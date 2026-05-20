von Nico Stino / Swissvox

Es geschieht nicht mit Pauken und Trompeten. Es geschieht nicht durch eine Volksabstimmung, nicht durch eine offene Debatte, nicht durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was die Schweiz jahrzehntelang ausgemacht hat. Es geschieht still, bürokratisch, verklausuliert — und deshalb ist es umso gefährlicher.

Der Bundesrat hat eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes (KMG) vorgeschlagen, die es in sich hat: Künftig sollen Länder, die Schweizer Waffen kaufen, nicht mehr verpflichtet sein, eine Nichtwiederausfuhr-Erklärung zu unterzeichnen. Und die Schweizer Behörden sollen auf das Recht verzichten, Vor-Ort-Kontrollen durchzuführen — jene Inspektionen, die sicherstellen sollten, dass Schweizer Kriegsmaterial nicht in Hände gelangt, die es nie hätten erreichen dürfen.

Man muss das einmal laut aussprechen, damit es wirklich ankommt: Der Schweizer Bundesrat will darauf verzichten zu kontrollieren, wohin Schweizer Waffen nach dem Erstverkauf wandern. Er will den Käufern das Versprechen erlassen, diese Waffen nicht weiterzuverkaufen. Er öffnet damit — wissentlich und willentlich — die Tür für einen unkontrollierten Waffenhandel unter Schweizer Flagge.

Was bisher galt — und warum es galt

Das Kriegsmaterialgesetz war kein Zufallsprodukt. Es war Ausdruck eines politischen Selbstverständnisses: Die Schweiz exportiert keine Waffen in Konfliktgebiete. Die Schweiz sorgt dafür, dass ihre Rüstungsgüter nicht zur Verlängerung von Kriegen missbraucht werden. Die Schweiz behält die Kontrolle über das, was in ihrem Namen hergestellt und verkauft wird.

Die Nichtwiederausfuhr-Klausel war dabei das zentrale Instrument. Wer Schweizer Waffen kaufen wollte, musste schriftlich zusichern, dass diese nicht an Drittstaaten weitergegeben werden — ohne vorgängige Genehmigung der Schweizer Behörden. Zusätzlich behielt sich die Schweiz das Recht vor, diese Zusicherung durch Vor-Ort-Kontrollen zu verifizieren. Das war kein Misstrauen gegenüber den Käufern. Das war staatliche Verantwortung.

Diese Regelung war unbequem. Sie war für die Rüstungsindustrie ein Hindernis im globalen Wettbewerb. Aber sie war richtig.

Was der Bundesrat jetzt vorschlägt — und was das bedeutet

Die vorgeschlagene Lockerung ist in ihrer Tragweite kaum zu überschätzen. Wenn Käuferstaaten keine Nichtwiederausfuhr-Erklärung mehr unterzeichnen müssen, verliert die Schweiz jedes vertragliche Druckmittel. Wenn Vor-Ort-Kontrollen wegfallen, verliert sie auch die faktische Möglichkeit zur Nachverfolgung. Was bleibt, ist ein Exportregime auf dem Papier — ohne Zähne, ohne Wirkung, ohne Glaubwürdigkeit.

Konkret heisst das: Ein Schweizer Panzer, eine Schweizer Munitionsserie, ein Schweizer Waffensystem kann künftig von einem Erstkäufer weiterverkauft werden — an wen auch immer, in welches Konfliktgebiet auch immer — ohne dass Bern davon erfährt, ohne dass Bern zustimmen müsste, ohne dass Bern eingreifen könnte. Die Schweiz wird zum stillen Waffenlieferanten zweiter Ordnung. Zum Umschlagplatz mit sauberem Etikett.

Das ist keine Verwaltungsreform. Das ist ein Paradigmenwechsel.

Der Kontext: Druck aus dem Ausland, Kapitulation im Inland

Wer glaubt, diese Lockerung sei im luftleeren Raum entstanden, irrt sich. Der Druck kam von aussen — vor allem aus den NATO-Staaten, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf Schweizer Munition und Rüstungsgüter angewiesen waren und sich an der Schweizer Rechtslage stiessen. Länder wie Deutschland, Dänemark und Spanien, die Schweizer Waffen in ihren Beständen hatten, wollten diese an die Ukraine liefern — und durften nicht, weil das KMG genau das verbietet.

Der Bundesrat geriet unter Druck. Und statt standzuhalten — statt zu sagen: «Das ist unsere Rechtsordnung, das ist unser Selbstverständnis als neutrales Land» — hat er nachgegeben. Schritt für Schritt. Zuerst wurden die Ausnahmetatbestände erweitert. Jetzt sollen die Kontrollmechanismen fallen.

Man nennt das in Bern «Anpassung an die internationale Realität». Man könnte es auch schlicht Kapitulation nennen.

Die Neutralität als Ladenhüter

Die Schweizer Neutralität war nie eine leere Worthülse. Sie war über Jahrhunderte gelebte Staatsräson, diplomatisches Kapital, humanitäres Fundament. Sie hat der Schweiz eine einzigartige Rolle in der Weltpolitik ermöglicht — als Vermittlerin, als Gastgeberin, als glaubwürdige Stimme in Konflikten, in denen andere Staaten ihre Parteilichkeit längst verloren hatten.

Diese Glaubwürdigkeit wird jetzt verspielt — nicht durch einen einzigen grossen Verrat, sondern durch hundert kleine. Durch einen Bundesrat, der die Neutralität nicht offen abschafft, sondern sie still ausleert. Der nicht sagt: «Wir sind nicht mehr neutral», sondern der handelt, als ob Neutralität nichts kosten dürfte, nichts bedeuten dürfte, nichts verpflichten dürfte.

Wer keine Vor-Ort-Kontrollen mehr durchführt, wer keine Nichtwiederausfuhr-Garantien mehr verlangt, der liefert Waffen ohne Gewissen. Der führt Krieg auf Rechnung — mit Schweizer Qualität und ohne Schweizer Verantwortung.

Das Schweigen der Bevölkerung

Was vielleicht am meisten beunruhigt, ist nicht die Handlung des Bundesrates. Regierungen tendieren dazu, im Zweifel den Weg des geringsten Widerstands zu gehen — besonders wenn Exportlobbyisten und Auslanddruck in dieselbe Richtung drücken. Was beunruhigt, ist das Schweigen der Bevölkerung.

Kein landesweiter Aufschrei. Keine Strassen voll Menschen, die sagen: «Nein, nicht in unserem Namen.» Keine Notstandssitzung der grossen Parteien. Stattdessen: Achselzucken. Nachrichtenmüdigkeit. Der reflexartige Verweis darauf, dass «die Welt komplizierter geworden ist».

Ja, die Welt ist komplizierter. Aber Kompliziertheit ist kein Freifahrtschein für moralischen Opportunismus. Die Schweizer Verfassung kennt das Instrument der Volksinitiative. Das Schweizer Volk hat das Recht — und, man darf es sagen, die Pflicht —, sich zu fragen, ob ein Staat, der keine Kontrolle mehr über den Verbleib seiner Waffen hat, noch das Recht hat, sich «neutral» zu nennen.

Einordnung

Die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes ist kein technisches Detail. Sie ist eine Weichenstellung, die darüber entscheidet, was die Schweiz in Zukunft ist: ein glaubwürdiger neutraler Akteur mit Prinzipien — oder ein Waffenlieferant mit gutem Marketing.

Die Antwort auf diese Frage gehört nicht allein dem Bundesrat. Sie gehört dem Schweizer Volk. Die Frage ist, ob das Schweizer Volk sie sich stellen wird — bevor es zu spät ist.

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