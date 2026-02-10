Wenn im Briefkasten das Kuvert der Serafe landet, ist die Reaktion in Schweizer Haushalten meist dieselbe: ein unterdrücktes Seufzen. In Zeiten, in denen Krankenkassenprämien explodieren und die Mieten die Kaufkraft auffressen, sind 335 Franken für das Gebührenpaket kein Pappenstiel. Die Initiative «200 Franken sind genug» trifft daher einen Nerv. Aktuelle Umfragen deuten auf ein hauchdünnes Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Doch wer die Debatte nur auf den Frankenbetrag reduziert, übersieht das eigentliche Drama: Wir stecken in einer veritablen Legitimationskrise unseres medialen Service Public.

Warum «Halbierung» ein Rechenfehler ist – und trotzdem wehtut

Im politischen Nahkampf wird die Vorlage gern als «Halbierungsinitiative» tituliert. Wer den Taschenrechner zückt, merkt jedoch schnell: Von 335 auf 200 Franken – das ist rein mathematisch keine Halbierung der Haushaltsabgabe. Der Begriff bezieht sich vielmehr auf das grosse Ganze. Die SRG müsste bei einer Annahme mit rund der Hälfte ihrer bisherigen Gebühreneinnahmen auskommen.

Wir reden hier von einer Institution, die aktuell einen Ertrag von rund 1,56 Milliarden Franken ausweist, wovon massive 83 Prozent – also etwa 1,3 Milliarden Franken – direkt vom Gebührenzahler stammen. Die Forderungen der Initianten sind radikal einfach:

Haushalte: Deckelung der Abgabe auf maximal 200 Franken jährlich.

Unternehmen: Komplette Befreiung von der Gebührenpflicht, um die umstrittene Doppelbelastung zu beenden.

Schutz des Lokalen: Private Regional-Sender und der wichtige Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen sollen unangetastet bleiben, um den nationalen Zusammenhalt nicht zu gefährden.

Die zwei Gesichter vom Leutschenbach: Zwischen Chaos-Framing und Investoren-Flirt

Besonders brisant ist die Kommunikationsstrategie der SRG-Spitze. Nach aussen, in Richtung Stimmvolk und Politik, wird das «Chaos-Framing» kultiviert. Man warnt vor einer existenziellen Bedrohung, vor einem medialen Kahlschlag und dem Ende des Informationsstandorts Schweiz. Doch wer hinter die Kulissen blickt, erkennt ein zweites Gesicht.

Kürzlich lieh sich die SRG am Kapitalmarkt 100 Millionen Franken über Obligationen zu einem Zinssatz von 0,95 Prozent. Das Interessante dabei: Am Kapitalmarkt herrscht eine strikte Informationspflicht. Wer Investoren lockt, darf keine Märchen erzählen. Und genau hier wird es politisch hochgradig heikel.

«Die SRG habe gegenüber Investoren kommuniziert, sie könne auch bei einer Annahme der Initiative den Auftrag weiterhin erfüllen. Durch Kostensenkungen und im Rahmen einer aktualisierten Konzession.»

Diese Diskrepanz zwischen öffentlicher Panik und internem Selbstbewusstsein ist Gift für die Glaubwürdigkeit. Wenn man den Banken versichert, dass der Laden auch mit weniger Geld läuft, wirkt die Drohkulisse gegenüber dem Bürger wie ein schlecht inszeniertes Theaterstück.

Wenn Vertrauen zur Mangelware wird: Das RKI-Beispiel als Warnsignal

Ein Service Public, der per Zwangsgebühr finanziert wird, lebt von der Akzeptanz aller. Doch das Fundament bröckelt. Laut Studien weisen rund 36,9 Prozent der Schweizer Bevölkerung eine «Verschwörungsmentalität» auf. Das ist keine Randnotiz, sondern ein Alarmzeichen: Mehr als jeder Dritte fühlt sich vom medialen Mainstream nicht mehr repräsentiert.

Die SRG hat den gesetzlichen Auftrag, die Vielfalt der Meinungen abzubilden. Dass sie diesen Auftrag zuweilen aus den Augen verliert, zeigt das Beispiel der Corona-Aufarbeitung. Als die brisanten RKI-Protokolle in Deutschland öffentlich wurden, herrschte beim SRF zunächst Funkstille. Die Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) rügte dies später deutlich: Die Unterlassung verletzte das Vielfaltsgebot und führte zu einer unausgewogenen Darstellung. Wenn eine Institution, die von der Vielfalt lebt, eine so grosse Bevölkerungsgruppe journalistisch ignoriert, untergräbt sie ihre eigene moralische Daseinsberechtigung.

KMU-Frust und Generation Netflix: Die Suche nach der Fairness

Die Befürworter der Initiative punkten zudem mit handfesten wirtschaftlichen Argumenten. Gerade KMU empfinden es als unfair, sowohl privat als auch als Firma zur Kasse gebeten zu werden. Hinzu kommt der Generationengraben: Die «Generation Netflix» konsumiert kaum noch lineares Fernsehen, zahlt aber voll für ein Angebot, das an ihrer Lebensrealität vorbeigeht.

Gleichzeitig geraten die Strukturen unter Beschuss. Dass die Generaldirektorin der SRG über 500.000 Franken verdient und die gesamte Geschäftsleitung mit 4,45 Millionen Franken vergütet wird, lässt sich in der aktuellen Kaufkraftdebatte schwer vermitteln. Der Bundesrat hat zwar einen Gegenvorschlag präsentiert – eine schrittweise Senkung auf 312 Franken bis 2027 und 300 Franken bis 2029 –, doch für viele Kritiker ist das nur Kosmetik an einem überholten System. Die SRG selbst plant derweil, bis 2029 rund 270 Millionen Franken einzusparen und etwa 900 Stellen abzubauen, was die Nervosität im Apparat weiter erhöht.

Ein «YouTube für die Schweiz»? Der Service Public braucht einen Kompass

Wir müssen den Service Public im 21. Jahrhundert radikal neu denken. Brauchen wir wirklich einen Vollversorger für alles, oder sollten wir Nachrichten (über Gebühren) und Unterhaltung (über Abos) trennen?

Eine Vision wäre der Wandel vom «Sender» zur «Infrastruktur». Ein «YouTube für die Schweiz», auf dem die SRG als starker Kanal neben anderen privaten Akteuren agiert und die Plattform für alle öffnet. Der Staat könnte sich darauf konzentrieren, den Zugang zu Informationen sicherzustellen, statt starre Programme zu finanzieren.

Am Ende steht die Schweiz vor einer Grundsatzentscheidung: Kann eine obligatorische Gebühr in einer Ära des personalisierten Streamings überhaupt überleben, oder hat der «Service Public» seinen Kompass verloren? Was ist uns ein gemeinsamer medialer Kern heute wirklich noch wert?