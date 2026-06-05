Milliarden für Kiew, Kleingeld für die eigenen Rentner — Bundesbern zeigt täglich, wie viel die Bundesverfassung in der Praxis wert ist. Und eine Maschine kennt sie besser als ihre Hüter.

Es gibt in der Schweiz ein Büchlein, das jeder Schüler kennt und das in keiner Schulstube fehlen darf: die Bundesverfassung. Sie ist elegant, präzise und — wenn man Bundesbern beim Regieren zuschaut — erstaunlich folgenlos. Nicht weil sie schlecht geschrieben wäre. Sondern weil die politische Klasse längst gelernt hat, wie man um sie herumarbeitet, ohne sie offiziell zu brechen.

Das Schweizer Paradox ist kein Zufall. Es ist System.

Fünf Milliarden — ohne zu fragen

Am 3. März 2024 stimmte das Schweizer Volk über die Initiative für eine 13. AHV-Rente ab. Es sagte Ja, klar und unmissverständlich. Die Verfassung schreibt vor, dass Volksentscheide umgesetzt werden. Das ist der Kern der direkten Demokratie, der Markenkern der Schweiz, das Argument, mit dem man im Ausland hausiert.

Zeitgleich — und ohne einen einzigen Volksabstimmungszettel — beschloss das Parlament, der Ukraine zwischen 2025 und 2036 fünf Milliarden Franken im Rahmen des Länderprogramms Ukraine bereitzustellen, als Teil der vom Parlament beschlossenen Strategie zur internationalen Zusammenarbeit. Bis Ende 2025 hat der Bund die vom Krieg betroffene Bevölkerung bereits mit insgesamt rund 6,08 Milliarden Franken unterstützt.

Wohlgemerkt: Das ist nicht eine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist. Das sind offizielle Bundeszahlen. Und keine dieser Ausgaben war Gegenstand einer Volksabstimmung. Das Parlament beschloss, die Hilfen als «ausserordentlichen Aufwand» zu deklarieren, um sie den üblichen Regeln der Schuldenbremse zu entziehen. Ein eleganter buchhalterischer Kunstgriff — für einen Betrag, der die Jahreskosten der 13. AHV-Rente übersteigt.

Man muss kein Gegner der Ukraine-Hilfe sein, um die Frage zu stellen: Warum reicht für Kiew ein Parlamentsbeschluss, während für das eigene Volk jede Finanzierungsfrage in einer jahrelangen Differenzbereinigung zwischen National- und Ständerat versandet?

Der Volksentscheid, der keiner sein durfte

Die 13. AHV-Rente ist der präziseste Röntgenblick ins Herz von Bundesbern. Die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter» wurde in der Volksabstimmung vom 3. März 2024 angenommen. Das Volk sprach. Eigentlich wäre damit die Sache klar.

Aber nein. Seitdem wird diskutiert, verhandelt, verzögert. Ständerat und Nationalrat haben sich noch nicht auf eine Finanzierungslösung geeinigt. Die Differenzbereinigung wird 2026 fortgesetzt. Immerhin: Die 13. AHV-Rente wird im Dezember 2026 erstmals ausbezahlt. Zweieinhalb Jahre nach dem Volksentscheid.

Die zusätzlichen Ausgaben steigen bis 2030 auf knapp 5 Milliarden Franken jährlich. Interessanterweise exakt dieselbe Grössenordnung wie das Ukraine-Paket. Für das eine fand Bundesbern innert Tagen die Formel. Für das andere braucht es offenbar ein halbes Jahrzehnt Geduld.

Der Bundesrat schlug eine Mehrwertsteuererhöhung vor — wohlgemerkt eine, die eine Verfassungsänderung bedingt und damit dem obligatorischen Referendum unterliegt, sodass Volk und Stände in jedem Fall darüber abstimmen müssen. Mit anderen Worten: Das Volk stimmte für die Rente — und darf jetzt nochmals abstimmen, um die Rente auch bezahlen zu dürfen. Ein demokratisches Ouroboros, eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst.

Das selektive Gedächtnis der Schuldenbremse

Das Standardargument der bürgerlichen Mitte gegen jeden Ausbau des Sozialstaats heisst Schuldenbremse. FDP-Nationalrat Peter Schilliger erklärte gegenüber der NZZ, ohne die Schuldenbremse wäre das Parlament «unfähig zum Sparen».

Das mag richtig sein. Aber dieselbe Schuldenbremse scheint ein selektives Gedächtnis zu haben. Bei der Ukraine-Hilfe wurde sie kurzerhand umgangen, indem die Ausgaben als ausserordentlich deklariert wurden. Bei der 13. AHV-Rente hingegen ist plötzlich jeder Rappen zu diskutieren, jede Finanzierungsvariante zu prüfen, jede Mehrwertsteuererhöhung von 0,7 Prozentpunkten dem Volk erneut zur Abstimmung vorzulegen.

Eine Analyse des Genfer Ökonomieprofessors Cédric Tille zeigt auf, dass die Schweiz pro Jahr 1,5 Milliarden Franken mehr ausgeben könnte, ohne die ohnehin niedrige Schuldenquote zu erhöhen. Der politische Wille fehlt — aber nur, wenn es um die eigenen Rentner geht.

Die Finanzierungsdebatte offenbart dabei eine bemerkenswerte Verschiebung. Die Ukraine erhält im Rahmen des Länderprogramms mehr Geld als alle bilateralen Programme der Entwicklungszusammenarbeit in Subsahara-Afrika zusammen. Gleichzeitig soll, um den Bundeshaushalt zu entlasten, der Bundesbeitrag an die AHV von 20,2 auf 19,5 Prozent gesenkt werden. Man spart also am Rentenwerk des eigenen Volkes, um andernorts klotzen zu können.

Was eine Maschine weiss — und Bundesbern vergessen hat

An dieser Stelle ein ungewöhnlicher Einschub. Wer heute eine KI-Anwendung nach Artikel 34 der Bundesverfassung fragt, erhält innerhalb von Sekunden die korrekte Auskunft: Die politischen Rechte sind geschützt. Der freie Wille des Volkes und die zuverlässige Ermittlung des Volkswillens sind garantiert. Wer eine Initiative gewinnt, hat einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Umsetzung — nicht auf Differenzbereinigung, nicht auf Finanzierungsvorbehalt, nicht auf ein halbes Jahrzehnt parlamentarischer Bedenkzeit.

Die KI weiss das. Sie hat die Bundesverfassung gelesen, verarbeitet und kann sie auf Anfrage korrekt zitieren. Sie urteilt nicht, sie bewertet nicht, sie kennt keine Parteidisziplin und keinen Lobbyisten im Vorzimmer.

Und genau das ist die bitterste Pointe des Schweizer Paradoxes: Eine Maschine, die keine Bürgerrechte besitzt und nicht abstimmen darf, kennt die Bundesverfassung besser und wendet sie konsequenter an als die gewählten Volksvertreter, die einen Eid auf eben diese Verfassung abgelegt haben.

Das ist keine Polemik. Das ist eine Einladung zur Reflexion. Wenn ein Algorithmus zuverlässiger über Volkssouveränität Auskunft gibt als ein Parlamentarier, dann lautet die eigentliche Frage nicht: Was stimmt mit der KI nicht? Sondern: Was stimmt mit Bundesbern nicht?

Die Verfassung als Dekorationsobjekt

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft beginnt mit einer Präambel, die von der Verantwortung gegenüber der Schöpfung und der Stärke des Volkes spricht. Sie garantiert in Artikel 34 die politischen Rechte — darunter den Schutz des freien Volkswillens. Volksentscheide sind verbindlich. Das ist kein Wunsch, das ist Verfassungsrecht.

Doch in der Praxis zeigt Bundesbern: Volksentscheide sind verbindlich, sofern sie in die fiskal- und geopolitische Agenda passen. Passen sie nicht, wird verzögert, differenzbereinigt, mit Referendumsdrohungen überzogen oder einfach buchhalterisch umgangen.

Die Verfassung ist nicht tot. Sie ist etwas Schlimmeres: dekorativ. Ein feierliches Versprechen, das man zitiert, wenn es nützt, und ignoriert, wenn es stört.

Das eigentliche Paradox

Das Schweizer Paradox ist nicht, dass Bundesbern Geld ausgibt. Es ist, dass es zwei Klassen von Ausgaben gibt: jene, die schnell, unkompliziert und ohne Volksabstimmung fliessen — für geopolitische Prestigeprojekte, für internationale Bühnenauftritte, für Selenski-Momente im Bundeshaus. Und jene, die zäh, langsam und mit endloser Bedenkzeit verhandelt werden — für die Frauen und Männer, die diesen Staat jahrzehntelang mit ihrer Arbeit, ihren Steuern und ihren Lohnbeiträgen finanziert haben.

Die Botschaft, die Bundesbern damit aussendet, ist unmissverständlich: Der Volkswille ist verhandelbar. Das Geld ist vorhanden. Die Prioritäten sind gesetzt.

Man könnte das Realpolitik nennen. Man könnte es auch beim Namen nennen: eine institutionalisierte Geringschätzung des demokratischen Fundaments, auf dem diese Republik angeblich steht.

Eine Maschine weiss es besser. Das sollte uns alle beschämen.

Die Bundesverfassung liegt in der Bibliothek. Gut gebunden, schwer entstaubt — und neuerdings besser verstanden von Algorithmen als von jenen, die sie zu schützen geschworen haben.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.