Warum die Schweiz immer mehr Vergiftungsfälle registriert – und was das über den Zustand einer Gesellschaft verrät

Nico Stino Analyse | 17. Februar 2026

Jeden Tag rufen im Durchschnitt 123 Menschen in der Schweiz unter der Nummer 145 an. Sie haben ein Kind erwischt, wie es an der Putzmittelflasche nippt. Oder sie selbst haben versehentlich die falsche Tablette geschluckt. Manchmal ist es dramatischer: ein Jugendlicher, der es nicht mehr aushält. Die Notrufnummer 145 ist die direkte Leitung zu Tox Info Suisse, der Schweizerischen Giftnotrufzentrale, und sie klingelt häufiger als je zuvor.

44’736 Beratungen hat die Stiftung im Jahr 2025 durchgeführt – ein Anstieg von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das seinerseits bereits ein Rekordjahr war. Seit Jahren wächst die Zahl der Anrufe stetig um zwei bis vier Prozent pro Jahr. Die Kurve zeigt unerbittlich nach oben: Im Jahr 2022 waren es noch 40’583 Beratungen, zehn Jahre früher lag die Zahl deutlich tiefer.

Was steckt hinter diesem Trend? Die Antwort ist komplexer, als sie auf den ersten Blick erscheint – und sie führt tief hinein in Fragen der Kindersicherheit, der psychischen Gesundheit und in eine gesellschaftliche Debatte, die in der Schweiz noch zu wenig offen geführt wird.

Kleine Kinder, grosse Neugier

Der weitaus grösste Teil der Anrufe bei Tox Info Suisse betrifft Unfälle, und unter den Unfällen dominieren die Kleinsten: Kinder im Vorschulalter machen 40 Prozent aller Beratungen aus. Das ist keine Überraschung für jemanden, der weiss, wie ein Zweijähriger die Welt erkundet. Alles wird angefasst, in den Mund gesteckt, gekostet. Das Spülmittel unter der Spüle, die Schmerztabletten der Grossmutter auf dem Nachttischchen, die Pflanzendüngerflaschen im Keller – für ein Kind sind das keine Gefahren, sondern Objekte der Neugier.

«Meistens sind das Unfälle, und viele davon sind auch harmlos», sagt Colette Degrandi, Oberärztin bei Tox Info Suisse. «Sie betreffen oft kleine Kinder, die sich in der explorativen Phase befinden. In aller Regel ist das nicht dramatisch, weil die Mittel, die man üblicherweise im Haushalt verwendet, nicht sehr gefährlich sind.»

Das typische Szenario, das Degrandi schildert, ist das eines Kleinkindes, das gelernt hat, auf die Küchenarbeitsfläche zu klettern, sich die Spülmittelflasche schnappt und daraus trinkt. Medizinisch betrachtet ist das in den meisten Fällen harmlos – das Kind bekommt vielleicht einen empfindlichen Magen, aber keine bleibenden Schäden. Für die Eltern aber, die mitten in der Nacht mit einem heulenden Kind und einer halb leeren Flasche Geschirrspülmittel in der Hand dastehen, fühlt es sich alles andere als harmlos an. «Auch ein Spülmittel ist eine Chemikalie», erklärt Degrandi, «und ‹Chemikalie› klingt für viele Leute sehr gefährlich. Deswegen hilft es, wenn eine Fachperson ein bisschen sortiert und die Eltern beruhigt.»

Genau das ist eine der Kernleistungen der Giftnotrufnummer: sie filtert das Dringende vom Beunruhigenden, das Bedrohliche vom bloss Unangenehmen. Fast ein Drittel aller Anrufe kommt nicht von besorgten Eltern, sondern von medizinischem Fachpersonal – von Ärzten auf Notfallstationen, von Pflegepersonen in Spitälern. Auch das ist aufschlussreich: Die Toxikologie ist, wie Degrandi erklärt, ein kleines Nischenfach innerhalb der Medizin. Eine Alkoholvergiftung kennt jede Notaufnahme. Aber eine Vergiftung in Kombination mit kreislaufwirksamen Medikamenten oder Psychopharmaka – das ist spezifisches Wissen, das nicht jeder Arzt hat. Tox Info Suisse fungiert deshalb auch als Kompetenzzentrum für Spezialistenfragen aus dem Gesundheitswesen.

Die Frage nach dem Warum

Warum aber werden es jedes Jahr mehr Fälle? Degrandi nennt einen naheliegenden Faktor: Was zugänglich ist, verursacht mehr Unfälle. Die Schweizer Haushalte sind in den letzten Jahren voller geworden – mehr Reinigungsprodukte, mehr Medikamente, mehr Pflegesubstanzen. Die Zahl der Produkte auf dem Markt wächst, und damit steigt statistisch auch die Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Exposition. Hinzu kommt die demographische Entwicklung: Mehr Kleinkinder in der Bevölkerung bedeutet mehr neugierige Hände und Münder.

Es gibt aber noch einen anderen, unangenehmeren Erklärungsansatz, der ebenfalls zur steigenden Anrufkurve beiträgt.

Die Dunkelziffer der Vergiftungen dürfte historisch gross gewesen sein. Viele Eltern der früheren Generationen riefen bei einem verschluckten Schluck Waschmittel keinen Arzt an – sie warteten einfach ab. Die Sensibilisierung für Gesundheitsrisiken hat zugenommen, die Hemmschwelle für medizinische Konsultationen ist gesunken, und ein niederschwelliges Angebot wie die kostenlose Notrufnummer 145 wird schlicht mehr genutzt, je bekannter sie wird. Ein Teil des Anstiegs dürfte also kein realer Anstieg von Vergiftungsereignissen sein, sondern ein Anstieg der Meldebereitschaft.

Das klingt beruhigend – und in Bezug auf die Kleinkinderunfälle mag es stimmen. Doch es gibt eine Entwicklung in den Statistiken von Tox Info Suisse, die sich nicht mit solchen beruhigenden Erklärungen abtun lässt.

Das Schweigen der Jugend

«Wir stellen seit einigen Jahren einen Anstieg von Suizidversuchen bei Jugendlichen mit giftigen Stoffen fest», sagt Degrandi. «In der Regel mit Drogen oder Medikamenten. Das ist etwas, was wir sehr genau beobachten, auch wenn die Fallzahlen da glücklicherweise gering sind.»

Dieser Satz verdient Aufmerksamkeit, auch wenn er am Rande einer Statistik über Haushaltunfälle steht. Denn er ist kein isoliertes Signal aus einer Beratungsstelle, sondern Teil eines grösseren, beunruhigenden Bildes.

Laut Pro Juventute hat die Suizidgefahr bei Schweizer Jugendlichen 2024 einen neuen Höchststand erreicht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 gab es bereits über 140 Kriseninterventionen – so viele wie noch nie in so kurzer Zeit. Eine Krisenintervention bedeutet: Polizei oder Sanität wird eingeschaltet, weil eine konkrete, unmittelbare Gefahr für das Leben eines jungen Menschen besteht. 2019, also vor der Pandemie, gab es laut Pro Juventute gerade einmal 57 solcher Interventionen pro Jahr.

Die Zahlen aus der Spitalstatistik sind ebenso alarmierend. Von 2017 bis 2020 stiegen stationär behandelte mutmassliche Suizidversuche in der Schweiz um 25 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren betrug der Anstieg 55 Prozent. Bei jungen Frauen dieser Altersgruppe sogar 67 Prozent.

Unicef stellte fest, dass 37 Prozent der befragten Schweizer Jugendlichen von psychischen Problemen betroffen sind. 8 Prozent aller Befragten gaben an, bereits einen Suizidversuch unternommen zu haben. Fast die Hälfte der Schweizer Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren berichtete, ihre psychische Gesundheit habe sich seit Beginn der Pandemie verschlechtert.

In der Kanton Zürich stieg der Anteil Jugendlicher mit selbstschädigendem Verhalten von 31 Prozent im Jahr 2019 auf 48 Prozent im Jahr 2021. Psychiatrische Notfallkonsultationen nahmen in diesem Zeitraum um 40 Prozent zu, Kriseninterventionen sogar um 230 Prozent.

Eine Generation unter Druck

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielschichtig, und in der Öffentlichkeit wird oft reflexartig auf die sozialen Medien gezeigt. Das greift zu kurz. Ja, die erhöhte Nutzung von Instagram, TikTok und ähnlichen Plattformen setzt Jugendliche unter Druck, und Mädchen sind davon besonders stark betroffen. Vergleiche mit idealisierten Körperbildern, Likes als Währung des Selbstwerts, die permanente digitale Erreichbarkeit – das sind reale Stressoren.

Aber die Kriseninterventionen von Pro Juventute nennen als grössten Stressor nicht das Handy, sondern die Schule. Leistungsdruck, Zukunftsangst, die Sorge, nicht zu genügen – das sind die Belastungen, die junge Menschen am häufigsten nennen. Globale Themen verstärken den Druck: Klimawandel, Kriege, wirtschaftliche Unsicherheit. Einer Studie von Sucht Schweiz zufolge können solche externen Krisen zu ernsthaften psychischen Problemen führen, wenn junge Menschen das Gefühl haben, die Welt sei unkontrollierbar und ihre eigene Zukunft ungewiss.

Was sich in den Statistiken von Tox Info Suisse abbildet, ist also nur die Spitze eines Eisbergs. Die beabsichtigten Vergiftungen mit Medikamenten und Drogen, die dort erfasst werden, sind jene Fälle, in denen jemand – ein Elternteil, ein Notarzt, der Jugendliche selbst in einem Moment des Zweifels – die 145 gewählt hat. Dahinter stehen viele weitere Fälle, die nicht erfasst werden.

Prävention: Was die Schweiz kann – und was sie versäumt

«Bezüglich Prävention sind wir in der Schweiz relativ gut aufgestellt, besonders die Arbeitsplätze sind sehr sicher», sagt Degrandi. Das stimmt: Arbeitsschutz und Sicherheitsvorschriften in der Industrie und im Gewerbe haben in den letzten Jahrzehnten vieles verhindert. Die Berufsunfallquote ist international betrachtet tief, und die Zahl der Vergiftungen am Arbeitsplatz ist gering.

Was die häusliche Sphäre betrifft, gibt Tox Info Suisse klare Empfehlungen: Medikamente und giftige Substanzen sollen für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden, für ältere Kinder sollen keine grossen Mengen zugänglich sein. Das klingt selbstverständlich, wird aber erstaunlich oft nicht beherzigt. Kindersicherungen an Schränken, verschlossene Medikamentenschubladen, das konsequente Aufräumen nach der Benutzung von Reinigungsmitteln – das sind einfache Massnahmen mit grosser Wirkung.

Weniger einfach sind die Antworten auf die Frage, wie man dem Anstieg von Suizidversuchen bei Jugendlichen begegnet. Da ist die Verfügbarkeit von niederschwelligen Hilfsangeboten entscheidend. Pro Juventute ist rund um die Uhr erreichbar, ebenso die Dargebotene Hand. Das ist gut. Aber Prävention beginnt früher: im Erkennen von Warnsignalen im Schulumfeld, in der Ausbildung von Lehrpersonen, im offenen Reden über psychische Gesundheit – ein Thema, das in der Schweizer Gesellschaft noch immer mit Scham besetzt ist.

Die Finanzierungsfrage: Ein Skandal in Zeitlupe

Inmitten dieser Entwicklung steht Tox Info Suisse vor einem hausgemachten Problem. Die Stiftung, 1966 gegründet und im Rahmen einer privat-öffentlichen Partnerschaft finanziert, hat über Jahre hinweg unter wachsendem Spardruck gelitten. Einzelne Träger haben sich zurückgezogen oder zahlen deutlich weniger als früher. Die verbleibenden können das nicht kompensieren.

Die Folge: Das Personal bei Tox Info Suisse verdient gemessen am Arbeitsmarktstandard deutlich zu wenig. Mitarbeitende leisten einen erheblichen Teil ihrer Arbeit pro bono. Der Stellenplan ist so knapp bemessen, dass der 24/7-Betrieb nur aufrechterhalten werden kann, weil Assistenzärzte in der Ausbildung eingesetzt werden – was wiederum Zeit und Ressourcen kostet. Kein Wunder fehlt der Nachwuchs.

In einem Rekordjahr stand die Stiftung am Rand des Abgrunds: Ohne rasche Unterstützung hätte der Schweiz ab 2026 der Verlust dieser lebenswichtigen Anlaufstelle gedroht. Eine Petition war nötig, ein öffentlicher Aufruf, parlamentarisches Lobbying. Erst in der Wintersession 2025 sprach das Parlament die notwendigen Mittel, um den Betrieb für 2026 zu sichern. Die mittel- und langfristige Finanzierung ist damit noch nicht gelöst.

Das ist ein Skandal in Zeitlupe. Eine Institution, die täglich 123 Mal das Telefon abnimmt und in vielen Fällen Schlimmeres verhindert – Vergiftungen, die mit einer Spitaleinweisung geendet hätten, Eltern, die im Panik-Modus in die Notaufnahme gefahren wären, Ärzte, die ohne Beratung falsche Entscheidungen getroffen hätten –, muss ums Überleben kämpfen. Eine konservative Schätzung der Kostenvermeidung durch Tox Info Suisse dürfte ein Vielfaches des jährlichen Budgets der Stiftung ergeben.

Muster im Alltag: Was die Statistik verrät

Colette Degrandi erwähnt noch ein Detail, das auf den ersten Blick trivial klingt, bei näherer Betrachtung aber erhellend ist: Die Anrufe bei Tox Info Suisse häufen sich abends, und im Sommer gibt es mehr davon als im Winter. «Das ist seit Jahrzehnten konstant so, ohne dass ich genau erklären kann, warum», sagt sie.

Die Abendstunden sind die Zeit, in der Eltern beschäftigt sind – mit Kochen, mit dem Abendritual, mit den eigenen Erschöpfungszeichen nach einem langen Tag. Kinder sind noch auf, die Aufsicht ist weniger konzentriert. Im Sommer verbringen Familien mehr Zeit draussen, mehr Zeit in fremden Umgebungen, mehr Zeit in Gärten und Kellerräumen, wo unbekannte Chemikalien lagern. Es sind die kleinen Lücken der Aufmerksamkeit, in denen Unfälle passieren.

Das ist keine Kritik an Eltern. Es ist eine Aufforderung an die Gesellschaft, niederschwellige Sicherheitsmassnahmen zu fördern und die entsprechende Infrastruktur – allen voran den Giftnotruf selbst – zu erhalten und zu stärken.

Schluss: Was die Kurve uns sagt

Die steigende Anrufkurve bei Tox Info Suisse ist kein Zeichen einer gefährlicher werdenden Gesellschaft. Sie ist zum grössten Teil ein Zeichen gestiegenen Bewusstseins, gewachsener Sensibilität und der zunehmenden Nutzung verfügbarer Hilfsangebote. Das ist positiv.

Doch in den Zahlen steckt auch ein Signal, das nicht ignoriert werden darf: Unter den steigenden Anrufzahlen verbergen sich junge Menschen, die an einem Punkt angelangt sind, an dem sie nicht mehr weiter wissen. Das sind keine abstrakten Statistiken – es sind Jugendliche, die in Schweizer Klassenzimmern sitzen, die am Mittagstisch schweigen und die nachts an ihre Zukunft denken mit einem Gefühl, das sich nicht in Worte fassen lässt.

Eine Gesellschaft, die mit Haushaltchemikalien angemessen umgeht, aber bei der psychischen Gesundheit ihrer Jugend wegschaut, hat ihre Prioritäten falsch gesetzt. Tox Info Suisse leistet unverzichtbare Arbeit – und verdient eine dauerhafte, solide Finanzierung. Die Prävention von Vergiftungsunfällen ist wichtig. Die Prävention von Suizidversuchen aber ist dringend.

Denn die Nummer 145 klingelt auch dann, wenn dahinter keine unbeaufsichtigte Putzmittelflasche steckt.

Weiterführende Informationen und Hilfsangebote: Tox Info Suisse: Notrufnummer 145, rund um die Uhr erreichbar Pro Juventute: Telefon 147, für Kinder und Jugendliche Dargebotene Hand: Telefon 143, für Erwachsene