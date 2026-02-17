Sechs Jahre Schweigen – nun muss der Bund die Covid-Impfstoffverträge offenlegen

Das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet das BAG zur Transparenz: Die Beschaffungsverträge mit Moderna und Novavax sind weitgehend ungeschwärzt zugänglich zu machen. Was bisher geheim blieb – Preise, Haftungsklauseln, Lieferkonditionen – wird nun öffentlich. Und die Fragen, die sich daraus ergeben, sind unbequem.

Bern/St. Gallen, 17. Februar 2026 / Nico Stino

Es war ein stiller Vorgang, der sich über Jahre hinzog: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hielt die Verträge, mit denen die Schweiz während der Pandemie Hunderte Millionen Franken an Steuergeldern für Covid-19-Impfstoffe ausgab, weitgehend unter Verschluss. Anfragen gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz wurden abgewiesen oder mit grossflächigen Schwärzungen beantwortet – in einem Pfizer-Vertrag war auf 27 aufeinanderfolgenden Seiten kein einziger Buchstabe lesbar.

Damit ist es nun vorbei. Das Bundesverwaltungsgericht hat am Dienstag drei Beschwerden gutgeheissen und das BAG verpflichtet, die Verträge mit Moderna Tx, Moderna Switzerland und Novavax weitgehend ungeschwärzt offenzulegen. Einzig gewisse Personendaten dürfen weiterhin geschwärzt bleiben.

Das Gericht zerpflückt die Argumente des BAG

Das BAG machte drei Ausnahmegründe geltend: die Beeinträchtigung der zielkonformen Durchführung konkreter behördlicher Massnahmen, die Beeinträchtigung aussenpolitischer Interessen sowie den Schutz von Berufs- und Geschäftsgeheimnissen. ￼ Keiner dieser Gründe überzeugte das Gericht.

Der Zugang zu den Dokumenten bewirke nicht, «dass eine bereits konkret definierte Massnahme mit erheblicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zielkonform durchführbar wäre». Bei einer neuen Pandemie seien ohnehin neue Verhandlungen unter veränderten Umständen nötig. Ebenso seien «keinerlei Anhaltspunkte dafür zu finden, dass die aussenpolitischen Interessen beziehungsweise die internationalen Beziehungen oder der Ruf der Schweiz durch die Offenlegung der Dokumente beeinträchtigt werden könnten». Zudem sei «der Nachweis eines objektiven Geheimhaltungsinteresses bezüglich der strittigen Informationen, namentlich der vereinbarten Preise, Lieferkonditionen, Gerichtsstände etc., nicht erbracht worden». ￼

Ein langer Weg zur Transparenz

Seit sechs Jahren hält der Bund die Verträge mit den Pharmafirmen zu den Covid-Impfstoffen unter Verschluss. Die Schweiz schloss im August 2020 mit Moderna einen Vertrag über 4,5 Millionen Impfdosen ab – bevor überhaupt ein Impfstoff verfügbar war. ￼

Der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte hatte schon früh auf Offenlegung gedrängt. Das BAG kam der Aufforderung zwar nach, schwärzte aber entscheidende Passagen. Dagegen wehrte sich unter anderen der «Beobachter», worauf der Öffentlichkeitsbeauftragte im November 2023 erneut die ungeschwärzte Offenlegung empfahl. ￼ Das BAG ignorierte auch diese Empfehlung – bis jetzt.

Zu den Beschwerdeführern, die nun vor Gericht recht erhalten haben, gehört SVP-Nationalrat und Anwalt Rémy Wyssmann aus dem Kanton Solothurn. Er hatte über Jahre hartnäckig auf Transparenz bestanden.

Was auf dem Spiel steht: Milliarden ohne Rechenschaft

Bereits bekannt ist, dass der Bund in den Jahren 2020 und 2021 rund 830 Millionen Franken für Corona-Impfstoffe ausgegeben hat. Und dass er später ungenutzte Vakzine im Wert von 1,3 Milliarden Franken entsorgen musste, weil nur ein Viertel der beschafften Dosen verimpft worden war. ￼

Über die genauen Konditionen, zu denen diese Geschäfte abgeschlossen wurden – Preise pro Dosis, Strafklauseln bei Lieferverzug, Haftungsfreistellungen für die Hersteller – war bislang nichts bekannt. Gerade die Haftungsfrage ist politisch brisant: Wer trägt das Risiko, wenn ein Impfstoff Schäden verursacht – der Hersteller oder der Staat?

Das BAG hatte 30 Tage Zeit, das Urteil anzufechten oder die Verträge ungeschwärzt zu veröffentlichen. Das BAG will die Entscheide vertieft analysieren und gestützt darauf über das weitere Vorgehen entscheiden. ￼

Ein Präzedenzfall mit internationaler Strahlkraft

Das Urteil geht über die Schweiz hinaus. Das BAG hatte selbst darauf hingewiesen, dass international tätige Hersteller ihre Verträge meist möglichst einheitlich ausgestalten würden. Durch eine Offenlegung würde die Schweiz nicht nur ihre eigenen Vereinbarungen publik machen, sondern möglicherweise auch jene der Europäischen Kommission oder anderer Staaten. ￼ Das Gericht liess dieses Argument nicht gelten – und sendet damit ein Signal weit über die Landesgrenzen hinaus.

Das BAG kann noch ans Bundesgericht

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig und können beim Bundesgericht angefochten werden. ￼ Ob das BAG diesen Schritt wählt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Ein SRF-Rechtsexperte zeigte sich skeptisch, dass das Bundesgericht zu einem anderen Ergebnis gelangen würde.

Bis die Verträge tatsächlich vorliegen, bleiben viele Fragen offen. Hat die Schweiz überteuert eingekauft? Hat sie Haftungsrisiken fast vollständig auf den Staat und damit auf die Steuerzahlenden abgewälzt? Und warum war das BAG so entschlossen, genau das zu verbergen?

Das Urteil ist ein Etappensieg für das Öffentlichkeitsprinzip – und ein Misstrauensvotum gegenüber einer Behörde, die meinte, Milliarden an Steuergeldern ohne öffentliche Rechenschaft verwalten zu dürfen.

Hinweis der Redaktion: Lukas Bruhin, neues Mitglied des Verwaltungsrats der SRG und Präsident von SRG.D, war als Leiter Recht und Compliance im BAG in die behördliche Haltung zur Geheimhaltung involviert. Swissvox hat ihn um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort stand bei Redaktionsschluss aus.