer die Gesetzgebungshoheit abgibt, gibt den Schlüssel zur Selbstbestimmung aus der Hand. Für eine stolze, über Jahrhunderte gewachsene direkte Demokratie ist das eine Kröte, die sich nicht durch Wirtschaftswachstumsversprechen wegschlucken lässt. Die Schweiz, so Schaltegger, braucht keinen Institutionenimport. Sie ist selbst Exporteur stabiler institutioneller Lösungen.

Einordnung

Was Schaltegger beschreibt, ist kein ökonomischer Randkonsens. Es ist die Synthese aus Jahrzehnten politökonomischer Forschung – von Buchanan über Olson bis zur empirischen Revolutionierung der Volkswirtschaftslehre. Die Diagnose ist unbequem, weil sie zeigt, dass die Probleme nicht aus schlechtem Willen entstehen, sondern aus Anreizstrukturen, die gutes Verhalten systematisch bestrafen und schlechtes belohnen.

Die Schweiz steht besser da als Deutschland, Frankreich oder Österreich. Aber auch hier gilt: Der Föderalismus ist das entscheidende Korrektiv, der Finanzausgleich sein grösster Feind, und die direkte Demokratie das einzige Instrument, das langfristig den Abstand zwischen Elite und Basis wieder verringern kann – sofern sie konsequent genutzt wird.

Das süsse Gift wirkt langsam. Aber es wirkt.

Quellen: Interview Christoph Schaltegger / Daniel Kissling, «Gegenwart als Utopie»; IWP Institut für Wirtschaftspolitik Luzern; Mancur Olson, «The Rise and Decline of Nations» (1982); James Buchanan, Constitutional Political Economy