ANALYSE · TECHNOLOGIE & GEOPOLITIK

Wie der Krieg gegen den Iran die globalen Lieferketten für Chips, MRI-Geräte und Raumfahrt trifft — und warum ein viraler Post die Krise zugleich aufdeckt und verzerrt

Zürich, 24. März 2026

Ein Angriff, der kaum Schlagzeilen machte, könnte die Produktion von Halbleitern, die Versorgung mit Kernspintomographen und die Lieferketten der Raumfahrtindustrie auf Monate hinaus erschüttern. Der iranische Drohnenangriff auf die katarische Gasanlage Ras Laffan hat ein strategisches Gut in den Fokus gerückt, das im öffentlichen Bewusstsein kaum existiert: Helium.

Was geschah: Ras Laffan unter Beschuss

Am 2. März 2026 stellte der staatliche Energiekonzern QatarGas die Produktion von Flüssigerdgas und aller "verbundenen Produkte" ein — darunter Helium. Auslöser waren iranische Drohnenangriffe auf Ras Laffan, die grösste LNG-Anlage der Welt. Zwei Tage später erklärte das Unternehmen Force Majeure, womit es seinen vertraglichen Lieferpflichten formal nicht mehr nachkommen muss.

Nachfolgende iranische Angriffe in derselben Woche verschlimmerten die Lage weiter. QatarGas meldete "umfangreiche" Schäden, die nach eigenen Angaben Jahre in Anspruch nehmen werden und die jährlichen Heliumexporte des Landes dauerhaft um 14 Prozent reduzieren. Phil Kornbluth, Präsident von Kornbluth Helium Consulting, kommentierte nüchtern: Im besten Fall könne man in sechs Wochen wieder mit einer gewissen Produktion rechnen — doch selbst das erscheine angesichts des Schadensausmasses unwahrscheinlich.

Katar produziert nach Angaben des US-amerikanischen Geological Survey rund ein Drittel des weltweiten Heliums. Damit ist das Land der mit Abstand bedeutendste Einzellieferant dieses Edelgases — einer Ressource, die sich weder einfach substituieren noch kurzfristig ersetzen lässt.

Warum Helium strategisch ist

Helium ist vielen als das Gas bekannt, das Luftballone zum Schweben bringt. Seine industrielle Bedeutung ist jedoch von gänzlich anderer Qualität. Als Nebenprodukt der Erdgasförderung — gewonnen durch kryogene Destillation — ist Helium ein unverzichtbares Betriebsmittel in drei hochsensiblen Branchen.

Halbleiterproduktion

In Chipfabriken wird Helium zur Kühlung von Wafern eingesetzt — jenen Siliziumscheiben, auf die Transistorstrukturen geätzt werden. Die präzise Temperaturkonstanz, die dabei erforderlich ist, lässt sich mit keinem anderen Gas in gleicher Weise erreichen. Jacob Feldgoise vom Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University erklärt: Beim Ätzen müsse die Temperatur über dem Wafer konstant gehalten werden, und Helium sei dafür als Wärmeleiter unübertroffen. Weil Helium nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Chip-Produktionskosten ausmache, seien Hersteller bereit, deutlich höhere Preise zu zahlen, um ihre Versorgung zu sichern — was die Preisspirale weiter anheizen dürfte.

Medizinische Bildgebung

Magnetresonanztomographen (MRI) benötigen flüssiges Helium zur Kühlung ihrer supraleitenden Magnete. Ohne dieses Kühlmittel sind die Geräte schlicht nicht funktionsfähig. Die Konsequenzen eines anhaltenden Versorgungsengpasses für Spitäler und Radiologiezentren weltweit wären unmittelbar und gravierend.

Raumfahrt und Wissenschaft

Auch in der Raumfahrttechnik und in wissenschaftlichen Grossanlagen — von Teilchenbeschleunigern bis zu Quantencomputern — ist Helium aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften unverzichtbar.

Das logistische Problem: Behälter und Zeit

Ein weiterer Faktor verschärft die Krise: die Transportlogistik. Helium wird von QatarGas zu Flüssighelium tiefgekühlt und in speziellen Isolierbehältern verschifft, die es für 35 bis 48 Tage lagerfähig halten. Danach erwärmt sich das Gas, wandelt sich zurück in gasförmigen Zustand und entweicht durch Überdruckventile.

Rund 200 dieser Spezialbehälter — je im Wert von etwa einer Million Dollar — stecken derzeit im Nahen Osten fest. Es werde erhebliche Zeit brauchen, diese Behälter aus Katar herauszubekommen und andernorts befüllen zu lassen, so Kornbluth. Dieser erste Zeitraum, in dem die katarische Versorgung wegfällt und die Lieferkette neu ausgerichtet werden muss, werde voraussichtlich der schwierigste Teil der Knappheit sein.

Was der virale Post richtig — und falsch — sagt

In den sozialen Medien verbreitete sich in den vergangenen Tagen ein Post, der die Heliumkrise in drastischen Zahlen und Länderporträts zusammenfasste. Eine Faktenchecküberprüfung ergibt ein zwiespältiges Bild.

Korrekte Kernaussagen

Der Angriff auf Ras Laffan ist real und dokumentiert. Die Produktionseinstellung vom 2. März sowie die Force-Majeure-Erklärung sind durch offizielle QatarGas-Mitteilungen belegt. Die Verdoppelung der Helium-Spotpreise seit Ausbruch der Krise ist durch Branchenexperten bestätigt. Der Anteil Katars an der Weltproduktion von rund einem Drittel entspricht den Angaben des USGS. Die Abhängigkeit von Südkorea, Taiwan und Japan in der Halbleiterproduktion sowie des Gesundheitssektors in verschiedenen Ländern ist strukturell zutreffend.

Verzerrt oder nicht belegbar

Die Formulierung, 33 Prozent der globalen Versorgung seien "von einem Tag auf den anderen verschwunden", ist irreführend. Die 33 Prozent bezeichnen Katars theoretischen Gesamtanteil an der Weltproduktion — nicht einen sofortigen Totalausfall. Der tatsächlich dauerhaft reduzierte Export beträgt laut QatarGas 14 Prozent.

Die länderspezifischen Zahlen — etwa 64,7 Prozent Heliumanteil aus Katar für Südkorea mit exakt 226,9 Millionen Dollar Importvolumen oder steigende MRI-Kosten in Indien — sind in keiner der seriösen Quellen belegt und erwecken den Anschein pseudopräziser Recherche.

Auch die Reaktionen der betroffenen Unternehmen werden dramatisiert. Samsung und SK Hynix haben öffentlich keine Stellungnahme abgegeben. Der Korea Semiconductor Industry Association zufolge sind die kurzfristigen Vorräte ausreichend. TSMC erklärte offiziell, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten.

Die Quellenangabe "John BibBlack" ist in keiner verifizierbaren Quelle auffindbar.

Einordnung: Ernst, aber nicht apokalyptisch

Die Heliumkrise infolge des Iran-Krieges ist real, strukturell bedeutsam und potenziell folgenreich für mehrere Schlüsselindustrien. Sie ist jedoch keine unmittelbare Katastrophe, sondern ein sich langsam entfaltender Versorgungsschock mit einem Zeithorizont von Wochen bis Monaten.

Die kritische Schwelle liegt bei etwa 35 bis 48 Tagen — der maximalen Lagerfähigkeit der derzeit festsitzenden Transportbehälter. Wenn es bis dahin gelingt, alternative Lieferwege über die USA, Australien oder Russland zu aktivieren und die Behälter umzuleiten, könnte ein Teil des Schadens begrenzt werden. Ob das gelingt, hängt massgeblich vom weiteren Kriegsverlauf im Golf ab.

Was der virale Post leistet — trotz seiner Ungenauigkeiten — ist die Aufmerksamkeit auf eine real existierende strategische Verwundbarkeit zu lenken, die in der öffentlichen Debatte weitgehend übersehen wird. Dass Halbleiter, MRI-Geräte und Satelliten von einem Edelgas abhängen, das als Nebenprodukt aus einem einzigen Golf-Staat kommt, ist eine geopolitische Tatsache, die seit Jahren bekannt ist und dennoch kaum adressiert wurde.

Quellen: Associated Press (21./22. März 2026), Fortune, Boston Globe, Washington Times, Business Standard; Kornbluth Helium Consulting; Georgetown University CSET; U.S. Geological Survey.