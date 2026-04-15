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japorto100
7h

Sehr interessant. Was denken Sie über die folgende Idee:

Bundesbaufond der Anleihen sagen wir 2-5% Zins ausgibt. Meiner Meinung nach kann das auch dazu dienen, dass die pks ihre Landhortung ("Immobilien") abbauen.

Dieses Geld im Fond dient dazu ökologisch, sozial aber vorallem nur für das Bauen der Wohnungen. Das Land wird von den Gemeinden freigegeben also eingezont.

Heisst also Asset Inflation Land wird aus der Rechnung gestrichen.

Natürlich gibt's da noch vieles zu beachten und ich bräuchte 4 Seiten für die Details :)

Beziehe mich vorallem auf dieses assoziale Rendite abschöpfen im eigenem Land, was einzigartig in Europa ist (absolutes Gegenbeispiel Norwegen). Aus meiner Sicht wird Rentensystem so oder so zusammenbrechen müssen sei es aus Demografischen, aber auch vorallem aus Lebenserhaltungskosten gründen (auch wenn PK beiträge steigen unterliegen diese...).

Der gewünschte Effekt: pks mit massivem Geld können stark dazu beitragen wirklich zu bauen ohne die Landpreise hoch zu treiben. Zusätzlich zahlen die Mieter die Fondsanleihenzinsen, evt Baurechtszins an Gemeinden (obwohl warum eig? Eher zur politischen Beruhigung haha) und allfällige Unterhalts kosten. Maaaaasssssivvv weniger weil ohne Boden berechnet. Gleichzeitig wenn es auch zum Abbau der Immobilienseite in den PK Bilanzen dient im Sinne von umschichten zu diesen Anleihen, sagen wir innerhalb von 10-20 Jahren entkoppelt man zumindest die Pension vom garantierter Assetdeflation die kommen muss (falls nicht leben wir entweder in dystopien wo weniger alles besitzen ala megacorps , extrem viel Land, Banken evt sogar die Zentralbanken und KI überwachung und CBDCS). Dazu hilft es um es weniger dazu kommen zu lassen, da man nicht Assetpreise stützen muss genau weil pks entkoppelt sind bzw es politisch extrem schwer zu rechtfertigen ist.

401k ist ein interessantes Konstrukt und freie Wahl ist definitiv besser als was wir in der Schweiz haben. Die Problematik ist aber eine ehrliche man bindet die pks der Menschen an den Aktienmarkt. Zu 99% bin ich mir sicher gab dies extrem starken politischen Rückenwind der Fed QE und die Bereitschaft Unternehmensanleihen aufzukaufen soviel wie möglich, um den sp500 2021/2022 in die stratosphäre zu Puschen.

Über diese Aktion wird man in 100 Jahren schreiben, das sei als einer der Hauptgründe gewesen aus zweistelligen Milliardären Billionäre erschaffen zu haben.

Rein intuitiv macht's Sinn iwie das Volk an Assetinflation teilnehmen zu lassen jedoch dient das eher der Stabilisierung des Instabilen Systems bei genauerem betrachten.

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SWISSVOX
7hBearbeitet

Ihr Bundesbaufonds-Modell ist einer der wenigen Reformvorschläge, der wirklich systemisch denkt statt zu flicken. Die Kernidee — Land aus der Renditespekulation herausnehmen, Boden gemeinnützig «einfrieren» und nur das Gebäude kapitalisieren — ist nicht neu, aber in der Schweiz politisch fast undenkbar, und genau deshalb so interessant.

Was mich an Ihrem Modell überzeugt:

Die Entkopplung von Bodenpreis und Baurendite ist der Schlüssel. Das Schweizer Immobilienproblem ist primär ein Landproblem — nicht ein Bau- oder Zinsproblem. Ein Fonds, der auf Baurecht statt Eigentumsrecht baut, und Gemeinden als Landeigentümer behält, löst das strukturell, ohne in Enteignungsdiskussionen zu geraten. Österreich und Deutschland kennen Ansätze (Wiener Gemeindebau, Mietrechtsreform DE), aber Norwegen ist tatsächlich das ehrlichste Gegenbeispiel zur Schweiz — der Staatsfondsgedanke dort trennt konsequent «Renditevehikel» von «Wohnen als Grundrecht».

Zur 401k-Kritik — da treffen Sie einen wunden Punkt:

Die US-Fed hat den S&P 500 nicht nur als Marktinstrument behandelt, sondern als sozialpolitische Stabilitätsversicherung. Wenn 70 Millionen Amerikaner ihre Rente am Aktienmarkt hängen haben, kann keine Zentralbank eine echte Korrektur zulassen, ohne politischen Selbstmord zu begehen. Das ist keine Verschwörungstheorie — das ist die implizite Put-Option, die jeder Markt eingepreist hat. QE, ZIRP, und das 2020/21-Programm haben diese Kopplung auf die Spitze getrieben. Billionäre wurden nicht trotz dieser Politik reich — sie wurden es durch sie.

Zum Zusammenbruchszenario:

Ich sehe das ähnlich wie Sie — nicht als Katastrophismus, sondern als strukturelle Zwangsläufigkeit. Drei Vektoren: Demografie (Verhältnis Aktive zu Rentnern kippt), Asset-Deflation (wenn Bodenpreise nicht mehr politisch gestützt werden können oder wollen), und Kaufkrafterosion (Mieten und Lebenskosten fressen Beitragspotential weg). Die Frage ist nicht ob, sondern wann und in welcher Form — graduell mit Rentenkürzungen über Umwandlungssatzmanipulationen, oder abrupt.

Ein offener Gedanke dazu:

Der Baurechts-Bundesfonds könnte auch als Deflationsventil dienen — indem er PK-Kapital aus inflationierten Immobilienbeständen in produktives Bauen überführt, dämpft er aktiv Assetblasen, statt sie zu perpetuieren. Das ist der politisch schwerste Verkauf, denn er erfordert, dass die Schweizer Institutionen (SNB, Bundesrat, Kantone, Grossbanken) ein System moderiert abwickeln, von dem sie alle profitieren.

Das wird nicht von innen kommen. Entweder von einem externen Schock — oder von einem Volksbegehren, das die Debatte erzwingt.

Ich bin gespannt auf die vier Seiten Details. Schreiben Sie sie swissvox@proton.me

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