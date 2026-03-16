Kindesmissbrauch, rituelle Gewalt und die Grenzen des Sagbaren – ein Blick in das Dunkelfeld der Schweiz

Jedes siebte Kind in der Schweiz erlebt sexualisierte Gewalt – doch die offizielle Statistik erfasst nur einen Bruchteil der Realität. Und wenn Betroffene von organisierten, rituellen Strukturen berichten, stossen sie auf eine Mauer aus institutionellem Unglauben, juristischer Hilflosigkeit und therapeutischer Verunsicherung.

Recherche: Redaktion | März 2026

Es ist ein Schweigen, das sich wie ein Grundrauschen durch die Schweizer Gesellschaft zieht. Man spricht über Burnout-Raten im Mittelstand, über die Krankenkassenprämien, über die Beziehungen zur Europäischen Union – aber über das, was Kindern in diesem Land angetan wird, spricht man ungern. Zu dunkel das Sujet, zu heikel die Implikationen, zu zersetzend für das gepflegte Bild der stabilen, wohlgeordneten Eidgenossenschaft.

Dabei sind die Zahlen erschreckend eindeutig – soweit sie überhaupt existieren.

Was die Statistiken sagen – und was sie verschweigen

2023 wurden in der Schweiz 2097 Kinder und Jugendliche wegen Misshandlungen in Kinderkliniken behandelt – ein Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon betrafen 552 Fälle körperliche Misshandlungen, 666 psychische, 588 Vernachlässigungen, und 271 Kinder waren Opfer sexuellen Missbrauchs. Zwei Kinder starben. Diese Zahlen stammen aus der nationalen Kinderschutzstatistik der Fachgruppe Kinderschutz der Schweizer Kinderkliniken, die seit über einem Jahrzehnt Daten erhebt.

Doch schon die Autorin der Studie, Dörthe Harms Huser, räumt ein: «Es gibt leider keine einheitliche Regelung» bei der Fallerfassung. Die kantonale Zersplitterung des Schweizer Föderalismus bedeutet, dass im Aargau eine andere Stelle erfasst als in Zürich, dass Beratungen externer Stellen nicht eingerechnet werden, dass Fälle im Verborgenen schlicht nicht existieren – zumindest nicht auf dem Papier.

Was in den Kliniken registriert wird, ist nicht die Wirklichkeit. Es ist der sichtbare Zipfel eines sehr viel grösseren Eisbergs.

Kinderschutz Schweiz schätzt, dass in der Schweiz rund jedes siebte Kind mindestens einmal sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erlebt – durch Erwachsene oder durch ältere Jugendliche. Im Jahr 2024 wurden schweizweit lediglich 1073 Fälle von sexuellen Handlungen mit Kindern offiziell gemeldet. Setzt man diese Zahl in Relation zur Gesamtbevölkerung und zu den Prävalenzschätzungen, ergibt sich eine Lücke, die nur einen Namen kennt: Dunkelfeld.

Die Medicus Mundi Schweiz sprach einmal von jährlich rund 45’000 betroffenen Kindern. Ob diese Zahl stimmt, lässt sich nicht verifizieren – eben weil die Dunkelziffer, per Definition, im Dunkeln liegt. Was Kriminologen hingegen mit einiger Präzision sagen können: Von sexuell missbrauchten Kindern zeigt sich nur ein Bruchteil an. Vergleichbare Studien aus Deutschland gehen davon aus, dass nur jeder fünfzehnte bis zwanzigste Fall überhaupt zur Anzeige kommt – und von diesen Anzeigen landet wiederum nur rund ein Prozent vor Gericht.

Das Phänomen der rituellen Gewalt – Wirklichkeit, Deutung und das Problem der Beweisführung

Wer als Journalistin oder Journalist beginnt, sich mit dem Thema rituelle Gewalt in der Schweiz zu befassen, betritt ein Minenfeld. Nicht nur moralisch und juristisch – sondern epistemologisch.

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland kam in ihrem Bilanzbericht von 2019 zu dem Schluss, dass rund zehn Prozent aller bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in organisierten oder rituellen Strukturen stattfinden. Die Dunkelziffer, so die Kommission, dürfte erheblich höher liegen. Allein beim Hilfetelefon für Betroffene organisierter und ritueller Gewalt meldeten sich in den ersten zwei Jahren über 8000 Menschen.

Betroffene, die sich bei der Kommission meldeten, beschrieben Muster, die sich international über Jahrzehnte wiederholen: systematischer, wiederholter Missbrauch seit frühester Kindheit; Täternetzwerke mit ausgeprägten Hierarchien; absolut eingehaltene Schweigegebote; ein unauffälliges, tadelloses Auftreten nach aussen. Der Zugang zu diesen Strukturen erfolge in der Regel über die Eltern – zum Teil sei bereits die Elterngeneration in den Strukturen aufgewachsen.

Im schweizerischen Kontext vermengt sich diese ernste Debatte mit einer anderen, medienpolitisch aufgeladenen Geschichte: der Schweizer Klinikaffäre.

Die Klinik-Affäre: Wenn Therapie zur Täuschung wird

Seit 2021 berichten die SRF-Journalistinnen Ilona Stämpfli und Robin Rehmann über ein erschreckendes Phänomen: Bestimmte Therapeuten in Schweizer Psychiatrieinstitutionen haben ihren Patientinnen suggeriert, Opfer satanistischer Rituale zu sein – ein Prozess, bei dem sogenannte False Memories, also therapeutisch induzierte Scheinerinnerungen, entstehen.

Der Skandal um die Thurgauer Klinik Clienia Littenheid wurde paradigmatisch: Ein Oberarzt der Traumastation sprach öffentlich von «rituellem, satanistischem Missbrauch» und von Menschenopfern in einer «Parallelwelt, die sich extrem gut zu schützen wisse». Er musste daraufhin seinen Posten räumen. Ein Gutachten des Kantons Thurgau stellte fest: Auf den Traumastationen sei ein verschwörungstheoretischer Inhalt zu «ritueller satanistischer Gewalt und Mind Control» verbreitet und in Schulungen vermittelt worden.

Zu einem ähnlichen Befund kam eine Untersuchung des Kantons Bern im Psychiatriezentrum Münsingen: systematische ungerechtfertigte Zwangs- und Isolationsmassnahmen gegen Patientinnen, die vor angeblichen «satanistischen Ritualen» geschützt werden sollten. Der Bericht vermerkte Suizide betroffener Patientinnen.

Die Swiss Mental Health Care (SMHC), der gesamtschweizerische Verband der Psychiatrischen Kliniken, distanzierte sich in einer Stellungnahme unmissverständlich von diesen Therapiemethoden. Das Herbeiführen von Scheinerinnerungen sei ein schwerer Behandlungsfehler – und könne selbst zu Traumatisierungen führen, mit schwerwiegenden psychosozialen Folgen.

Diese Affäre schuf ein fatales Dilemma: Wer fortan von rituell motiviertem Missbrauch berichtete, wurde reflexartig in den Kontext therapeutisch induzierten Wahns gestellt. Berechtigte Opferschilderungen wurden unter Generalverdacht gestellt. Das Pendel schlug so weit aus, dass das Thema als solches diskreditiert schien.

Das Problem der Beweisführung – und die juristische Leerstelle

Der Basler Psychiater Werner Tschan, der sich seit Jahrzehnten mit organisierter und ritueller Gewalt befasst, hält in seiner Expertise fest: «Im Schweizer Recht existieren keine Strafartikel zu ritueller Gewalt.» Das heisst: Was als rituell motiviert eingestuft werden könnte, wird – wenn überhaupt – über allgemeine Straftatbestände des Sexualstrafrechts oder der Körperverletzung verfolgt.

Hinzu kommt: Die psychische Konditionierung von Opfern in organisierten Gewaltstrukturen – jahrelang aufgebaut, tief verankert – macht Aussagen vor Gericht extrem schwierig. Dissoziation, Gedächtnislücken, Angst vor Repressalien, fehlende externe Beweise. Die «weltweit wirksamste Verteidigungsstrategie bei Anklagen wegen Sexualdelikten», so Tschan, bestehe schlicht darin, die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage in Zweifel zu ziehen. Und dieser Zweifel lässt sich bei Opfern mit dissoziativer Symptomatik besonders leicht säen.

Die Folge: Verurteilungen bleiben aus. Die fehlenden Verurteilungen werden dann als Beleg für die Inexistenz des Phänomens interpretiert – ein Zirkelschluss, der das Schweigen der Opfer institutionell zementiert.

Strukturelles Schweigen – die Rolle des Föderalismus

Die Schweiz kennt 26 Kantone mit 26 verschiedenen Justizsystemen, 26 verschiedenen Sozialstrukturen, 26 verschiedenen Kulturen der Fallerfassung. Was in Zürich als Kinderschutzmassnahme gilt, wird in einem anderen Kanton anders bewertet. Die KESB – die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – ist kantonal organisiert und ihrer jeweiligen politischen Kultur ausgeliefert.

Opferhilfe, Beratungsstellen, Kinderschutzgruppen: all das existiert, ist aber fragmentiert, unterfinanziert und nicht systematisch vernetzt. Es gibt keine nationale Kinderschutzbehörde mit exekutiven Kompetenzen, keine einheitliche Meldeverpflichtung für Fachpersonen, keine harmonisierte Strafverfolgung über Kantonsgrenzen hinweg. Was in einem Kanton aufgedeckt wird, kann im Nachbarkanton jahrzehntelang unbehelligt weiterbestehen.

Dabei hat der Föderalismus auch eine psychologische Komponente: Jeder Kanton, jede Gemeinde, jede Institution tendiert dazu, ihren «Fall» intern zu lösen – und die Öffentlichkeit möglichst wenig zu beunruhigen. Das Bild der sicheren, heilen Schweiz ist ein kollektives Projekt, an dem auch Behörden ihren Anteil haben.

Die Online-Dimension: Ein Dunkelfeld im Dunkelfeld

Kinderschutz Schweiz weist ausdrücklich darauf hin: Im virtuellen Raum ist das Ausmass der Übergriffe noch grösser als in der physischen Welt. Grooming, Online-Missbrauch, die Produktion und Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen – all das hat im digitalen Raum eine Eigendynamik entwickelt, die staatliche Strafverfolgung strukturell überfordert.

Die internationale Dimension dieses Problems ist immens. Missbrauchsmaterial wird weltweit verteilt, Netzwerke operieren grenzüberschreitend, und die Schweiz – als Finanzplatz und Knotenpunkt internationaler Strukturen – ist keine Insel. Fedpol und die kantonalen Staatsanwaltschaften ermitteln, doch die Ressourcen stehen in keinem Verhältnis zur Dimension des Problems.

Was zu tun wäre – und was nicht geschieht

Die Handlungsempfehlungen sind in der Fachliteratur seit Jahren dokumentiert: eine nationale Koordinationsstelle für Kinderschutz, harmonisierte Meldeverpflichtungen für Fachpersonen aus Medizin, Schule und Sozialwesen, spezialisierte Ermittlungseinheiten für organisierte Formen von Kindesmissbrauch, eine unabhängige Aufarbeitungskommission nach deutschem Vorbild. Bisher fehlt der politische Wille, diese Empfehlungen in nationales Recht zu überführen.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat Strategiepapiere erarbeitet. Der Bundesrat hat Berichte zu Präventionsangeboten veröffentlicht. Kinderschutz Schweiz leistet wichtige Sensibilisierungsarbeit. Und dennoch: Schweizweit existiert keine Meldepflicht für Fachpersonen – obwohl Studien zeigen, dass nur etwa die Hälfte aller Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch in Kindheit und Jugend überhaupt über das Geschehene spricht.

Schluss: Das Schweigen hat einen Preis

Es ist ein angenehmes Land, die Schweiz. Die Strassen sind sauber, die Behörden funktionieren, die Züge sind pünktlich. Und doch: Schönheit und Ordnung an der Oberfläche sagen wenig aus über das, was sich im Verborgenen abspielt. Manche Länder haben ihre Institutionen missbraucht – in kirchlichen Einrichtungen, in Heimkindersystemen, in Sportverbänden. Die Schweiz ist kein Sonderfall. Sie ist ein Normalfall – mit dem Unterschied, dass sie sich noch weniger als andere gezwungen sieht, hinzuschauen.

Das Schweigen hat einen Preis. Und der Preis wird von den Schwächsten bezahlt.

ZUM HINTERGRUND

Rituelle Gewalt bezeichnet planmässige, systematisch ausgeführte körperliche, psychische und/oder sexuelle Gewalt, die von Gruppierungen ausgeübt wird, welche ihre Handlungen in ein Glaubenssystem einbetten oder ein solches vortäuschen. Der Begriff ist wissenschaftlich umstritten – nicht weil das Phänomen ausgeschlossen wird, sondern weil er in Therapiekontexten nachweislich auch zur Entstehung therapeutisch induzierter Scheinerinnerungen (False Memories) missbraucht worden ist. (Quelle: Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch / SMHC)

ZAHLEN UND FAKTEN

— 2097 Kinder wurden 2023 in Schweizer Kinderkliniken wegen Misshandlungen behandelt (+11% ggü. Vorjahr) — Jedes 7. Kind erlebt laut Kinderschutz Schweiz mindestens einmal sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt — 2024: 1073 gemeldete Fälle sexueller Handlungen mit Kindern (Polizeistatistik) — Ca. 10% der bekannten Missbrauchsfälle in Deutschland finden laut Aufarbeitungskommission in organisierten oder rituellen Strukturen statt — In der Schweiz existieren keine spezifischen Strafartikel für rituelle Gewalt — Keine schweizweite Meldepflicht für Fachpersonen bei Verdacht auf Kindesmissbrauch

QUELLEN

Kinderschutz Schweiz (kinderschutz.ch) | SRF News, Kinderschutzstatistik 2023 | Nationale Kinderschutzstatistik 2020/2021 (pädiatrie schweiz) | Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (Deutschland, 2019) | Swiss Mental Health Care (SMHC), Stellungnahme 2022 | Gutachten Kanton Thurgau / Kanton Bern 2022 | Psychotherapeutenjournal 2/2025 | Werner Tschan, «Rituelle Gewalt – Mitten unter uns?» | Wikipedia: Rituelle Gewalt (Stand 2024)