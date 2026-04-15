INVESTIGATIVBERICHT — ALTERSVORSORGE SCHWEIZ

Von Nico Stino | April 2026 | swissvox.news

Jährlich fliessen Milliarden Schweizer Franken in ein System, das der Versicherte weder wählt noch kontrolliert. Die 2. Säule — einst als soziale Errungenschaft gefeiert — ist heute ein Wasserkopf aus Verwaltungsgebühren, politischen Blockaden und struktureller Renditeschwäche. Im globalen Vergleich schneidet sie ernüchternd ab. Dabei wären die Alternativen längst vorhanden.

Die Zahlen, die man nicht hören will

CH Pensionskassen-Ø-Rendite 2024: 7,6 % (UBS-Studie)

Tatsächliche Verzinsung der Guthaben: Ø ~4 % (viele Kassen: 1,5–3%)

Jährliche Verwaltungskosten gesamt: CHF 8,6 Mrd. (inkl. Vermögensverwaltung)

Davon: Anteil Finanzsektor/Banken: ~80 % (Quelle: Ex-Preisüberwacher R. Strahm)

Verwaltungskosten pro Kopf: teuerste PK: CHF 1’579/Jahr (VZ Vermögenszentrum 2025)

Verwaltungskosten pro Kopf: günstigste PK: CHF 206/Jahr

S&P 500 Ø-Jahresrendite (letzte 10 Jahre): ~12,8 % (inkl. Dividenden reinvestiert)

Goldpreis Rendite 2024: >20 % (historisch 8–10% p.a. langfristig)

Das System: Zwang ohne Wahlfreiheit

Seit 1985 ist die berufliche Vorsorge nach dem BVG für alle Arbeitnehmenden ab einem bestimmten Lohnanteil obligatorisch. Die Idee dahinter war nobel: Jeder soll im Alter mehr als nur die AHV erhalten. Das Resultat, vierzig Jahre später, ist ein bürokratisches Konstrukt, das eher dem institutionellen Finanzsektor als dem einzelnen Versicherten dient.

Wer in der Schweiz arbeitet, hat schlicht keine Wahl. Der Arbeitgeber bestimmt die Pensionskasse — der Arbeitnehmer zahlt ein, ohne Mitspracherecht über Anlagestrategie, Risikoprofil oder Kostenstruktur. Er ist nicht Investor, sondern Zwangszahler.

«Die obligatorischen Pensionskassen sind zum Selbstbedienungsladen für Banken und Hedgefonds geworden.» — Rudolf Strahm, ehem. Eidgenössischer Preisüberwacher

Diese Einschätzung des Ex-Preisüberwachers Rudolf Strahm ist nicht die eines Randagitators, sondern eines der profiliertesten Wirtschaftskenner der Schweiz. Seine Berechnung ist eindeutig: 8,6 Milliarden Franken jährlich für Verwaltung — und rund 80 Prozent davon fliessen in den Finanzsektor. Der Versicherte bekommt davon: nichts.

Die Renditeschere: Was das System verschweigt

Was die Kassen erwirtschaften — was der Versicherte erhält

2024 war nach offiziellen Zahlen ein ausgezeichnetes Jahr für Schweizer Pensionskassen: Die durchschnittliche Anlagerendite betrug 7,6 Prozent. Klingt ordentlich. Das Problem: Diese Rendite kommt beim Versicherten zu einem grossen Teil nicht an. Der Bundesrat schreibt einen gesetzlichen Mindestzinssatz vor — dieser lag lange bei mageren 1 bis 1,25 Prozent, und selbst 2024 beläuft sich die durchschnittliche Gutschrift auf die Altersguthaben auf rund 4 Prozent.

Der Rest? Fliesst in Rückstellungen, Reserven, Quersubventionierungen von laufenden Rentnern und — vor allem — in die Apparate der Vermögensverwaltung. Dass die Differenz zwischen erzielbarer Marktrendite und tatsächlicher Gutschrift systematisch zulasten der Arbeitnehmenden geht, ist struktureller Bestandteil des Systems.

Die Schere wird sichtbar: Ein Vergleich

Wer zwischen 2014 und 2024 sein Kapital statt in eine durchschnittliche Schweizer Pensionskasse in einen simplen S&P-500-ETF investiert hätte, erzielte im Jahresschnitt rund 12,8 Prozent Rendite — inklusive reinvestierter Dividenden. Bei einem Alterskapital von 200’000 Franken ergibt das nach 20 Jahren einen Unterschied von mehreren Hunderttausend Franken gegenüber dem, was die Pensionskasse tatsächlich gutschreibt.

Diese Rechnung ist keine Spekulation. Sie ist Mathematik. Und die Schweizer Pensionskassenpolitik verweigert systematisch die Auseinandersetzung damit.

Ein 35-jähriger Arbeitnehmer, der heute 100’000 Franken in der 2. Säule hat, verliert über 30 Jahre bei 4% statt 10% effektiver Nettorendite rund CHF 560’000 — durch Kosten, Umverteilung und Regulierung.

Vergleich: Schweiz vs. USA — zwei Welten

Das 401(k)-System der USA: Freiheit mit Verantwortung

Das US-amerikanische 401(k)-Modell funktioniert nach einem grundlegend anderen Prinzip: Der Arbeitnehmer wählt selbst, in welche Fonds sein Geld fliesst. Er kann zwischen aktienbasierten, anleihenbasierten oder gemischten Portfolios entscheiden. Er kann die Anlagestrategie über die Jahre anpassen — abhängig von Alter, Risikobereitschaft und Lebensplanung. Viele grosse US-Arbeitgeber bieten ihren Angestellten Zugang zu kostengünstigen Indexfonds (Vanguard, Fidelity), deren Total Expense Ratio (TER) bei 0,03 bis 0,1 Prozent liegt.

Im Vergleich dazu: Schweizer Pensionskassen weisen durchschnittliche Gesamtkosten von über 1 Prozent des verwalteten Vermögens aus — bei vergleichbarer oder teils schlechterer Performance. Der strukturelle Nachteil für den Schweizer Arbeitnehmer ist offensichtlich.

Was die USA besser machen — trotz aller Kritik

Das 401(k)-System hat seine Schwächen: Es ist freiwillig, es verführt zur zu konservativen Anlage aus Angst, und es schützt schlecht ausgebildete Anleger nicht vor teuren Fonds. Dennoch: Wer das System intelligent nutzt, erzielt über Jahrzehnte erheblich mehr als jeder Schweizer Zwangssparer. Der fundamentale Unterschied liegt in der Eigenverantwortung und Wahlfreiheit — Prinzipien, die die Schweizer Sozialpolitik systematisch unterdrückt.

In den USA gibt es zudem einen wachsenden Markt für KI-gestützte Robo-Advisor, die automatisch diversifizieren, Rebalancing vornehmen und Kosten minimieren. Betterment, Wealthfront und Ähnliche verwalten Milliarden zu Gebühren, die bis zu zehnmal tiefer liegen als die Schweizer Pendants — bei vergleichbaren oder besseren risikoadjustierten Renditen.

Der Wasserkopf: Was Verwaltung wirklich kostet

8,6 Milliarden Franken. Diese Zahl ist nicht abstrakt. Sie entspricht mehr als dem jährlichen Bundeshaushalt vieler kleiner Staaten. Sie entspricht mehreren grossen Spitälern, Hunderttausenden Rentenpunkten, Tausenden Lehrerstellen.

Das Schweizer Pensionskassensystem beschäftigt einen riesigen Apparat: Treuhänder, Aktuare, Compliance-Abteilungen, Aufsichtsbehörden, Revisionsstellen, Stiftungsräte — und natürlich die Banken und Vermögensverwalter, die das eigentliche Gewinngeschäft machen. Jeder dieser Akteure nimmt seinen Anteil, bevor der Versicherte irgendetwas erhält.

Die teuerste Schweizer Sammelstiftung verrechnet ihren Versicherten pro Kopf und Jahr 1’579 Franken an Gesamtkosten. Die günstigste: 206 Franken. Diese Differenz ist kein Randproblem — sie beläuft sich über ein Arbeitsleben auf Zehntausende Franken.

Und während der Verwaltungsapparat prosperiert, wurde der gesetzliche Mindestumwandlungssatz — der Faktor, der aus dem Alterskapital eine Rente macht — seit 2006 mehrfach gesenkt. Von ursprünglich 7,2 auf heute 6,8 Prozent. Jede Senkung bedeutet: mehr Kapital nötig für dieselbe Rente. Oder: tiefere Rente aus demselben Kapital.

Was möglich wäre: Das Reformmodell

1. KI-gestützte Portfolioverwaltung

Moderne KI-Algorithmen sind in der Lage, Portfolios aus Tausenden von Anlageklassen in Echtzeit zu bewirtschaften — risikoadjustiert, individualisiert und zu Bruchteilskosten herkömmlicher Vermögensverwaltung. Robo-Advisor wie Finpension (bereits in der Schweiz verfügbar für Säule 3a) zeigen, dass dies auch im regulierten Umfeld funktioniert. Finpension erzielt im Pillar-3a-Bereich mit einem 100%-Aktienportfolio historische Renditen von über 10 Prozent — zu TER-Kosten von 0,39 Prozent.

Würde das BVG-System zulassen, dass Versicherte ab einem bestimmten Alter oder Kapitalbestand solche Instrumente wählen dürfen, könnten Milliarden an Verwaltungskosten eingespart und auf die Konten der Versicherten umgeleitet werden.

2. Edelmetalle als Stabilitätsanker

Gold hat in den letzten 20 Jahren nominal eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 9 bis 10 Prozent erzielt. 2024 allein legte der Goldpreis über 20 Prozent zu. Als Absicherung gegen Inflation, Währungserosion und geopolitische Risiken ist physisches Gold — oder in Fonds gehaltenes Gold — eine der bewährtesten Assetklassen überhaupt.

Dennoch: Schweizer Pensionskassen halten durchschnittlich weniger als 2 Prozent in Rohstoffen — und Gold spielt kaum eine Rolle. Dies ist eine politische, keine finanzielle Entscheidung. Der Finanzsektor verdient an komplexen strukturierten Produkten mehr als an simplen Edelmetall-ETFs.

3. Aktienquoten erhöhen — mit Weitblick

Die grössten Langzeitgewinner im Rentenbereich sind jene Fonds, die konsequent auf Aktien setzen. Der norwegische Staatsfonds, der grösste der Welt, hält über 70 Prozent in Aktien und erzielte im Schnitt über 6 bis 7 Prozent reale Rendite pro Jahr. Schweizer Pensionskassen dagegen halten im Schnitt rund 30 bis 33 Prozent Aktien — weit unter dem, was langfristig optimal wäre.

Das Argument der «Sicherheit» ist verständlich, aber bei einem 40-jährigen Zeithorizont irreführend. Wer 40 Jahre Zeit hat, kann Marktvolatilität aussitzen. Was er sich nicht leisten kann: 40 Jahre lang 5 bis 8 Prozent Rendite zu verschenken.

Investieren in die Zukunft: Ökologie, Wohnen, Innovation

Das brachliegende Potential nachhaltiger Infrastruktur

Ein weiteres Argument für ein reformiertes Pensionssystem liegt in der Investitionswirkung. Statt Kapital in intransparente Hedgefonds und komplex verpackte Obligationenprodukte zu lenken, könnten Pensionskassen zu echten Treibern nachhaltiger Entwicklung werden — wenn man sie liesse.

a) Ökologische Innovationsprojekte

Solaranlagen, Wärmepumpen-Infrastruktur, Recyclingwirtschaft, nachhaltige Forst- und Landwirtschaft, Wasserstofftechnologie: Das sind keine Zukunftsvisionen, sondern investierbare Assetklassen mit stabilen, staatlich gesicherten Cashflows (Einspeisevergütungen, CO2-Zertifikate, Subventionen). Pensionskassen, die solche Investments halten, können sowohl Rendite als auch gesellschaftliche Wirkung erzielen.

Einige wenige Kassen haben dies erkannt — etwa Profond, die für ihre Innovationsbereitschaft und Transparenz im Branchenvergleich führend ist. Doch das ist die Ausnahme. Das System belohnt Konformität, nicht Kreativität.

b) Zeitgemässes, nachhaltiges Wohnen

Die Schweiz hat ein akutes Wohnungsproblem: zu wenig Angebot, zu hohe Preise, veralteter Baubestand. Gleichzeitig verfügen Pensionskassen über rund CHF 1’300 Milliarden verwaltetes Kapital. Nur ein kleiner Prozentsatz davon in zukunftsgerichteten Bauprojekten würde den Markt transformieren.

Gemeint ist nicht «billig und schnell». Die Ära des Plattenbaus ist vorbei. Was gebraucht wird: modulare, energetisch hochwertige, recyclierbare Wohngebäude mit Cradle-to-Cradle-Konzept, zeitgemässem Grundriss, Integration digitaler Infrastruktur und sozialer Durchmischung. Das ist rentabler als klassische Immobilien-REITs — weil Förderprogramme, CO2-Regulierung und demografischer Bedarf langfristig stabile Einnahmen sichern.

Pensionskassen könnten die grössten Bauherren für klimaneutrales, soziales Wohnen der Schweiz werden — wenn die Politik aufhören würde, das Kapital in Staatsanleihen zu parkieren.

c) KI, Cleantech und Biotech

Globale Megatrends wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie und saubere Energie bieten langfristig überdurchschnittliche Renditen. Das Schweizer Pensionskapital fliesst heute kaum in diese Bereiche — obwohl mehrere Schweizer Universitäten und Forschungszentren Weltklasse-Spinoffs produzieren. Ein reformiertes System könnte Heimvorteil nutzen und in ETH-Spin-offs, Biotech-Cluster im Aargau oder Cleantech-Parks im Kanton Zürich investieren.

Warum die Politik nicht reformiert — und nicht reformieren will

Die Frage, warum das System seit Jahrzehnten nicht grundlegend geändert wurde, hat keine komplizierte Antwort. Es gibt starke Interessengruppen, die von der Ineffizienz profitieren.

Erstens: Die Banken und Versicherungskonzerne. Swiss Life, Zurich, AXA, UBS — sie alle verwalten Pensionskassengelder oder verkaufen Risikoprodukte an diese. Jede Vereinfachung des Systems, jede Kostensenkung, jede Öffnung für günstigere Indexfonds bedroht ihr Geschäftsmodell.

Zweitens: Die Gewerkschaften. Paradoxerweise gehören die organisierten Arbeitnehmerverbände oft zu den grössten Bremsern. Stiftungsratssitze in Pensionskassen sind Machtpositionen — und Machtverlust wird auch von jenen gefürchtet, die vorgeben, Arbeitnehmerinteressen zu vertreten.

Drittens: Die politische Kultur. Das Dreisäulensystem ist in der Schweiz Verfassungsrang. Es anzutasten gilt als Angriff auf die soziale Ordnung. Die BVG-Revision 2024 — die nach jahrelangem Streit im Volksabstimmungsdebakel scheiterte — zeigt, wie festgefahren die Fronten sind. Jeder Reformversuch wird von einer Koalition aus Finanzlobbyisten, Gewerkschaften und bürgerlichen Bewahrern abgewürgt.

Die 2. Säule ist nicht in erster Linie ein Altersvorsorgesystem. Sie ist ein Machtinstrument — für Banken, Versicherungen und institutionelle Akteure, die das Zwangskapital von Millionen Arbeitnehmern verwalten und daran verdienen.

Was die Schweizer Politik nicht hören will: Das System schadet. Es schadet den Versicherten, die systematisch zu geringe Verzinsung erhalten. Es schadet der Innovationskraft, weil das Kapital in träge Strukturen gebunden ist. Und es schadet langfristig der sozialen Stabilität, wenn die Renten weiter sinken und die Kosten steigen.

Ein System am Ende seiner Legitimität

Das Schweizer Pensionskassensystem hat seine historische Berechtigung. In den 1980er-Jahren war es fortschrittlich. In einer Welt mit KI-gestützten Investmentplattformen, Edelmetall-ETFs, nachhaltigen Infrastrukturprojekten und demokratisierten Aktienmärkten ist es anachronistisch — und teuer.

Die Schweizer Arbeitnehmerin und der Schweizer Arbeitnehmer verdienen besser. Sie verdienen Transparenz darüber, wo ihr Geld liegt. Sie verdienen die Freiheit, innerhalb eines regulierten Rahmens selbst zu wählen. Und sie verdienen eine Rendite, die ihrer Lebensarbeitszeit gerecht wird — nicht eine, die Bankmanager und Pensionskassen-Bürokraten alimentiert.

Solange die Politik diesen Strukturwandel verweigert, bleibt die 2. Säule das, was Rudolf Strahm sie nannte: ein Selbstbedienungsladen. Nur ist es nicht der Versicherte, der sich bedient.

Quellen: UBS Pensionskassen-Monitor 2024 / 2025 | Swisscanto Schweizer Pensionskassenstudie 2024 | VZ VermögensZentrum PK-Rating 2025 | Blick.ch: Verwaltungskosten PK (Strahm) | Beobachter PK-Vergleich 2025 | Finews.ch | S&P 500 historische Renditen (boerse.de, zendepot.de) | moneyland.ch | pensionskasse.com

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