Wertverfall, Infrastrukturdefizite und die offene Frage, wer 2030 noch einen gebrauchten Stromer kaufen will

Von der Wirtschaftsredaktion

Der Gebrauchtwagenmarkt ist ein nüchterner Ort. Er kennt keine politischen Zielmarken, keine Förderprogramme, keine moralischen Appelle. Er kennt Angebot, Nachfrage und Risiko. Wer sich in diesen Monaten die Preisentwicklung ansieht, erkennt ein bemerkenswertes Bild: Während ältere Dieselmodelle ihre Restwerte überraschend stabil halten, geraten viele Elektrofahrzeuge deutlich unter Druck. Was noch vor wenigen Jahren als alternativlose Zukunftstechnologie galt, sieht sich nun mit einer Frage konfrontiert, die im öffentlichen Diskurs lange ausgespart wurde: Ist das Elektroauto auch ökonomisch nachhaltig – oder nur subventioniert plausibel?

Diese Entwicklung ist kein kurzfristiger Ausreißer. Sie ist das Ergebnis struktureller Verschiebungen, die sich über Jahre aufgebaut haben. Zwischen 2022 und 2024 wurden in Deutschland Hunderttausende Elektrofahrzeuge neu zugelassen, häufig als Firmenwagen. Steuerliche Vorteile, staatliche Prämien und ein politischer Zeitgeist, der den raschen Umstieg auf Elektromobilität als moralische Pflicht verstand, sorgten für eine künstlich beschleunigte Marktdurchdringung. Modelle wie das Tesla Model Y oder der VW ID.4 dominierten die Zulassungsstatistiken.

Doch die meisten dieser Fahrzeuge wurden geleast – mit Laufzeiten von drei oder vier Jahren. Die Mathematik ist eindeutig: Zwischen 2025 und 2028 kehren diese Fahrzeuge in großer Zahl auf den Gebrauchtmarkt zurück. Ein Markt, der organisch gewachsen wäre, hätte Zeit gehabt, eine stabile Nachfragebasis zu entwickeln. Doch hier trifft eine Angebotswelle auf eine Käufergruppe, die strukturell anders aufgestellt ist als die Erstkäufer.

Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) registriert bereits seit geraumer Zeit einen signifikanten Restwertdruck bei gebrauchten Elektrofahrzeugen. Gleichzeitig zeigen sich junge Dieselmodelle widerstandsfähig. Dieses Paradox irritiert vor allem jene, die den Verbrennungsmotor bereits gedanklich abgeschrieben hatten. Doch Märkte reagieren nicht auf politische Programme, sondern auf Nutzen und Risiko.

Das Kernproblem liegt im Auseinanderklaffen der Käuferprofile. Der typische Neuwagenkäufer eines Elektrofahrzeugs verfügt häufig über ein überdurchschnittliches Einkommen, wohnt im Eigenheim und kann eine private Wallbox installieren. Er profitiert von günstigen Stromtarifen, steuerlichen Vorteilen und kalkulierbarer Ladeinfrastruktur. Der typische Gebrauchtwagenkäufer hingegen lebt oft zur Miete, verfügt über ein begrenztes Budget und ist auf öffentliche Ladepunkte angewiesen. Für ihn ist ein Fahrzeug kein Statement, sondern ein funktionales Gut. Genau hier beginnt die Rechnung zu kippen.

Über Jahre wurde argumentiert, Elektroautos seien im Betrieb günstiger. Strom sei preiswerter als Diesel oder Benzin, Verschleißteile entfielen, Wartungskosten seien geringer. Diese Argumentation trifft auf eine klar definierte Nutzergruppe zu: Menschen mit Zugang zu günstiger Heimladung. Für sogenannte Laternenparker sieht die Realität anders aus. Öffentliche Schnellladesäulen verlangen häufig zwischen 60 und 90 Cent pro Kilowattstunde. Ein mittelgroßes Elektro-SUV verbraucht im realen Alltag 22 bis 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Bei einem Preis von 70 Cent entstehen Energiekosten von rund 16 Euro pro 100 Kilometer. Ein moderner Diesel mit 5,5 Litern Verbrauch bei einem Preis von 1,70 Euro pro Liter liegt deutlich darunter.

Der vielzitierte Kostenvorteil erweist sich damit als konditional – er hängt von Infrastruktur und Tarifstruktur ab. Für eine erhebliche Zahl potenzieller Gebrauchtkäufer entfällt dieser Vorteil vollständig. Der Markt weiß das. Und er preist es ein.

Hinzu kommt ein Aspekt, der bislang unterschätzt wurde: technologische Obsoleszenz. Der Verbrennungsmotor war in den letzten Jahrzehnten eine ausgereifte Technologie. Ein Volkswagen Golf VII unterschied sich in seiner Grundarchitektur kaum dramatisch vom Vorgänger. Reichweite, Lebensdauer und Wartung waren planbar. Beim Elektroauto ist das anders. Es befindet sich in einer Phase rascher technologischer Entwicklung, vergleichbar mit der Smartphone-Industrie der frühen 2010er-Jahre.

Hersteller wie Toyota oder das Batterieunternehmen QuantumScape investieren massiv in Feststoffbatterien, die höhere Energiedichten, kürzere Ladezeiten und verbesserte Sicherheit versprechen. Sollte diese Technologie in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts serienreif werden, entsteht ein Problem für heutige Fahrzeuge. Ein Elektroauto mit 400 Kilometern Reichweite und 40 Minuten Ladezeit wirkt im direkten Vergleich mit einem Modell, das 800 Kilometer schafft und in zehn Minuten lädt, technisch überholt – selbst wenn es einwandfrei funktioniert.

Diese Dynamik ähnelt weniger der klassischen Automobilentwicklung als der Elektronikbranche. Das Risiko liegt nicht im Defekt, sondern in der relativen Überholung. Für den Gebrauchtwagenmarkt bedeutet das eine steilere Entwertungskurve, die schwer kalkulierbar ist. Leasinggesellschaften, die Restwerte unter der Annahme stabiler Technologieentwicklung berechnet haben, stehen vor möglichen Korrekturen.

Ein weiteres strukturelles Problem betrifft Reparaturen. Verbrenner profitieren von einem dichten Netz freier Werkstätten, Ersatzteilhändler und standardisierter Komponenten. Ein defekter Anlasser oder Turbolader lässt sich ersetzen, häufig auch mit Gebrauchtteilen. Das schafft wirtschaftliche Lebensdauer. Elektrofahrzeuge hingegen sind in zentralen Bereichen geschlossene Systeme. Hochvoltbatterien gelten als sicherheitskritische Einheiten. Schon leichte Beschädigungen am Unterboden können laut Herstellervorgaben einen vollständigen Austausch erforderlich machen. Die Kosten bewegen sich nicht selten im Bereich von 15.000 bis 20.000 Euro. Bei einem fünf oder sechs Jahre alten Fahrzeug entspricht das häufig einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Dazu kommt die Unsicherheit über die Batteriedegradation. Zwar geben Hersteller Garantien, doch für einen Gebrauchtkäufer ist schwer nachvollziehbar, wie stark eine Batterie durch Schnellladen, hohe Ladezustände oder extreme Temperaturen beansprucht wurde. Die Informationsasymmetrie ist erheblich. Ökonomisch betrachtet entsteht ein klassisches „Zitronenmarkt“-Problem: Wenn Käufer Qualität nicht sicher einschätzen können, sinkt ihre Zahlungsbereitschaft pauschal.

Oft wird argumentiert, der Exportmarkt könne als Puffer dienen. Doch diese Annahme greift zu kurz. Der traditionelle Gebrauchtwagenexport funktioniert, weil Benzin und Diesel nahezu weltweit verfügbar sind. Ein alter Toyota-Diesel läuft in Osteuropa, Afrika oder Zentralasien problemlos, solange Kraftstoff vorhanden ist. Elektrofahrzeuge hingegen benötigen stabile Stromnetze, Ladeinfrastruktur und spezialisierte Diagnosetechnik. In vielen klassischen Exportländern fehlt diese Basis. Damit entfällt ein wichtiger preisstützender Mechanismus.

Parallel reagieren Versicherer auf steigende Reparaturkosten. Höhere Prämien für Elektrofahrzeuge sind bereits Realität. Auch hier wirkt ein Kreislauf: Hohe Reparaturkosten erhöhen Versicherungsprämien, was die Gesamtbetriebskosten steigert und wiederum die Nachfrage bremst.

Währenddessen entsteht eine paradoxe Situation für Verbrenner. Die Neuzulassungen von Diesel- und Benzinfahrzeugen sind rückläufig. Das Angebot junger Gebrauchter schrumpft. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage von Vielfahrern, Handwerksbetrieben und Menschen ohne Ladezugang stabil. Angebotsknappheit bei stabiler Nachfrage führt zu Restwertstabilität. Das ist keine ideologische Aussage, sondern eine klassische Marktreaktion.

Der Verbrenner profitiert von Eigenschaften, die in unsicheren Transformationsphasen hoch bewertet werden: Planbarkeit, Reparierbarkeit und universelle Infrastruktur. Das bedeutet nicht, dass er langfristig unangreifbar ist. Es bedeutet lediglich, dass Übergangsphasen nicht linear verlaufen.

Auch die soziale Dimension verdient Beachtung. Von Kaufprämien und steuerlichen Vorteilen profitierten überwiegend Haushalte mit höherem Einkommen. Der anschließende Wertverfall trifft hingegen Leasinggesellschaften, Versicherer und letztlich auch jene Käufer mit begrenztem Budget, die auf dem Gebrauchtmarkt ein bezahlbares Fahrzeug suchen. Elektromobilität droht so, ungewollt eine Umverteilung mit regressiven Effekten zu erzeugen.

Die entscheidende Frage lautet daher: Wer wird 2030 einen sechs oder sieben Jahre alten Stromer kaufen? Der Käufer muss Zugang zu Ladeinfrastruktur haben, Vertrauen in den Batteriezustand entwickeln und technologische Rückstände akzeptieren. Das ist eine kleinere Zielgruppe als häufig angenommen.

Der Übergang zur Elektromobilität ist kein technisches Scheitern, aber er ist ökonomisch riskanter, als es politische Programme suggerierten. Märkte bewerten keine Visionen, sondern Risiken, Kosten und Alternativen. Im Moment bewerten sie Elektrofahrzeuge vorsichtiger als geplant.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Industrie und Politik die strukturellen Schwächen adressieren: flächendeckende Infrastruktur für Mieter, transparente Batteriezertifikate, realistische Restwertkalkulationen, ein unabhängiges Reparaturökosystem. Ohne diese Elemente droht der Gebrauchtmarkt zum dauerhaften Schwachpunkt der Elektromobilität zu werden.

Das stille Risiko liegt nicht im Neuwagenprospekt. Es liegt im Wiederverkauf. Und dort spricht der Markt eine Sprache, die deutlich nüchterner ist als jede politische Vision.