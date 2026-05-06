Während andere Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und einem wachsenden Graben zwischen Theorie und Praxis kämpfen, hat die Schweiz eine Antwort gefunden, die seit Jahrzehnten funktioniert – und die ganze Welt neidisch macht.

Zwei Welten, ein System

Stell dir vor, du lernst deinen Beruf nicht in einem Klassenzimmer allein, sondern direkt am Arbeitsplatz – und trotzdem erhältst du eine solide theoretische Grundlage. Genau das ist das Herzstück des dualen Bildungssystems der Schweiz: Jugendliche arbeiten in einem Lehrbetrieb und besuchen je nach Beruf und Lehrjahr ein bis zwei Tage pro Woche die Berufsschule. Im Lehrbetrieb steht die praktische Arbeit im Fokus, in der Berufsschule der berufsbezogene und allgemeinbildende Unterricht. In den von Berufsverbänden organisierten überbetrieblichen Kursen werden zusätzlich berufspraktische Fertigkeiten geübt.

Dieses Dreiklang-Modell – Betrieb, Schule, überbetriebliche Kurse – ist weltweit einmalig in seiner Konsequenz und Breite.

Zwei Drittel der Jugend wählen diesen Weg

Die Zahlen sprechen eine unmissverständliche Sprache: In keinem anderen Land absolvieren so viele Jugendliche nach der obligatorischen Schule eine duale berufliche Grundbildung, die durch die Kombination verschiedener Lernorte den jungen Berufsleuten arbeitsmarktnahe Fertigkeiten, Kenntnisse und Haltungen vermittelt. Rund zwei Drittel der Jugendlichen entscheiden sich für eine berufliche Grundbildung.

Die Lehrstellensuchenden haben die Möglichkeit, aus über 250 Lehrberufen auszuwählen – von der klassischen Mechanikerin bis zur Mediamatikerin, vom Koch bis zur Informatikerin. Damit ist für die Interessen und Talente jeder und jedes Einzelnen etwas dabei.

Kein Sackgassen-System – sondern eine Autobahn mit vielen Auffahrten

Ein häufiges Missverständnis über die Berufslehre: Sie sei ein Abstellgleis für diejenigen, die es ans Gymnasium nicht geschafft hätten. Das Gegenteil ist wahr. Durchlässigkeit ist einer der Erfolgsfaktoren des dualen Bildungssystems. Dank ihr lassen sich sukzessive höhere Bildungsstufen erreichen – oder Berufe wechseln. Die Durchlässigkeit gewährleistet, dass alle Menschen Zugang zu Weiterbildungen, zu Fachhochschulen und zu universitären Hochschulen haben.

Mit einer Berufsmaturität besteht die Möglichkeit, ein Bachelorstudium zu absolvieren. Damit stehen Berufsleute auf der gleichen Stufe wie diejenigen, die an einer Universität oder der ETH studieren.

Wer eine Lehre macht, verbaut sich also keine Zukunft – er oder sie baut sie auf, mit echten Erfahrungen im Gepäck.

Ein Gewinn für die Wirtschaft

Die duale Berufsbildung ist weit mehr als nur ein Ausbildungsmodell – sie ist eine tragende Säule der Schweizer Wirtschaft. Während viele Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und einer Kluft zwischen Theorie und Praxis kämpfen, setzt die Schweiz mit ihrem dualen Bildungssystem auf eine bewährte Lösung, die den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes bedeutend besser gerecht wird.

Unternehmen sind dabei keine passiven Zuschauer: Sie können aktiv an der Ausbildung ihrer zukünftigen Fachkräfte mitwirken und den Nachwuchs gezielt auf ihre Bedürfnisse hin schulen. Durch den engen Einbezug der Wirtschaft zu den Ausbildungen werden die Berufe laufend angepasst. Das macht das System agil – und nicht starr wie ein staatliches Lehrplanmonopol.

Insgesamt ist die duale Ausbildung ein Schlüsselelement für den langfristigen Erfolg der Schweizer Wirtschaft und trägt wesentlich zur Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Landes bei.

Tiefe Jugendarbeitslosigkeit als gesellschaftlicher Beweis

Der vielleicht eindrücklichste Beleg für den Erfolg des Systems liegt nicht in einer Statistik, sondern in einem gesellschaftlichen Faktum: Im Schweizer Bildungssystem profitieren alle – Jugendliche von einer soliden Ausbildung mit zahlreichen Karrieremöglichkeiten, Unternehmen von qualifiziertem Nachwuchs und die Gesellschaft von einer tiefen Jugendarbeitslosigkeit.

Während Länder wie Frankreich oder Spanien seit Jahren mit teils zweistelligen Jugendarbeitslosenquoten ringen, hält die Schweiz diese mit dem dualen System systematisch tief. Das freiwillige Engagement der Betriebe und die nachfrageorientierte Ausbildung sind zwei Erfolgsfaktoren des dualen Berufsbildungssystems.

Der Blick von aussen: Die Welt schaut nach Bern

Das Schweizer Modell geniesst international hohes Ansehen – regelmässig kommen Delegationen aus dem Ausland, um sich über das Berufsbildungssystem zu informieren: von A wie Algerien über S wie Spanien und Senegal bis V wie Vereinigte Staaten und Vietnam.

Einzig die Schweiz verbindet eine hohe Berufsbildungsquote mit einem hohen Anteil dualer Ausbildungen. Diese Einzigartigkeit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer über Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaft zwischen Staat, Wirtschaft und Berufsverbänden.

Schlussbetrachtung

Das duale Bildungssystem der Schweiz ist mehr als eine Ausbildungsform – es ist ein gesellschaftliches Versprechen: Dass Talent nicht vom Gymnasium abhängt. Dass Praxis genauso viel zählt wie Theorie. Dass Jugendliche schnell, sicher und mit echten Kompetenzen in die Arbeitswelt eintreten können.

Noch nie war die Schweizer Bevölkerung so gebildet wie heute – und die Berufsbildung ist ein zentraler Treiber dieser Entwicklung. In einer Zeit, in der viele Bildungssysteme weltweit in der Krise stecken, ist das Schweizer Modell ein Leuchtturm. Einer, der nicht leuchtet, weil er so gross ist – sondern weil er so präzise ausgerichtet ist.